Mord nach Zahlen: Sinéad O’Connor mit 56 Jahren gestorben

Dies wird nur ein kurzer Artikel mit Links zu mehreren Dekodierungen sein, da einige Leute einfach glauben wollen, dass sie an der Blutgerinnselimpfung gestorben ist. Nein, ist sie nicht.

Kein einziger Puppenspieler auf der Weltbühne hat den Convid-19-Impfstoff erhalten. Dies war, wie jeder einzelne prominente Tod, ein Opferritual. Wurde er/sie wirklich bei einem Opferritual getötet? Von Joachm Bartoll

Oder war ihre Weltbühnenfigur im Ruhestand und sie genießt jetzt ihren Ruhestand? Oder wird sie auf eine neue Rolle auf der Weltbühne vorbereitet, eine neue Figur, die eine ihrer Pläne vorantreiben soll? Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir wissen nur, dass ihr angeblicher Tod ausschließlich anhand der Zahlen erklärt wurde.

Und ja, ihr Leben und ihre Karriere waren sehr vorgegeben.

Sinéad O’Connor starb im Alter von 56 Jahren am 26.07.23

7+26+23 = 56

Sinéad O’Connor starb am 129. Geburtstag von Aldous Huxley. Sie wurde 3 Jahre, 2 Wochen und 2 Tage vor seinem Tod geboren (Order 322). Georgia Guidestones ​​errichtet am 22.03., oder Skull & Bones.

Ihr richtiger Name war Shuhada Sadaqat = 253.

Sie wurde 25 Jahre und 300 Tage (253) geboren, nachdem sie ein Bild des Papstes zerrissen hatte.

Hl. Franziskus von Assisi = 253

Papst Jorge Mario Bergoglio = 253

Ihr Hit wurde vor 33 Jahren im Jahr 1990 veröffentlicht.

Sie starb genau 33 Wochen nach ihrem Geburtstag.

Sie starb am 26.07., also 7+26 = 33.

Sinead starb 18 Monate und 18 Tage nach dem Tod ihres Sohnes. (Ein freimaurerisches Ritual: Obamas (der Antichrist?) persönlicher Koch in Martha’s Vineyard ertrunken)

6+6+6 = 18

Und weiter geht es…

Sehr gute und tiefgründige Dekodierung von Zach :

https://gematriaeffect.news/sinead-oconnor-who-tore-up-the-popes-photo-dead-at-56-july-26-2023/

Sinead O’Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben, laut Numerologie am 56. Tag.

26.07.23 = 7+26+23 = 56

Gesellschaft Jesu = 56

Freimaurer = 56

* Papst = 56

Erinnern Sie sich: Sie hat am 3. Oktober 1992 in Saturday Night Live ein Bild des Papstes zerrissen.

Das war ein Datum mit 25 Numerologien:

03.10.1992 = 1+0+3+1+9+9+2 = 25

Sie ist 565 Tage nach dem Tod ihres Sohnes am 7. Januar 2022 tot.

Auch heute sind es noch 158 Tage im Jahr.

Freimaurerei = 158

Sinead = 25 & 52

Papst = 25 & 52

Es ist der 26. * Papsttum = 26

Heute sind es 69 Tage vor dem Jahrestag, an dem sie das Bild des Papstes zerriss.

Magda Davitt = 69

Katholische Kirche = 69

Der Jesuitenorden = 69

Neue Weltordnung = 69

* Illuminati = 69

Auch sie ist 69 Tage nach dem Geburtstag von Papst Johannes Paul II. tot.

Chris Cornell coverte auch „Nothing Compares 2 U“ von Prince und starb am 18. Mai, dem Geburtstag von Papst Johannes Paul II.

Papst Johannes Paul II. wäre 103 Jahre alt geworden ( Sie hat sein Foto am 3.10. zerrissen ) * Jesuiten = 103

Es handelt sich ebenfalls um einen Zeitraum von 70 Tagen.

Sinead O’Connor = 70

Vatikan = 70

Francis = 70

Diese Nachricht kommt 144 Tage vor dem Geburtstag des aktuellen Papstes.

Es ist zeitgleich mit seinem bevorstehenden 87. Geburtstag und sie debütierte 1987 mit „Der Löwe und die Kobra“. Zu den Nachrichten gehört auch das Bild des Papstes, der am 3.10. zerrissen wird, wie 103.

Sie ist auch 199 Tage nach dem 33. Geburtstag von Nothing Compares 2 U.

199, 46. Prime

Catholic = 46

Sacrifice = 46, tot

Nothing compares 2 U = 83 & 83

Mord = 83

Und auch sie ist 80 Wochen nach ihrem Sohn tot.

Saturday Night Live = 80

Bayerische Illuminati = 80

Satan = 80

Baphomet = 80

Außerdem ist sie in der 40-Tage-Numerologie tot.

26.07.2023 = 7+26+20+23 = 7+26+(2+0+2+3) = 40

O’Connor = 40

Und für noch mehr…

Sie ist 201 Tage nach dem Jahrestag des Verschwindens ihres Sohnes tot.

Jorge Mario Bergoglio = 201

Ignatius von Loyola = 201

Der Jesuitenorden = 201

Orden der Illuminaten = 201

Sie ist an dem Tag tot, an dem die irische Frauenmannschaft bei der Weltmeisterschaft verliert.

Frauen-Weltmeisterschaft = 201 (begann am 201. Tag des Jahres)

Messi gewann die Männer-Weltmeisterschaft für den Papst, nachdem er in Raum 201 übernachtet hatte

Sie ist am 26.7. tot.

Sadaqat = 267 (Ihr richtiger Nachname)

Sie ist auf Tisha B’Av tot.

Tischa B’Av = 82

Shuhada‘ Sadaqat = 82

Sie ist 379 Wochen nach Prince gestorben.

379, 75. führende

katholische Kirche = 75

Neue Weltordnung = 75

Ordnung = 75

Sie ist 33 Wochen in ihrem Alter tot, 33 Jahre nach „Nothing Compares 2 U“ und 33 Tage nach Fordhams Geburtstag in New York (wo SNL spielt). Auch sie ist am Geburtstag von New York gestorben.

New York = 33

33 Wochen sind 231 Tage (21. Dreieckszahl)

Ignatius von Loyola = 231

Jesuit = 21

Beachten Sie, dass Irland 2 zu 1 verloren hat.

Sie ist auch 18 Monate nach ihrem Sohn gestorben und Nothing Compares 2 U wurde am 8. Januar veröffentlicht.

Sadaqat = 18

IHS = 18 & 18

Sun = 18

Update : Die Londoner Polizei sagt nichts Verdächtiges über die unbekannte Todesursache. Erinnern Sie mich daran, von welcher Band das Lied MURDER BY NUMBERS stammt? Oh ja, die Polizei aus London.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 30.07.2023