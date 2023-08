Der Tiefe Staat drückt die CV19-Angst-Taste zur Kontrolle – Erfinder der mRNA warnt vor Rückkehr der „illegalen“ Lockdowns

Teile die Wahrheit!

Dr. Sherri Tenpenny ist immer noch an der Front der Wahrheit und schlägt Alarm über den CV19-„Impfstoff“ und den Tod und die Behinderung, die durch die Injektion in Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt verursacht werden.

Es sieht so aus, als ob sich bereits eine neue Runde der Kontrolle durch einen weiteren CV19-Biowaffen/Impf-Pandemie-Betrug zusammenbraut. Dr. Tenpenny betont:

„Die Reaktivierung dieser neuen (CV19-)Variante ist einfach unsinniges Zeug. Meine Güte, wir haben bereits Hochschulen, die ihre Türen schließen und Masken aufsetzen, sich sozial distanzieren und sich selbst zurückziehen. Ich hoffe nur, dass wir in den letzten 2 ½ Jahren zwischen dem, was Sie getan haben, und dem, was ich getan habe … und so weiter und so fort, gesagt haben, dass Masken nicht funktionieren.

Soziale Distanzierung ist der Unsinn eines High-School-Mädchens in einem wissenschaftlichen Projekt. Gesunden Menschen Wattestäbchen in die Nase zu stopfen, ist ein Zeichen für Geisteskrankheit.

All die Todesfälle im Zusammenhang mit diesen Spritzen und all die Behinderungen, von denen Ed Dowd sagt, dass die Behinderung elf Standardabweichungen über der Norm liegt.

Wir haben Colleges, die das alles wiederholen. Sie haben der TSA mitgeteilt, dass wir alle wieder Masken tragen müssen. Sie werden versuchen, Unternehmen zu schließen und dieses Land weiter zu verkrüppeln und zu zerstören.

Ich denke, es ist an der Zeit, dass mindestens 50 Millionen Menschen diesmal aufstehen und sagen: Nein, das machen wir nicht. Ich werde mir keine Gesichtswindel anlegen, ich werde meine Mitarbeiter nicht entlassen und mein Geschäft nicht wieder schließen. Ich werde es nicht tun.

Dr. Tenpenny sagt, es gehe nicht darum, Leben zu retten oder echte Medizin zu betreiben. Es geht zu 100 % um Kontrolle. Dr. Tenpenny erklärt: „Es war eine offene Tür, die von niemandem durchbrochen wurde, nicht einmal von den im Allgemeinen sehr patriotischen, souveränen Menschen in Amerika. Als Amerika umkippte, sagten sie ‚Macht runter‘.

Jetzt ist es an der Zeit, in die gesamte globale Wirtschaft einzusteigen: Eine Weltreligion, eine Weltregierung, ein Weltgeld. Jetzt ist es an der Zeit, denn wir haben ein Fenster der Gelegenheit, und wir werden jeden Zentimeter nutzen, den wir bekommen können, und das haben sie getan. Dies ist nur die nächste Stufe der Überlegung, wie viel mehr Kontrolle sie bekommen können. (Die geheimen Impf-Gene-Dateien: Haben die Aufsichtsbehörden ein Trojanisches Pferd zugelassen?)

Wird es immer noch Leute geben, die sich überrollen lassen? . . . . Die Mächtigen werden den „Angst-Knopf“ immer und immer wieder drücken, um zu sehen, wie viele ihrer Propaganda zustimmen werden. Leider werden es wahrscheinlich mehr als nur ein paar sein.“

Dr. Tenpenny wurde in jüngster Vergangenheit ihre medizinische Zulassung in Ohio entzogen (aber nicht widerrufen). Dr. Tenpenny weist darauf hin, dass sie andere Ärzte in gutem Ruf beschäftigt, um Patienten zu behandeln, und sie in ihren Kliniken in Ohio und Kalifornien noch immer sehr aktiv ist. Dr. Tenpenny hat niemanden verletzt, aber es gibt mehr als 300 mysteriöse Beschwerden, die die Ärztekammer von Ohio ihr nicht zeigen will.

Die Ärztekammer von Ohio sagt, Dr. Tenpennys Lizenz sei „ausgesetzt“ worden, weil sie sich nicht an die „Untersuchung“ gehalten habe. Dr. Tenpenny sagt, das sei eine Lüge, und sie sagt, sie habe alles getan, was man von ihr verlangt habe. Die medizinische Gemeinschaft, einige der gleichen Leute, die eine neue Runde der verrückten Covid-Kontrolle starten wollen, wollen eigentlich nur, dass Leute wie Dr. Tenpenny den Mund halten, während sie „We the People“ übel mitspielen

. Tenpenny sagt: „Sie arbeiten wirklich hart daran, mir das Leben schwer zu machen und mich zum Schweigen zu bringen. Ich bin einer der führenden Köpfe da draußen, der seit 23 Jahren über Covid und Impfstoffe und all dieses Zeug spricht. Wenn sie mich einschüchtern und zum Schweigen bringen können, wer wird mir dann folgen?

Welche anderen Ärzte werden Stellung beziehen und sagen: NEIN, das werde ich nicht tun.“

Dr. Tenpenny spricht auch über Behandlungen, die bei Impf-Verletzungen funktionieren, wie Zeolith und Ivermectin. Sie erklärt auch, warum die Menschen sich der kommenden Runde der Deep State Covid-Kontrolle widersetzen sollten, wenn sie wieder auf den „Angst-Knopf“ drücken.(Warum mit COVID-19 geimpfte junge Menschen an Grippe sterben und wie ihr Tod genutzt wird, um neue mRNA-Influenza-Impfstoffe voranzutreiben)

Erfinder der mRNA warnt Öffentlichkeit vor Rückkehr der „illegalen“ Lockdowns

Der weltbekannte Impfstoffforscher Dr. Robert Malone hat die Öffentlichkeit vor der erwarteten Rückkehr von Covid-Blockaden, Verordnungen und anderen pandemiebedingten Einschränkungen gewarnt.

Malone, der Erfinder der mRNA-Technologie, die den Covid-Impfstoffen zugrunde liegt, reagierte damit auf die Befürchtungen der Amerikaner, dass es im Falle einer Pandemie wieder zu Einschränkungen kommen könnte.

Er warnt davor, dass Quarantäne, Impfvorschriften und Mundschutz „illegal“ seien, und fordert die Öffentlichkeit auf, nicht auf die von den Medien verbreitete „Angstporno“-Kampagne hereinzufallen.

Der Forscher vergleicht die Medienkampagne mit der Taktik, mit der die Angst vor der „Klimakrise“ geschürt wird.

Obwohl er ein führender Experte auf diesem Gebiet ist, wurde Malone, der Erfinder von mRNA-Impfstoffen und -Therapeutika, von linken Publikationen als „Verbreiter von COVID-Desinformation“ verleumdet.

Im vergangenen Dezember wurde Malone von Twitter für eine Woche gesperrt, weil er angeblich gegen die COVID-Desinformationsrichtlinie verstoßen hatte.

„Ich persönlich glaube, dass es sich eher um Angstpornos handelt“, sagte Malone zu Just the News.

„Es ist nicht gerechtfertigt.“

Er fuhr fort und argumentierte, dass die Sperrmaßnahmen und Mandate von vornherein „illegal“ seien, „was die Verletzung der Grundfreiheiten betrifft“.

Malone besteht darauf, dass die von den Medien verbreitete Angst vor neuen Covid-Varianten reine Propaganda sei und es keine Beweise für eine Bedrohung gebe.

„Es gibt absolut keinen Beweis dafür, dass es notwendig sein wird, die Beschränkungen wieder einzuführen“, fügte er hinzu.

Dieser „Angstporno“ kommt zu einer Zeit, in der in den USA neue Covidien-Varianten in sehr geringer Zahl entdeckt wurden.

Als Reaktion darauf führen einige Einrichtungen bereits wieder Protokolle aus der Pandemiezeit ein, wie z. B. Mundschutz und soziale Distanzierung.

Dr. Malone zufolge scheint es jedoch darum zu gehen, die Freiheiten der Bevölkerung einzuschränken.

„Wir werden mit Ängsten vor aussterbenden Ereignissen überschwemmt“, sagte Malone und nannte als Beispiele den vom Menschen verursachten Klimawandel, Infektionskrankheiten, [kohlenstoffbasierte] Energie und die Angst vor einem Atomkrieg“.

„Wenn man sich die tatsächlichen Risiken“ der neuen Varianten vor Augen führe, so Malone, erschienen sie ziemlich unbedrohlich“.

Die Chance, durch sie ernsthaft geschädigt zu werden, sei „extrem gering“.

Pfizer und Moderna haben bereits Impfstoffe für mindestens eine der Varianten entwickelt, und die Biden-Administration kündigte diese Woche die Bereitstellung von 1,4 Milliarden Dollar an, um „die Zukunft der COVID-19-Impfstoffe“ und andere Behandlungen zu entwickeln.

Letzten September erklärte der Präsident die Pandemie für beendet.

Um die Impfstoffe massenhaft und effektiv zu verteilen, müsste die Regierung einen neuen Notstand ausrufen, so Malone, aber er sei sich nicht sicher, ob sie dies auf Bundesebene tun werde.

„Das könnte der Keil sein, der viele Staaten dazu bringt, sich von der Bundespolitik abzuwenden, weil sie bereit sind, ihre eigene Wirtschaft zu schädigen, um das zu tun, was ich als offensichtliche Angstpornographie bezeichne“, sagte er.

„Wenn die Bundesbehörden das tun, werden Texas und Florida das auch tun? Und Kalifornien?

„Natürlich werden sie das. Sie wissen schon, mit einem kleinen Hinweis“.

Anfang dieser Woche schrieb der Wissenschaftsjournalist Robert Zimmerman in seinem Blog „Behind The Black“: „Diese Variante ist wie alle anderen in letzter Zeit, relativ harmlos, kaum anders als eine Erkältung.

Und doch, so der Artikel, sollten wir in Panik geraten und etwas unternehmen, obwohl der Artikel selbst einräumt, dass die Krankenhauseinweisungen derzeit „auf einem fast historischen Tiefstand“ bleiben und diese Variante „Symptome hervorruft, die milder sind als zu jedem anderen Zeitpunkt der Pandemie“.

Just the News sprach auch mit Ryan Cunningham, einem republikanischen Wahlkampfmanager und ehemaligen Leiter des Katastrophenschutzes, der angibt, durch den COVID-19-Impfstoff schwer verletzt worden zu sein.

„Demokratisch regierte Städte und blaue Staaten werden Alarm schlagen und Katastrophenerklärungen unterzeichnen, weil sie wissen, dass Covid ein Kassenschlager ist“, sagt Cunningham.

„Republikanische Gouverneure werden sich dagegen wehren und ihnen den Zugang zu Bundesmitteln verweigern.

Dies, so Cunningham weiter, werde die Staaten entlang der Parteigrenzen spalten und es der Bundesregierung ermöglichen, private Unternehmen zu beauftragen, um die Einhaltung der Vorschriften zu erzwingen.

„Wir haben heute Schulen, die von den Eltern verlangen, dass sie der Verschleierung zustimmen, um ihre Schüler einschreiben zu können, und das Gleiche gilt für Kindertagesstätten.

…

Quellen: PublicDomain/usawatchdog.com/slaynews.com am 28.08.2023