PAUKENSCHLAG: Linienflug-Pilot mit 34 Jahren Erfahrung entlarvt das Chemtrail-Programm: „Sie machen das schon seit Jahren.“

Teile die Wahrheit!

„Chemtrails sind nichts Neues. Wir fangen gerade erst an, sie zu bemerken, das ist der Schock für uns“, sagte ein Verkehrspilot kürzlich in einem Interview.

„Sie machen das schon seit Jahren. Es wurde in den [Vereinigten] Staaten zum ersten Mal durchgeführt. Es ist etwas, das die Rockefellers mitfinanziert haben. Vieles davon wird von Militärflugzeugen aus durchgeführt, insbesondere von militärischen Transportflugzeugen.„

Der Pilot sagte dies in einem Interview mit Ant Critchley, dem Moderator von Drake Michigan. Um die Anonymität des Piloten zu schützen, wurde er für das Interview mit dem Namen Mark angesprochen.

Mark ist seit 34 Jahren Pilot und hat in dieser Zeit mehr als 26 verschiedene Flugzeugtypen geflogen. Seine Erfahrung reicht von der Flugerprobung bis hin zum Fliegen von Spezialfracht und er hat sowohl Flugzeuge für das Militär als auch für kommerzielle Fluggesellschaften geflogen.

„Die beiden Ziele von Chemtrailing sind sehr, sehr klar“, sagte er zu Critchley. Sie sollen uns vergiften und die Sonne abschirmen. Pflanzen brauchen das Sonnenlicht für die Photosynthese, und unser Körper braucht das Sonnenlicht beispielsweise für die Produktion von Vitamin D. Die Blockade der Sonne wird sich also nachteilig auf alles Leben auf der Erde auswirken und ihr Überleben bedrohen.

In dem obigen Video erklärt Mark, dass er vor vielen Jahren einen ersten Offizier hatte, der mit ihm über Chemtrails sprach. Damals wies Mark das Thema mit den Worten „völliger Blödsinn, das würden sie nie tun“ zurück. Bis vor etwa drei Jahren hat er nie wieder darüber nachgedacht.

Vor etwa drei Jahren traf er sich mit Freunden in einem Café auf dem Lande, als er eine Linie am Himmel sah, die in Nord-Süd-Richtung verlief und schätzungsweise 10 Meilen lang war, wobei sie von 13 kürzeren, zwei oder drei Meilen langen Linien durchzogen wurde. „Das Merkwürdige daran ist, dass sie 40 Minuten lang dort standen“, sagte Mark.

Er setzte sich mit einem Kollegen am örtlichen Flughafen in Verbindung, der ein ADS-B-Gerät (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) besaß. ADS-B ist eine Überwachungs- oder Verfolgungssoftware, die sich darauf stützt, dass Flugzeuge oder Flughafenfahrzeuge ihre Identität, Position und andere von einem bordeigenen System abgeleitete Informationen übermitteln.

Mark fragte seinen Kollegen, ob ein Flugzeug über dem Flughafen in einer Höhe von 12.000-13.000 Fuß fliege und dabei „verschnörkelte Linien“ mache. Marks Kollege antwortete: „Nein, aber es gibt eines in 10 [tausend Fuß]“. Daraufhin erinnerte sich Mark an das Gespräch mit dem ersten Offizier Jahre zuvor und erkannte, dass die Linien, die er gesehen hatte, Chemtrails waren. (Chemtrails: Was haben Climate Engineering und Morgellons gemeinsam? (Videos))

Was sind Kondensstreifen?

Es gibt einen Unterschied zwischen einem Kondensstreifen und einem Chemtrail, einem chemischen Kondensstreifen. Um den Unterschied zu verstehen, müssen wir wissen, wie Kondensstreifen entstehen, sagte Mark.

300x250

„Wenn wir höher steigen, sinkt die Temperatur etwa alle tausend Fuß um 2 Grad Celsius. Sie sinkt auf etwa minus 63 Grad Celsius, manchmal sogar auf 65 Grad Celsius. Diese Temperaturen findet man in einer Höhe von etwa 37.000 bis 38.000 Fuß. Kondensstreifen können sich erst ab einer Höhe von 28.000 Fuß bilden, also bei etwa minus 40 Grad Celsius. Ein Kondensstreifen besteht aus Wasserdampf. Genau genommen handelt es sich um Billionen von Eiskristallen“, erklärt Mark.

Der Grund dafür, dass wir an verschiedenen Tagen nicht immer die gleiche Anzahl von Kondensstreifen sehen – vorausgesetzt, die Flugpläne der Fluggesellschaften bleiben konstant – ist, dass auch die Luftfeuchtigkeit, in der das Flugzeug fliegt, eine Rolle spielt. „Wenn die Temperatur sinkt, kann die Luft weniger Wasserdampf aufnehmen“, so Mark.

Der Taupunkt ist die Temperatur, auf die die Luft (bei konstantem Druck) abgekühlt werden muss, um eine relative Luftfeuchtigkeit (RH) von 100 % zu erreichen. An diesem Punkt kann die Luft kein Wasser mehr in Gasform aufnehmen. Würde man die Luft noch weiter abkühlen, müsste der Wasserdampf in flüssiger Form aus der Atmosphäre austreten, normalerweise als Nebel oder Niederschlag.

In einer Höhe von 30.000 Fuß und in trockener Luft „kann ich in meine Rückfahrkamera schauen und sehe absolut nichts, was aus dem hinteren Teil meiner Triebwerke kommt“, so Mark. „Aber dann fliege ich weiter … und bekomme ein bisschen Turbulenz, nur für den Bruchteil einer Sekunde, und ich schaue auf mein Temperaturmessgerät, und es war minus 63 und es ist jetzt minus 64 … Ich schaue jetzt zurück in meine Kamera und sehe, dass ich im Gegenwind fliege.“

300x250 boxone

Andererseits werden Chemtrails irgendwo zwischen 10.000 und 12.000 Fuß ausgebracht.(Chemtrails: Wird die Massenvergiftung unseres Himmels einen tödlichen Feldeffekt verursachen? (Video))

Warum werden Flugzeuge nicht auf Flugradaren angezeigt?

Alle Flugzeuge sind mit Transpondern ausgestattet. „Ohne Transponder darf man nicht in die Luft gehen, das ist Gesetz“, sagte Mark. Die Transpondersignale werden von den Radargeräten der Flugsicherung aufgefangen, so dass ein bestimmtes Flugzeug eindeutig identifiziert werden kann. Bevor ein Flugzeug abhebt, wird dem Piloten ein vierstelliger Code zugewiesen.

Wenn der Fluglotse den Code auf seinem Radar sieht, weiß er, um welches Flugzeug es sich handelt, auf wen das Flugzeug registriert ist, den Flugplan und auch andere Informationen wie die Anzeige des Höhenmessers des Kapitäns.

„Aber was die Leute verblüfft, ist, dass sie, wenn sie ihr Flightradar24 oder ihre ASD-B App auf ihrem Telefon oder Smart Device einschalten, diese Flugzeuge [die Chemtrailing betreiben] nicht sehen können … das liegt daran, dass es eine Softwarekorrektur [für den Transponder] gibt, so dass wir sie nicht sehen können, wenn es eine Reihe dieser Transpondercodes gibt und sie zugewiesen werden“, erklärte Mark. „Deshalb haben wir Schwierigkeiten, diese Flugzeuge physisch zu verfolgen.

Die CAA weiß, was sie tut

An dem Tag, an dem er die lange Nord-Süd-Spur sah, die von 13 weiteren Flugzeugen gekreuzt wurde, konnte Mark von seinem Kollegen am örtlichen Flughafen eine Registrierung für das Flugzeug erhalten. Anhand der Registrierung führte Marks Recherche zu dem britischen Unternehmen 2Excel Aviation Broadsword.

2Excel wurde von zwei ehemaligen Piloten der Royal Air Force gegründet, und der Geschäftsführer ist Andy Offer. Offer hatte früher einen Geschäftspartner, der sich „weggeduckt“ hat, so Mark. Er fügte hinzu, dass der Ruf des ehemaligen Geschäftspartners inzwischen durch falsche Behauptungen völlig zerstört worden sei.

2Excel verfügt über zwei Boeing 727, die aus den Vereinigten Staaten herübergebracht wurden. „Sie waren bereits Frachtflugzeuge, so dass sie sich gut für eine Umrüstung eignen“, sagte Mark. „Diese Flugzeuge haben sieben seitliche Tanks, die sich von vorne nach hinten über das gesamte Flugzeug erstrecken … und es gibt einen festen Ausleger am hinteren Teil des Flugzeugs, der unter zwei [der] Triebwerke verläuft“, so Mark.

Laut der Website von 2Excel reagiert das Unternehmen auf Ölverschmutzungen, indem es Reinigungsmittel auf das Öl sprüht. Mark konnte jedoch nicht verstehen, warum das Unternehmen zwei Flugzeuge für Ölverschmutzungen benötigte. „Wie viele Ölverschmutzungen gab es in den letzten 20 Jahren im Vereinigten Königreich? Wozu brauchen sie zwei?“ dachte Mark bei sich. Es ist teuer, diese Flugzeuge zu unterhalten und zu fliegen, aber es gab angeblich keine Einnahmen. „Das machte mich sofort stutzig“, sagte er.

2Excel hat zwei Luftverkehrsbetreiberzeugnisse (AOC), die von der Zivilluftfahrtbehörde (CAA) erteilt wurden. Das eine berechtigt zu Tiefflügen über dem Meer, um Reinigungsmittel über Ölteppichen versprühen zu können. Die andere ist für Flüge über bewaldeten Gebieten. Aber sie flogen nicht über bewaldete Gebiete, 2Excel flog über London, Birmingham, Glasgow oder Manchester. „Das ist also ein grober Verstoß [gegen das Luftverkehrsbetreiberzeugnis]“, sagte Mark.

Die Leute haben sich bei der CAA darüber beschwert, dass 2Excel gegen seine Luftverkehrsbetreiberzeugnisse verstößt, aber die Antwort waren die üblichen „Verschwörungstheorie“-Anschuldigungen. „Das … entlarvt für mich die CAA … Die gute Nachricht ist, wenn wir die positive Seite betrachten, und die gibt es, dass all die Leute entlarvt werden, von denen wir vorher wahrscheinlich nicht wussten, dass sie an der Geschichte beteiligt sind“, sagte er.

Mark erläuterte dann ausführlicher den Prozess bei der CAA, um verschiedene Lizenzen zu erhalten, und die CAA-Inspektionen, die 2Excel bestehen muss, um tätig werden zu können. Der Kürze halber haben wir diese Verfahren hier nicht beschrieben.

„2Excel Aviation ist sehr gut organisiert. Sie waren in Doncaster, ihrem Hauptstützpunkt für die 727er. Außerdem haben sie eine Flotte anderer kleinerer Flugzeuge, die für die Küstenwache eingesetzt werden – zur Überwachung und Beobachtung. Was sehen sie sich an? Wir wissen es nicht.“

2Excel verfügt auch über einen Flugzeughangar am Lasham Airport, der westlich von London liegt und ein erstklassiger Standort für den Segelflug ist. Andere Flughäfen, von denen aus es „einige Aktivitäten“ gegeben hat, sind Newquay, Bournemouth und Prestwick. „Das sind ideale Orte, um von dort aus zu operieren, fast im Verborgenen, denn dort gibt es keine [Flugzeug-]Späher“, erklärt Mark.

Ein weiteres Unternehmen namens RVL Aviation hat seinen Sitz am East Midlands Airport. Es handelt sich um ein in Dänemark eingetragenes Unternehmen, das zweimotorige Leichtflugzeuge einsetzt. Das Unternehmen ist in den Bereichen Überwachung, Küstenwache, Monitoring und Luftprobenahme tätig.

„Diese [Flugzeuge] sprühen nicht, aber sie sind diejenigen, die man gelegentlich auf dem Flugradar sehen kann und die entweder Rennstreckenmuster fliegen – all diese Muster, bei denen sie hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter fliegen und schließlich ein großes Gebiet abdecken. Ich habe keine Ahnung, worauf sie achten und was sie vermessen“, sagte Mark. Ihre Aktivität hat zugenommen, vor allem in den letzten 18 Monaten.

RVL ist ein kleineres Unternehmen als 2 Excel. RVL hat mindestens zwei Boeing 737 vom Frachtunternehmen Western Atlantic gekauft. Diese 737 gehören zu einer Gruppe von Flugzeugen, die ganz weiß gestrichen sind und deshalb als „Weißschwänze“ bezeichnet werden und beim Sprühen von Chemtrails über Cornwall gesichtet wurden. Die Flugzeuge von RVL fliegen von den Flughäfen Newquay, Southampton, Stansted, Teesside, Prestwick und Liverpool aus.

Es gibt noch andere Unternehmen – wie z. B. Delta Airlines mit Sitz in Atlanta, Georgia -, aber 2Excel und RVL versprühen die meisten Chemtrails am Himmel des Vereinigten Königreichs.

Die Piloten wissen, was sie tun

Sobald man anfängt, eine Frage zu stellen, öffnet das die Tür zu anderen Fragen. Das Flugzeug hebt in Teesside ab, wohin fliegt es? Wer hat dem Piloten gesagt, wohin er fliegen soll?

Mark hat bis zu fünf Flugzeuge gleichzeitig am Himmel gesehen, die parallel zueinander fliegen, dann „in verschiedene Richtungen gehen, sich neu formieren und zurückkommen“. Jemand koordiniert also die Flüge. Der Flugplan des Flugzeugs wird im Bordcomputer gespeichert, aber die Piloten entscheiden selbst, wann sie mit dem Versprühen der Chemikalien beginnen oder aufhören.

„Die Leute sagen: „Ich kann nicht glauben, dass die Piloten wissen, dass sie das tun“. Nun, ich kann Ihnen versichern, dass sie es wissen“, sagte Mark.

Die Besatzung muss von der CAA eine Lizenz zum Fliegen des jeweiligen Flugzeugs erhalten. Praktisch alle diese Piloten sind ehemalige RAF-Piloten, so Mark. „Das ist der Schlüssel, denn die RAF-Leute sind es gewohnt, geheime Operationen durchzuführen – ungewöhnliche Operationen … und sie haben auch, was sehr wichtig ist, den Official Secrets Act unterschrieben, was bedeutet, dass sie nicht reden … Interessanterweise sind fast ausschließlich die Ingenieure, die die beiden 727er von [2Excel] warten, ebenfalls ehemalige RAF-Piloten“.

Wenn die Piloten gefährliche Güter an Bord nehmen, seien es Flüssigkeiten oder Radioisotope für Röntgengeräte, muss der Kapitän ein Dokument namens Notice to Captain (NOTOC“) haben. Im NOTOC sind alle gefährlichen Güter an Bord des Flugzeugs aufgeführt und wo sie sich befinden. Dies dient der Sicherheit im Falle einer Notlandung.

Mark sagte: „Nach Gesprächen mit den Feuerwehrchefs verschiedener Flughäfen sind die beiden Flugzeuge, bei denen sie sehr nervös sind, wenn sie einen Notruf absetzen, Militärflugzeuge – weil sie nicht wissen, ob die Raketen unter der Tragfläche scharf sind oder was sie an Bord haben – [und] das andere ist ein Frachtflugzeug, weil sie keine Ahnung haben, was es an Bord hat …

Das erste, was ein Flugkapitän tun sollte, wenn er das Flugzeug verlässt, ist, sich sein Flugbuch und sein NOTOC zu schnappen, denn dann kann er es dem Feuerwehrchef aushändigen … Diese Flugkapitäne erhalten also ein [NOTOC], oder sollten es erhalten. „

„Wenn ich Ihnen die Statistik über die Anzahl der [Nicht-Chemtrail-]Piloten sage, die sich der aktuellen Ereignisse bewusst sind, dann ist sie leider niedrig, aber ich denke, dass sich jetzt viel mehr von ihnen bewusst sind. Aber das Gleiche gilt auch für die Ingenieure. Ich kenne einige sehr gute Ingenieure, die wach sind, aber sie sind in der Minderheit. Und wenn sie zur Arbeit gehen, denken sie: „Ach, da ist wieder diese Kurbel“, und sie werden angegriffen.

Und das sind die Ingenieure, die die Flugzeuge reparieren. Die [Ingenieure], die sich um die Frachtflugzeuge kümmern, die auf Sprühflugzeuge abgestimmt sind, haben offensichtlich Geheimhaltungsvereinbarungen, sie haben wahrscheinlich das Gesetz über Staatsgeheimnisse unterschrieben, wer weiß.“

Warum tun sie das?

Es ist wirklich schwierig, die Mentalität der Leute zu verstehen, die am Chemtrailing beteiligt sind. „Man nennt es Normalisierung der Abweichung“, sagte Mark.

Das Konzept der Normalisierung der Abweichung wurde erstmals in der National Aeronautics and Space Administration („NASA“) entdeckt. Die amerikanische Soziologin Diane Vaughan definiert die „Normalisierung der Abweichung“ als „den allmählichen Prozess, durch den inakzeptable Praktiken oder Normen akzeptabel werden. Wenn das abweichende Verhalten ohne katastrophale Folgen wiederholt wird, wird es zur sozialen Norm für die Organisation“.

Mark erklärte auch, dass es sich bei den Leuten, die an Chemtrail-Programmen beteiligt sind, um „intellektuelle Unredlichkeit“ handelt. Intellektuelle Unredlichkeit ist ein Begriff, der verwendet wird, um absichtlich begangene Irrtümer in Debatten und Argumentationen zu beschreiben. Er bezieht sich auf das Eintreten für eine Position, von der man weiß, dass sie falsch ist, und die missbraucht wird, um eine Agenda voranzutreiben oder die eigenen tief verwurzelten Überzeugungen angesichts überwältigender Gegenbeweise zu stärken.

Intellektuelle Unredlichkeit ist zum Beispiel, wenn ein Abgeordneter Ihnen zurückschreibt und sagt: „Sie sind ein Narr, Sie irren sich. Diese Chemtrails sind keine Chemtrails, es sind Kondensstreifen“.

Mark glaubt, dass die Chemtrails in den Vereinigten Staaten entwickelt wurden. „Großbritannien hat in verschiedenen Formen damit herumgespielt, nicht so sehr aus der Luft, aber wir haben lange Zeit damit herumgespielt … Viele der Experimente, die die britische Regierung vor langer Zeit durchführte, [waren] nur am Boden. Typischerweise sprühten sie Chemikalien auf einen vorbeifahrenden Zug, der in einen Tunnel einfuhr … Es ist also leider nichts Neues“, sagte er.

Die beiden Hauptzwecke von Chemtrailing sind klar, sagte er. „Es geht darum, uns zu vergiften und die Sonne abzuschirmen.

In den Vereinigten Staaten ist es gelungen, Proben von Chemtrails zu gewinnen und mit einem Massenspektrometer die Inhaltsstoffe zu bestimmen. „Wenn man sich den Inhalt der Chemtrails anschaut … sind die drei Hauptbestandteile Barium, Strontium und Aluminiumoxid – allesamt krebserregend. Und das Aluminium verursacht Autismus und Alzheimer“, sagte Mark.

Mark hat keine Finanzzahlen für RVL, aber im letzten Jahr hatte 2Excel einen Umsatz von 41 Millionen Pfund. „Davon waren 25 Millionen Pfund Gewinn“, sagte er. „Und die Dividenden, also die Gewinne der Aktionäre, betrugen 10,9 Millionen Pfund.“ All dieses Geld stammt aus den Steuergeldern, die die britischen Bürger zahlen. „Wir zahlen also dafür, dass wir vergiftet werden.“

Der Finanzdirektor von 2Excel, Harant Singh, gründet jede Woche Scheinfirmen. Laut Mark hat 2Excel Tausende von Briefkastenfirmen. „Einige von ihnen werden recht schnell geschlossen. Die Regierung, egal von welcher Behörde, zahlt also in die Briefkastenfirma ein und dann wird die Briefkastenfirma stillgelegt. Ich kann nur vermuten, dass RVL etwas Ähnliches tut“, sagte er.

Es wird behauptet, dass das Chemtrailing dazu dient, die Sonne zu blockieren, um die globalen Temperaturen innerhalb der im Pariser Klimaabkommen festgelegten Grenzen zu halten. Wäre dies der Fall, dann wären die Zahlungen unbedenklich und es würden keine ausgeklügelten Pläne ausgearbeitet, um die Zahlungen an die Unternehmen, die Chemtrailing betreiben, zu verbergen.

Chemtrails und HAARP

Critchley erwähnte, dass Chemtrails ungewöhnliche Erscheinungen annehmen können, wie z. B. quer verlaufende Linien oder seltsame Formen. Alles hat eine Frequenz, und je nachdem, wie viele Metallpartikel versprüht werden, und je nach den Aktivitäten des High-Frequency Active Auroral Research Programme („HAARP“) zu dieser Zeit, werden diese Wellen und Linien in den Chemtrails erscheinen, erklärte Mark.

Er sagte, dass es im Vereinigten Königreich eine HAARP-Anlage gibt, die auf halbem Weg an der walisischen Küste liegt. Aus den Unterlagen für die Baugenehmigung geht hervor, dass die Anlage für Kommunikationszwecke bestimmt ist. „Aber wir waren dort unten, wir haben Fotos davon … die Antennen sind in einer so genannten phasengesteuerten Anordnung … und erzeugen so genannte Nebenkeulen. Abgesehen von dem Energiestrahl, der direkt nach vorne und oben gerichtet ist, kommen die Nebenkeulen seitlich heraus und bestrahlen alles, was sich dort befindet.“

Verwandt: HAARP ist wegen seiner weitreichenden Auswirkungen von globaler Bedeutung

Er erklärte, wie HAARP funktioniert und sagte dann: „Sie können das Wetter genau verändern. Das tun sie schon seit langem.“ Er führte das Erdbeben in Japan vor einigen Jahren als Beispiel dafür an, wie HAARP als Waffe eingesetzt wird, um Regierungen dazu zu bringen, den Forderungen der globalen Kabale zu gehorchen – HAARP wurde eingesetzt, um Japan dazu zu bringen, „sich dem Rothschild-Bankensystem zu beugen“, sagte Mark.

Vor vielen Jahren begannen die Autorin Elana Freeland und der ehemalige HAARP-Ingenieur Billy Hayes, die Frequenzbeziehungen zwischen CERN, HAARP, Chemtrails, Fracking und sogar Windkraftanlagen zu diskutieren. Um mit Ihren Nachforschungen zu beginnen, können Sie einige nützliche Informationen über ihre Forschungen HIER, HIER oder auf Freelands Website HIER finden.

Weitere Informationen:

Was können wir tun?

Dies sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wir müssen uns wehren, sagte Mark. „Jeder kann seinen Teil dazu beitragen.“

Die Leute, die den Podcast von Drake Michigan sehen, werden sagen: „Nun, ich bin kein Luftfahrtmensch, was kann ich also tun?“ Samen säen, sagte er. „Sprechen Sie mit den Leuten, sensibilisieren Sie sie, tragen Sie Ihre Bedenken vor“, sagte er.

„Finden Sie heraus, ob jemand in der Nähe des Flughafens wohnt oder ob Sie einen Freund haben, der in der Nähe des Flughafens wohnt und etwas gesehen hat. Spotterclubs, Flugzeugbeobachter, all diese Leute werden etwas sehen“.

„Ich würde jeden, der an einem Flughafen arbeitet oder in der Nähe eines Flughafens wohnt, dazu auffordern, aufmerksamer zu sein“, sagte Mark. „Stellen Sie weiter Fragen.“

Im Moment wird alles angegriffen, zum Beispiel Lebensmittel, Vieh und Fisch. Einer der psychologischen Tricks, die angewandt werden, besteht darin, dass sie ihre Agenda beschleunigen, was wir alle spüren, und dann ziehen sie sich zurück und wir atmen auf. Dann beschleunigen sie die Agenda wieder, so Mark. Wenn wir also diesen Moment der Erleichterung haben, dürfen wir nicht aufhören, sondern müssen weiter dagegen vorgehen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Drake Michigan: Nicht nach oben schauen! – Airline-Pilot deckt Wahrheit über Chemtrails auf, 16. August 2023 (110 Min.)

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 23.08.2023