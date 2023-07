Krisenvorsorge: Aktuelle Top-Seller Outdoor und Survival

Teile die Wahrheit!

Hildegard von Bingen Wegerich-Spray

Bei Insektenstichen

Ein bei Hildegard von Bingen beschriebenes Mittel bei Insektenstichen. Einfach die Stelle einsprühen und die wohltuende Wirkung spüren. Der Wegerich-Spray sollte in keinem Haushalt und in keiner Handtasche fehlen.

Wenn zur Hand, kann alternativ frischer Spitzwegerich verwendet werden. Dazu einfach mehrere Pflänzchen pflücken und in der Hand so lange kneten, bis der Saft aus den Pflanzen austritt.

Den Pflanzensaft salbt man dann direkt über die Stichstelle. Nach wenigen Augenblicken sollte eine deutlich spürbare Besserung bemerkbar sein. Von vielen Hildegard-Freunden ausprobiert und empfohlen.

Ballistol® Stichfrei® – 100 ml

Der überzeugende Mücken- und Zeckenschutz

Hält bis zu 8 Stunden lästige und gefährliche Insekten fern

Gegen Mücken, Zecken, Moskitos und Bremsen

Effektiv auch gegen tropische Stechmücken und Stechfliegen

Pflegt die Haut und schützt vor Auskühlen

Enthält UV-B-Filter (LSF 6)

Unbeschwerter Naturgenuss für alle, die gern im Freien sind

Dermatologisch auf Unbedenklichkeit getestet

Erfrischend angenehmer Geruch

In den Tropen bei Expeditionen getestet

Biozid-Produkte (Ballistol Stichfrei) vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

CarePlus® Venimex Giftentferner

VENIMEX GIFTENTFERNER



Wurden Sie von einer Wespe oder Biene gestochen? Von einer Spinne oder einem Skorpion gebissen? Setzen Sie dann sofort den Venimex Giftentferner von Care Plus ein! Der Giftabsauger verhindert, dass sich das Gift im Körper ausbreiten kann.

300x250

VENIMEX GIFTENTFERNER: NACH EINEM INSEKTENSTICH

Mithilfe des Venimex Giftentferners von Care Plus können Sie das Gift von einem Insekt oder Spinnentier schnell aussaugen. Der Venimex ist eine automatische Vakuumpumpe, die speziell für den Gebrauch nach einem Biss oder Stich entwickelt wurde. Der Giftabsauger hat eine Saugkraft von 800 Millibar. Durch das Absaugen des Giftes verhindern Sie, dass sich das Gift weiter im Körper ausbreitet.

ERSTE HILFE BEI BISSEN UND STICHEN

Um das Gift abzusaugen, setzen Sie den Venimex Giftentferner auf die Biss- bzw. Stichstelle. Drücken Sie den Giftabsauger kräftig nach unten bis sich die Pumpe entriegelt. Die Saugnäpfe sind auf drei verschiedenen Arten einsetzbar. Der Venimex Giftentferner kann mit einer Hand ohne Hilfe von Dritten bedient werden und eignet sich für alle Altersgruppen. Dieser Giftabsauger gehört in jeden Medizinschrank und in jeden Verbandskasten, auch auf Reisen!

300x250 boxone

VENIMEX: NACH EINEM BIENEN- ODER WESPENSTICH

Nach einem Bienen- oder Wespenstich treten oft lokale Beschwerden an der Stichstelle auf. In der Regel bleibt es bei Rötung, Schwellung, Juckreiz und leichte Schmerzen. Entfernen Sie nach einem Bienenstich erst den Haken mit einer Pinzette oder dem Fingernagel aus der Haut. Es hilft auch, die Stelle des Stiches zu kühlen. Mit dem Giftabsauger saugen Sie so viel Gift wie möglich ab. Lassen Sie die Pumpe 1 bis 5 Minuten saugen. Behandeln Sie danach die betroffe Stelle mit dem beruhigenden und Juckreiz lindernden Insektenbiss-Gel.

VENIMEX GIFTENTFERNER ALS ERSTE-HILFE-BEHANDLUNG

Treten ernsthafte Beschwerden oder gar Anzeichen eines Schocks auf, dann ist der Einsatz des Venimex Giftentferners eine Erste-Hilfe-Handlung, die Sie ausführen können, während Sie auf fachkundige medizinische Hilfe warten. Schalten Sie schnell einen Arzt ein. Dies gilt auch, wenn die Biene oder Wespe in den Mund, Kehle oder Zunge gestochen hat. In dem Fall kann das Saugen an einem Eiswürfel oder Wassereis gegen die Schwellung helfen.

ERSTE HILFE BEI EINEM SPINNENBISS

In unseren Breitengraden kommen Spinnenbisse selten vor. Die meisten Spinnenbisse sind sehr schmerzhaft, aber nicht lebensbedrohlich. An der Bissstelle entsteht oft eine Rötung, Schwellung und manchmal bildet sich ein Geschwür. Berüchtigt ist die Schwarze Witwe: eine Spinnenart, die man in den Tropen und den Subtropen von Amerika findet. Der Biss einer Schwarzen Witwe ist nicht sehr schmerzhaft und man merkt ihn manchmal gar nicht erst. Aber nach einigen Stunden können heftige Symptome auftreten: sehr starker Schmerz, Starre, Fieber, Übelkeit und Erbrechen.

Wenn man sich nach einem Spinnenbiss entsprechend verhält, kann man einer Ausbreitung des Gifts im Körper vorbeugen. Der Einsatz des Venimex Giftentferners ist eine Erste-Hilfe-Handlung, die Sie ausführen können, während Sie auf fachkundige medizinische Hilfe warten.

ERSTE HILFE BEI EINEM SKORPIONSTICH

Auch Skorpionstiche kommen in unseren Breitengraden selten vor. Im Allgemeinen ist ein Skorpionstich giftiger als ein Spinnenbiss. Der Stich eines Skorpions ist sehr schmerzhaft und führt meistens zu Symptomen, die mit einer überempfindlichen Reaktion auf einen Wespenstich vergleichbar sind. Man spurt einen starken Schmerz. Auch kann es zu Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und Blutungen kommen.

Wenn man sich nach einem Skorpionstich entsprechend verhält, kann man einer Ausbreitung des Gifts im Körper vorbeugen. Der Einsatz des Venimex Giftentferners ist eine Erste-Hilfe-Handlung, die Sie ausführen können, während Sie auf fachkundige medizinische Hilfe warten.

Perfekter Giftabsauger nach einem Biss oder Stich, für zu Hause oder auf Reisen

Gegen die Giftausbreitung im Körper

Geeignet zur Anwendung bei u.a. Bienen- und Wespenstichen, bei Spinnen- und Skorpionbissen.

Für jedes Alter geeignet

Einfache Anwendung mit nur einer Hand

Praktische Verpackung mit komplettem Zubehör

Machete Bolo mit Sägen, Tools und Scheide

Klinge mit drei verschiedenen Säge- bzw. Schneidkanten

Geschwungene glatte Klinge, grobe Sägezahnung, feine Sägezahnung

Inklusive Nylonscheide mit Klettverschluss

Klinge: 100% Edelstahl

Griff: Holz

Scheide: 100% Nylon

Maße Klinge: 25 x 0,05 x 10 cm

Grifflänge: 14,5 cm

Gewicht: 900 g

Hinweis : Der Erwerb und Besitz ist erlaubt, bei öffentlichen Veranstaltungen darf er jedoch nicht geführt werden.

Walther MSM Modified Survival Machete

Die ultimative Survival-Machete im Testsieger-Check!

Denn beim Überleben gibt es keine Kompromisse!

Die Walther MSM – die ultimative Survival-Machete, die Sie in jeder Situation unterstützt und beeindruckt! Kein Wunder, dass sie im Survival Magazin als Testsieger hervorging. Mit ihren vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und ihrem robusten Design ist die Walther MSM Ihr unverzichtbarer Begleiter bei Abenteuern in der Wildnis.

Ihr Ursprung liegt in einem Entwurf aus den 1950er-Jahren für eine militärische Spezialeinheit. Doch durch Modifikationen und Verbesserungen hat sie sich zur perfekten Survival-Machete entwickelt. Die universelle Klinge besteht aus pulverbeschichtetem und schlagzähem Karbonstahl 1065. Egal, welche anspruchsvollen Aufgaben auf Sie zukommen, diese Klinge meistert sie mit Leichtigkeit.

Dank ihrer vorderlastigen Bauweise verteilt die Walther MSM das Gewicht zur Klingenspitze, was zu erstklassigen Hau- und Hackeigenschaften führt. Aber damit nicht genug! Eine scharfe Sägerückenzahnung ermöglicht Ihnen die Bearbeitung von faserigem Material. Ob beim Graben, Hebeln oder Schneiden, diese Machete ist für alles gerüstet.

Der ergonomisch geformte G10-Griff sorgt für sicheres Arbeiten und eine gute Handlage, selbst bei längeren Einsätzen. Das praktische Schlagstück und die Fangriemenöse machen sie noch vielseitiger und leicht zu handhaben.

Auch die Experten des Survival Magazins (Ausgabe 2-2013) sind von der Walther MSM begeistert. Die Sägezahnung am Klingenrücken hat im Test alle anderen Konkurrenten übertroffen. Und die Nylonscheide? Sie wurde speziell so gestaltet, dass sie von der Sägezahnung nicht beschädigt wird – ein weiterer klarer Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Überzeugen Sie sich selbst von der unschlagbaren Leistung der Walther MSM. Holen Sie sich jetzt die Survival-Machete, die alles kann!

Lieferung inklusive Nylonscheide.

Klingenlänge: 300 mm

300 mm Gesamtlänge: 437 mm

437 mm Klingenstärke: 5 mm

5 mm Gewicht: 700 g

700 g Klingenform: Multifunktion

Multifunktion Klingenmaterial: 1065 Carbonstahl

1065 Carbonstahl Griffmaterial: G10

G10 Arretierung: feststehend

Hinweis : Der Erwerb und Besitz ist erlaubt, in der Öffentlichkeit darf die Machete jedoch nicht geführt werden. Weitere Details regelt § 42a im Waffengesetz (WaffG).

Coleman Zelt Kobuk BlackOut – plus, 4 Personen

Coleman Zelt Kobuk BlackOut

Die Kuppelzelte der ‚Kobuk‘ Serie zeichnen sich im Besonderen durch den nachtschwarzen Schlafraum – BlackOut Bedroom – aus, der es auch in hellen Nächten, unter strahlenden Campingplatzlaternen und bei Sonnenschein möglich macht, entspannt zu ruhen. Die Zelte sind darüber hinaus mit UV-Guard ausgestattet und bieten vormontierte, reflektierende Abspannschnüre für bessere Sicherheit rund ums Zelt. Ein verschweißter Boden, die sehr gute Wasserdichte von 4.500 mm Wassersäule und die Ring-Pin Gestänge Konstruktion sind weitere Pluspunkte dieser Zeltreihe. Optimal für alle Touren und Einsatzzwecke.

Gestänge Fiberglas

WS 4.500 mm

schwer entflammbar

Gewicht 6,3 kg

Außen Polyester 68D 185T, PU-beschichtet, getaped

Innen Polyester 68 D 185T, blickdichtes Netz

Boden PE 120 g/m²

Innenmaß 210 x 260 cm, Höhe 130 cm

Apside 110 x max. 260 cm, Höhe 140 cm

Packmaß 58 x 20 cm

Coleman Zelt Darwin – 2 Personen

Coleman Zelt Darwin

Das ‚Darwin‘ stellt das kompakte Kuppelzelt dar für den Fall, wo es auf Volumen und Gewicht ankommt. Es ist schnell aufgebaut, bietet trotz kompakter Größe Platz für Gepäck in der Apsis und lädt immer wieder zu kurzen Spritztouren ein. Mit Ring & Pin-Befestigung sowie Innentaschen.

Gestänge Fiberglas

WS 3.000 mm

schwer entflammbar

Gewicht 2,8 kg

Außen Polyester 68D 185T, PU-beschichtet, getaped

Innen Polyester 68 D 185T, blickdichtes Netz

Boden PE 120 g/m²

Innenmaß 140 x 210 cm, Höhe 100 cm

Apside 40 x max. 145 cm, Höhe 105 cm

Packmaß 44 x 14 cm

Adventure Food ® Energieriegel Samen

Der kräftigende Riegel eignet sich hervorragend als Energiequelle bei anspruchsvollen Outdoor-Touren oder für die Krisenvorsorge. Er besteht aus besonders hochwertigen, natürlichen Zutaten. Agavendicksaft, Preiselbeeren und Datteln verleihen dem Energieriegel einen einzigartigen Geschmack.

Outdoor-Lichtbogenanzünder mit Taschenlampe

Sturmfestes Lichtbogen-Feuerzeug mit hochwertigem Gehäuse. Verschleißfreier als ein Clipper & einfacher aufladbar.

Der eingebaute Akku kann einfach über jede USB-Schnittstelle aufgeladen werden. Nie wieder Feuerzeuggas oder Feuerzeugbenzin auffüllen! Nie wieder Wegwerffeuerzeuge!

Ob Kaminanzünder, Grillanzünder, Kerzen, Gasherde und Gasgrills oder Zigaretten, alle entflammbaren Materialien lassen sich damit sofort entzünden – und das bei Wind und Wetter.

Das Lichtbogen-Feuerzeug erzeugt keine Flamme! Der Lichtbogen ist über 1000 °C heiß und entfacht alles sofort.

Inklusive integrierte LED-Taschenlampe!

Maße: 9,5 x 3,5 cm

EcoFlow Balkonkraftwerk 2×400 W Solarpanel mit Micro Inverter 800 W

Das Hochqualitäts-Balkonkraftwerk von EcoFlow

19 Prozent Mehrwertsteuer geschenkt!

Das erste Balkonkraftwerk für Ihre tragbare Powerstation. Vergessen Sie die billige Discounterqualität. Dieses Komplettset beinhaltet alles, was Sie für ein Hochqualitäts-Balkonkraftwerk benötigen. Es kombiniert den neuen EcoFlow Micro Inverter mit 2 stabilen 400 Watt Solarpanels, 4 MC4-Verlängerungskabeln und dem neuen EcoFlow Superflachkabel für die Balkontüre. Sie erhalten das erste Balkonkraftwerk mit einer Leistung von satten 800 Watt.

Energie einfangen, speichern und jederzeit nutzen.

Das EcoFlow Balkonkraftwerk ist eine kosteneffiziente und nachhaltige Energielösung für Ihr Zuhause.

Das Komplettset beinhaltet:

EcoFlow Micro Inverter

2 stabile 400-Watt-Solarpanels

4 MC4-Verlängerungskabel

EcoFlow Super-Flat-MC4-Kabel

Weitere Artikel finden Sie hier.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 17.06.2023