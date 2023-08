Gesundheit: Kollagen – der Jungbrunnen des Menschen

Ein gesunder, jung gebliebener Körper ist etwas vom Wertvollsten, das uns das Leben schenken kann. Ebenmässige Haut, gesunde Haare, keine Gelenkschmerzen und feste Knochen gehören zu den Wünschen jedes Menschen. Kollagen ist die Hauptstütze dieses Körpergewebes.

Da mit zunehmendem Alter weniger Kollagen produziert wird, verliert die Haut ihre Straffheit, es entstehen Falten, das Bindegewebe erschlafft und die Gelenke können versteifen.

Kleine Reparaturarbeiten des Körpers verlangsamen sich und die körpereigene Kollagenproduktion nimmt ab. Hydrolisiertes Kollagen ist das Strukturprotein, die diesem Verfall entgegenwirken kann.

Jedoch was passiert, wenn man Kollagen täglich einnimmt? Die folgenden Vorteile sind wissenschaftlich erwiesen:

Eine Verbesserte Elastizität und Feuchtigkeit der Haut: Die Haut setzt sich aus drei Schichten zusammen.

Kollagen macht 70 % unserer Dermis, der mittleren Hautschicht aus, und ist der Hauptfaktor für die Elastizität und Festigkeit unserer Dermis.

Sobald die Kollagenproduktion beginnt abzunehmen, fängt die Haut an einzufallen und verliert ihre Straffheit. Die Strukturbildung wird nicht mehr aufrechterhalten und das Bindegewebe kann keine Feuchtigkeit mehr binden. Dies kann die Hautalterung erklären.

Studien zeigen, dass die tägliche Einnahme von hydrolisiertem Kollagen zu einer besseren Hydration und Elastizität führt.

Dr. Diana Cerutti, Expertin in präventiver Ästhetik aus Genf, erklärt in diesem Video, warum hydrolysiertes Kollagen in die Hautpflege einbezogen werden sollten. «Es ist wichtig die Haut von innen mit der richtigen Nahrungsergänzung zu unterstützen.», so Dr. Cerutti. (Gesundheit: Kollagen – das natürliche Anti-Aging-Mittel)

Stärkere Haare und Nägel: Kollagen kann auch helfen die Nägel zu stärken. Die Haare bestehen aus einem Protein, das Keratin heisst. Das Protein wird aus Aminosäuren hergestellt, die auch in Kollagen enthalten sind.

So kann der Haarwachstum gefördert werden.

300x250

Weniger Gelenkschmerzen: Weiter sorgt Kollagen dafür, dass der Knorpel als dämpfendes Kissen zwischen den Knochen robust bleibt. Es unterstützt die Regeneration und den Wiederaufbau von kaputtem Knorpel.

Studien belegen, dass eine Kollageneinnahme Schmerzen reduzieren kann.

Diese Lebensmittel enthalten Kollagen

Mit der richtigen Ernährung können wir den Prozess verlangsamen, indem wir dem Körper natürliches Kollagen zufügen. Fleisch ist ein ausgezeichneter Kollagen-Lieferant, auch Kutteln, Knochen und Mark enthalten viel Protein und Kollagen, sind allerdings nicht jedermanns Sache.

300x250 boxone

Fisch enthält zwar weniger Kollagen als Fleisch. Fettfisch, wie Lachs oder Thunfisch, enthalten aber viel Omega 3, welches die Fettmembran rund um die Hautzellen schützt.

Die Gelatine ist ein bisschen in Verruf geraten, sie enthält aber rund 90 Prozent Kollagen und lässt sich zu leckeren Desserts verarbeiten.

Rote Früchte und Gemüse wie Randen, Erdbeeren, Kirschen, Pepperoni und besonders Tomaten enthalten viel Lycopen, eine Substanz die antioxidativ wirkt und die Kollagenbildung fördert.

Für die körpereigene Produktion von Kollagen braucht es vor allem Vitamin C. Ein Vitamin, dass besonders in Südfrüchten in hohen Dosen vorkommt.

Grünkohl, Spinat, Endivie oder Aubergine unterstützen die Kollagen-Produktion, ebenso schwefelhaltige Nahrungsmittel wie Oliven, Sellerie, Knoblauch, Gurke, Zwiebel oder Tofu.

Auch Lysin-haltige Lebensmittel wie Kartoffeln, Algen oder Bierhefe sollten auf dem Speiseplan stehen. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung und kombinieren Sie die verschiedenen Zutaten immer wieder aufs Neue.

Tipp: Kopp Vital® Kollagen Pulver

100 Prozent reines Kollagenpulver – aus zertifizierter Weidehaltung

Kopp Vital® Kollagen Pulver: Reines Kollagenpeptid von Weidetieren mit mehr als 97 Prozent Proteinanteil.

Wissenschaftlich bewiesen: für Muskeln und Knochen! Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse sowie normalen Knochen bei. Mehr als 9,7 Gramm Proteine pro Tagesdosis!

Natürlich im Geschmack: Neutraler, natürlicher Eigengeschmack. Optimal für Smoothies, Shakes, Suppen oder Müsli.

Löslichkeit: In kaltem und warmem Wasser sehr gut löslich, da agglomeriert.

0 Prozent Zusatzstoffe – Reinsubstanzen-Prinzip: So erreichen wir eine sehr gute Verträglichkeit und eine hohe biologische Verfügbarkeit. Zudem ist dieses Produkt zucker-, laktose-, gluten- und gentechnikfrei.

Weidehaltung und Grasfütterung: Die Jungtiere werden 365 Tage im Jahr im Freien auf Wiesen oder auf der Weide aufgezogen und haben freien Zugang zu frischem Gras, Luft, Land und Wasser. Die Rinder sind aus Freilandhaltung und verbringen 100 Prozent ihres Lebens auf der Weide. Industriell hergestellte Futtermittel sind nicht erlaubt.

Quellen: PublicDomain/beobchter.ch/bluewin.ch am 07.08.2023