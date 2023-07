Glücksspielsucht in den Griff bekommen – Ein Blick auf die Behandlungsmöglichkeiten für problematische Glücksspieler

Teile die Wahrheit!

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sind von der Spielsucht betroffen, und viele dieser Betroffenen wissen einfach nicht, wo sie Hilfe finden und was diese Hilfe beinhalten kann. In diesem Artikel befassen wir uns mit den Behandlungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für problematische Glücksspieler.

Was ist Glücksspielsucht?

Wie jede andere Sucht kann auch das Glücksspiel zu einer Abhängigkeit führen, bei der der Nutzer ständig dem „Rausch“ hinterherjagt, den seine Sucht verursacht. Leider kostet das Glücksspiel, wie andere Süchte auch, Geld, und die Süchtigen können sich schnell verschulden.

In vielen Fällen kann dies zu Arbeitslosigkeit, Kriminalität und sogar Selbstmord führen. Eine Spielsucht kann sich sehr schnell entwickeln – oft schon beim Spielen eines Spielautomaten oder eines Online-Casinospiels – und wenn sie erst einmal im Griff ist, ist es für viele Menschen äußerst schwierig, ohne Unterstützung mit dem Spielen aufzuhören.

Brauchen Sie Hilfe bei einer Spielsucht?

Bevor Sie sich entscheiden, für sich selbst oder eine andere Person Hilfe für ein Glücksspielproblem zu suchen, ist es eine gute Idee, sich einige der folgenden Symptome anzusehen:

Tägliches oder mehrmaliges Spielen während einer Woche

Ständig an Glücksspiele denken

Sie geben mehr Geld für Glücksspiele aus, als Sie sich leisten können

Sie verheimlichen oder betrügen, wie viel Sie für das Spielen ausgeben

Nachlassen der Konzentration auf Arbeit oder Studium

Mangelndes Interesse an anderen Aktivitäten wie Hobbys oder sozialen Kontakten

Wenn eines oder mehrere dieser Symptome auftreten, ist es vielleicht an der Zeit, Unterstützung bei Ihrer Spielsucht zu suchen.

Der Glücksspielpsychologe Dr. David Sack sagt, dass es fünf verschiedene Phasen der Glücksspielsucht gibt, und fügt hinzu,

„Phase Eins – Gewinnen. Es gibt mehr Gewinne als Verluste, und der Spieler kann einen „großen Gewinn“ erzielen, der ihn in seinem Glauben bestärkt, dass er schlauer ist als andere Spieler, dass er es drauf hat und weiß, wie man gewinnt.

Stufe Zwei – Verlieren. Das Tempo und die Häufigkeit des Glücksspiels werden erhöht, und die Summen werden größer. Der Spieler glaubt, dass er alle Verluste wieder wettmachen kann. Er lässt sich auf betrügerische und negative Verhaltensweisen ein, wie z. B. sich Geld zu leihen, zu lügen und mit seinen Gewinnen zu prahlen. Schließlich schickt ein großer Rückschlag den Spieler auf eine Abwärtsspirale.

Stufe 3 – Verzweiflung. Der Spieler verbringt jede wache Stunde damit, über das Glücksspiel nachzudenken, woher er das Geld zum Weiterspielen nehmen kann, was der nächste Einsatz sein wird, wie er das System überlisten kann und wie er wieder als Sieger hervorgehen kann. Negative Verhaltensweisen nehmen an Häufigkeit und Intensität zu, ebenso wie die Verluste. Das Muster umfasst pathologisches Lügen, Glücksspiel, um den Schmerz zu überspielen, und eine Zunahme von Wut und Schuldzuweisungen. Freunde, Familie und Arbeitskollegen haben das Spiel durchschaut.

Die Kreditkarten sind ausgeschöpft, die Ersparnisse aufgebraucht. An diesem Punkt stiehlt oder veruntreut der Spieler Geld in der Erwartung, es nach dem nächsten großen Gewinn zurückzuzahlen, aber jeder Cent fließt zurück ins Glücksspiel.

Stufe 4 – Hoffnungslosigkeit. Der Spieler gibt auf und kann Selbstmordgedanken hegen oder einen Selbstmordversuch unternehmen. Sie greifen auf illegale Aktivitäten zurück, die zu einer Inhaftierung führen können. Für viele ist dies die letzte Phase. Für einige wenige gibt es jedoch noch eine fünfte Phase, in der sie wieder gesund werden.

Phase 5 – Genesung. Der Spieler gibt zu, dass er ein Problem hat und es überwinden will. Schließlich begeben sie sich in Behandlung, in 12-Schritte-Programme und/oder in eine Beratung“.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es für problematische Glücksspieler?

In diesem Abschnitt gehen wir auf einige der Methoden ein, die Fachleute zur Behandlung der Spielsucht einsetzen.

Dialektische Verhaltenstherapie (DBT)

DBT ist eine Form der Gesprächstherapie für Menschen, die von sehr intensiven Emotionen wie einer Sucht beherrscht werden. In Einzeltherapiesitzungen nimmt sich eine Fachkraft Zeit für Sie, um Ihnen zu helfen, die Gefühle zu verstehen, die Sie plagen. Der nächste Schritt besteht darin, Ihnen zu helfen, mit diesen Gefühlen umzugehen und sie zu akzeptieren, um zu verhindern, dass sie Ihr Leben beherrschen.

Kognitive Verhaltenstherapie (Cognitive Behavioural Therapy, CBT)

Eine weitere Form der Gesprächstherapie, die CBT, findet oft in Gruppen statt, die von einer Fachkraft geleitet werden. Dies kann sehr hilfreich sein, da Sie so mit anderen Menschen in Kontakt treten können, die Ihre Probleme teilen, und so die Möglichkeit haben, offene und ehrliche Gespräche zu führen, die Sie vielleicht nicht mit Ihren Angehörigen führen möchten.

Stationäre Rehabilitation

Bei schweren Fällen von Spielsucht kann eine Behandlung und Therapie in einer stationären Klinik erforderlich sein. Diese Kurse dauern zwischen sieben und 28 Tagen und umfassen Einzel- und Gruppentherapien, in einigen Fällen auch ganzheitliche Therapien. Diese Art der Intensivtherapie kann äußerst nützlich sein, ist aber für manche Betroffene unerschwinglich, da die Kosten für 28 Tage im Durchschnitt bei 6995 £ liegen.

Wo soll man anfangen?

Wenn Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch das Gefühl haben, dass Sie Hilfe bei der Spielsucht brauchen, gibt es mehrere Möglichkeiten, Unterstützung zu erhalten. Wir werden in diesem Abschnitt einige davon vorstellen:

Allgemeinmedizinische Praxis

Wenn Sie bei einem Hausarzt im Vereinigten Königreich registriert sind, sollten Sie als Erstes einen Termin vereinbaren, um herauszufinden, ob dieser Sie an ein Unterstützungsprogramm überweisen kann.

GamCare ist eine der größten britischen Wohltätigkeitsorganisationen für Glücksspieler und bietet Hilfe und Unterstützung für problematische Spieler über verschiedene Medien an;

Online

Telefonanrufe

Messenger/E-Mail

Whatsapp

Gruppenchats

Für diejenigen, die einfach nur ihre Fühler ausstrecken wollen, um Unterstützung beim Glücksspiel zu erhalten, ist GamCare aufgrund seines informellen, aber vertraulichen Formats eine gute Anlaufstelle.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch von einer stationären Therapie profitieren würden, verfügt UKAT über Einrichtungen in ganz Großbritannien.

Auf lokaler Ebene tätig werden

Einige der hier genannten Hilfsdienste arbeiten zwar auf nationaler Ebene, aber die meisten Städte und Gemeinden bieten auch lokale Dienste an. Deshalb lohnt es sich oft, mit Ihrer Gemeindeverwaltung Kontakt aufzunehmen (die meisten Gemeinden haben eine Website), um herauszufinden, was Ihnen in Ihrer Gegend zur Verfügung steht.

Durch Glücksspiel verursachte Schäden und Zerstörungen

Auch wenn eine Glücksspielsucht nicht die körperlichen Schäden mit sich bringt, die oft bei Alkohol- oder Drogensucht auftreten, so ist sie dennoch verheerend und nicht weniger schädlich für die körperliche und geistige Gesundheit. Im Folgenden finden Sie einige ernüchternde Fakten zur Spielsucht:

60 % der Spielsüchtigen leiden unter irgendeiner Form von psychischen Problemen, insbesondere unter Depressionen.

13 % der Glücksspielsüchtigen haben einen Selbstmordversuch unternommen

29 % der schwangeren Glücksspielerinnen geben an, dass sie, wenn sie 20 Pfund bekämen, diese für Glücksspiele ausgeben würden.

Zwischen 5 und 10 Personen sind von jeder spielsüchtigen Person betroffen, darunter Ehepartner, Freunde, Kinder und andere Familienmitglieder

Sollten Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch an einer Spielsucht leiden, ist es wichtig, so schnell wie möglich Hilfe zu suchen. Wie wir in diesem Artikel gezeigt haben, gibt es Hilfe, und zwar von Fachleuten, die über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, um Ihnen in einem sicheren, diskreten und vorurteilsfreien Umfeld zu helfen.

Quellen: PublicDomain am 19.07.2023