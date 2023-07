Krisenvorsorge: Sommeraktion – Stromgeneratoren – diese Kraftpakete setzen neue Maßstäbe!

Teile die Wahrheit!

Die EcoFlow DELTA 2 setzt neue Maßstäbe bei batteriegespeisten Stromgeneratoren

An diese Powerstation kann eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden, welche überall und stundenlang mit Strom versorgt werden. Dank enormer Akkukapazitäten können Sie sich mit diesem Kraftpaket auf stundenlange Energieversorgung verlassen – egal, ob Fernseher, Kühlschrank oder Heimwerkergeräte.

Dank patentierter EcoFlow X-Stream-Technologie ist die EcoFlow DELTA 2 Powerstation in nur 1,3 Stunden an der Steckdose vollständig aufgeladen. Eine Ladung auf 80 Prozent erfolgt bereits in rund einer Stunde.

Integrierte Wechselrichter erzeugen reine Sinuswellen, sodass mit der EcoFlow DELTA 2 Powerstation auch empfindliche Geräte sowie nahezu alle Haushaltsgeräte und Elektrowerkzeuge betrieben werden können.

Dank einer Vielzahl von Anschlüssen können Sie mit der EcoFlow DELTA 2 Powerstation über zehn Geräte gleichzeitig laden, sodass Sie sich auch unterwegs ganz wie zu Hause fühlen.

Die EcoFlow DELTA 2 Powerstation ist auch hervorragend als Vorsorge für einen Blackout geeignet. Besonders hervorzuheben sind dabei der fast geräuschlose Betrieb und die Möglichkeit der Verwendung in Innenräumen.

Lieferumfang: EcoFlow DELTA 2 Powerstation 1024 Wh (ohne Tasche), deutsche Bedienungsanleitung

Die neue RIVER-2-Serie:



Die besten tragbaren Powerstations unter 1 kWh



Nehmen Sie Ihre Steckdosen überallhin mit!

Sie wollen Steckdosen überall dabei haben? Kein Problem: Versorgen Sie Ihre Geräte mit den AC-Wandsteckdosen der RIVER 2. Die RIVER 2 eignet sich ideal für 99 Prozent Ihrer Elektrogeräte. Laptops, Lampen, Fernseher – das geht alles!

Laden von 0 auf 100 Prozent in 1 Stunde

Die Ladegeschwindigkeit von RIVER 2 übertrifft den Branchenstandard: vollständiges Laden an einer Steckdose in nur 60 Minuten. Das ist fünfmal schneller als die Ladezeit anderer tragbarer Powerstations auf dem Markt und 38 Prozent schneller als die der vorherigen Generation.

Bis zu 10 Jahre sicher und zuverlässig nutzbar

Mit mehr als 3000 Batteriezyklen bei 100-prozentiger Ladung können Sie die RIVER 2 ungefähr 10 Jahre lang fast jeden Tag benutzen. Die LFP-Batterie bietet nicht nur eine lange Lebensdauer. Sie ist auch zuverlässiger, effizienter und sicherer, selbst bei hohen Temperaturen.

Aufladen ohne Grenzen

Mit vier vielseitigen Ladeoptionen können Sie die RIVER 2 an jedem Ort aufladen. Ob daheim an einer Wandsteckdose, unterwegs im Auto über das Kfz-Bordnetz, netzunabhängig und umweltfreundlich über ein Solarpanel oder aber über USB-C – für jede Situation haben Sie die passende Ladeoption.

Grab-and-go-power

Die RIVER 2 ist leicht und so konzipiert, dass sie einfach zu transportieren ist, sodass man an jedem Ort und jederzeit Strom erhalten kann.

EcoFlow-App

Mithilfe der EcoFlow-App steuern und überwachen Sie Ihre RIVER 2, selbst aus der Ferne. Mit dem Komfort Ihres Mobiltelefons können Sie Ladezustände überwachen, Einstellungen anpassen und Ladegeschwindigkeiten einstellen.

Lieferumfang: EcoFlow RIVER 2 Max Powerstation 512 Wh, Netzkabel 220 V, Ladekabel 12 V, Verbindungskabel DC, Kurzanleitung

EcoFlow Solarpanel 110 W

Bleiben Sie unabhängig vom Stromnetz

Dieses faltbare, tragbare und wetterfeste Solarpanel wurde von Experten für Sie entwickelt, um höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Hergestellt aus leichtem, langlebigem monokristallinem Silizium für eine noch größere Energieaufnahme. Schließen Sie einfach Ihre EcoFlow Powerstation an und versorgen Sie Ihre Alltagsgeräte überall mit Strom.

Extrem leistungsfähig: Dieses kompakte Panel hat branchenführende Umwandlungsraten von 23 Prozent. Nutzen Sie die Solarenergie, denn die Sonne schickt Ihnen keine Rechnung!

Intelligentes Design: Im Lieferumfang ist eine Tasche enthalten, die gleichzeitig auch als verstellbarer Ständer dient. Öffnen Sie den Reißverschluss und klappen Sie die Tasche auf, um Ihr Panel für maximale Effizienz genau richtig auszurichten.

Wasserdicht und langlebig: Vollständig wasser- und staubdicht dank einer hochfesten Verbundkonstruktion. So geschaffen, um allen Elementen zu widerstehen.

Einfach zu verstauen: Zusammengeklappt zu einem kompakten Design kann das Panel sicher in der Tasche aufbewahrt und überallhin mitgenommen werden. Somit eignet es sich perfekt für den Campingurlaub, Reisen mit dem Van oder die Krisenvorsorge.

EcoFlow DELTA 2 Zusatzakku 1024 Wh

Intelligente Zusatzakkus für EcoFlow DELTA 2

Verdoppeln Sie die Kapazität Ihrer Powerstation

Erweiterte Kapazität: Sie können die Kapazität Ihrer DELTA 2 ganz einfach mit einem intelligenten Zusatzakku auf 2048 Wh verdoppeln. So wird die Laufzeit Ihrer wichtigsten Geräte deutlich verlängert.

Bequemes Aufladen: Das Aufladen über Solarzellen, Netzsteckdosen oder den EcoFlow Smart Generator ist ganz einfach. Schließen Sie den zusätzlichen Akku an Ihre Powerstation an und sie laden und entladen sich parallel.

LCD-Anzeige: Auf der integrierten LCD-Anzeige erhalten Sie Informationen über den Akkustand, die verbleibende Ladezeit, die verbleibende Nutzungsdauer und mehr. Sie können den Ladezustand aber auch überall und unabhängig mit der EcoFlow-App auf Ihrem Handy überprüfen.

Hinweis: Dieser intelligente Zusatzakku ist ausschließlich für die EcoFlow DELTA 2 vorgesehen.

Ein mobiler Solarspeicher kann in Notfällen und Katastrophensituationen äußerst nützlich sein. Bei Stromausfällen oder Naturkatastrophen, welche die herkömmliche Stromversorgung zum Erliegen bringen, kann ein Solarsystem als verlässliche Energiequelle dienen.

Tagsüber kann der Stromspeicher mithilfe von Sonnenenergie aufgeladen werden und steht dann nachts oder bei Bedarf als Notstromversorgung zur Verfügung.

Dies ist insbesondere für Personen von großer Bedeutung, die auf medizinische Geräte angewiesen sind oder in Gebieten leben, in denen die Infrastruktur anfällig für Stromausfälle ist.

Ein mobiler Stromspeicher bietet eine zuverlässige und nachhaltige Lösung in solchen Krisensituationen.

Die Kombination aus einem mobilen Stromspeicher und Solarpanels bietet zahlreiche Vorteile für unterwegs. Ob es darum geht, unabhängig von der Stromversorgung beim Campen zu sein oder in Katastrophensituationen ein verlässliches Notstromaggregat zur Stelle zu haben – ein Solarpanel inklusive Stromspeicher ermöglicht Ihnen überall den Zugang zu sauberer Energie.

Die Nutzung erneuerbarer Energien mithilfe von Solartechnik ist eine Win-Win-Situation für Sie und die Erde: Sie sparen und fühlen sich sicherer und Klima und Umwelt werden geschützt.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 28.06.2023