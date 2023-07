Wo sind die Vorhersagen? Entlarvung des Tiefen Staates, Ende der NATO, Ende der EU, die Türkei als Herrscher über Europa

Wenn wir die Medien verfolgen, scheint wenig darauf hinzudeuten, dass die hier gemachten Vorhersagen eintreffen werden. Zwar gibt es Anzeichen dafür, dass die so genannte Tiefe-Staat-Enthüllung bevorsteht, aber man könnte auch sagen: „Ach was, das wird schon wieder vorbeigehen“. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Aber dass die NATO und die EU auseinanderzufallen drohen und die Türkei als neue (alte) Supermacht das Osmanische Reich wiederbeleben wird? Nein, danach sieht es auf keinen Fall aus.

Was wird also aus diesen Vorhersagen, die hier gemacht werden?

Und das sind nicht die einzigen Vorhersagen, die ich gemacht habe. Ich habe auch einen Bürgerkrieg in den USA, den Fall des Dollars, den Höhenflug von Bitcoin und das Chaos in Europa vorausgesagt.

Es ist ziemlich schwer, so etwas aufrechtzuerhalten, wenn man die Zeitung aufschlägt oder den Fernseher einschaltet. Es gibt sehr wenig, was konkret in diese Richtung weist. Und natürlich werde ich der Erste sein, der zugibt, dass ich mich geirrt habe, wenn sich herausstellt, dass nichts davon wahr wird, aber Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Medien dazu da sind, das zu tun, was der Illusionist so meisterhaft beherrscht:

Sie malen das Bild, damit Sie an die Illusion glauben und Ihre Aufmerksamkeit davon ablenken, wo der Trick tatsächlich ausgeführt wird.

Was sehen wir also in den Medien? Wir sehen, dass die NATO weiter wächst und die Zusammengehörigkeit großartig ist. Der ungarische Präsident Orban will zwar nicht, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird, und auch Deutschland und die USA sind im Moment nicht sehr daran interessiert, aber in der Zwischenzeit schicken die USA Streubomben, Frankreich stellt Langstreckenraketen zur Verfügung und die notwendigen F-16 und andere Waffen gehen in die Ukraine.

Finnland ist bereits in die NATO aufgenommen worden, und Schweden könnte nun auch beitreten. Der türkische Präsident Erdogan war etwas starrköpfig, aber er scheint jetzt nachgegeben zu haben. (Russland – Falschmeldung entlarvt: Putin und Prigoschin arbeiteten zusammen, um herauszufinden, wer Freund oder Feind ist (Videos))

Das ist das Bild, das die Menschen zu sehen bekommen: die schwankenden Bewegungen des Illusionisten.

Es scheint also alles in Ordnung zu sein. Das Wachstum der NATO scheint sich trotz der notwendigen Beeinträchtigungen wie gewohnt fortzusetzen. Wie würde ich also meine Vorhersage aufrechterhalten?

Sie haben vielleicht bemerkt, dass die Türkei immer wieder einige Bedingungen gestellt hat, die sie dann aber schließlich fallen ließ. So verlangte die Türkei zunächst die notwendige Auslieferung mutmaßlicher Terroristen, die am türkischen Putsch 2016 beteiligt waren.

Vielleicht habe ich es übersehen, aber meiner Meinung nach hat diese Auslieferung nie stattgefunden. Das zeigt zum Beispiel diese Reuters-Meldung vom 3. Juli 2023.

Erdogan sprach sich kurz vor der Genehmigung des schwedischen NATO-Beitritts auch dafür aus, dass die EU-Mitgliedschaft der Türkei beschleunigt genehmigt werden sollte, aber auch diese Forderung ließ er offenbar fallen.

Erdogan spielt hier vermutlich die Rolle des Verbündeten, der lästig ist, sich aber am Ende beugt. Die Devise des legendären chinesischen Kriegers Sun Tzu lautete: Erkenne dich selbst, erkenne deinen Feind. Siegreiche Krieger gewinnen erst und ziehen dann in den Krieg, während besiegte Krieger erst in den Krieg ziehen und dann versuchen zu gewinnen. Die höchste Kunst der Kriegsführung besteht darin, den Feind zu unterwerfen, ohne zu kämpfen. Sei äußerst subtil, bis hin zur Formlosigkeit.

Vermutlich wird Erdogan auf diese Weise auftreten. Erdogan als der willfährige Verbündete, der inzwischen das große europäische Reich von innen heraus studiert hat und nun alle seine Geheimnisse kennt.

Das, wenn Sie mich fragen, ist das Drehbuch. Ja, ein Drehbuch, denn es ist alles in dem Master-Skript vorgesehen, das ich zu erkennen glaube.

Was glauben Sie, warum die Türkin Dilan Yeşilgöz-Zegerius (angebliche Schwägerin eines israelischen Auftragskillers) als VVD-Listenführerin gehandelt wird? Erdogan hat den Krieg bereits gewonnen, bevor ein einziger Schuss gefallen ist, und das ist alles Absicht.

Nur für das Volk wird es als Überraschung verkauft, wobei die politischen Akteure natürlich mithelfen dürfen, diese Überraschung zu inszenieren. Das ist die Show, die hier abgezogen wird.

Meine Vorhersage ist und bleibt, dass Erdogan eine wichtige Rolle in der bevorstehenden psychologischen Operation (PsyOp) der Demaskierung des Tiefen Staat spielen wird. Es ist und bleibt wichtig zu verstehen, dass diese Entlarvungs-PsyOp mit der unvermeidlichen Inbetriebnahme der beiden großen Plasmakuppeln (wie in diesem Artikel beschrieben) zusammenfallen muss, von denen wir die Inbetriebnahme einer durch die beschriebenen Nordlichteffekte erleben werden.

Die dabei auftretenden Plasmaeffekte werden kreisförmigen Scheiben am Firmament ähneln. Für dieses Ereignis muss also eine psychologische Operation (eine Vertuschungsgeschichte) vorbereitet werden, und die Storyline dieser PsyOp ist, dass der so genannte tiefe Staat entlarvt wird und versucht, seine Haut über eine holographische Projektion des Area 51-Projekts Blue Beam zu retten.

Und deshalb muss dieser Tiefe Staat entlarvt werden. Der Film Sound of Freedom spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Enthüllungen zu den Biden-Skandalen spielen eine Rolle, ebenso wie die Gerichtsverfahren gegen Donald Trump. Meiner Meinung nach wird es aber auch bald wichtige und große Enthüllungen des türkischen Präsidenten Erdogan geben. (Der Film „Sound of Freedom“ und die Netzwerke zum Thema Kinderhandel „Ein Sturm zieht auf“, „Es ist die Ruhe vor dem Sturm“ (Videos))

Der Zeitplan sieht vor, dass die Bevölkerung zunächst durch die emotionalen Auswirkungen des Films Sound of Freedom besonders wütend gemacht wird. Währenddessen werden die Biden-Skandale immer mehr ans Licht kommen.

Dann wird es vermutlich einen weiteren Versuch geben, Trump juristisch zu verurteilen und (im Falle eines Scheiterns) ein JFK-ähnliches Attentat auf ihn zu verüben. Dann bricht das Chaos aus und Joe Biden wird möglicherweise Julian Assange freilassen, um die Gemüter zu beruhigen. Dann sind wir in der Phase, in der das amerikanische Volk vielleicht zu den Waffen greift.

Auch in Europa werden die Unruhen á la Frankreich zunehmend durch verdeckte Polizisten in Zivil angefacht werden und die Unruhen auf einen Höhepunkt führen.

Wenn Erdogan dann auf einer Pressekonferenz unwiderlegbare Beweise für tiefgreifende staatliche Netzwerke für Kinderhandel und Kindesmissbrauch vorlegt, kann die Party richtig losgehen.

Zu diesem Zeitpunkt wird der Tiefe Staat (gemäß der gut geplanten Storyline) seine „Alien-Invasion“ Projekt Blue Beam Projektion starten. Diese ganze Scharade ist also notwendig, um die Menschen glauben zu machen, dass der Tiefe Staat versucht, seine Machtposition durch die Schaffung eines gemeinsamen Feindes (Außerirdische) zu erhalten, während in Wirklichkeit die Plasmaeffekte der Inbetriebnahme der neuen Plasmakuppel sichtbar sind.

Diese kreisenden Scheiben (87, um genau zu sein) werden irgendwann zum Stillstand kommen (wenn die neue Plasmakuppel reift) und dann wieder verschwinden, wenn die 88 relativ kleineren Plasmakuppeln (von denen die uns bekannte Plasmakuppel um die Erdoberfläche eine ist) in Betrieb genommen werden.

Dieser Moment wird für die wundersame Auferstehung von Donald Trump (nach dem Attentat auf sein Leben) genutzt werden. Wenn sich herausstellt, dass Trump „von den Toten auferstanden“ ist, kann er weltweit verkünden, dass er die „Projekt Blue Beam Projektion“ ausgeschaltet hat.

Beachten Sie, dass zunächst mehrere Tage der Finsternis folgen werden, auf die das Phönix-Phänomen folgen wird. Dieses Phönix-Phänomen wird möglicherweise von einer nuklearen Katastrophe (z. B. in der Ukraine) abhängen.

Und wenn der Phönix dann wieder aufersteht (wenn der Super Dome mit Strom versorgt wird), kann Trump sich als Retter der Welt präsentieren; als Retter des satanischen Bösen des Tiefen Staates.

Und natürlich werden sich Erdogan und Putin dann in seinem Lager wiederfinden. Der chinesische Präsident Xi Jinping wird sich ebenfalls als Teil des Teams der „Guten“ entpuppen, und dann könnte die Welt in vier neue Machtblöcke aufgeteilt werden. …

…

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 18.07.2023