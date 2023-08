Die wahren Pläne der Eliten: Macht die Augen auf! (Video)

Politik und Medien drehen durch und stellen die Wirklichkeit auf den Kopf. Seit Wochen laufen Hitzewarnungen bei kühlen 16 Grad mitten im Hochsommer. Panikmache und Kampagnen, die an Corona-Zeiten erinnern. Das ist das neue Normal im besten Deutschland aller Zeiten.

Nicht nur Politik und Medien diskreditiert sich gerade selbst, sondern auch die Wissenschaft. Das meint Krisenrat-Info-Gründer Peter Denk im Gespräch mit Matthias Langwasser vom Regenbogenkreis. Von Frank Schwede

Wenn sich die Wirklichkeit im außen nicht an das Drehbuch hält, hat der Regisseur ein Problem. Der Regisseur ist in unserem Fall die Politik zusammen mit einer Handvoll Wissenschaftlern, die der Bevölkerung gerade den von Menschenhand gemachten Klimawandel, genauer gesagt die Klimakrise vor Augen führen wollen.

Und das mit allen Konsequenzen: Hitze mit Temperaturen von weit über 30 Grad Celsius, Menschen, die auf offener Straße umfallen wie die Fliegen – und natürlich dürfen auch Hitzetote und ausgedörrte Böden nicht fehlen. So stellt sich der Regisseur die perfekte Klimakrise vor.

Doch von alldem ist weit und breit nichts zu sehen – stattdessen kommt seit mehr als vier Wochen kühles Nass von oben, dass den Bauern füllt. Und das bei Temperaturen, die alles andere als hochsommerlich sind. Vielerorts lagen sie in den vergangenen Wochen bei mageren 16 Grad Celsius.

Nun sollte man meinen, der Regisseur bricht ab, wenn der Hauptdarsteller sich nicht am Drehbuch hält – doch weit gefehlt. Das Stück läuft weiter, in brillanter Absurdität, dass man meinen könnte, man sitzt im falschen Film.

Ist das noch normal – oder ist das vielleicht Angela Merkels „Neues Normal“ in Frank-Walter Steinmaiers „Bestem Deutschland aller Zeiten“?

Für Krisenrat-Info-Gründer Peter Denk ist das der ultimative Beweis, dass die dunkle Elite gerade dabei ist, die Nerven zu verlieren. Das nennt man Panikstimmung auf dem sinkenden Schiff. Und bekanntlich greifen Menschen, die in Panik sind, oft zu den absurdesten Mitteln, frei dem Motto: Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Denk:

„Es wird fleißig am Abbau des Systems gearbeitet. Immer weniger Menschen glauben noch an dem Klimawandel. Das haben aktuelle Umfragen ergeben. Und kippt erstmal der Klimawandel, dann kippt bald der gesamte Plan der Elite.“

Wer sich die Mühe macht, sich näher mit diesem Plan zu beschäftigen, wird feststellen, dass es bei der Klimakrise nicht um die Rettung des Klimas und unseres Planeten geht, sondern in Wahrheit um die Umsetzung von Maßnahmen in Form von Verboten unter dem Aspekt der Bewusstseinskontrolle wie bei Corona. (Die apokalyptische Prophezeiung der drei Tage Finsternis und was sie wirklich zu bedeuten hat (Video))

Die Pläne liegen offen auf dem Tisch

300x250

Die Zauberformel der Elite lautet: Schaffe ein Problem und biete eine Lösung an. Bereits gleich nach Beginn der Coronakrise haben Kritiker darauf hingewiesen, dass es sich bei Corona um eine Scheinpandemie handelt, hinter der mehr steckt als der Schutz der Bevölkerung vor einem gefährlichen oder sogar tödlichen Virus.

Und immer mehr scheint sich dieser Verdacht zu bestätigen, weil erst kürzlich bekannt wurde, dass die Produktion der Covid-Impfstoffe bereits ein Jahr vor der Pandemie, also 2019, aufgenommen wurde. Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand wissen, dass es ein Jahr später weltweit eine Covid- Pandemie ausbrechen wird. Außer sie wurde geplant.

Damit liegt der Plan der Elite offen und er zeigt, dass sie mit dem Klimakrise da weitermachen wollen, wo sie bei Corona aufgehört haben. Der Maßnahmenplan liegt bereits fertig in der Schublade und wird umgesetzt – egal, wie die Wirklichkeit aussieht.

Zahlen und Fakten zum Klima werden wie bei Corona so bearbeitet, dass sie Angst machen und in die Agenda passen. Doch Peter Denk ist frohen Mutes, dass dadurch immer mehr Menschen aufwachen und erkennen, dass in dem politischen System etwas nicht mehr stimmt. Denk:

300x250 boxone

„Die Eliten sind untereinander zerstritten, weil ihre Pläne nicht mehr so gut laufen. Der dunklen Seite wird nur noch wenig gelingen und vieles davon wendet sich gegen sie selbst. Das heißt, sie machen Fehler, weil die Agenda unter allen Umständen weiterlaufen muss. Und da das Spiel immer absurder wird, werden immer weniger Menschen bereit sein mitzuspielen.“

Vor allem die Medien sind mit ihrer teils realitätsfernen Berichterstattung in den Augen von immer mehr Menschen unglaubwürdig geworden. Nahezu täglich erscheinen Korrekturen, auch in den Mediatheken großer ÖR-Medien wie ARD und ZDF, weil die Zahlen nicht stimmen, möglicherweise bewusst falsch angegeben werden, um die Lage dramatischer darzustellen – doch immer häufiger werden sie wie Pennäler beim Schummeln erwischt.

Das ist eine neue Situation in der Medienlandschaft, die es früher in dieser Form nicht gab. Und immer mehr Menschen stellen zu Recht die Fragen, warum das so ist und ob die Macher auf Anweisung die Unwahrheit sagen und schreiben und anstelle von wahren Informationen nur Propaganda auf den Tisch bringen. Denk

„Die wenigsten Medien bekommen direkte Anweisungen von oben. Die Journalisten, die sich gegen die Regierung stellen, werden aussortiert. Das heißt, die meisten Mitarbeiter haben die innere Schere im Kopf, sie wissen, wenn sie aus der Reihe tanzen, eine andere Meinung haben, dass sie raus sind, dann haben sie ein Problem. Udo Ulfkotte hat das sehr gut beschrieben.

Es ist schon seit Jahren so, dass es keine richtigen Redakteure und Journalisten mehr gibt, sondern immer mehr freie Mitarbeiter, die unter Druck stehen und sich dem System beugen, aus Angst keine Aufträge mehr zu bekommen.“

Mutter Erde leitet Vorwaschgang ein

Und in der politischen Landschaft ist das nicht anders: Trump und Putin werden von den Medien zerrissen, weil sie gegen die globale Agenda sind, denn Politiker, die von den Medien niedergemacht werden, müssen etwas richtig gemacht haben.

Peter Denk kommt auch auf den Putschversuch im Kreml zu sprechen und glaubt, dass der Westen von Seiten der Geheimdienste mitgemischt hat, um Russland zu destabilisieren. Das war nach Worten von Denk ein Plan der dunklen Seite, um den Krieg in der Ukraine zum Dritten Weltkrieg eskalieren zu lassen. Denk:

„Das war ein klassisches Eigentor für die dunkle Seite. Das wurde aber von der geistigen Welt vorhergesagt, dass den dunklen Kräften nichts mehr gelingen wird. Das heißt, geplant ist vieles, aber man kann bereits heute schon gut erkennen, wie viele dieser Pläne scheitern oder kaum in der verbleibenden Zeit durchführbar sein werden. Hinzu kommen noch die jetzt beginnenden Eingriffe von Mutter Erde. Ich würde die Regenfälle weltweit mal als „Vorwaschgang bezeichnen.“

Denk vermutet, dass Mutter Erde aufgrund der weltweiten Wettermanipulation mit einem kleinen Vulkanausbruch auf Island begonnen hat, die Reinigung einzuleiten, weil die dunklen Kräfte mit der Manipulation den Bogen überspannt haben. Denk:

„Das wirft ihre dunkle Agenda über den Haufen, womit sie nicht rechnen werden. Es hat sich durch eine astrologische Neuausrichtung bereits eine neue Energie manifestiert, wodurch die geistige Welt besser agieren kann. Viele Dinge. die aktuell passieren, werden von göttlicher Seite gelenkt.“

Große Auswirkungen hatte nach Worten von Peter Denk die Einweihung des Tempels Sri Vitthal im hessischen Kirchheim am 17.Juni 2023, wo es zu den erstaunlichen Veränderungen in der Schumann Frequenz kam.

Das geistige Medium Egon Fischer hat Denk später bestätigt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Tempeleinweihung und den Veränderungen gibt. Denk:

„Bei der Einweihung wurde ein sehr starkes positives Energiefeld geschaffen, wodurch sich ein Portal gebildet hat. Die geistige Ebene hat das Portal genutzt, zusätzlich bestimmte Energien auf die materielle Ebene zu leiten, wodurch das Schumann-Frequenz-Phänomen verursacht wurde.

Das spirituelle Zentrum liegt übrigens genau in der Mitte von Deutschland und sogar von Europa. Das wird zudem eine starke Wirkung auf die gesamte Umgebung haben und führt eventuell auch mit zu dem Schutz, den wir laut diverser Quellen im deutschsprachigen Raum bekommen werden.“

Das westliche System bricht auseinander

Auch die UFO-Offenlegung hat mit der Aussage von drei Insidern vor dem US Kongress laut Peter Denk einen neuen Meilenstein erreicht, weil diesmal auch die deutsche Presse darüber berichtet hat, wie etwa Focus online. Denk:

„Interessant ist, dass diesmal alles ohne kritische Untertöne geschah. Vom Focus wird sogar das deutsche Urgestein Robert Fleischer an Bord geholt, der zuvor genau von diesen Massenmedien als UFO-Spinner angesehen wurde.

Kritiker sagen zwar immer noch, dass die Offenlegung im Zusammenhang mit der Alien-Invasion steht, die ja schon von Wernher von Braun angekündigt wurde, doch da sollten wir erstmal abwarten.

Natürlich gibt es Nörgler, die mehr erwartet haben oder denen es zu langsam geht, dazu ist zu sagen, dass die Offenlegung langsamer geschieht als anfangs geplant, um so viele Menschen wie möglich mitzunehmen, weil alles auf einmal viele Menschen überfordern würde und manche sich vielleicht sogar umbringen würden, weil sie das nicht verdauen können. Trotzdem werden die Menschen nun an die Themen herangeführt und kommen ins Bewusstsein.“

Tatsache ist, dass das politische Geschehen immer skurriler wird, vor allem in den westlichen Ländern, was schließlich dazu führen wird, dass künftige Ereignisse noch schwerer vorhersehbar sein werden. Davon ist nicht nur Peter Denk überzeugt, sondern auch Egon Fischer.

Egon Fischer schreibt, dass das auch mit den Zeitlinien zusammenhängt, die sich anders als noch vor ein paar Jahren im Extremfall innerhalb weniger Tage, oft sogar in wenigen Stunden ändern können.

Tatsache ist, dass der Zerfall des Westens voranschreitet, das ist vor allem in den USA sehr deutlich zu beobachten, aber auch auf dem europäischen Kontinent tut sich einiges, wie man am Beispiel Deutschland sehr gut erkennen kann. Dieser Prozess ist nicht mehr zu stoppen, dennoch wird er ein paar Jahre bis zum Finale brauchen. Denk:

„Die USA werden massiv an Bedeutung verlieren und die digitalen Währungen werden nicht mehr als alleiniges und alternativloses Zahlungsmittel eingeführt werden können.

Eine digitale Währung muss gut funktionieren, ansonsten ist die Akzeptanz der Menschen nicht erreichbar. Diese ist aber unbedingt vonnöten, andernfalls scheitert das Vorhaben.

Für Europa rechnet man offiziell mit der Einführung frühestens in einigen Jahren, diese Zeit werden sie aber nicht mehr haben.“

Egon Fischer rechnet damit, dass im Monat August noch bedeutsame Dinge geschehen, die aber auf 3D-Ebene nicht sofort sichtbar sein werden. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um wichtige Entscheidungen, die im Hintergrund getroffen werden und die erst später der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden.

Laut Fischer ist der Monat August ein ganz wichtiger Zeitraum, wo auf energetischer Ebene sehr viel passiert.

Deshalb rechnet nicht nur Peter Denk, sondern auch Egon Fischer fest damit, dass die Zeiten in den kommenden Monaten in jedem Fall intensiver und auch ein wenig rumpliger werden.

Entsprechende Hinweise liegen auch aus anderen Quellen vor.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 13.08.2023