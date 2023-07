Wissenschaftler über die Kollision mit dem „wandernden“ Planeten Nibiru – das könnte passieren!

Die britische Zeitung express.co.uk berichtet:

Bekannt als die Nibiru-Katastrophe, handelt es sich um ein Weltuntergangsszenario, bei dem ein großer, geheimnisvoller Planet auf die Erde stürzt.

Es wurde erstmals 1995 vorgeschlagen, dass es irgendwann im frühen 21. Jahrhundert passieren würde.

Während wir weit in dieses Jahrhundert vordringen, behaupten viele, es sei nichts als Spekulation und Missverständnis – und wer weiß überhaupt, ob Planet X, der neunte Planet im Sonnensystem, überhaupt existiert.

Dies hat seine Befürworter jedoch nicht davon abgehalten, ihre Bedenken zu äußern, und jedes Jahr versammeln sich Menschen, um das Ende der Welt als Folge von Nibiru vorherzusagen.

Wissenschaftler sind sich im Allgemeinen einig in ihrer Schlussfolgerung, dass es zu einer derart katastrophalen Begegnung nicht kommen wird. Ein Physiker räumte jedoch zuvor ein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es passieren könnte, „gering“ sei.

Nibiru, auch Planet Neun genannt, soll auf alten sumerischen Tontafeln erwähnt werden.

Der Legende nach stürzte es durch das frühe Sonnensystem und schuf den Asteroidengürtel und die Erde, bevor es wieder verschwand.

Robert Matthews, Gastprofessor für Physik an der Aston University, verfasste bereits 2018 eine prägnante, aber aussagekräftige Analyse der Nibiru-Ängste.

In der Zeitschrift BBC Science Focus sagte er: „Es stimmt, dass jenseits des Sonnensystems gescheiterte Sterne lauern, die als Braune Zwerge bekannt sind und kaum größer als der Planet Jupiter sind. Die Wahrscheinlichkeit einer katastrophalen Begegnung mit einem solchen ist jedoch gnädigerweise gering.“

Nancy Lieder, eine Autorin, kam erstmals auf die Idee, dass Nibiru auf die Erde stürzen würde, nachdem sie 1995 behauptete, von Außerirdischen kontaktiert worden zu sein. (Neue Nibiru-Sichtung? US Forscher warnt vor katastrophalen Folgen für die Erde in absehbarer Zeit (Video))

Sie und ihre Anhänger sagten, dass das Ende im Jahr 2003 kommen würde. Als dies scheiterte, wurde der Termin mehrmals verschoben, unter anderem auf den 21. Juni 2020. Alle Termine kamen und gingen ohne Vorankündigung.

Befürworter der Theorie haben Nibiru dem Maya-Kalender zugeordnet, der angeblich am 21. Dezember 2012 endete, einem Datum, an dem wiederum nichts geschah.

Dr. John Carlson, Direktor des Zentrums für Archäoastronomie in den USA, behauptete vor einigen Jahren, dass die Welt nachträglich untergehen würde.

Er sagte: „Der Maya-Kalender endete nicht am 21. Dezember 2012, und es gab keine Maya-Prophezeiungen, die das Ende der Welt an diesem Tag vorhersagten.“

Der NASA-Astrobiologe David Morrison widerlegte auch die Idee von Niburu, auch bekannt als Planet X.

Er sagte: „Wenn es da draußen so etwas wie einen Planeten gäbe, der auf die Erde zusteuert.“

Es wäre bereits [eines der] hellsten Objekte am Himmel. Jeder auf der Erde könnte es sehen. Sie müssen nicht die Regierung fragen, gehen Sie einfach raus und schauen Sie. Es ist nicht da.“

Er fügte hinzu, dass der Maya-Kalender vorhersagte, dass die Welt von neuem beginnen und nicht enden würde, wenn „eine rätselhafte Gottheit namens Bolon Yokte‘ K’uh“ „Raum und Zeit in Ordnung bringen“ und „den Kosmos regenerieren“ würde.

Das passiert wenn Nibiru auftaucht

Einige glauben, dass zu den Auswirkungen der Kollision eines Asteroiden oder Kometen mit der Erde verschiedene wissenschaftliche Szenarien theoretisiert werden.

Ein anwendbares Szenario geht von einer chemischen Veränderung in der Atmosphäre aufgrund eines „Hitzeschocks“ beim Eintritt und/oder Einschlag eines großen Asteroiden oder Kometen aus, wobei Sauerstoff und Stickstoff in der Atmosphäre reagieren und Salpetersäureregen entsteht.

Die Bitterkeit, die Nibiru auf einem Drittel des Trinkwassers der Erde erzeugt, könnte die biblische Vorhersage von saurem Regen durch den Hitzeschock eines großen Kometen oder Asteroiden beim Einschlag auf die Erde sein, oder vielleicht sind es die Kometen selbst, die auf die Erde regnen.

Um dieser Art von Katastrophe zu widerstehen, hat die Elite zahlreiche Bunker bzw. DUMBs gebaut, die wie moderne Festungen oder Zitadellen konzipiert sind, um Folgendes zu überstehen:

Überflutung und Untertauchen über längere Zeiträume

Extreme Außenbrände bei 670 Grad Celsius

Die Auswirkungen einer magnetischen Polverschiebung

600 Kilometer pro Stunde Bodenwind

100 LB Hagelkörner bei einer Geschwindigkeit von 150 km/h pro Stunde

10 starke Erdbeben hintereinander

20-Megatonnen-Luftexplosion detonieren in 5 bis 10 Kilometer Entfernung

Die Entstehung der Nibiru-Theorie

Die Theorie der Nibiru-Katastrophe lässt sich auf das Buch „Der zwölfte Planet“ von Zecharia Sitchin aus dem Jahr 1976 zurückführen. Sitchin interpretierte alte sumerische Texte und argumentierte, dass sie die Existenz eines großen Planeten, Nibiru, darstellen, der die Heimat der fortgeschrittenen außerirdischen Rasse ist, die als Anunnaki bekannt ist.

Er behauptete weiter, dass diese Wesen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung und frühen Geschichte der Menschheit spielten.

Die Nibiru- und Anunnaki-Verbindung

Laut Sitchin sind die Anunnaki, was auf Sumerisch „die von königlichem Blut“ bedeutet, hochentwickelte Wesen, die die Erde regelmäßig von ihrem Heimatplaneten Nibiru aus besuchen.

Sitchin schlug vor, dass Nibirus einzigartige Umlaufbahn ihn alle 3.600 Jahre in das innere Sonnensystem bringt. Er postulierte, dass die Anunnaki während dieser Besuche den Verlauf der menschlichen Zivilisation manipulierten und möglicherweise für den Technologiesprung der Menschheit verantwortlich seien.

Moderne Interpretationen und Vorhersagen

Die moderne Umsetzung der Nibiru-Theorie geht in erster Linie auf die Schriften von Nancy Lieder zurück, einer selbsternannten außerirdischen Kontaktperson.

Lieder sagte voraus, dass Nibiru im Jahr 2003 nahe an der Erde vorbeifliegen würde, was zu einer verheerenden Polverschiebung aufgrund von Gravitationseffekten führen würde.

Obwohl sich diese Prophezeiung nicht bewahrheitete, blieb die Kerntheorie der Existenz von Nibiru und seiner letztendlichen katastrophalen Annäherung bestehen, und es tauchten häufig neue „Fälligkeitstermine“ auf.

Astronomische Beweise?

Befürworter der Nibiru-Theorie verweisen oft auf wahrgenommene Anomalien in unserem Sonnensystem als Beweis für die Existenz von Nibiru. Einige argumentieren, dass die ungeklärten Störungen in den Umlaufbahnen von Uranus und Neptun auf den Gravitationseinfluss eines entfernten Planeten wie Nibiru zurückzuführen sein könnten.

Andere behaupten, Nibiru auf verschiedenen Fotos und Videoaufnahmen entdeckt zu haben, oft als zusätzliche Lichtquelle oder als Blendeffekt.

Die Macht der Katastrophentheorien

Die Nibiru-Theorie hat trotz konsequenter Widerlegung seitens der wissenschaftlichen Gemeinschaft Bestand. Ein Teil seines Reizes liegt in der menschlichen Faszination für Katastrophentheorien.

Die Vorstellung, dass ein unbekannter Himmelskörper eine dramatische Umwälzung des Lebens, wie wir es kennen, auslöst, hat etwas zutiefst Faszinierendes.

Fazit: Die Nibiru-Theorie auf dem Prüfstand

Obwohl die Nibiru-Theorie eine faszinierende Erzählung darstellt, bleibt sie fest im Bereich der Pseudowissenschaft. Wissenschaftler haben wiederholt erklärt, dass Nibiru bereits mit bloßem Auge sichtbar wäre, wenn es sich auf einer Umlaufbahn befände, die es der Erde näher bringen würde.

Die zahlreichen Teleskope, die den Himmel abtasten, haben kein solches Objekt entdeckt.

Dies schließt jedoch die Möglichkeit unentdeckter Himmelskörper in unserem Sonnensystem nicht vollständig aus. In den letzten Jahren haben Forscher die Existenz eines hypothetischen Planeten Neun weit jenseits von Neptun vorgeschlagen, um bestimmte Orbitanomalien zu erklären.

Dies ist jedoch weit entfernt von dem katastrophalen Planet X der Verschwörungstheorien.

Letztendlich dient die Nibiru-Theorie als Erinnerung an die Weite unseres Universums und an unser anhaltendes Streben, seine Geheimnisse zu entschlüsseln, auch wenn einige vorgeschlagene Antworten in den Bereich des Fantastischen vorstoßen.

Quellen: PublicDomain/express.co.uk/wondergressive.com am 23.07.2023