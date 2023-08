RFK Jr. stellt eine „sehr glaubwürdige Bedrohung“ für Bidens Präsidentschaft dar, enthüllt der CIA-Veteran

Seit Robert F. Kennedy Jr. seine Kandidatur für das Weiße Haus im Jahr 2024 angekündigt hat, wurde klar, dass der Neffe des 35. Präsidenten und Mitglied der prominentesten Familie der US-Politik für Aufsehen sorgen könnte. Seitdem hat er sich unverfroren der Politik der Biden-Regierung entgegengestellt und dabei in den Umfragen stetig zugelegt.

Robert F. Kennedy Jr.s Botschaft und Politik machen ihn zu einer „sehr glaubwürdigen Bedrohung“ für das amerikanische Establishment, sagte Larry Johnson, ein pensionierter CIA-Geheimdienstoffizier, gegenüber Sputnik .

Darüber hinaus gibt sich der Präsidentschaftskandidat der Demokraten für 2024 „nicht posierend“ und scheint wirklich zu glauben, was er sagt, so der ehemalige Geheimdienstagent, der zum Blogger geworden ist .

Der Politiker, der auch unter seinen Initialen RFK Jr. bekannt ist, sprach am Dienstag in einem Videointerview, das im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde, mit dem ehemaligen Fox News-Moderator Tucker Carlson.

Er hat die Biden-Regierung für alles auf die Probe gestellt, von der kontinuierlichen Hilfe, die dem Kiewer Regime zur Bekämpfung des Stellvertreterkriegs der NATO gegen Russland zugeführt wird, bis hin zur umstrittenen Frage der biologischen Laboratorien des Pentagons in der Ukraine .

„Wir haben Biolabore in der Ukraine, weil wir Biowaffen entwickeln … Diese Biowaffen nutzen alle Arten neuer synthetischer Biologie und CRISPR-Technologie (ein Akronym für Clustered Regular Interspaced Short Palindromic Repeats in DNA) und gentechnische Techniken, die nicht verfügbar waren einer früheren Generation“, sagte RFK Jr. im Interview. (Gesteuerte Opposition? RFK Jr. sagt, sein Vater und sein Onkel hätten versucht, den militärisch-industriellen Komplex vor ihrem Tod zu beenden (Videos))

Etwa 30 vom US-Verteidigungsministerium finanzierte biologische Labore seien in der Ukraine während der laufenden militärischen Sonderoperation Moskaus in dem Land entdeckt worden, gab das russische Verteidigungsministerium letztes Jahr bekannt.(Robert F. Kennedy Jr.: Die „NWO“ manipuliert die Wahlen 2024 – US-Imperium aufzulösen – Bedrohung vom Tiefen Staat (Video))

Das Pentagon betreibt diese geheimen Biolabore seit Jahren, erforscht hochgefährliche Krankheitserreger und exportiert biologische Proben unter Verstoß gegen das Übereinkommen über biologische Waffen (BWC).

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben die Vereinigten Staaten über 200 Millionen US-Dollar in ihre Biolabore auf ukrainischem Boden gesteckt und diese angeblich als integralen Bestandteil des amerikanischen militärischen Bioprogramms genutzt .

In seinem Interview mit Tucker Carlson bemerkte Robert F. Kennedy Jr., dass die USA im Jahr 2001 wieder massiv in Biowaffen zu investieren begannen, als „ der Patriot Act das Wettrüsten in den Biolabors neu eröffnete “.

Kennedy fügte hinzu, dass die Entwicklung einer biologischen Waffe einen Impfstoff erfordere, da beim Einsatz von Biowaffen eine „ 100-prozentige Wahrscheinlichkeit “ eines Rückschlags bestehe .

„Ukraine-Hilfe wird es unter RFK Jr. nicht geben.“

RFK Jr. kritisierte in seinem Dienstagsinterview die Biden-Regierung dafür, dass sie der Ukraine kontinuierlich Finanzhilfen fördere, anstatt die Ressourcen im Inland zu nutzen, um den in Not geratenen Amerikanern zu helfen.

„Ukraine-Hilfe wird es unter Bobby Kennedy nicht geben “, meinte Larry Johnson.

„Ich denke, jeder, der sich die Zeit nimmt, Tuckers Diskussion mit Bobby Kennedy Jr. zuzuhören, wird sie meiner Meinung nach als sehr ansprechend und hoffnungsvoll empfinden.

Er präsentiert eine Vision, die völlig im Widerspruch zu dem steht, was die Biden-Regierung präsentiert. Und er stellt zu Recht fest, dass die Vereinigten Staaten im eigenen Land schwere wirtschaftliche Probleme haben: die Flut illegaler Einwanderer, der Drogenkonsum, der vor allem demokratische Städte wie San Francisco, Chicago, Philadelphia verwüstet, – dass es echte, echte Bedürfnisse gibt, die das tun sollten. Hier in den Vereinigten Staaten angegangen werden, anstatt das Geld in die Ukraine zu schicken“, erklärte Larry Johnson.

Seitdem der ehemalige Umweltanwalt, Autor und Aktivist seinen Hut für die Nominierung der Demokraten im Jahr 2024 in den Ring geworfen hat, kritisiert und entlarvt RFK Jr. die Biden-Regierung zu einer Reihe sensibler Themen, vor allem zum Ukraine-Konflikt.

Er kritisierte, dass die jahrzehntelange Politik der USA und der NATO gegenüber der Ukraine und Russland den aktuellen Konflikt angeheizt habe. Er warf der Bundesregierung außerdem vor, die Amerikaner „über alles, was mit der Ukraine zu tun hat“ unverhohlen zu belügen .

„Wir haben viele, viele Gelegenheiten versäumt, diesen Krieg friedlich beizulegen “, sagte Kennedy bei einer früheren Gelegenheit.

Solche Äußerungen von RFK Jr. haben ihm ausnahmslos großes Ansehen bei den Wählern eingebracht, wie Umfragen belegen. Eine Harris-Umfrage im Juli gab ihm eine Unterstützung von 16 Prozent gegen Amtsinhaber Joe Biden, während RFK Jr. laut dem landesweiten Umfragedurchschnitt von FiveThirtyEight das ganze Jahr über konstant bei rund 15 Prozent lag.

Der Neffe des ermordeten ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy hat die jahrzehntelange rücksichtslose Politik der USA und der NATO gegenüber der Ukraine und Russland offen angeprangert, die im aktuellen Feuersturm ihren Höhepunkt gefunden hat.

Kennedys Politik und Positionen werden von ihm wirklich vertreten und sind nicht nur ein Trick, um in seinem politischen Wahlkampf Punkte zu sammeln, meint Larry Johnson .

„Kennedy … ist authentisch, und er hat diese Positionen eingenommen und sie trotz großen Widerstands und Drucks verteidigt. Also seine Haltung zu Impfstoffen, seine Kritik an der kriegerischen Politik der Biden-Regierung …

Er bemerkte, meiner Meinung nach, zu Recht, dass Biden immer ein Kriegstreiber war und nicht nach einer friedlichen Lösung gesucht hat. Ich glaube also nicht, dass dies alles nur eine vorübergehende politische Pose Kennedys ist. „Er glaubt wirklich, was er sagt“, sagte der pensionierte CIA-Geheimdienstoffizier.

Mit Blick auf die Zukunft glaubte Johnson, dass RFK Jr. in einer besseren Position sei als beispielsweise Ex-POTUS Donald Trump, „an einer Annäherung an Russland zu arbeiten“.

„Kennedys Vermächtnis geht auf seinen Onkel John F. Kennedy und dann auf seinen eigenen Vater zurück. Man kann auf das Engagement der Familie Kennedy hinweisen, eine friedliche Beziehung mit Russland anzustreben, und das ist echt. Daher denke ich, dass Kennedy mehr Flexibilität und mehr Handlungsspielraum bei dem Versuch hätte, die Beziehungen zu Russland wiederherzustellen.“

Alles in allem mache die von Robert F. Kennedy Jr. vertretene Politik, ähnlich wie im Fall von Donald Trump, ihn jedoch zu einer „Bedrohung“ für das Establishment vor den Präsidentschaftswahlen 2024, behauptete Johnson.

„Und ich denke, seine Botschaft wird, wie es bei Donald Trump im Jahr 2016 der Fall war, tatsächlich Anklang finden und er wird eine sehr glaubwürdige Bedrohung für Joe Bidens Fähigkeit darstellen, weiterhin Präsident zu sein.“

