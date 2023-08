Enthüllt! Energiewaffen der US-Luftwaffe/Raumfahrtstreitkräfte auf Maui stationiert (Ort der verheerenden Brände)

Das AFRL Directed Energy Directorate betreibt zwei große Teleskope, die für die Space Surveillance Awarenes-Technologie eingesetzt werden.

Der Name ist Programm (der Name sagt alles): Directed Energy Director ate; eine Abteilung des US-Militärs.

Einer der beiden Standorte dieser Militärabteilung befindet sich auf Maui. Ja, Sie haben richtig gelesen! Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Das steht auf der Website der Kirtland Airforce(kirtland.af.mil), einer Abteilung der US Air Force (jetzt Spaceforce). Dieser Beitrag schien mir wichtig genug, um eine Pause von meinem Urlaub zu machen.

Wenn Sie die von mir beschriebene Theorie der Plasmakuppel studiert haben, werden Sie auch verstehen, wie Technologien wie HAARP und gerichtete Energiewaffen diese Plasmakuppel in Form eines reflektierenden Spiegels nutzen können.

Theoretisch könnten gezielte Laser dies sehr genau tun. Tatsächlich gilt der Grundsatz „Einfallswinkel ist Ausfallwinkel“.

Auffallend an den Aufnahmen von der Brandkatastrophe auf Maui (Hawaii) ist, dass einige Häuser völlig intakt sind, dass viele Bäume überhaupt nicht verbrannt sind und dass diese intakten Häuser manchmal wieder von Häusern umgeben sind, die gebrannt haben. (Wurde Maui mit Energie- und Wetterwaffen in Schutt und Asche gelegt? )

Der unten stehende Tweet zeigt das ziemlich gut in dem Luftbildvideo (und lesen Sie weiter unten):

Since ignorant sheeple want to calculate a move to shut me up about this, I think I’ll triple down

If you can’t see it, it’s because you’re not looking pic.twitter.com/y1zFMrk3Ip

— The Punisher (@PunishDem1776) August 12, 2023

300x250