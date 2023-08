Biden bereitet die Ausrufung eines pandemieähnlichen „Klimanotstands“ vor, warnen Energie-Insider

Energiekonzerne befürchten, dass das Weiße Haus unter Biden die Ausrufung eines pandemieähnlichen Notstands plant, der dem Präsidenten weitreichende neue Befugnisse einräumen würde.

„Sie tendieren in diese Richtung“, sagte Tim Stewart, Präsident der U.S. Oil and Gas Association, gegenüber Just the News.

„Wenn man dem Präsidenten Notstandsbefugnisse gibt, um einen Klimanotstand auszurufen, ist das genau wie Covid.“

Eine Ausrufung des „Klimanotstands“ könnte Biden und den Demokraten „weitreichende und unkontrollierte Befugnisse geben, alles von der Kommunikation bis zur Infrastruktur abzuschalten“, warnt Stewart.(Klima-Betrug: Zahl der „Hitzetage“ bei Lesch im ZDF grob manipuliert (Video))

„Sie können buchstäblich genau das tun, was sie mit Covid gemacht haben“, sagt Stewart.

„Wenn man mit dem Klima-Notstand nicht einverstanden ist, kann man [die Rede] zensieren.

„Wir müssen wirklich aufpassen, denn diese Befugnis könnte auf unbestimmte Zeit verlängert werden, bis der ‚Klima-Notstand‘ vorbei ist.

„Wer weiß, wie lange das dauern würde“.

Präsident Biden und andere Regierungsvertreter haben erklärt, dass sich die USA und die Welt in einer „Klimakrise“ befinden, und sie haben die Formulierung „Notfall“ verwendet. (Worte in den Mund gelegt: Klaus Schwabs Tochter: „Dauerhafte Klima-Lockdowns kommen – ob es Ihnen gefällt oder nicht“ (Video))

Bisher hat Biden den Notstand noch nicht ausgerufen.

Einige Demokraten und Umweltgruppen drängen jedoch vehement darauf.

300x250

Rund 60 Demokraten im Kongress unterstützten kürzlich einen Gesetzesentwurf, der als „Climate Emergency Act of 2021“ bekannt ist.

Der Gesetzesentwurf, der vom demokratischen Abgeordneten Earl Blumenauer (D-OR) eingebracht wurde, würde die Regierung Biden dazu verpflichten, einen klimabedingten Notstand auszurufen.

Vergangene Woche hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, mit einer neuen beunruhigenden Botschaft noch eins draufgesetzt.

Wie Slay News berichtete, erklärte Guterres, dass „die Ära der globalen Erwärmung vorbei“ sei und „die Ära des globalen Kochens begonnen“ habe.

300x250 boxone

Unter Verwendung von Adjektiven wie „erschreckend“ sagte Guterres, dass die UN-Mitgliedsstaaten „ein Jahr der brennenden Hitze in ein Jahr des brennenden Ehrgeizes“ verwandeln müssten.

Eine Reihe von Konzernmedien, darunter die Los Angeles Times, haben Vorschläge wie die absichtliche Einführung von „Stromausfällen“ gemacht, um „zur Lösung des Klimawandels beizutragen“, wie Slay News berichtete.

Ein Artikel, der letzte Woche in der linksgerichteten britischen Tageszeitung The Guardian veröffentlicht wurde, forderte die Biden-Regierung auf, einen „Klima-Notstand“ auszurufen und erklärte, dass sie dies „jetzt tun“ müsse.

Stewart sagte kürzlich, der Artikel in der LA Times und ähnliche Berichte seien Teil eines „Propagandakrieges“.

Er sagte, sie zielten darauf ab, „die Öffentlichkeit so zu konditionieren, dass die Menschen glauben, es sei ihre Pflicht gegenüber dem Staat, elend, kalt und hungrig zu sein“.

„Es ist noch gar nicht so lange her, dass selbst Demokraten eine solche Frage für absurd hielten“, sagt er.

„Schließlich ist eines der Hauptprobleme der Länder der Dritten Welt das Fehlen einer zuverlässigen Energieinfrastruktur und -versorgung.

Angesichts der relativ hohen Temperaturen an der Ostküste in der vergangenen Woche hat das Weiße Haus die „allererste“ Hitzewelle als Gefahrenwarnung für Menschen, die im Freien arbeiten, bezeichnet.

„Präsident Biden hat das Arbeitsministerium (DOL) gebeten, die erste Hitzewarnung herauszugeben, und das DOL wird auch die Durchsetzung der Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer vor extremer Hitze verstärken“, heißt es in einem am 27. Juli veröffentlichten Informationsblatt des Weißen Hauses.

Seit Jahren ist Hitze die häufigste wetterbedingte Todesursache in Amerika.

Bidens Ankündigung kam zu einem Zeitpunkt, als nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes für rund 40 Prozent der US-Bevölkerung Hitzewarnungen galten.

Am 30. Juli beschränkte sich das heiße Wetter hauptsächlich auf den Südosten der Vereinigten Staaten, so die Behörde.

Auch Amerikas größter Stromnetzbetreiber gab in der vergangenen Woche eine Notfallwarnung heraus.

„PJM hat diese Warnungen herausgegeben, um die Stromerzeuger auf den Beginn der Hitzewelle vorzubereiten“, erklärte der Netzbetreiber.

Eine Warnung vor heißem Wetter hilft dem Personal und den Anlagen der Übertragungs- und Erzeugungsanlagen, sich auf extreme Hitze und/oder Feuchtigkeit vorzubereiten, die zu Kapazitätsproblemen im Netz führen können.

Es wird erwartet, dass die Temperaturen in diesen Regionen auf 33 Grad oder mehr ansteigen, was zu einem erhöhten Strombedarf führen wird.

Even the U.S. Federal government reveals this Inconvenient temperature history. NOAA features temperature chart showing Earth’s history much hotter than today – Past temps ‘Much too warm for ice sheets or perennial sea ice’ | Climate Depot – https://t.co/Bya0S1bYGX https://t.co/8gmyOSMhra pic.twitter.com/bUkqtIVgDE — Marc Morano (@ClimateDepot) July 8, 2023

Im selben Jahrzehnt kam es zur Dust Bowl, die das Ackerland im Zentrum der Vereinigten Staaten stark beschädigte und eine Massenflucht von Landwirten nach Südkalifornien auslöste, die den Autor John Steinbeck zu „Die Früchte des Zorns“ inspirierte.

Anfang dieses Jahres veröffentlichte PJM einen Bericht, in dem darauf hingewiesen wurde, dass die Maßnahmen der Bundesstaaten und des Bundes zur Dekarbonisierung des Netzes aufgrund einer möglichen zeitlichen Diskrepanz zwischen der Stilllegung von Energiequellen, dem Lastwachstum und der Geschwindigkeit des Eintritts neuer Erzeuger in das Netz während des Übergangs zunehmende Zuverlässigkeitsrisiken bergen“.

Die Dekarbonisierung des Netzes bezieht sich auf die Verringerung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe und die stärkere Nutzung von Sonnen-, Wind- und Wasserkraft.

Die Warnungen der Energiewirtschaft kommen, nachdem ein Video aufgetaucht ist, in dem die Tochter des Gründers des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, schadenfroh verkündet, dass „Klimaabschaltungen“ kommen werden.

Wie Slay News berichtete, sagte Nicole Schwab während einer WEF-Podiumsdiskussion, dass die tyrannischen Beschränkungen während der Covid-Pandemie ein Vorläufer der kommenden „Klimaverriegelungen“ seien.

Nicole Schwab zufolge war Covid eine „großartige Gelegenheit“, um zu testen, wie die Öffentlichkeit autoritären Maßnahmen gehorchen würde, die dazu genutzt werden könnten, die „Great Reset“-Agenda des WEF einzuleiten.

Die Förderung der „Klimakrise“ durch das WEF zielt darauf ab, „einen Wandel zu schaffen, der nicht schrittweise erfolgt… um die Natur in den Mittelpunkt der Wirtschaft zu stellen“, so die jüngere Schwab.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/slaynews.com am 07.08.2023