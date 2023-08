Die Rolle der KI in der Zukunft: Wie stark wird ihr Einfluss? 

Teile die Wahrheit!

Mittlerweile hat wohl jeder schon einmal von KI gehört und weiß, dass der Einfluss auf unser tägliches Leben ansteigen wird. Im Berufsleben macht sich die Angst breit, dass die künstliche Intelligenz Jobs reduzieren könnte. Aber auch im Alltag setzt sich KI immer weiter durch, sie nimmt zunehmend eine Rolle im Leben ein.

Was bedeutet das für die Zukunft und wie stark wird das Leben durch künstliche Intelligenzen im Verlauf der Jahre beeinflusst? Hier eine kleine Einordnung, welche Veränderungen passieren könnten.

Der Check: Welche Arten von künstlicher Intelligenz gibt es und was könnte noch kommen?

Die größte Angst der Bevölkerung besteht darin, dass KI einen negativen Einfluss auf die Demokratie haben könnte. Dicht dahinter drängen sich die Befürchtungen eines Jobverlusts, da maschinelle Systeme die menschliche Arbeitskraft ersetzen könnten. Aber funktioniert das wirklich so einfach? Ist KI bereits so mächtig, dass der Mensch in den Hintergrund gerät?

Bislang gibt es zwei Arten von künstlicher Intelligenz, die bereits im Einsatz ist und permanent weiterentwickelt wird:

Die schwache KI : Sie dominiert derzeit und ist in der Lage, spezialisierte Aufgaben auf Basis von Algorithmen zu erledigen. Zu den bekannten Anwendungen gehören Gesichtserkennung, autonomes Fahren (noch nicht ausgereift) oder auch Techniken wie Chatbots. Als schwach wird diese KI bezeichnet, weil sie bisher nicht in der Lage ist, ohne menschliche Interaktion zu funktionieren oder den Mensch zu ersetzen.

Die starke KI : Eine starke künstliche Intelligenz kann in der Lage sein, sämtliche menschlichen Aufgaben (auf intellektueller Basis) zu erledigen. Der Lerneffekt basiert auf Erfahrungswerten und Algorithmen, es ist aber kein zielorientierter Einsatz mehr nötig. Das bedeutet, dass eine KI für Gesichtserkennung auch Fragen beantworten könnte, wie es ein Chatbot tut. Im Alltag wird diese KI noch lange nicht eingesetzt, lediglich der bekannte Supercomputer aus den USA (Summit) nutzt sie bereits.

Diese beiden Formen von künstlicher Intelligenz zeigen, dass es noch große Hürden zu nehmen und Weiterentwicklungen zu meistern gibt. Theoretisch wird aber oftmals über eine noch viel weiter entwickelte Form der KI gesprochen, der Superintelligenz.

Hierbei handelt es sich (noch) um Fiktion und es ist nicht zu erwarten, dass aktuell lebende Generationen damit konfrontiert werden.

Als Superintelligenz werden Systeme gesehen, die sich ihrer Existenz bewusst sind. Damit würde sich die Arbeitsweise einer KI komplett verändern. Bislang imitieren und verstehen Systeme das Verhalten eines Menschen. Mit einem eigenen Bewusstsein wären sie in der Lage, selbständig Entscheidungen zu treffen, die auf eigenem Empfinden beruhen.

Im Alltag: Wo kommt KI jetzt schon zum Einsatz oder könnte bald verfügbar sein?

Die Entwicklung von ChatGPT hat dafür gesorgt, dass der Mainstream Kenntnis von der Macht einer KI genommen hat. Vielen Menschen war im Vorfeld gar nicht bewusst, dass künstliche Intelligenzen bereits seit langer Zeit genutzt werden. So beispielsweise in Branchen wie der Automobilindustrie.

Auch die Spieleindustrie könnte in Zukunft stark von KI-Systemen profitieren. Es sind Aufsteiger wie die Glücksspielbranche, die einen großen Teil ihrer Arbeit über das Internet bereitstellen.

Nutzer legen gesteigerten Wert darauf, ein persönlich auf sie zugeschnittenes Erlebnis zu generieren. Mit KI-Systemen könnten Anbieter wie LeoVegas künftig nicht nur personalisierte Empfehlungen geben, sondern auch den Support verbessern.

Vorteil hierbei ist, dass die Zielgruppe solcher Branchen bereits technikaffin ist und sich der Digitalisierung gegenüber offen gezeigt hat. Die Akzeptanz von KI ist hier erwartungsgemäß hoch. Doch auch außerhalb dieser Unterhaltungsbranchen ist KI längst im Einsatz, unter anderem in folgenden Bereichen:

Bankgeschäfte

Digitale Sprachassistenz

Mobiltelefone mit Fingerprint oder Gesichtserkennung

Smart-Home-Funktionen

Chatbots auf Support-Ebene

Die Welle der Angst ist erst mit ChatGPT und derartigen Entwicklungen groß geworden. Viele Menschen haben durch die mediale Berichterstattung überhaupt davon erfahren, wie weit künstliche Intelligenzen bereits entwickelt sind und was das für die Zukunft heißen könnte!

Die bekanntesten Formen von KI – so bilden sich künstliche Systeme weiter

Die beiden derzeit wichtigsten Entwicklungsformen von KI sind Machine Learning und Deep Learning. Beim maschinellen Lernen werden große Mengen an Daten analysiert, gescannt und in Muster unterteilt. So soll es der KI ermöglicht werden, anhand dieser vorhandenen Muster Entscheidungen für künftige Prozesse zu liefern.

Ein gutes Beispiel für Machine Learning ist die Medizin. Durch die Analyse von Patientendaten im großen Stil lässt sich auf Basis von Algorithmen und Mustern eine „Diagnose“ oder „Vermutung“ bezüglich der Symptome eines Menschen stellen. Zwar braucht es dann immer noch einen menschlichen Blick, doch die KI kann wichtige Vorarbeit für Mediziner leisten.

Deep Learning ist eine Untergattung des maschinellen Lernens, die allerdings sehr viel spezifischer ist. Es wird auf neuronale Netzwerke gesetzt, die ähnlich funktionieren wie ein Gehirn. Das System arbeitet ebenfalls mit Daten, extrahiert und analysiert diese aber auf andere Weise.

Am Ende wird entsprechend den Analysen ein Fazit gezogen oder eine Prognose für die Zukunft erstellt. Primär nutzen Systeme Deep Learning, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, Bilder zu erkennen oder Texte zu interpretieren und zu verstehen.

Zukunft mit KI – warum die Menschheit künstliche Intelligenz braucht

Seit jeher ist der Mensch mit Ängsten beschäftigt und zugleich mit Neugier. Während die einen sich über das Vorhandensein von Außerirdischen informieren und die Augen auf die Beobachtungsmonitore richten, beschäftigen sich andere mit der maschinellen Übernahme durch die KI. Zumindest letzteres ist für die nahe Zukunft nicht denkbar und grenzt an Fiktion.

Es ist aber zu erwarten, dass künstliche Intelligenz in vielen Lebensbereichen etabliert und genutzt wird. Ganz vorn ist die Automatisierung von Prozessen zu sehen, denn redundante Aufgaben kann die KI schon heute übernehmen. Der zweite wichtige Faktor ist die Fähigkeit künstlicher Intelligenz, riesige Datenmengen in Sekundenschnelle zu prüfen und zu analysieren.

Selbst der intelligenteste und arbeitsamste Mensch ist dazu nicht in der Lage, der Zeitaufwand ist immens. Tatsächlich werden einige Jobs durch die KI bedroht, an anderer Stelle wird es aber neue Märkte geben. Denn KI ist einfach noch nicht so weit, dass sie ohne menschlichen Input funktioniert.

Die Zukunft ist ohne künstliche Intelligenz nicht mehr vorstellbar

Für Forscher und Wissenschaftler ist klar, dass Mensch und KI künftig in Einklang leben werden. Um Ängste abzubauen, ist es wichtig, die Funktionsweise von KI zu verstehen. Die Befürchtung einer Supermacht und eines Krieges zwischen Mensch und Maschine sind unrealistisch.

Quellen: PublicDomain am 26.08.2023