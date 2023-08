Die alten herrschenden Blutlinien des Planeten versuchen eine Kapitulation auszuhandeln

Teile die Wahrheit!

Die alten herrschenden Blutlinien des Planeten versuchen, eine Kapitulation mit der White Dragon Society (WDS) und ihren Verbündeten den White Hats auszuhandeln. Das Haupthindernis für die Ablösung des derzeitigen dystopischen Regimes, das den Westen regiert, ist jetzt die Frage, welche Alternative es ersetzen wird. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Aus diesem Grund legt die WDS eine Reihe von Vorschlägen vor. Diese sind nicht als endgültige Schlussfolgerung gedacht, sondern vielmehr als Ausgangspunkt für eine konstruktive Debatte darüber, wie wir als Spezies in die Zukunft navigieren sollen.

Doch bevor wir das tun, sollten wir uns vergewissern, dass das derzeitige System zusammenbrechen wird. Thomas Jefferson war prophetisch, als er sagte:

Sollte das amerikanische Volk jemals zulassen, dass private Banken die Ausgabe ihrer Währung kontrollieren, zunächst durch Inflation, dann durch Deflation, werden die Banken und Unternehmen, die um sie herum entstehen, den Menschen jeglichen Besitz entziehen, bis ihre Kinder obdachlos auf dem Kontinent aufwachen ihre Väter siegten…. Ich glaube, dass Bankinstitute für unsere Freiheiten gefährlicher sind als stehende Armeen … Die Emissionsbefugnis sollte den Banken entzogen und den Menschen zurückgegeben werden, denen sie eigentlich gehört.

Er hatte Recht. Wenn eine private Zentralbank eine Billion Dollar aus dem Nichts erschafft und sie dann an ihre Kumpane verteilt, stiehlt sie diese Billion dem amerikanischen Volk.

Einer Berechnung zufolge wurden den US-Arbeitnehmern zwischen 1975 und 2018 450 Billionen Dollar an Einkommen entzogen: Vor allem durch die Auswirkungen der Inflation erlebten die US-Arbeitnehmer einen massiven und unsichtbaren Rückgang der Reallöhne in Form von Einkommensverlusten, die von den meisten US-Familien nicht bemerkt wurden.

https://global.chinadaily.com.cn/a/202212/23/WS63a4ff78a31057c47eba5ceb.html

Das sind 1,46 Millionen Dollar, die jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind in den Vereinigten Staaten gestohlen wurden. Wenn du mit dem Jahr 1972 anfängst, als der US-Dollar aus dem Goldstandard herausgenommen wurde, und das auf das Jahr 2023 aktualisierst und reale Inflationsdaten verwendest, kommst du auf mehr als 2 Millionen Dollar pro Person. (Die verborgene Geschichte, die Geheimbünde lehren)

300x250

Jetzt aber haben die Bankster die Gans getötet, die das goldene Ei gelegt hat. Sie können das amerikanische Volk nicht mehr bestehlen.(Erfahrungen aus erster Hand mit verschiedenen Geheimgesellschaften, die die Welt kontrollieren)

Hier ist die Rechnung: Das Durchschnittseinkommen in den USA liegt bei 31.000 $, der Durchschnittspreis für ein Haus bei 437.000 $. Bei dem derzeitigen Hypothekenzinssatz von 7,12 % würde die monatliche Hypothekenzahlung also 2.942 $ betragen. Das bedeutet, dass sich die jährliche Zahlung auf 35.304 $ belaufen würde.

Mit anderen Worten: Wenn der Durchschnittsamerikaner nicht für Lebensmittel, Nebenkosten oder andere Dinge zahlen würde, könnte er sich immer noch kein Haus leisten. Das bedeutet, dass das System nicht mehr zu reparieren ist.

Die Kriminellen der FRB versuchen, dies mit verschiedenen statistischen Lügen zu vertuschen. Sie sagen zum Beispiel, dass das Pro-Kopf-BIP 70.000 US-Dollar beträgt. Hinter dieser Zahl verbirgt sich jedoch die Einkommensungleichheit, indem das Gesamteinkommen durch die Gesamtbevölkerung geteilt wird.

300x250 boxone

Wenn Bill Gates zum Beispiel in eine Cafeteria geht und anfängt, alles zu kaufen, steigt das Pro-Kopf-Einkommen der Menschen dort, auch wenn sie kein Essen kaufen können. Das Medianeinkommen ist das Niveau, bei dem die Hälfte der Menschen darüber und die Hälfte darunter liegt und spiegelt somit die Realität wider.

Deshalb schlägt der WDS vor, zunächst die etwa 2 Millionen Dollar zurückzugeben, die jedem Menschen gestohlen wurden. Die Propagandisten der FRB werden schreien: „Das wird zu einer Hyperinflation führen!“ Aber nicht mit dem WDS-Vorschlag, denn das Geld wird den Menschen in Form von echten Dingen zurückgegeben. Zunächst einmal erhält jeder das Eigentum an seinem jetzigen Wohnort und alle Schulden, ob öffentlich oder privat, werden abgeschrieben. Mit anderen Worten: Es wird ein Jubiläumsjahr ausgerufen.

Der WDS fordert außerdem, die Kontrolle über die Geldschöpfung und -verteilung an die gewählten Volksvertreter/innen zurückzugeben. Das bedeutet, dass staatliche Gelder verwendet werden könnten, um frühere Vermieter zu bezahlen, die auf Mieteinnahmen angewiesen sind.

Von 1938 bis 1972 war Kanada außerdem in der Lage, die Ausgaben für den Zweiten Weltkrieg, die öffentliche Krankenversicherung, das Bildungswesen, öffentliche Bauvorhaben wie die TransCanada-Autobahn usw. ohne Schulden oder Steuern zu bezahlen, indem es einfach Staatsgeld verwendete. Es gab auch keine Inflation, weil das Geld durch Gold und Silber gedeckt war.

Ein solches System sollte zumindest in Nordamerika wieder eingeführt werden.

Auf weltweiter Ebene muss etwas Ähnliches getan werden. Mit anderen Worten: Ein internationaler Schuldenerlass und eine Umverteilung des Vermögens sind notwendig. Dies muss natürlich auf die Bedürfnisse der einzelnen Länder und Regionen zugeschnitten sein und erfordert eine sorgfältige Planung.

Außerdem schlägt die WDS vor, die Weltbank, die UNO, den WEF, die BIZ, den IWF usw. durch neue Institutionen zu ersetzen.

Dieser Autor kam 1980 nach Japan, um das dortige Wirtschafts- und Sozialsystem zu studieren. Zu dieser Zeit hatte Japan gerade ein jahrzehntelanges zweistelliges Wirtschaftswachstum hinter sich. Das Land hatte das höchste Pro-Kopf-BIP der Welt. Die Kluft zwischen Arm und Reich war so gering wie in keinem anderen Industrieland. Das Land hatte auch die niedrigste Kriminalitätsrate der Welt und die Flüsse in der Innenstadt von Tokio waren voller Fische, während in anderen Städten auf der ganzen Welt die Umweltverschmutzung alle Lebewesen getötet hatte.

Das Wirtschaftssystem, das sie benutzten, wurde von Nazi-Deutschland kopiert und dann verbessert.

Wir alle wissen, dass die Nazis Völkermord betrieben und grausame medizinische Experimente durchführten. Was sie uns nicht sagen, ist, wie gut ihr Wirtschaftsmanagement war. Sie waren Pioniere, die dafür sorgten, dass jeder einen Volkswagen, bezahlten Urlaub, eine Krankenversicherung usw. hatte. Sie haben auch das wunderbare deutsche Autobahnnetz gebaut. Auch das geschah mit staatlichem Geld, ganz ohne Steuern und Schulden. Allerdings benutzten sie Gold, das sie sich von asiatischen Königen geliehen hatten, um die BIZ, die UNO usw. zu gründen. Dadurch wurde die Kontrolle langfristig an die asiatischen Königshäuser übergeben. Dieses Problem führt nun zu einer Übernahme der Welt durch die Asiaten, da die Könige ihr Gold zurückverlangen.

Das japanische System war ähnlich und stützte sich im Gegensatz zum deutschen System nicht auf geliehenes asiatisches Königsgold. Schauen wir uns an, wie es funktionierte. Die Bank von Japan schickte ihre Beamten im ganzen Land herum, um den Prozess zu starten. Sie überprüften die Preise in Supermärkten und anderen Geschäften, fragten kleine, mittlere und große Unternehmen nach ihren Ausgabenplänen usw. Anhand dieser Daten errechneten sie eine Geldmenge, die ohne Inflation geschaffen werden konnte.

Der nächste Schritt wurde von einer Organisation namens Economic Planning Agency unternommen. Diese Gruppe wurde von einem Ausschuss aus Politikern, Geschäftsleuten, Bürokraten usw. geleitet. Sie entschieden, wo das Land in fünf Jahren stehen sollte. In einem Plan beschlossen sie zum Beispiel, alle Häuser des Landes in den nächsten 5 Jahren an die Kanalisation anzuschließen und setzten dies auch um.

Das war jedoch keine kommunistische Zentralplanung, denn die eigentliche Arbeit wurde über Ausschreibungen an den privaten Sektor vergeben. Außerdem konnten die privaten Unternehmen unabhängig vom zentralen 5-Jahres-Plan ihre eigenen Pläne verfolgen. Zum Beispiel haben die Bürokraten ursprünglich Automobilunternehmen davon abgehalten, aber das hat Honda und Toyota nicht davon abgehalten, trotzdem weiterzumachen.

Auf jeden Fall hat das kommunistische China dieses System studiert und es kopiert. Sie fügten ihre eigenen Änderungen hinzu. So wird zum Beispiel über Beförderungen entschieden, indem die Bürokraten für jeden stimmen, den sie für beförderungswürdig halten. Das Ergebnis ist, dass sie ihre Wirtschaft so schnell wachsen lassen, dass sie den Westen in den Schatten stellen. Je länger sie dem Westen den Rang ablaufen, desto stärker werden sie und desto weniger werden sie auf uns hören müssen.

Deshalb muss der Westen ein ähnliches – aber hoffentlich besseres – System schaffen, um zu verhindern, dass China die Welt erobert.

Außerdem muss darauf hingewiesen werden, dass das Kopieren des wirtschaftlichen Planungssystems von Ländern wie Singapur nicht bedeutet, dass man das totalitäre Kontrollsystem dieser Länder kopiert. In Singapur ist es illegal, Kaugummi zu kauen, und Menschen werden wegen Marihuanabesitzes hingerichtet: Niemand von uns möchte solche Aspekte nachahmen.

Als Ergebnis von Hinterzimmerverhandlungen zwischen der WDS und anderen Gruppen gehören das britische Commonwealth, das Pentagon und die Russen zu den Befürwortern der Gründung verschiedener ergänzender internationaler Zukunftsplanungsorganisationen, die das gescheiterte System von IWF, BIZ, Weltbank usw. ersetzen sollen.

Wie bereits erwähnt, müssen die Details ausgearbeitet werden, um sicherzustellen, dass die neuen Strukturen für die Menschen arbeiten und von den Menschen in transparenter, demokratischer und leistungsorientierter Weise besetzt werden.

Das letzte Hindernis, das vor der Einrichtung der neuen, verbesserten Systeme überwunden werden muss, besteht darin, die derzeitigen Machthaber dazu zu bringen, zur Seite zu treten und die Kontrolle über ihre Zentralbanken abzugeben.

Die Blutlinienfamilien fordern als Bedingung für eine Übergabe, dass ein Jubiläum auch für Verbrechen und kriminelles Verhalten gilt. Sie geben zu, dass sie Kinder in großem Stil gefoltert und ermordet haben. Sie wissen, dass viele Massengräber aufgedeckt werden. Die Ausrede, die sie vorbringen, ist, dass „das schon seit Tausenden von Jahren so läuft“. Die andere Ausrede ist, dass sie in dieses System hineingeboren wurden und keine andere Wahl hatten, als mitzumachen oder selbst getötet zu werden.

Die WDS hat in der Vergangenheit einen Wahrheits- und Versöhnungsprozess nach südafrikanischem Vorbild unterstützt. Es gibt jedoch so viele Menschen im Militär und in den Behörden – ganz zu schweigen von den Familien der zahllosen Opfer -, die nicht sehr versöhnlich gestimmt sind.

Der einzige Kompromiss, den sich die WDS vorstellen kann, ist, dass die Menschen, die die Macht an die khasarische Mafia übergeben, die Wahrheit und Versöhnung unterstützen werden, wenn sie gezwungen sind, die Macht abzugeben. Aber was danach passiert, ist eine andere Frage. Ein gutes Beispiel ist Argentinien. Die Regierung, die nach dem Rücktritt der Militärregierung die Macht übernahm, hielt ihr Versprechen und verfolgte keine Generäle. Spätere Regierungen taten dies jedoch und die Generäle landeten im Gefängnis.

Auf jeden Fall hoffen wir, dass ein friedlicher Übergang entweder Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres möglich ist. Die Alternative wären Chaos, Armut und Blutvergießen, während das derzeitige System auf seinen mathematisch sicheren Zusammenbruch zusteuert.

Zum Abschluss dieser Woche geben wir die folgenden Informationen weiter, die uns von den Leuten des Secret Space Program zugesandt wurden, um sie mit unserem Sommerpublikum zu teilen:

Die Leute vom Geheimen Weltraumprogramm sagen, dass wir in einem Multiversum leben. Ihrer Meinung nach gibt es eine unendliche Anzahl von Realitäten. Manche sind so ähnlich, dass der einzige Unterschied die Farbe des Hemdes ist, das du trägst. Andere sind so unterschiedlich, dass sogar die grundlegenden Gesetze der Physik, wie wir sie kennen, nicht gelten.

Diese selbsternannten Männer in Schwarz sagen, dass sie mit Reisenden zu tun haben, die sich frei zwischen ähnlichen Realitäten bewegen. Die Hauptgruppe, mit der wir es zu tun haben, behauptet, sie stamme aus einer Zivilisation, die sich um die Zeit des Zweiten Weltkriegs von unserer eigenen abspaltete. Diese Gruppe, die vielen als Weltraum-Nazis bekannt ist, entwickelte die Anti-Schwerkraft und kolonisierte viele der nahe gelegenen Planeten. Sie behaupten, dass sie bis in die fünfte Dimension vorgedrungen sind, bevor sie in der sechsten Dimension aufgehalten und auf die Erde zurückgeschickt wurden.

Hier ist eine gekürzte Version dessen, was einer ihrer Vertreter zu sagen hat:

Natürlich ist die UFO-Geschichte verzerrt, manipuliert, verwässert und waffenfähig! Der Urheber der „Verwirrung“ sind Satan und die Satanisten, die die Erde beherrschen, also nein, wir werden KEINE klare Wahrheit bekommen. Wir werden tausende kleine Teile des Puzzles erhalten, wobei viele Teile komplett fehlen …. Angst ist die Hauptzutat aller Geschichten… Ein Bericht, der die Existenz von riesigen Außerirdischen „bestätigt“, wurde vom FBI freigegeben… Alle offiziellen Berichte sprechen nur von militärischer Ausrüstung, Grauen oder Reptilien usw. Sie sprechen nie von Lichtwesen, Heilern, göttlichen Eingriffen oder Wundertätern … Wie oben, so unten – es gibt Elemente, die weit fortgeschrittener sind als alles, was die Erdlinge hier haben. Die Kluft zwischen dem, was die Menschen haben, und dem, was existiert, ist wie der Unterschied zwischen einer Ameise und einem menschlichen Wesen. Viele betrachten die Erdlinge wie einen Ameisenhaufen….Alte Technologie – Reverse Engineering…Viele „außerirdische Absturzstellen“ wurden inszeniert – mit gefälschter und echter Handwerkskunst. All das, um die Öffentlichkeit falsch zu informieren. Einige „echte Schiffe“ wurden als Absturzstellen benutzt, um bestimmten Gruppen von Menschen die Möglichkeit zu geben, die Schiffe zu bergen – für Reverse-Engineering-Zwecke… Einigen außerirdischen Spezies war es aufgrund ihres freien Willens nicht erlaubt, Technologie zu spenden oder Geschäfte mit Erdlingen zu machen – also wurden Absturzstellen mit echten Raumschiffen „inszeniert“.

Die SSP-Leute haben uns auch die folgenden Bilder für den Sommer geschickt:

Sie stammen aus freigegebenen Akten aus Russland. Und die „gesäuberten“ westlichen Versionen der Expedition von Admiral Richard Byrd in die Antarktis, bekannt als Operation High Jump oder Task Force 68. Der Kampf mit den Außerirdischen hat tatsächlich stattgefunden. Es waren keine deutschen Nazis. Admiral Byrds Gruppe wurde gewarnt, nicht mit Vernichtungswaffen zurückzukehren.

Dies sind freigegebene Akten aus Russland.

Und die „bereinigten“ westlichen Versionen von Admiral Richard Byrds Expedition in die Antarktis, bekannt als Operation High Jump oder Task Force 68. Der Kampf mit den Außerirdischen hat tatsächlich stattgefunden. Es waren keine deutschen Nazis. Admiral Byrds Gruppe wurde gewarnt, nicht mit Vernichtungswaffen zurückzukehren.

ANTARCTICA – Op. High Jump- Russisch

und westliche Versionen

Eine Synopse der russischen Version und der westlichen Version von „Operation HighJump“ Alle Originalaufnahmen.

Die Wahrheit über die Operation High Jump ,die von Admiral Bird 1947 in der Antarktis durchgeführt wurde.

Basierend auf den „gesäuberten“ Archiven der US Navy und den freigegebenen Archiven der russischen Regierung. Der Film ist russischsprachig mit französischen Untertiteln.

Wie bei diesen Geschichten üblich, sind sie zwar faszinierend, haben aber keinerlei Auswirkungen auf unser reales, tägliches Leben. Wir bitten diese Leute vom Geheimen Weltraumprogramm, aus ihrem Versteck zu kommen und ihre Technologie mit uns zu teilen.

Andernfalls müssen wir sie weiterhin als interessante Geschichten abtun, die mit Videos von Flugobjekten kombiniert werden, die im Hier und Jetzt nicht zu sehen sind. Sie sagen, dass sie aus ihrem Versteck kommen werden, wenn unsere satanische Führung gestürzt wird. Das wird geschehen, wenn der Nexus um den Genfer See gestürzt wird. Vielleicht werden wir dann endlich etwas sehen.

Dies ist das Ende von Bens vorgefertigtem Bericht, die folgenden Informationen sind aktuelle Nachrichten von Windlander.

PENTAGON GIBT ZU, DASS SIE DIREKTE ENERGIEWAFFEN HABEN

(Wurden sie benutzt, um die Brände in Lahaina auszulösen, ja)

Sie plaudern aus dem Nähkästchen. Interessant, dass das jetzt herauskommt. Es fühlt sich an wie eine Veröffentlichung der WH Alliance.

„Ich habe zehnmal mehr verdient als ein Barbie-Film“

Die Republikaner schalteten Anzeigen mit Zelensky in New York

Das ist auf jeden Fall interessant:

Der WEF-Bioethiker will Menschen genetisch verändern, damit sie allergisch auf Fleisch reagieren

Dann geschah dies

Bill Gates finanzierte die Forschung an gentechnisch veränderten Rinderzecken – jetzt haben 450.000 Amerikaner eine Allergie gegen rotes Fleisch aufgrund des durch Zeckenbisse verursachten „Alpha-Gal-Syndroms“.

Während das Alpha-Gal-Syndrom (AGS), eine durch Zecken übertragene Krankheit, die eine allergische Reaktion auf rotes Fleisch auslöst, einen steilen Anstieg der Fälle verzeichnet, werden die Augenbrauen über eine zufällige Übereinstimmung mit der von der Bill & Melinda Gates Foundation finanzierten Forschung hochgezogen……

Im Juni 2023, nachdem Oxitec eine hohe Wirksamkeit seiner Zeckenversuche gemeldet hatte, stellte die Gates-Stiftung weitere 4,8 Millionen Dollar zur Verfügung.

Die Verflechtung von Gates‘ Interessen mit dem Anstieg der AGS-Fälle wird jedoch genau unter die Lupe genommen. Gates hält Anteile an Pharmaunternehmen wie Pfizer Inc., die Antibiotika wie Doxycyclin herstellen, die häufig zur Behandlung von durch Zecken übertragenen Krankheiten wie Borreliose eingesetzt werden.

Außerdem hat seine Stiftung 2017 mehr als 1 Million Dollar an Ceres Nanosciences gespendet, ein Diagnostikunternehmen, das auf die Erkennung von Borreliose spezialisiert ist.

In der Lebensmittelbranche investiert Gates in erheblichem Umfang in Unternehmen, die pflanzliches und im Labor gezüchtetes Fleisch herstellen. Er hat Unternehmen wie Upside Foods, Good Meat, Beyond Meat und Impossible Foods unterstützt, von denen einige vom US-Landwirtschaftsministerium für die Herstellung und den Verkauf von Fleischersatzprodukten zugelassen wurden.

https://americanfaith.com/bill-gates-funded-research-into-genetically-engineered-cattle-ticks-now-450000-americans-have-red-meat-allergies-from-alpha-gal-syndrome-caused-by-tick-bites/

Brasiliens linker Präsident Lula sagt, wir bräuchten eine „neue Weltordnungspolitik“, um „Maßnahmen zum Klimawandel“ durchzusetzen und sicherzustellen, dass sich „alle“ daran halten.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/benjaminfulford.net am 19.08.2023