Verursacht bizarre Aktivität auf der Sonne weltweit katastrophale Ereignisse?

Wenn Sie eine Grafik sehen, die die Sonne ungefähr so ​​groß wie die Erde darstellt, sollten Sie nur schmunzeln. Die Wahrheit ist, dass wir im Vergleich zu dem riesigen Feuerball, um den wir kreisen, ein winzig kleiner Stein sind.

Und wann immer dieser riesige Feuerball aktiver wird, hat das große Auswirkungen auf das, was auf unserem Planeten passiert. Das ist kein revolutionäres Konzept, aber viele Leute da draußen scheinen es einfach nicht zu begreifen. Von Michael Snyder

Ja, die Sonne ist weit entfernt, aber ohne sie könnte keiner von uns lange überleben, und zu sagen, dass sie absolut riesig ist, wäre eine gewaltige Untertreibung …

Die Sonne hat einen Durchmesser von 864.400 Meilen (1.391.000 Kilometer). Das entspricht etwa dem 109-fachen Erddurchmesser. Die Sonne wiegt etwa 333.000 Mal so viel wie die Erde. Es ist so groß, dass etwa 1.300.000 Planetenerden darin Platz finden .

Bitte überfliegen Sie diese Zahlen nicht einfach.

Die Sonne ist so groß, dass wir buchstäblich 1,3 Millionen Erden in ihr unterbringen könnten.

Das ist unglaublich.

Leider wird auch die Sonne immer aktiver.

Tatsächlich wurden allein im Juni mehr als 160 Sonnenflecken entdeckt …

Die Sonne erzeugte im Juni über 160 Sonnenflecken, die höchste monatliche Zahl seit mehr als zwei Jahrzehnten .

Die Daten bestätigen, dass der aktuelle Sonnenzyklus, der 25. seit Beginn der Aufzeichnungen, viel schneller an Intensität zunimmt als von der NASA und der US-amerikanischen National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) prognostiziert, was Besorgnis über schwere Weltraumwetterereignisse in den kommenden Monaten und Wochen aufkommen lässt.

Vor wenigen Tagen wuchs ein Sonnenfleck in nur 48 Stunden auf das Zehnfache der Erde und löste einen X-Klasse-Flare aus, der möglicherweise große Probleme hätte verursachen können … (Die Erde wird von oben durch unsere Sonne und von unten durch seismische Aktivität in den Ozeanen erhitzt)

Ein riesiger, schnell wachsender Sonnenfleck auf der Sonnenoberfläche hat einen mächtigen Sonneneruption der X-Klasse ausgelöst – die stärkste Art von Sonneneruption, die die Sonne erzeugen kann. Der Sonnensturm traf unseren Planeten und löste in Teilen der USA und anderswo kurze Funkausfälle aus, aber es hätte noch viel schlimmer kommen können, warnten Experten.

Der riesige dunkle Fleck mit dem Namen AR3354 erschien am 27. Juni auf der Sonnenoberfläche und war innerhalb von 48 Stunden auf eine Fläche von etwa 1,35 Milliarden Quadratmeilen (3,5 Milliarden Quadratkilometer) angewachsen, also zehnmal breiter als die Erde .

Laut Spaceweather.com waren Weltraumwetterwissenschaftler über die schnelle Entstehung des kolossalen Sonnenflecks alarmiert und befürchteten, er könnte eine Flut potenziell schädlicher Sonnenstürme ausspucken.

Wissenschaftler wissen seit langem, dass eine stärkere Sonnenaktivität einen enormen Einfluss auf unser Wetter hat.

Haben wir in letzter Zeit ungewöhnliches Wetter erlebt?

Das haben wir auf jeden Fall.

Zum Beispiel hat gerade eine „Mega-Tornadogruppe“ die Gegend von Chicago heimgesucht …

Eine riesige Ansammlung von Tornados und Gewittern hat den Großraum Chicago heimgesucht, Tausende ohne Strom zurückgelassen und Hunderte von Flügen gestrichen.

Bäume wurden entwurzelt und Dächer abgerissen , als die Serie von Tornados am Mittwoch inmitten des meteorologischen Chaos eine Spur der Zerstörung hinterließ.

Mindestens acht Tornados landeten in vier Landkreisen im Nordosten von Illinois, darunter vier im Cook County, der Heimat von Chicago, als Beamte die Menschen warnten, Schutz zu suchen.

Chicago war noch nie für Tornados bekannt.

Aber jetzt sind wir in eine Zeit eingetreten, in der wir mit dem Unerwarteten rechnen müssen.

Nachdem die Tornados vorbei waren, sagte ein Journalist, er habe „so etwas noch nie zuvor in Chicago gesehen“ …

Nach dem Sturm twitterte der Journalist James Kay ein Foto von wogenden, tief liegenden Wolken, die über dem Michigansee hinter der Skyline der Stadt lagen, und kommentierte: „So etwas habe ich in Chicago noch nie gesehen.“

I’ve never seen anything like this in Chicago before pic.twitter.com/PDLXlOQrKU — James Kay (@James_M_Kay) July 13, 2023

An der Ostküste fielen im Bundesstaat Vermont in nur zwei Tagen zweimonatige Regenfälle, die zu den schlimmsten Überschwemmungen seit etwa 100 Jahren führten …

Wir werden von einer Katastrophe nach der anderen heimgesucht, und uns wird gesagt, dass dies „die neue Normalität“ sei.

Aber ich glaube nicht, dass ich das jemals als normal betrachten werde.

Auf der anderen Seite der Welt hat auch Indien mit katastrophalen Überschwemmungen zu kämpfen …

Überschwemmungen in Teilen von Neu-Delhi zwangen die Stadtregierung am Donnerstag dazu, alle Bildungseinrichtungen in der indischen Hauptstadt zu schließen und den Menschen zu raten, von zu Hause aus zu arbeiten. Gleichzeitig warnte sie, dass es zu einer Wasserrationierung kommen würde, nachdem der Fluss Yamuna über die Ufer getreten sei.

Seit Beginn der regnerischen Monsunzeit am 1. Juni hat Delhi 113 % überdurchschnittliche Niederschläge verzeichnet, teilte das India Meteorological Department mit, und die Regenfälle in den Hügelstaaten im Norden haben das Überschwemmungswasser des Flusses gespeist.

Aufgrund der Überschwemmungen und der beispiellosen Hitze, die das Land heimgesucht hat, ist der Preis für Tomaten in Indien um 400 Prozent gestiegen …

Das extreme Wetter in Indien fordert seinen Tribut von den Ernten, wobei der Tomatenanbau besonders stark betroffen ist.

Tomaten sind so teuer geworden, dass Geschäfte „Leibwächter“ brauchen, um sie zu schützen , berichtet Vice News.

Die Preise sind in den letzten Wochen um 400 Prozent gestiegen, ein Kilogramm kostet mittlerweile mehr als ein Liter Benzin.

Apropos Hitze: Europa steht derzeit unter Druck.

Eine Hitzewelle namens „Cerberus“ hatte Europa tagelang heimgesucht, und nun kommt als nächstes eine neue Hitzewelle namens „Charon“ …

Meteorologen haben gewarnt, dass eine weitere sengende Hitzewelle von 47 °C bereits auf Europa zusteuert – auch wenn der Kontinent weiterhin in Alarmbereitschaft ist und von einem tödlichen Wettersystem aus der Sahara heimgesucht wird.

Britische Touristen auf der anderen Seite des Mittelmeers wurden vor den lebensgefährlichen Auswirkungen der drückenden Hitze gewarnt, nachdem sich ein Hochdruckgebiet namens Cerberus nach Norden ausgeweitet hatte.

Doch während Cerberus erschöpft ist, prognostizieren italienische Wettervorhersager nun, dass eine weitere Hitzewelle – nach dem Fährmann des Hades „Charon“ genannt – die Temperaturen in Rom nächste Woche wieder auf 43 °C und auf Sardinien auf bis zu 47 °C ansteigen lassen wird.

Es versteht sich von selbst, dass Europa in der Vergangenheit viele Hitzewellen erlebt hat.

Aber was wir jetzt sehen, ist anders.

In Spanien erreichte die Bodentemperatur am Donnerstag tatsächlich 60 Grad Celsius …

Die Landtemperaturen – also wie heiß der Boden ist, wenn man sie berührt – erreichten am Donnerstag in Spanien in Teilen Südspaniens über 60 °C , wobei die Europäische Weltraumorganisation nächste Woche davor warnte, kontinentale Rekorde zu brechen.

Das ist heiß!

Falls Sie sich fragen: 60 Grad Celsius sind 140 Grad Fahrenheit.

Hier in den Vereinigten Staaten wird erwartet, dass ein absolut gewaltiger „Hitzedom“ die Temperaturen in den kommenden Tagen auf schwindelerregende Höhen ansteigen lässt …

Eine erbarmungslose Hitzewelle erfasst einen Großteil der Lower 48, bringt dreistellige Temperaturen (in Fahrenheit) in die drei bevölkerungsreichsten Bundesstaaten des Landes – Kalifornien, Texas und Florida – und steht kurz davor, eine ganze Reihe von Rekorden aufzustellen.

Im Südwesten werden die Messwerte voraussichtlich auf bis zu 55 Grad steigen, während in den südlichen Ebenen und im Südosten eine drückende Überschneidung zwischen extremen Temperaturen und tropischer Luftfeuchtigkeit herrschen wird.

Gibt es da draußen irgendjemanden, der behaupten möchte, dass das „normal“ sei?

Natürlich ist es nicht normal.

Wie ich gestern besprochen habe, ist die Wahrheit, dass wir beginnen, überall auf dem Planeten das apokalyptische Wetter der Endzeit zu erleben.

Und wenn Sie denken, dass die Dinge jetzt schlecht sind, warten Sie einfach, bis Sie sehen, was kommt.

Das globale Wettergeschehen wird immer instabiler, was große Panik und Angst hervorrufen wird.

Aber dies ist keine Zeit für Panik oder Angst.

Dies ist die Zeit, die Person zu werden, die Sie sein sollten, denn Gott hat Sie aus einem bestimmten Grund in diese bestimmte Zeit der Geschichte versetzt.

…

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 15.07.2023