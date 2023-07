Wirtschaft in der Krise: „Sturm braut sich über Deutschland zusammen“

Es sind bitterböse Aussichten für unsere Wirtschaft!

Das Magazin POLITICO warnt in einer brisanten Analyse vor einer wirtschaftlichen Abwärtsspirale in Deutschland.

Der renommierte Autor Matthew Karnitschnig prognostiziert, dass sich ein „perfekter Sturm“ (bezeichnet im Englischen eine maximale Katastrophe) über Deutschland „zusammenbraut“.

Laut dem Magazin haben sich deutsche Regierungspolitiker durch die wirtschaftliche Stärke der Vergangenheit in falscher Sicherheit „eingelullt“.

Dabei sei die aktuelle Rezession „der Vorbote einer grundlegenden Umkehrung der wirtschaftlichen Entwicklung, die ganz Europa zu erschüttern droht“!

Die Gründe dafür seien ein „giftiger Cocktail“ aus Teuer-Energie, Personalmangel und „Bergen von Bürokratie“.

Konzerne und Unternehmen erlebten deshalb „ein böses Erwachen und flüchten auf grünere Weiden in Nordamerika und Asien“.

Das Magazin analysiert:

► Die Abhängigkeit vom Industriesektor mache Deutschland besonders verwundbar.

► Mit Ausnahme von SAP sei eine deutsche Tech-Branche praktisch NICHT existent.

► In der deutschen Finanzbranche seien die größten Unternehmen für schlechte Wetten und Skandale (Wirecard) bekannt.

► Die deutsche Gesellschaft werde immer älter. Zu wenig junge Arbeitswillige kämen nach.

► Dazu kommt: Investoren aus dem Ausland haben seit 2017 immer weniger Interesse daran, in Deutschland zu investieren. „Die Zahl der neuen Auslandsinvestitionen in Deutschland ist 2022 das fünfte Jahr in Folge gesunken und hat den niedrigsten Stand seit 2013 erreicht“, so das Polit-Magazin.

300x250

► Zwar habe Deutschland lange von der Optimierung seiner Produkte profitiert, inzwischen seien viele von ihnen „entweder veraltet (der Verbrennungsmotor) oder einfach zu teuer“. (Solardachpflicht in Deutschland: Eigentümern drohen hohe Geldstrafen bei Nichteinhaltung – Deutschland könnte zum Armenhaus Europas werden)

Das bittere Fazit der Analyse: „Irgendwann werden die Deutschen aufwachen und die Gefahren erkennen, denen sie ausgesetzt sind. Die Frage ist nur, ob sie das tun werden, bevor es zu spät ist.“

Die Menschen glauben nicht mehr die Mär vom »grünen Wirtschaftswunder«

300x250 boxone

Die Bürger seien von den bisherigen Parteien und ihrer Politik enttäuscht, weil »die erlebte Wirklichkeit der Menschen nicht mit der von der Politik erzählten Wirklichkeit übereinstimmt«.

[Siehe hierzu betreffenden Ausschnitt auf Instagram HIER und komplette Sendung auf YouTube HIER]

Die Chef-Redakteurin der »Welt am Sonntag«, Dagmar Rosenfeld, hat völlig recht, wenn sie in der ZDF-Talk-Sendung von Maybritt Illner konstatiert, dass die Menschen den Glauben an der Idee eines »grünen Wirtschaftswunders« verloren haben.

Die Bürger seien von den bisherigen Parteien und ihrer Politik enttäuscht, weil »die erlebte Wirklichkeit der Menschen nicht mit der von der Politik erzählten Wirklichkeit übereinstimmt«.

Es gebe einen großen Vertrauensverlust der Bürger in die Politik. Wenn der Bundeskanzler Hoffnungen auf ein grünes Wirtschaftswunder mache, in einer Zeit, in der die Bürger unter der Inflation und hohen Energiepreisen leiden und ein Teil der mittelständischen Unternehmen plant, ins Ausland zu gehen, dann können die Menschen der Politik nicht mehr folgen.

Die Bürger sehen, wie die Ampel-Koalition durch ihre Streitereien ihre Handlungsunfähigkeit öffentlich zeigt, und hören einen Kanzler, der behauptet, dass das Vertrauen groß sei. Diese Widersprüche fallen den Menschen auf.

Fast die Hälfte aller Mittelständler will Betrieb in Deutschland aufgeben

Rund 26 Prozent aller Mittelständler überlegen, ihr Geschäft oder ihren Betrieb aufzugeben. Und rund 22 Prozent wollen ins Ausland abwandern. Gründe: Zu hohe Kosten, Abgaben, Steuern sowie zu viel Bürokratie.

Einer Umfrage des »Bundesverbandes der deutschen Wirtschaft« zufolge wollen rund 26 Prozent aller Mittelständler ihr Geschäft oder ihren Betrieb aufgeben. Und rund 22 Prozent wollen ins Ausland abwandern. Das sind zusammen 48 Prozent, die in Deutschland unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr weiter machen wollen [siehe Bericht »Junge Freiheit«].

Im Klartext bedeutet dies: Fast die Hälfte aller mittelständischen Firmen wollen ihren Geschäftsbetrieb in Deutschland aufgeben. Was sind die Grüne? Zuallererst werden die hohen Kosten, Steuern und Abgaben genannt. Ein anderer wichtiger Grund ist die viel zu aufwendige Bürokratie. Weit abgeschlagen folgt als dritter Grund der Fachkräftemangel.

Was wäre also die Lösung, um das Problem schnell in den Griff zu bekommen? Ganz einfach. Steuern und Abhaben senken, Bürokratie abbauen. Doch die Ampel-Regierung tut genau das Gegenteil.

Schon allein die CO2-Abgabe und die immer neuen Klima-Vorschriften machen für viele Unternehmen den Betrieb unrentabel. Auch sonstige Kosten müssten gesenkt werden, wie zum Beispiel die Energiekosten, die für energieintensive Betriebe maßgeblich sind.

Die Umfrage müsste für Wirtschaftsminister Robert Habeck eigentlich ein Warnsignal auslösen. Tut es aber nicht. Er ist fest davon überzeugt, dass er selbst und die Ampel-Regierung gute Arbeit leisten.

Angesichts der negativen Zukunftsaussichten der mittelständischen Wirtschaft spricht der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Leif-Erik Holm, von einem Alarmsignal:

»Die Stimmung im Mittelstand ist dramatisch schlecht. Und das überrascht wenig, denn die Rahmenbedingungen für heimische Unternehmen werden wegen der völlig verfehlten Wirtschaftspolitik der Ampel immer schwieriger.

Die hohe Steuer- und Abgabenlast, die überbordende Bürokratie, mangelnde Planungssicherheit, eine marode Infrastruktur und extrem hohe Energiekosten ersticken jeglichen Unternehmergeist. Wenn schon jeder vierte Betrieb ans Aufgeben oder Abwandern denkt, dann ist das ein dramatisches Alarmsignal. Es ist wohl eher 5 nach als 5 vor 12, die tragende Säule unseres Wohlstands droht wegzubrechen.

Was wir jetzt brauchen, ist ein Fitnessprogramm für den Mittelstand: Steuern und Abgaben runter, endlich weniger Bürokratie und mehr Freiraum für Unternehmen. Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung statt in kostspielige Ideologieprojekte wie den Habeckschen Heizungshammer.

Und vor allem braucht es bezahlbare und verlässliche Energie statt Flatterstrom zu Höchstpreisen und versenkte Milliardensubventionen für eine längst gescheiterte Energiewende.

Die Umfrage zeigt, die Unternehmen erwarten von der Scholz-Ampel sinnvolle Taten statt der ewig gleichen grünen Beruhigungspillen. Entlastungen sind dringend notwendig, damit der Mittelstand wieder festen Boden unter die Füße bekommt. Nur ein starker, gesunder Mittelstand kann Deutschlands Wohlstandsgarant bleiben.«

Linksgrüne Ampel-Politik zerstört den Wirtschaftsstandort Deutschland

Die Bürger müssen mit ansehen, wie die Ampel-Regierung die deutsche Wirtschaft zerstört: Inflation, Altersarmut, misslungene Rentenpolitik, 2,4 Billionen Euro öffentliche Schulden, Schattenhaushalte mit noch mehr Schulden, Abfluss der Kapitalinvestitionen, Energiekrise, Abwanderung der Industrie, Krise unter den mittelständischen Betrieben, Auswanderung von Fachkräften, Zuwanderung von Migranten aus bildungsfernen Milieus.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net am 22.07.2023