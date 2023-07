Hollywood wollte den Film über Kinderhandel unterdrücken! »Sound of Freedom« ist jetzt der Kassenschlager!

Teile die Wahrheit!

Schauspieler Jim Caviziels »Sound of Freedom« über den Kampf gegen Kinderhandel ist der Überraschungserfolg des langen »4th of July« Wochenendes in USA.

Der christliche Film, der 5 Jahre auf seinen Kinostart warten musste, stellte mit 10 Mio. $ Umsatz noch vor dem Start den Hollywood-Blockbuster »Indiana Jones und das Rad des Schickals« in den Schatten.

In »Sound of Freedom« spielt der christliche Schauspieler Jim Caviziel (»Die Passion Christi«) den (echten) Homeland-Security-Agenten Tim Ballard, der den Dienst quittierte, um auf eigene Faust Kinderhändler zu jagen.

Der Film wurde schon 2018 fertiggestellt, aber kam nie in die Kinos, nachdem 20th Century Fox von Disney gekauft wurde. Disney musste dieses Jahr nach Linksextremismus- und Pädo-Skandalen 7000 Mitarbeiter, CEO Bob Chapek und die »Diverstitätsbeauftragte« Latondra Newton entlassen.

Nun hat Produzent Eduardo Verástegui die Rechte zurückgekauft und das christliche Angel Studio bringt den Film zum amerikanischen Unabhängigkeitstag in die Kinos, unterstützt von konservativen Plattformen wie Ben Shapiros Daily Wire.

Bereits vor dem Kinostart kauften Kinofans Karten für 10 Mio $. Die linke Kino-Fanseite Deadline schätzt den Umsatz in den ersten 6 Tagen auf bis zu 20 Mio. $.

Der Studio-Blockbuster »Indiana Jones und das Rad des Schickals«, Teil 5 in der Indiana Jones-Reihe, mit dem 80-jährigen Harrison Ford in der Hauptrolle, nahm in der Startwoche dagegen nur 60 Mio. $ an den US-Kinokassen ein, bei einem Budget von 295 Mio. $.

Der für die Branche wichtige Kopienschnitt (Umsatz pro Kino) lag bei katastrophalen 1999$. »Sound of Freedom« schreibt bei einem Budget von nur 14,5 Mio. $ vermutlich jetzt schon schwarze Zahlen. (Hollywood-Schauspieler sagt die CIA „betreibe den größten Pädophilenring der Welt“ (Videos))

Die Ironie daran: »Indiana Jones« wird von Disney vertrieben, das damit den lukrativen Kassenschlager gegen einen millionenteuren Mega-Flop getauscht hat.

Angel Studios hat die Werbe- und Marketing-Kosten von etwa 5 Mio. $ per Crowdfunding bei ihren Fans eingesammelt, und ihnen im Erfolgsfall eine Rendite von 20% versprochen.(Hollywood-Star sagt, dass Adrenochrom zehnmal stärker ist als Heroin (Videos))

Angel Studios hat laut Deadline das selbe Geschäftsmodell bei Abraham-Biographie His Only Son erfolgreich praktiziert und Investoren jetzt ausbezahlt.

Sogar das linke Hollywood-Branchenblatt Variety war von »Sound of Freedom« begeistert:

»Man muss kein rechter, christlich-fundamentalistischer Verschwörungstheoretiker sein, um ‚Sound of Freedom‘ einen überzeugenden Film zu finden, der ein grelles Licht auf einen der wichtigsten und schrecklichsten Verbrechen unserer Zeit wirft, vor dem Hollywood sich größtenteils gescheut hat. …

Wie viele Filme haben wir über Drogenhandel gesehen? Zu viele! Kindersexhandel hingegen war bisher kein Thema, das sich für ‚Unterhaltung‘ eignete. Aber wie ‚Sound of Freedom‘ uns aufklärt, ist es das am schnellsten wachsende internationale kriminelle Netzwerk, das die Welt je gesehen hat.

Im Abspann erfahren wir, dass es jetzt mehr Menschen gibt, die durch Sexhandel versklavt sind, als es damals gab, als die Sklaverei legal war. Und der Albtraum, den entführte Kinder erlebt haben, ist unaussprechlich, unvorstellbar – und nur allzu real.

Um es klar zu sagen: Das Thema Kinderhandel ist wichtiger als der Drogenhandel.«

»Sound of Freedom« hat noch keinen Kinostart in Deutschland.

Deutsche Kinoverleiher müssen wohl erst noch lernen: »Go woke, go broke« (Wer nach links geht, geht pleite).

Tim Ballard, der in „Sound of Freedom“ dargestellte Held, sprach mit der Webseite LifeSite zusammen

Der Gründer der Operation Underground Railroad sagte, er halte an der Schriftstelle fest, in der Jesus sagt: „Es ist besser, dass man dir einen Mühlstein um den Hals legt und ihn auf den Meeresgrund wirft, als dass du diesen Kindern weh tust.“

LifeSiteNews traf sich mit Tim Ballard bei der Premiere von „Sound of Freedom“ in Washington, DC, im Museum of the Bible.

Ballard, gespielt von Passion of the Christ -Star Jim Caviezel, kündigte vor einem Jahrzehnt seinen Job, um Tausende unschuldiger Kinder zu retten, die in der schrecklichen Unterwelt des Kindersexhandels gefangen sind, den Ballard als „das am schnellsten wachsende kriminelle Unternehmen der Welt“ bezeichnet.

Ballard, der Gründer der Operation Underground Railroad und CEO des Nazarene Fund , sagte gegenüber LifeSiteNews:

Ich wäre nicht in diese Arbeit eingestiegen und in dieser Arbeit geblieben, wenn ich nicht geglaubt hätte, dass Gott sich sehr um diese Sache und um Kinder kümmert.

Die Bibelstelle, an der ich festhalte, ist die, in der Jesus sehr leidenschaftlich und deutlich zum Ausdruck bringt, wo er steht, wenn er sagt: „Es ist besser, dass man dir einen Mühlstein um den Hals legt und ihn auf den Meeresgrund wirft, als dass du diesen Kindern weh tust.“

Er bemerkte, dass er sich an diese Worte Jesu erinnert, wenn er an gefährliche Orte geht, um Kinder zu retten.

Der Film zeigt nicht, wie Kinder misshandelt werden, schlägt einem aber dennoch in die Magengrube.

Ballard sagte, als die Arbeit an dem Film vor acht Jahren begann, sei sich kaum jemand des Problems des Kindersexhandels und seines Ausmaßes bewusst. Die Herausforderung für das Filmemacherteam – das sich dafür entschieden hatte, die dunkle Welt verdorbener Erwachsener, die entführte Kinder sexuell missbrauchen, ans Licht zu bringen – war zweierlei: „Niemand weiß wirklich davon“ und „es ist ein so verheerendes Thema.“

Die Frage, mit der sich alle Beteiligten konfrontiert sahen, war also, dass die Welt „wissen muss, was dort vor sich geht“, aber „wie machen wir das?“

„Der Film zeigt nie, wie Kinder missbraucht werden“, sagte Ballard, „aber er schlägt trotzdem einen. Wenn man nicht geschlagen wird, tut man diesen Kindern keinen Gefallen.“

Der Film ist ein „White-Knuckle-Thriller“, der das Publikum bis zum Ende in Atem hält und sich fragt, ob die Kinder gefunden und von ihren Sexhändlern befreit werden.

Ballard erklärte, dass er sich den Film nicht ansehe, weil „er bei mir zu viele posttraumatische Belastungsstörungen auslöst“, gab jedoch zu, dass er gerne ins Kino geht, um die Reaktion des Publikums am Ende des Films zu beobachten.

„Am Ende, wenn der Abspann läuft, rührt sich niemand“, sagte Ballard. „Niemand steht auf. Sie sitzen da, bis alle Credits fertig sind, und sie sitzen immer noch da.“

„Und sie werden aufwachen und darüber nachdenken“, bemerkte er am nächsten Morgen.

Er hat recht.

„Wir bleiben bei den Kindern, die wir retten“

LifeSiteNews fragte Ballard nach der Szene im Film – basierend auf einem wahren Ereignis –, in der viele Kinder auf einmal gerettet werden. „Wie viele dieser Kinder hätten Familien gehabt, zu denen sie zurückkehren könnten? Wie viele der entführten Kinder kommen aus zerrütteten Familien?“

„Etwa die Hälfte von ihnen hat tatsächlich Familien“, sagte Ballard. „Ob Sie es glauben oder nicht, bei manchen Familien wurden die Kinder so genötigt und bedroht, dass sie jeden Abend nach Hause zu ihren Familien gingen, tagsüber aber trotzdem misshandelt wurden.“

„Andere hatten nichts“, sagte er. „Sie suchen nach gefährdeten Kindern.“

Ballard sagte, dass er und sein Team schon früh eine Partnerschaft mit einer Organisation eingegangen seien, die sich um Kinder kümmert, die vor sexueller Ausbeutung gerettet wurden.

„Wir blieben bei diesen Kindern“, dargestellt im Film. „Sie sind jetzt junge Erwachsene und wir arbeiten immer noch mit ihnen. Wir versorgen sie weiterhin. Wir helfen ihnen immer noch, sich weiterzubilden und Unternehmen zu gründen.“

„Wir bleiben bei den Kindern, die wir retten.“

Operation Underground Railroad geht „in die dunkelsten Ecken der Welt, um bei der Rettung von Kindern aus der Sklaverei zu helfen und eine fortlaufende Nachsorge sicherzustellen, den US-Strafverfolgungsbehörden in den gesamten Vereinigten Staaten modernste Instrumente und Ressourcen zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig die Präventionsbemühungen zu stärken, die gefährdeten Kindern weltweit zugute kommen. Wir werden nicht aufgeben und weiterhin an den dunkelsten Ort gehen, bis das Licht wiederhergestellt ist und jedes Kind geschützt ist.“

Schauen Sie auf ihrer Website vorbei, um herauszufinden, wie Sie sich im Kampf gegen den Sexhandel mit Kindern engagieren können.

Hollywood und die Mainstream-Medien sind entschlossen, jede Form von Meinungsverschiedenheit gegen die globalistische Elite zu unterdrücken, und dazu gehört auch ihr schmutziges Geheimnis des Kindersexhandels.

Jim Caviezel erklärte, warum die Mainstream-Medien mitschuldig an der Vertuschung dessen sind, was er das „Adrenochrom-Imperium“ nennt , indem sie die leichtgläubigen Massen davon überzeugen, dass es sich nichts weiter als eine Verschwörungstheorie handele.

Laut Caviezel hatten die US-Agenturen mit den drei Buchstaben kein Interesse daran, den verdorbenen Kinderhandel zu stoppen – weil sie ihn nutzen, um die Welt zu kontrollieren und enorme Gewinne einzufahren.

Caviezel sandte auch eine Botschaft an die Mainstream-Medien und die moralisch korrupten Faktenprüfer, die ihr Leben der Vertuschung der Verbrechen der globalistischen Elite gewidmet haben und dafür ein Lohnpaket erhalten.

Die Mainstream-Medien sind der Feind des Volkes. Hollywood ist der Feind des Volkes. Dabei geht es um Kontrolle und psychologische Kriegsführung, nicht um Nachrichten und Unterhaltung. Und Studios wie Disney reiben uns seit Jahrzehnten damit ins Gesicht.

Es ist an der Zeit, den nächsten Schritt im Krieg gegen diese Menschen zu unternehmen, die ihre Macht und ihren Status genutzt haben, um die Menschheit auf eine Weise anzugreifen, an die die meisten Menschen nicht einmal denken.

Laut Caviezel ist der weltweite Handel mit Kindern das größte Übel der Menschheit und der Kongress, und die drei Briefagenturen lassen zu, dass er weitergeht.

Wir sind entschlossen, weiterhin die Verbrechen der Elite aufzudecken und so viele Menschen wie möglich aufzuwecken. Es gibt viele von uns und nur wenige von ihnen.

Wie Caviezel sagt: Nur wenn genügend Menschen aufwachen, können wir, das Volk, diese Tyrannen und Monster stürzen, die die Menschheit versklaven und unsere Kinder ausbeuten.

Während der Mainstream und andere alternativen Medien schwiegen, berichteten wir bereits 2021 in unserem Buch „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ über die Arbeit von Tim Ballard.

