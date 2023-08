Russischer Senator: USA arbeiten an Szenario für Rückzug aus Konflikt in Ukraine (Videos)

Die USA können der Ukraine keine tatsächlichen Sicherheitsgarantien geben, daher arbeiten die US-Amerikaner an einem Szenario, mit dem sie sich schrittweise aus dem Konflikt zurückziehen.

Diese Ansicht vertritt Wladimir Dschabarow, der erste stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für internationale Angelegenheiten des Föderationsrates Russlands.

„Ich denke, dass die Amerikaner ein Szenario ausarbeiten, mit dem sie sich schrittweise aus diesem Konflikt zurückziehen werden. Welche Sicherheitsgarantien können sie der Ukraine jetzt geben? Überhaupt keine.

Entweder eine direkte militärische Intervention, dann gibt es einen dritten Weltkrieg in vollem Ausmaß mit schrecklichen Folgen für die ganze Welt, oder der Versuch, das derzeitige Regime an der Macht zu halten, das leider noch nicht begreift, dass es dem Untergang geweiht ist.“

Seiner Meinung nach haben die USA bloß „eine Art von Sicherheitsgarantien“ angekündigt, um ihre Partner in Kiew zu beruhigen. Er glaube jedoch nicht, dass diese Garantien real sein werden.

Dschabarow erinnert daran, wie kürzlich auf dem Gipfeltreffen der Nordatlantischen Allianz „alle still und leise vom Thema der Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO weggekrochen sind“.

CNN: Mehrheit der befragten US-Amerikaner lehnt zusätzliche Hilfe für Kiew ab

Mehr als die Hälfte der US-Amerikaner lehnt die Bereitstellung zusätzlicher Hilfen für die Ukraine durch den US-Kongress ab. Dies geht aus den Daten einer Umfrage des Fernsehsenders CNN hervor.

Demnach sprachen sich 55 Prozent der Befragten dafür aus, keine zusätzlichen Hilfen für Kiew bereitzustellen, 45 Prozent der Befragten befürworteten die Bereitstellung von weiteren Mitteln. Die Umfrage ergab auch, dass 51 Prozent der US-Amerikaner meinen, dass die Vereinigten Staaten bereits genug für die Ukraine getan haben. (Sicherheitsgarantien statt NATO: Nix mehr mit „Unterstützung der Ukraine, solange es nötig ist“)

Gleichzeitig nannte die Mehrheit der Teilnehmer (78 Prozent) auf die Frage, welche Art von Unterstützung Kiew benötige, Hilfe bei der Nachrichtenbeschaffung, während 53 Prozent auf Unterstützung bei der militärischen Ausbildung des ukrainischen Militärs verwiesen. Nur 17 Prozent der Befragten halten die Beteiligung US-amerikanischer Streitkräfte an dem Konflikt für notwendig.(Wirbel um Joe Biden: er die soll Ukraine verraten haben! Berichte über geheime Russland-Gespräche)

Die Umfrage wurde vom 1. bis 31. Juli unter 1.279 US-Amerikanern durchgeführt. Die Fehlertoleranz lag bei 3,7 Prozentpunkten.

Moskau: Offensive kostete Kiew bisher über 43.000 Soldaten – auch 25 Leopard-Panzer wurden zerstört

Das ukrainische Militär hat seit dem Beginn der Offensive im Verlauf der Monate Juni und Juli über 43.000 Mann verloren, erklärte das russische Verteidigungsministerium in seinem Bericht.

Die Behörde fügte hinzu, dass diese Zahl evakuierte Verwundete sowie ausländische Söldner nicht umfasse. Ukrainische Militärangehörige, die durch russische Präzisionsangriffe im Hinterland ums Leben kamen, seien bei der Zählung ebenfalls nicht berücksichtigt worden.

Außerdem gab das Ministerium bekannt, dass Kiew über 4.900 Einheiten an Kriegsgerät an der Front verloren habe. Insbesondere zerstörten Russlands Streitkräfte 26 Flugzeuge, neun Hubschrauber sowie 1.831 Panzer und Panzerfahrzeuge.

Unter den abgeschossenen Panzern befinden sich 25 Stück vom Typ Leopard aus Deutschland, sieben AMX-Panzer aus französischer Produktion sowie 21 US-amerikanische Bradley-Schützenpanzer. Darüber hinaus verlor die Ukraine 747 Geschütze und Mörser, darunter 76 US-produzierte M777-Haubitzen sowie 84 Selbstfahrlafetten aus den USA, Deutschland, Frankreich und Polen.(Russlands Militär bekämpft westliche Waffen mit zunehmendem Erfolg – Biden provoziert Putin zum Marsch nach Westen (Video))

Kreml-Experte sicher! Putin bereitet sich „auf einen noch größeren Krieg vor“

Es erweckt nicht gerade den Eindruck, dass Wladimir Putin seinen Krieg gegen die Ukraine in absehbarer Zeit beenden wolle. Zuletzt hatte das russische Parlament, die Staatsduma, bereits die Obergrenze für Einberufungen zum Militärdienst um drei Jahre auf 30 angehoben.

Das Mindestalter soll hingegen bei 18 Jahren bleiben. Wehrpflichtige Russen dürfen zudem das Land nach der Zustellung des Einberufungsbescheids nicht mehr verlassen.

Offiziell werden Wehrpflichtige nicht ins Kriegsgebiet geschickt. Doch insbesondere in den ersten Kriegsmonaten gab es immer wieder Berichte über ihren Einsatz in der Ukraine. Zudem können sie Aufgaben zur Sicherung des Hinterlands übernehmen.

Damit nicht genug! Der prominente Russland-Experte Alexander Gabuev, bis zur Schließung durch den Kreml im Jahr 2022 Chef-Analyst der Neue Weltordnung (NWO)-Elite Denkfabrik „Carnegie Moscow Center“ und mittlerweile als Direktor beim „Carnegie Russia Eurasia Center“ tätig, warnt den Westen vor den angeblich neuen Zielen von Wladimir Putin.

Denn man dürfe keinesfalls den Fehler machen und den Kreml-Chef abschreiben, selbst wenn seine Truppen derzeit nicht mit militärischen Erfolgen zu glänzen scheinen (Anm. d. Red.: dies behaupten die westlichen Medien), lässt Gabuev in der „Financial Times“ wissen.

Man solle daher nicht glauben, dass der russische Präsident in die Enge getrieben sei.(Westliche Militärs wussten, dass die Ukraine weder die Ausbildung noch die Waffen hatte um russische Streitkräfte zu vertreiben (Videos))

Stattdessen würden die neuen Armee-Gesetze zeigen, wie Wladimir Putin wirklich tickt. „Die Gesetzgebung, die es dem Kreml ermöglicht, Hunderttausende von Männern in den Kampf zu schicken, offenbart eine traurige Wahrheit: Wladimir Putin ist weit davon entfernt, seinen katastrophalen Krieg in der Ukraine hinter sich lassen zu wollen – und bereitet sich auf einen noch größeren Krieg vor“, erklärt Gabuev dem Bericht zufolge.

Die Kriegskasse des Kremls sei durch die Energie-Gewinne im vergangenen Jahr „immer noch prall gefüllt“, die Produktion in den Waffenfabriken lasse die Wirtschaft laut Kreml-Ansicht wachsen und notfalls könne die russische Zentralbank den Rubel entwerten, um „Soldaten, Beschäftigte der Rüstungsindustrie und die inneren Sicherheitskräfte“ zu bezahlen.

Auch an eine Waffenknappheit der russischen Truppen glaubt der NWO-Kreml-Experte nicht, da für die Rüstungsindustrie „wichtige Komponenten wie Mikrochips“ aus China oder anderen Quellen kommen würden.

Um die Ukraine zu besiegen, wolle Wladimir Putin den Krieg daher eskalieren und den Westen auslaugen. Der Kreml-Führer will „viel mehr Männer mobilisieren, bewaffnen, ausbilden und in den Kampf schicken“, ist sich Alexander Gabuev sicher.

Dazu komme eine mit Milliarden finanzierte Aufrüstung, um eine größere und besser ausgerüstete Armee aufzubauen.

Schlussendlich solle die Kreml-Propaganda, um den Willen des Westen zu brechen, „mit einer Eskalation, einschließlich einer Ausweitung des Konflikts auf Nato-Gebiet über Weißrussland mit Hilfe der dort stationierten Wagner-Söldner“, drohen, so der Experte aus Kreisen der westlichen Denkfabriken der NWO.

Militärexperte: Neuer Brückenkopf im Norden bahnt sich an

Kleinere taktische Erfolge kann das russische Militär an allen Frontabschnitten des Ukraine-Krieges für sich verbuchen – bis auf den weitestgehend statischen Abschnitt Cherson und bis auf Saporoschje, wo sich seinerseits Kiew weiter in allerdings erfolglosen Wellenangriffen übt.

Ein Erfolg mit Perspektiven – so urteilt Juri Podoljaka mit aller nötigen Vorsicht – scheint sich am Abschnitt Charkow-Swatowo im Großraum Kupjansk anzubahnen, wo Russlands Soldaten zusätzlich zum Brückenkopf auf dem rechten Ufer der Oskol in Höhe Dwuretschnaja, den sie sich bereits vor einiger Zeit erkämpften, nun auch etwa sechs Kilometer südlicher ebenfalls unter Gefechten auf das rechte Ufer hinübersetzen konnten.

Damit könnten sie den Erfolg nahezu eins zu eins wiederholen, den sie deutlich südlicher am selben Frontabschnitt, auf dem rechten Ufer der Scherebez in Höhe Swatowo, erwirken konnten. Der Journalist erinnert in seiner Analyseausgabe zum 03. August 2023:

Dort kämpften die russischen Soldaten zuerst einen taktischen Brückenkopf auf dem rechten Ufer des Flusses frei, dann den zweiten, und vereinigten sie dann. Und jetzt hat Russlands Militär dort einen ernstzunehmenden operativen Brückenkopf, von dem aus es die ukrainischen Stellungen angreift.

Außerdem kamen russische Einheiten in Höhe Swatowo der Ortschaft Stelmachowka deutlich näher.

Bei Awdejewka am Frontabschnitt Donbass bewegen sich russische Truppen, nachdem sie ukrainische Gegenangriffe abgewehrt haben, auf Orlowka und damit auf die einzige befestigte Versorgungsstraße der ukrainischen Garnison in Awdejewka zu. Von Awdejewka aus übt das ukrainische Militär seit neun Jahren – davon seit eineinhalb Jahren besonders intensiv – Artillerieterror gegen die Zivilbevölkerung der Stadt Donezk.

Bei Artjomowsk sind russische Soldaten dabei, in heftigem Nahkampf den Befestigten Raum nahe der südlicher gelegenen Ortschaft Kleschtschejewka zu befreien, dessen nördliche Hälfte sie schon jetzt beherrschen.

Juri Podoljaka ist ein ukrainischer politischer Blogger und Journalist aus Sumy, dessen Einsichten im Zeitraum um den Beginn der Intervention in den russischen Medien zunehmend gefragter wurden.

Seine Analyseausgaben warten mit nur wenigen Zahlen auf, dafür vermittelt er anhand von Karten aber ein gutes Verständnis vom räumlichen Umfang der jeweiligen Entwicklungen und bietet dann und wann kurzfristige Prognosen.

An Quellen bemüht Podoljaka einerseits offen zugängliche Daten. Dies sind Meldungen von Augenzeugen in den sozialen Medien sowie Meldungen des russischen, aber auch des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Andererseits gibt er Insiderquellen an.

Neben solchen in den Volksmilizen und Sicherheitsorganen der russischen Volksrepubliken Donezk und Lugansk seien dies solche in den ukrainischen Sicherheits- und Regierungsbehörden, die er aufgrund alter Beziehungen aus der Zeit als ukrainischer Journalist noch zu unterhalten erklärt. Um es mit dem aktuellen Jargon der Aufklärungsdienste auszudrücken, ist Juri Podoljaka also vornehmlich ein OSINT-Analyst.

Lawrow: Friedensinitiativen ignorieren Neonazismus in der Ukraine

Die neonazistische Bedrohung seitens der Ukraine wird in den Friedensinitiativen zur Beilegung des Konflikts ignoriert, erklärt Russlands Außenminister Sergei Lawrow. In einem Interview an die Zeitschrift Meschdunarodnaja Schisn (dt.: Internationale Angelegenheiten) kommentiert er die Werbung des Westens für Selenskijs sogenannte Friedensformel:

„Wir sehen immer neue Bemühungen, Selenskij auf der internationalen Bühne ins Rampenlicht zu rücken. Warum bitten ihn die westlichen Impresarios nicht, der Weltöffentlichkeit eine weitere ‚Formel‘ zu präsentieren, wie das heutige Kiew die Lage von Russen und anderen nationalen Minderheiten in seinem Land nach einem ‚Sieg‘ sieht?“

„Alle, die der Westen heute mit ‚Selenskijs Formel‘ umwirbt, sollten sich bewusst sein, dass das Schicksal von Millionen Russen auf dem Spiel steht, deren Vernichtung das Kiewer Regime offen ankündigt.“

Lawrow resümiert:

„Die Notwendigkeit, diese neonazistische Bedrohung zu beseitigen, ist offensichtlich. Dennoch wird bei den immer zahlreicher werdenden Ukraine-Initiativen dieses Thema verschwiegen.“

…

Videos:

Quellen: PublicDomain/de.rt.com am 05.08.2023