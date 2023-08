Intuition – Der innere Kompass im Leben!

»Folge deiner Intuition!«

»Du musst auf dein Bauchgefühl achten!«

Wie oft haben wir Ratschläge dieser Art bereits gehört oder gelesen! Ist wirklich etwas dran an diesem geheimnisvollen inneren Kompass namens Intuition, der die Macht hat, uns durch das Leben zu navigieren? Der bekannte Lebensberater und Star-Hellseher Emanuell Charis hat sich mit dieser Frage beschäftigt.(Alles ist Energie! Wie du dein Leben verändern kannst)

Intuition – eine Definition

Wenn wir uns diesem Thema zuwenden, stellt sich natürlich als Erstes die Frage, was genau Intuition eigentlich ist. Emanuell Charis hierzu:

»Intuition bezieht sich auf das unmittelbare Erfassen oder Verstehen einer Situation, eines Problems oder einer Entscheidung, ohne dass dabei bewusstes Nachdenken oder rationale Analyse beteiligt sind. Vielmehr ist es ein Gefühl oder eine Wahrnehmung, die zumeist schwer erklärt oder logisch begründet werden kann.«

Intuition wird, wie der Star-Hellseher weiter ausführt, oft als Bauchgefühl oder innere Stimme beschrieben, die uns selbst dann leitet, wenn wir keine eindeutigen Beweise oder vernunftgemäßen Gründe für eine Handlung oder eine Entscheidung haben.

»Die Intuition kann gewissermaßen als ein enorm schnelles, automatisches Denken betrachtet werden, das auf vergangenen Erfahrungen, persönlichen Überzeugungen und implizitem Wissen basiert«, erläutert Charis.

Die Intuition macht sich in verschiedenen Bereichen des Lebens bemerkbar, so unter anderem in kreativen Prozessen, zwischenmenschlichen Beziehungen oder im Falle von Problemlösungen bis hin zur Bewältigung von Gefahrensituationen.

Sie kann uns helfen, schnelle Entscheidungen zu treffen, komplexe Probleme zu lösen oder kreative Lösungen zu finden, die wir auf andere Weise möglicherweise nicht entdecken würden. (Wie Telepathie Verbindungen ermöglicht – Fünf Klientenberichte!)

Intuition aus wissenschaftlicher Sicht

Die Natur der Intuition und ihre wissenschaftliche Erklärung sind Gegenstand zahlreicher Forschungen und Diskussionen in den Bereichen der Psychologie und der Neurowissenschaften.

Obwohl es keine einheitliche Definition von Intuition gibt und sie schwer zu messen oder nachzuweisen ist, deuten zahlreiche Studien darauf hin, dass die Intuition eine echte kognitive Fähigkeit ist.

Einige Forschungsergebnisse legen nahe, dass die Intuition auf implizitem Wissen und Erfahrungen beruht, die im Unterbewusstsein gespeichert sind und daher schnelle, unbewusste Verarbeitungsprozesse ermöglichen.

»So wurde zum Beispiel in wissenschaftlichen Studien festgestellt, dass erfahrene Fachleute in bestimmten Bereichen, wie beispielsweise Schachspieler oder Mediziner, oftmals intuitive Einschätzungen treffen können, die auf ihrer umfangreichen Erfahrung basieren«, erläutert Emanuell Charis.

Studien der Universität von Maryland haben ergeben, dass Menschen mit starker Intuition bei Aufgaben, die Mustererkennung erfordern, schnelle und richtige Entscheidungen treffen können.

Einige Forscher haben auch den Zusammenhang zwischen Intuition und Kreativität untersucht. Eine Studie der University of North Carolina hat gezeigt, dass Menschen mit starker Intuition mit größerer Wahrscheinlichkeit kreative Lösungen für ihre Probleme finden können.

Darüber hinaus haben Neurowissenschaftler mithilfe von bildgebenden Verfahren wie der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) Untersuchungen durchgeführt, um die neuronalen Grundlagen der Intuition zu erforschen.

Im Rahmen dessen wurden Hinweise darauf gefunden, dass intuitive Entscheidungen in bestimmten Gehirnregionen stattfinden, die mit der Verarbeitung von Emotionen und dem unbewussten Denken in Verbindung stehen.

Intuition als Wegweiser im Leben

»Da die Intuition zum großen Teil auf unserer individuellen Erfahrung, unserem impliziten Wissen und unseren persönlichen Überzeugungen basiert, kann sie durchaus als Wegweiser oder Kompass im Leben betrachtet werden«, ist Star-Hellseher Charis überzeugt.

»Sie kann uns auf subtile Weise Signale geben und uns dabei unterstützen, das Richtige zu tun, auch wenn wir keine Beweise oder rationalen Gründe dafür haben.«

Viele Menschen verlassen sich daher, wie Charis weiter darlegt, auf ihre Intuition, um wichtige Lebensentscheidungen zu treffen – beispielsweise die Wahl eines Berufs, die Auswahl eines Partners oder die Entscheidung, einem bestimmten Weg zu folgen.

»Intuition kann dabei helfen, unsere innere Stimme zu hören und ein Gefühl dafür zu entwickeln, was für uns persönlich am besten ist«, so der bekannte Star-Hellseher.

Wichtige Gründe, auf Ihre Intuition zu hören

Lohnt es sich, auf die Intuition zu hören? Die Antwort von Emanuell Charis ist eindeutig: »Ja, denn die Intuition kann ein mächtiges Werkzeug sein, um schnelle Entscheidungen zu treffen, die sich als erfolgreich erweisen. Sie kann uns helfen, Risiken einzugehen, die sich lohnen, und uns in die richtige Richtung lenken, wenn wir uns verloren fühlen.«

Doch wie können wir unsere Intuition entwickeln und verbessern? »Indem wir uns auf unsere Gefühle und Impulse konzentrieren und diese ernst nehmen«, beantwortet Charis diese wichtige Frage.

»Vermeiden Sie es, dass Ihre Intuition von Zweifeln und Ängsten überlagert wird. Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl und handeln Sie entsprechend!«

Insgesamt, so Charis weiter, ist die Intuition eine wertvolle Fähigkeit, die jeder Mensch in sich trägt. Nutzen wir sie, um bessere Entscheidungen zu treffen und unsere Ziele zu erreichen: »Lassen Sie sich von Ihrer Intuition leiten und Sie werden staunen, wie erfolgreich Sie sein können!«

Intuition kann durch Erfahrung und Übung verbessert werden. Ein Beispiel hierfür ist ein erfahrener Arzt, der aufgrund jahrelanger Behandlung von Patienten mit ähnlichen Symptomen ein Gespür für die Diagnose von schweren Krankheiten entwickelt hat.

Im alltäglichen Leben kann Intuition eine wertvolle Hilfe bei wichtigen Entscheidungen sein. »Allerdings sollten wir uns nicht ausschließlich auf sie verlassen, sondern bei Fragen, Problemen und Entscheidungen auch Fakten und Beweise berücksichtigen«, rät Emanuell Charis.

»Andernfalls kann es passieren, dass wir unsere Intuition mit unserem Wunschdenken oder unseren persönlichen Vorurteilen verwechseln.«

Durch Intuition die eigenen Stärken entdecken

»Mit Ihrem inneren Kompass finden Sie schnell und sicher den richtigen Weg«, fasst Emanuell Charis zusammen. »Sie greifen auf verborgene Informationen in Ihrem Unterbewusstsein zu und erkennen Muster und Zusammenhänge, die Ihnen bisher entgangen sind. Schritt für Schritt kommen sie so Ihrer wahren Identität näher und erkennen Ihre Stärken und Schwächen.«

Mithilfe einer ausgeprägten Intuition entwickeln wir außerdem eine bessere Wahrnehmung für die Gedanken und Gefühle unserer Mitmenschen, zeigen mehr Empathie und Verständnis und schaffen so eine bessere Basis für harmonische Beziehungen.

»Die Intuition gibt uns auch den nötigen Rückhalt, um schwierige Situationen mit Mut und Gelassenheit zu meistern«, so Charis. »Wir behalten einen kühlen Kopf und finden auch in stressigen Momenten die richtigen Lösungen.«

Dadurch lernen wir, Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und neue Ansätze zu verfolgen, die uns erfolgreich machen können.

Fazit

Insgesamt ist festzuhalten, dass Intuition eine reale kognitive Fähigkeit ist, die auf unbewussten Verarbeitungsprozessen und implizitem Wissen beruht. »Intuition allein führt jedoch nicht immer zu den besten Ergebnissen«, betont Star-Hellseher Emanuell Charis. »Manchmal kann es zu Fehleinschätzungen oder gar Vorurteilen kommen.

Deshalb ist es wichtig, die eigene Intuition stets mit kritischem Denken und rationaler Analyse zu kombinieren, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.«

Die Entwicklung eines gesunden und ausgewogenen Verhältnisses zur Intuition erfordert auch Selbstreflexion und Achtsamkeit. Indem wir unsere Intuition bewusst wahrnehmen und gleichzeitig die Fähigkeit zur Selbstreflexion entwickeln, können wir sie als einen Wegweiser im Leben nutzen und unsere Entscheidungsfindung erheblich verbessern.

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 14.08.2023