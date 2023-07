Ikonischen Veranstaltungsorte in Deutschland

Teile die Wahrheit!

Es ist unmöglich, nach Deutschland zu reisen, ohne Veranstaltungsorte oder Konzertsäle zu besuchen. Diese finden sich in diesem großen Land sogar in den kleinsten Städten.

Jeder Saal oder andere Veranstaltungsort hat seinen Reiz und Besonderheiten. Egal, wo Sie unterwegs sind, Sie werden sicher ein passendes Angebot finden.

Es gibt immer eine Veranstaltung oder ein Konzert, egal wann in der Woche. In Deutschland ist jeden Tag etwas los. Meistens sind die Tickets unter der Woche etwas günstiger als am Wochenende. Es gibt sogar die Möglichkeit, mittags kostenlose Veranstaltungen zu genießen. Lesen Sie bei uns mehr über die bekanntesten Veranstaltungsorte.

Olympiahalle, München

Die wellenförmigen Dächer des Olympiaparks sind kaum zu übersehen. Sie wurden als Teil der Anlagen für die Olympischen Spiele 1972 gebaut. Nach mehr als 40 Jahren hat sich der Ort zu einem der besten Konzertorte in München entwickelt.

Die Halle bietet Platz für bis zu 15.500 Personen und ist damit Münchens größter Konzertsaal. Dort treten große internationale Künstler aus aller Welt auf. Wenn Sie bekannte Künstler sehen möchten, ist dies der richtige Ort. In der Olympiahalle finden ebenfalls große Sportveranstaltungen wie das Motorrad-Stuntfahren und Springreiten statt.

Festsaal des Kurhauses, Bad Schmiedeberg

Dieser reich verzierte Ballsaal befindet sich im majestätischen Kurhaus, einem Jugendstiljuwel, das Anfang des 20. Jahrhunderts von Arthur Leipzig entworfen wurde. Er spiegelt die Schönheit dieses historischen Bauwerks wider.

Der Festsaal ist mit eleganten Kronleuchtern und Möbeln geschmückt und verfügt über hohe Decken und Buntglasfenster. All diese Eigenschaften machen ihn zu einem erstklassigen Konzertort, der Platz für größere Orchester und Chöre bietet.

Elbphilharmonie, Hamburg

Die Elbphilharmonie in Hamburg hat eine lange Geschichte der Eröffnung in der Hafenstadt. Deutsche Besucher und andere Touristen haben fünf Jahre länger gewartet, um dieses Prachtstück erleben zu können. Im Januar 2017 war es dann so weit. Es zählt zum teuersten Konzerthaus der Welt.

Das architektonische Wunderwerk befindet sich in einem alten Lagerhaus direkt am Flussufer. Auch wenn kein Konzert auf dem Programm steht, ist eine Besichtigung des Gebäudes der Höhepunkt eines jeden Besuchs der Hafenstadt.

Cassiopeia, Berlin

Cassiopeia, deren Motto „klingt nach Subkultur“ lautet, können Sie kaum eine falsche Werbung vorwerfen. Der Ort befindet sich auf dem RAW-Gelände direkt an der Warschauer Straße, einem typischen Berliner Kulturort und unberührten Industriekomplex. Cassiopeia ist das Zuhause einer Reihe von Genres: Hardcore-Musikgeschmack bis hin zu Punkkonzerten von Toxoplasma und Rawside sowie den Garden- und Glam-Rockern Reckless Love.

Nachdem Sie mit dem Headbangen fertig sind, können Sie an einem der Imbisswagen im Innenhof etwas essen und sich auf dem Gelände umschauen. Die unverputzten Ziegelsteine sorgen für eine coole Atmosphäre und eine ganze Reihe auffälliger Graffitis erfreut Ihre Augen.

Stadthalle, Wuppertal

Wuppertal gehört zu den kleineren Städten Deutschlands. Sie wird seltener in den Nachrichten erwähnt und befindet sich nicht auf jeder Bucket-Liste, dennoch gibt es einiges zu sehen. Das Konzerthaus in der Stadthalle beherbergt eines der seltenen Konzertsäle, die Besucher in einem Neorenaissance-Schloss finden können.

Die Stadthalle wurde im Jahr 1900 eröffnet und galt als akustisch ebenso gut wie weitaus berühmtere Säle in größeren Städten. Obwohl das Gebäude während des Zweiten Weltkriegs beschädigt wurde, ist es heute das Zuhause des Wuppertaler Sinfonieorchesters.

Huxleys Neue Welt, Berlin

Die Neue Welt bietet ein breites Spektrum an Veranstaltungen, von der Berliner Wrestling-Nacht über Silvesterpartys und Tattoo-Festivals bis hin zu Konzerten von Künstlern wie Nick Cave, Iggy Pop und The Prodigy. Jeder Künstler wird den Ort fantastisch finden.

Das große neoklassizistische Gebäude wurde teilweise renoviert, um eine erstklassige Akustik und eine umwerfende Lichtshow zu bieten, während einige der ursprünglichen architektonischen Merkmale erhalten blieben. Der große offene Raum eignet sich für Konzerte und Partys und verfügt über eine große Tanzfläche mit einer Bar.

Das Hotel liegt im angesagten Bezirk Neukölln, nur wenige Gehminuten von den beliebten Außenbereichen Hasenheide und Tempelhof, dem verlassenen Flughafengelände, entfernt. Eine Reihe cooler Shows ist immer geplant, daher ist Huxleys Neue Welt definitiv einen Besuch wert.

Brandenburger Dom, Brandenburg

Auf der Insel zwischen Beetzsee und Havel befindet sich der Dom. Der Bau begann in der Mitte des 12. Jahrhunderts und der gotische Umbau wurde etwa 3 Jahrhunderte später abgeschlossen.

Von Mai bis September strömen Hunderte Musikliebhaber in den Dom, der mit seiner einzigartigen Akustik und Atmosphäre einen perfekten Ort für außergewöhnliche Konzertabende darstellt.

