Gesundheit: 6 natürliche Möglichkeiten, die Durchblutung Ihres Gehirns zu steigern

Die Durchblutung ist eine Körperfunktion, die für das Überleben jedes Teils Ihres Körpers von entscheidender Bedeutung ist, von der kleinsten Zelle bis zum größten Organ.

Ihr Blut versorgt Ihr Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen, die beides zum Überleben und zur normalen Funktion benötigen. Jede der mehr als 37 Billionen Zellen, aus denen Ihr Körper besteht, benötigt Sauerstoff, um Glukose effizient zu nutzen, die nur einer der vielen Nährstoffe ist, die Ihr Blut liefert.

Neben Glukose, der Hauptenergiequelle Ihrer Zellen, verteilt Ihr Blut auch Vitamine, Mineralien, Fette und Proteine ​​an Ihre Zellen und Organe.

Ihr Gehirn ist eines der drei lebenswichtigen Organe, die den meisten Sauerstoff verbrauchen.

Obwohl Ihr Gehirn nur zwei Prozent Ihres gesamten Körpergewichts ausmacht, verbraucht es etwa 18,4 Prozent des Sauerstoffs, der in Ihren Körper gelangt.

Damit ist es der zweithöchste Sauerstoffverbraucher nach der Leber, die etwa 20,4 Prozent verbraucht. Ihr Gehirn benötigt viel Sauerstoff, da es zur Energiegewinnung fast ausschließlich auf einen Stoffwechsel angewiesen ist , der Sauerstoff benötigt.

Auch Ihre Gehirnzellen oder Neuronen benötigen eine kontinuierliche Sauerstoffversorgung, um miteinander zu kommunizieren und Signale an den Rest Ihres Körpers zu übermitteln. (Gesundheit: So entgiften Sie Ihren Körper richtig)

Aus diesem Grund ist eine optimale Durchblutung für die Gesundheit und Funktion Ihres Gehirns unerlässlich. Neben der Zufuhr von Sauerstoff und Nährstoffen transportiert Ihr Blut auch unerwünschte Stoffwechselabfallprodukte , darunter Toxine und Kohlendioxid, ab, wenn es Ihr Gehirn verlässt.

Blut, das zu 51 Prozent aus Wasser besteht, trägt auch dazu bei, Ihr Gehirn mit Feuchtigkeit zu versorgen. Da Ihr Gehirn zu etwa 75 Prozent aus Wasser besteht , kann Dehydrierung die Leistungsfähigkeit negativ beeinflussen. (Gesundheit: Wie Sie Ihre Leber entgiften und neue Energie schöpfen)

Selbst ein Wasserverlust von zwei Prozent kann zu einer Verschlechterung der kognitiven Funktion führen , wie z. B. Konzentrationsstörungen, Problemen mit dem Kurzzeitgedächtnis, verkürzten Reaktionszeiten und negativen Stimmungsschwankungen.

Ursachen und Symptome einer schlechten Durchblutung des Gehirns

Für die Blutversorgung ist Ihr Gehirn nur auf zwei Hauptarterien angewiesen. Die Halsschlagadern, die sich an der Vorderseite Ihres Halses befinden, versorgen die vorderen zwei Drittel Ihres Gehirns mit Blut, während die Wirbelarterien, die sich entlang Ihrer Wirbelsäule erstrecken, das hintere Drittel Ihres Gehirns mit Blut versorgen.

Eine der häufigsten Ursachen für eine gestörte Durchblutung des Gehirns sind verstopfte Halsschlagadern. In Ihren Halsschlagadern können sich Fettablagerungen, sogenannte Plaques, ansammeln, die zu Arterienschäden und zur Bildung von Blutgerinnseln führen.

Eine Verstopfung der Halsschlagadern aufgrund eines Blutgerinnsels ist die Hauptursache für einen ischämischen Schlaganfall .

Ein ischämischer Schlaganfall ist ein gefährliches Ereignis, das zu dauerhaften Hirnschäden und sogar zum Tod führen kann.

Wenn die Blutversorgung eines Teils Ihres Gehirns unterbrochen wird, können Ihre Gehirnzellen ohne eine konstante Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen nur wenige Minuten überleben.

Leider sind Gehirnzellen nicht in der Lage, sich zu regenerieren, weshalb ein ischämischer Schlaganfall bei den Überlebenden verheerende körperliche, kognitive und geistige Behinderungen zur Folge haben kann.

Hier sind die häufigsten Anzeichen und Symptome eines ischämischen Schlaganfalls :

Plötzliche Taubheit oder Schwäche im Gesicht, Arm oder Bein, insbesondere auf einer Körperseite



Plötzliche Verwirrung



Plötzliche Schwierigkeiten beim Sprechen



Plötzliche Sehstörung auf einem oder beiden Augen



Plötzliche Schwierigkeiten beim Gehen



Plötzliches Schwindelgefühl, Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust



Plötzliche, starke Kopfschmerzen ohne bekannte Ursache



Eine schlechte oder unzureichende Durchblutung des Gehirns hingegen kann durch viele Faktoren verursacht werden, beispielsweise durch die Verengung von Blutgefäßen (Stenose), die Bildung von Blutgerinnseln (Thrombose), Verstopfungen (Embolien) oder das Platzen von Blutgefäßen (Blutung).

Häufige Anzeichen und Symptome einer verminderten Hirndurchblutung können einem Schlaganfall ähneln und umfassen:

Hirnnebel



Schwindel oder Benommenheit



Geistige Müdigkeit



Gedächtnisverlust



Undeutliches Sprechen



Taubheitsgefühl oder Kribbeln



Regelmäsige Kopfschmerzen



Teilweiser oder vollständiger Verlust des Sehvermögens



Verwirrung



Schlechte Konzentration und Konzentration



Schluckbeschwerden



Gleichgewichtsverlust



Kalte Nase, Füße oder Hände



Krämpfe in den Füßen oder Händen



Ungesunde Nägel



Möglichkeiten, die Durchblutung Ihres Gehirns zu erhöhen

Es gibt viele Faktoren, die zu einer verminderten Durchblutung des Gehirns beitragen, wie zum Beispiel eine sitzende Lebensweise, Rauchen, Übergewicht und Stress.

Menschen mit Anämie, Hirnverletzungen, Depressionen, Diabetes, Herzerkrankungen, Hypothyreose und niedrigem Blutdruck haben ebenfalls ein erhöhtes Risiko für eine verminderte Hirndurchblutung. Aber die gute Nachricht ist, dass Sie viele Dinge tun können, um eine optimale Durchblutung Ihres Gehirns sicherzustellen.

Hier sind einige davon:

Übungen

Untersuchungen zufolge besteht einer der Vorteile von Sport darin, die Blutzirkulation im gesamten Körper zu verbessern . Das bedeutet, dass bei sportlicher Betätigung mehr Blut in Ihr Gehirn fließt.

Eine aktuelle Studie von Forschern des University of Texas Southwestern Medical Center berichtete, dass regelmäßige Bewegung älteren Erwachsenen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung zugute kam, indem sie die Steifheit der Blutgefäße im Nacken verringerte und die allgemeine Durchblutung ihres Gehirns erhöhte.

Moderate Übungen wie zügiges Gehen, Schwimmen, Radfahren oder Yoga können Wunder für die Durchblutung bewirken.

Inversionstherapie

Bei der Inversionstherapie oder Wirbelsäulentraktion handelt es sich um eine Technik, bei der mehrere Minuten lang kopfüber aufgehängt wird. Diese Therapie soll wirksam sein, um Rückenschmerzen zu lindern , die Wirbelsäule zu dehnen und zu strecken und den Druck von komprimierten Bandscheiben zu verringern.

Auf dem Kopf zu hängen kann auch Ihre Flexibilität erhöhen und die Durchblutung Ihres Gehirns steigern.

Beachten Sie, dass die Inversionstherapie nicht für Menschen mit Bluthochdruck, Herzerkrankungen oder anderen Augenerkrankungen geeignet ist.

Musikalische Ausbildung

Laut einer Studie der Universität Liverpool in England kann kurzes Musiktraining die Durchblutung der linken Gehirnhälfte steigern , die bekanntermaßen Sprache, Verständnis, Rechnen und Schreiben steuert.

Die Studie stellte fest, dass musikalisches Training eine schnelle Veränderung der kognitiven Mechanismen bewirkt, die an der Musikwahrnehmung beteiligt sind, und dass diese Mechanismen auch vom Gehirn für die Sprache genutzt werden.

In einer neueren Studie fanden japanische Forscher außerdem heraus, dass das Spielen eines Musikinstruments die Durchblutung der mittleren Hirnarterie, dem größten Zweig der inneren Halsschlagader, steigert. Die mittlere Hirnarterie ist auch das Blutgefäß im Gehirn, das am häufigsten von Krankheiten betroffen ist .

Eine neue Sprache lernen

Laut einer Studie mit ausländischen Studenten in Japan steigert der Erwerb einer neuen Sprache die Gehirnaktivität und die Durchblutung des Gehirns. MRT-Scans zeigten eine signifikante Steigerung des Blutflusses in den vier sprachbezogenen Regionen des Gehirns, während Japanisch-Neulinge versuchten, unbekannte Zeichen und Laute zu lernen.

In ähnlicher Weise berichtete eine im International Journal of Education, Culture and Society veröffentlichte Studie , dass das Erlernen/Verwenden verschiedener Akzente, Schreibstile und Aussprachen das Gehirn stimuliert, die Gehirndurchblutung verbessert und sogar dazu beiträgt, die Alterung des Gehirns zu bekämpfen.

Meditation

Laut einer gemeinsamen Studie amerikanischer und chinesischer Forscher kann Meditation, insbesondere integratives Körper-Geist-Training (IBMT), dazu beitragen, die Stimmung sowie die Durchblutung bestimmter Gehirnregionen zu verbessern.

Es wurde festgestellt, dass die tägliche Ausübung von IBMT für einige Stunden die zerebrale Ruhedurchblutung in Gehirnbereichen steigert, die an Aufmerksamkeit und Selbstregulierung beteiligt sind. IBMT ist eine meditative Praxis, die mehrere Geist-Körper-Komponenten wie Entspannung, Atmung, Vorstellungskraft und Achtsamkeitstraining kombiniert.

Akupunktur

Laut einer in der Fachzeitschrift „Medical Acupuncture“ veröffentlichten Studie trägt die gezielte Behandlung von Akupunkturpunkten entlang des Leitgefäßmeridians , der an der Vorder- und Rückseite des Rumpfes verläuft, dazu bei, die Hirndurchblutung bei Patienten zu steigern, die unter einer unzureichenden Durchblutung des Gehirns leiden .

Akupunktur kann auch dazu beitragen, die Durchblutung bei Patienten mit erhöhter Durchblutung zu verringern.

Die Sicherstellung einer optimalen Durchblutung Ihres Gehirns kann Ihnen dabei helfen, eine gute Gehirngesundheit aufrechtzuerhalten und die Leistungsfähigkeit Ihres Gehirns zu steigern.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 28.08.2023