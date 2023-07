Militär vereitelt Massenvernichtungswaffenangriff des Tiefen Staates?

Letzten Freitag überfielen US-Marineinfanteristen ein Lagerhaus in South Carolina, wo Wissenschaftler im Auftrag des Tiefen Staates Massenvernichtungswaffen bauten, um sie gegen amerikanische Bürger einzusetzen, berichteten Quellen im Büro von General Eric M. Smith gegenüber Real Raw News.

Vor dem Erfolg am Freitag hatten White Hats in den letzten zwei Jahren sieben Hinweise auf die Herstellung kleiner Massenvernichtungswaffen durch die Biden-Kabale untersucht – Atomwaffen mit geringer Sprengkraft, Trägersysteme für chemische Waffen und Einheiten zur Bioverbreitung.

Aber diese Tipps führten zu Sackgassen, Ablenkungsmanövern, wilden Verfolgungsjagden und peinlichen Momenten für die Führung der White Hats.

Unsere Quelle berichtete freimütig von einem Vorfall, der sich im Juni 2021 ereignete. Auf einer vermeintlich glaubwürdigen Spur hin gingen White Hats an Bord eines Fischtrawlers vor der Küste Floridas.

Das Schiff enthielt angeblich einen biologischen Kampfstoff, den das Biden-Regime in Palm Beach, der Heimat des Mar-a-Lago-Anwesens von Präsident Trump, freisetzen wollte.

Der Trawler war jedoch leer, bis auf eine maschinengeschriebene Notiz, die an einer Brückenkonsole befestigt war. „Wenn wir es wollten, wärst du jetzt tot“, höhnte es.

„Deep Stater haben einen krankhaften Sinn für Humor. Es macht ihnen Freude, wenn wir Ressourcen und Arbeitskraft verschwenden. Wir können es nicht riskieren, NBC-Informationen nicht zu untersuchen. Wenn auch nur einer davon glaubwürdig ist und wir ihn übersehen, wären die Konsequenzen unaussprechlich“, sagte unsere Quelle. (Spezialeinheiten töten ehemaligen Klonwissenschaftler des Tiefen Staates?)

Der Hinweis auf South Carolina, fügte er hinzu, kam von einem „5. Kolumnisten“ des Bundes, der behauptete, dass Kernphysiker, die mit der Agenda des Tiefen Staates einverstanden seien, kurz vor der Fertigstellung zweier radiologischer Geräte standen, die Californium-252 nutzten.(Tiefer-Staat-Klone verfallen nach drei Jahren, teilt der Klonwissenschaftler dem Militär mit)

Der Begriff „5. Kolumnist“ bezieht sich auf eine wachsende Zahl von Bundesagenten, die die White-Hat-Bemühungen unterstützen.

Kalium-252 ist ein künstliches Element, eines von neun in Reaktoren erzeugten Isotopen, die für radiologischen Terror geeignet sind, mit einer Halbwertszeit von 898 Jahren.

Es findet militärische und kommerzielle Anwendungen, insbesondere in der Medizin- und Erdölindustrie. Bei der Verwendung in Massenvernichtungswaffen kontaminiert es den Bereich um den Sprengstoff bzw. die konventionelle Explosion herum mit radioaktivem Material und dient in erster Linie als Sperrvorrichtung gegen Zivilisten.

Es ist nicht zu verwechseln mit einer nuklearen Explosion, etwa einer Kernspaltungsbombe, deren Explosionswirkung weitaus größer ist als das, was mit herkömmlichen Sprengstoffen erreichbar ist.

Der „5. Kolumnist“ sagte, die Waffen seien in einem Seelager in der Nähe von Charleston, South Carolina, gelagert worden und die FEMA habe den Ort bewacht.

Er behauptete auch, dass der stellvertretende Verteidigungsminister für die Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen (CWMD), David Lasseter, das Lager am 19. Juni besucht habe, dann aber „vom Netz verschwunden“ sei. CWMD ist eine Abteilung des DHS mit der Aufgabe, Angriffe mit Massenvernichtungswaffen gegen die Vereinigten Staaten zu verhindern.

„Es scheint, dass sie das Gegenteil ihrer beruflichen Anforderungen tun wollten“, sagte unsere Quelle.

Unsere Quelle fügte hinzu, dass der „5. Kolumnist“ einer Lügendetektoruntersuchung zugestimmt habe, um den Wahrheitsgehalt seiner Geschichte zu beurteilen.

„Er verfügte über spezifische Informationen und zeigte keine Täuschung. Es wurde beschlossen, einen Blick auf das Gebäude, ein Lager für maritime Versorgung und Reparatur, zu werfen, Bedrohungen zu beseitigen und diese Waffen zu bergen, bevor sie sich in Luft auflösten“, sagte er.

Verdeckt operierende Marines und Chemie-, Biologie-, Radiologie- und Nuklearspezialisten (CBRN) der US-Armee trafen am 21. Juni in Charleston ein und überwachten ein Geschäftsgebäude, dessen leerer Kiesparkplatz voller frischer Reifenabdrücke war.

Sie sahen keine FEMA, die den Umkreis patrouillierte, und Geigerzähler stellten nur normale Hintergrundstrahlung fest. Die Marines fanden es jedoch seltsam, dass hochentwickelte biometrische Sicherheitssysteme die Türen eines maritimen Versorgungsunternehmens schützten.

Mehrere alte Fischerboote, einige auf Anhängern, andere auf Schlackenblöcken, waren in der Gegend verstreut.

Die White Hats warteten geduldig.

Am Freitagmorgen rollte vor Sonnenaufgang eine Prozession von SUVs auf den Parkplatz. Drei Männer und eine Frau in Laborkitteln tauchten aus einem Ford Expedition auf, während sechs auffällige Polizisten aus zwei Toyota Highlandern auftauchten.

Zwei Bundespolizisten trugen Windjacken mit der Aufschrift „FEMA“ in kräftigem Gelb. Alle sechs trugen automatische Gewehre.

Aus dem Verborgenen befahlen die Marines der FEMA, sich zu ergeben, doch zwei Agenten hoben ihre Gewehre und feuerten Munitionsschüsse auf den verrosteten Rumpf eines alten Fischerboots, hinter dem drei Marines in Deckung gegangen waren.

Die FBI-Agenten wurden bald in die Zange genommen, eingepfercht und in alle Richtungen abgedeckt. Sie hörten auf, auf Marinesoldaten zu schießen, und richteten stattdessen ihre Gewehre auf die Techniker, wobei sie drei töteten, bevor sie den Schüssen der Marines zum Opfer fielen.

Der überlebenden Technikerin, der Frau, wurde ein Ultimatum gestellt: „Beschreibe den Inhalt des Gebäudes im Detail und öffne die Tür, sonst ergeht es ihnen wie ihren Freunden.“

„Tot oder lebendig, ich schätze, Ihr Daumenabdruck wird diese Tür öffnen“, soll ein Marine zu ihr gesagt haben.

Die CBRNs zogen Schutzkleidung an und drangen als Erste ein, durchsuchten den Innenraum mit Dosimetern und suchten nach den angeblichen schmutzigen Bomben, die sie unter einem Tisch fanden.

Die koffergroßen Bomben hatten eine Bleiauskleidung als Strahlungsbarriere.

Unsere Quelle sagte, die CBRNs hätten die Geräte sicher entfernt und sie später zur Entsorgung an einen unbekannten Ort gebracht.

„Außer den Waffen haben wir viele elektronische Geräte und wir überlegen gerade, wo sie diese Dinger auslösen wollten. Die Frau war einigermaßen kooperativ und bestätigte, dass Lasseter dort gewesen war.

Wir verraten nicht, wer sie angeblich bezahlt hat, aber es scheint, dass sie nur angeheuert wurde, um beim Bau des verdammten Dings zu helfen, und nicht wusste, wofür es verwendet werden würde. Wir können dies als Sieg bezeichnen“, sagte unsere Quelle.

Die Informationen auf dieser Website dienen Informations-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken. Diese Website enthält Humor, Parodie und Satire. Diesen Haftungsausschluss haben wir zu unserem Schutz in die Rechtsberatung aufgenommen.

Wenn Sie die White Hats, das „gute Militär“ oder Q oder eine andere PsyOp erwähnt finden, dann wissen Sie, dass es um ein Erlöser-Programm der Elite geht. Die die Menschheit seit Jahren befreien, seit Jahren DUMBs sprengen und uns eine andere Weltordnung bringen sollen.

