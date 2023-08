Whistleblower: UFO in Indonesien war von der Größe eines Fußballfelds

Teile die Wahrheit!

Der ehemalige US-Marine, Michael Herrera, sagte aus, dass er im Jahr 2009 ein riesiges achteckiges UFO in Indonesien gesehen hat. Das ist die neueste Enthüllung einer Serie von Whistleblowern, die über außerirdische Raumschiffe und Aliens aussagen. Das öffentliche Interesse an dieser Angelegenheit nimmt stetig zu und Michael Herrera beschreibt, dass er im Jahr 2009 nach Sumatra gesandt wurde, als das schwere Erdbeben stattfand. Von Jason Mason

Damals erspähte er über der Stadt Padang ein nicht identifiziertes achteckiges Flugobjekt, das über dem Boden schwebte. Zusammen mit anderen US-Marines sah er das UFO schweben und rotieren, es änderte dabei die Farben zwischen einem matten grau zu matt schwarz. Herrera gelang es, mit seiner Kamera einige Fotoaufnahmen zu machen, aber sie wurden später entwendet.

Auf jeden Fall war es ein riesiges Flugobjekt von der Größe eines ganzen Fußballfelds und gab ein leises Surren von sich, während es gegen den Uhrzeigersinn rotierte. Das UFO hatte zudem eine schwarze Pyramide auf seiner Kuppel, die in der Mitte nach oben ragte.

Die nächste Meldung lautet, dass der Ufologe Dr. Steven Greer, der vor kurzer Zeit eine neue Disclore-Konferenz abhielt, bekannt gab, dass vor Jahren ein anderes riesiges UFO außerhalb der südkoreanischen Hauptstadt Seoul abgestürzt ist. Steven Greer konnte erfahren, dass das Bergungsteam das Objekt nicht abtransportieren konnte, und man deshalb den Berg, auf dem es gelandet war, aushöhlte, um es dort zu verstecken.

Dr. Greer beschreibt das Objekt als ein außerirdisches Schiff, das mit einer Art von fortschrittlichem elektronischen Waffensystem zum Absturz gebracht wurde.

Ein großer Teil des Berges musste ausgehöhlt werden, um es an Ort und Stelle vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Es befindet sich angeblich immer noch dort, und abgesehen davon, soll es überall auf der Welt geheime unterirdische Anlagen geben, die zu streng geheimen Projekten gehören, in denen UFOs studiert werden, ohne dass die Weltbevölkerung etwas davon erfährt. Dr. Greer gibt zu bedenken, dass sich zwei dieser Anlagen in North Carolina und in Orange County in Kalifornien befinden sollen.

Der investigative Journalist Ross Coulthart meldete sich zu dieser Angelegenheit zu Wort und schrieb, dass er ebenfalls von einem UFO erfahren hat, dass abgestürzt ist und zu groß ist, um es zu bewegen. Deshalb musste man es begraben und ein Gebäude darüber errichten, und zwar in einem Land außerhalb der USA. Coulthart schreibt, er wisse genau, wo es sich befindet, aber er hält den Ort weiterhin geheim.

Die Information stammt eigentlich vom US-Regierungs-Whistleblower David Grusch, der unter anderem für das National Reconnaissance Office (NRO) tätig war, einer super-geheimen Abteilung, die mit der Beobachtung von UFO-Aktivitäten betraut ist. Grusch bestätigt, dass streng geheime Programme existieren, in denen technologische Vehikel studiert werden, die nicht von Menschen gemacht worden sind, Raumschiffe exotischer Herkunft, die entweder abgestürzt oder gelandet sind.

Um die Wahrheit über diese Bergungen zu verstecken, wurde eine gut durchdachte Desinformationskampagne in den Medien gestartet, die Grusch als „extrem unethisch und unmoralisch“ beschreibt. Das wichtigste Geheimnis betrifft die Bergung von toten außerirdischen Piloten, die beweisen, dass UFOs nicht von der Erde stammen und einen exotischen Ursprung besitzen.

Michael Herrera wurde ebenfalls von einem Vorgesetzten bedroht, dass keine Erlaubnis besteht, mit Vorgesetzten über die Sichtung des riesigen UFOs in Sumatra zu sprechen. Falls er das doch tun sollte, wurde ihm angedroht, ins Gefängnis zu wandern oder schlimmeres zu erleiden! Herrera entschied sich, erst 14 Jahre nach dem Vorfall davon zu berichten, weil das neue Gesetz zum Schutz von Whistleblowern in Kraft getreten ist. Informanten haben dadurch die Möglichkeit erhalten, unter Eid über ihre Erlebnisse auszusagen und derartige Vorfälle öffentlich bekannt zu geben.

Er sagte deshalb unter Eid vor dem von der US-Regierung dazu einberufenen Teams, des All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) aus, und später auch noch vor dem Senat. Seine ehemaligen Kollegen, die Augenzeugen des Vorfalls gewesen sind, können vorerst nicht aussagen, da sie ihr Leben und das ihrer Familien nicht gefährden wollen.

In britischen Medienportalen ist immerhin eine nach seinen Beschreibungen angefertigte Skizze des UFOs mit der Pyramide auf der Spitze präsentiert worden, das von der diesjährigen Disclosure Konferenz stammt. (Alien-Existenz: Seit mehr als 100 Jahren vertuscht, ein Abgeordneter packt aus (Video))

300x250

Auf der Hülle des unbekannten Flugobjekts befanden sich laut seinen Beschreibungen eine Art Schuppen, auch Säume und scharfe Ecken waren zu erkennen. Die Flächen an den vertikalen Kanten waren alle besonders stark Licht absorbierend und sahen aus wie die besonders tiefschwarze Farbe „Vantablack“. Das ist das schwärzeste Schwarz der Welt.

Herrera und seine fünf Kameraden näherten sich dem schwebenden Objekt, woraufhin sie von acht Soldaten einer unbekannten Einheit mit schwarzen Camouflage-Uniformen umstellt wurden, die mit entsicherten M4-Gewehren auf sie zielten, die mit Nachtsichtgeräten ausgestattet waren. Solche Waffen werden nur an amerikanische Elite-Einheiten ausgegeben.(Zeuge vor US-Kongress: „Wir haben tote Ufo-Piloten“ – Regierung hat Alien-Technologie und teilt sie mit Rüstungsfirmen)

Zwei der Black-Ops Soldaten brüllten Herrera und seine Kameraden an und wollten wissen, was sie hier zu suchen hätten. Sie sollten sich nicht an diesem Ort befinden und waren deshalb in Gefahr geraten, an Ort und Stelle erschossen zu werden.

300x250 boxone

In weiterer Folge wurden Herrera und seine Kameraden Zeuge davon, wie große Kisten mit Waffen und andere Container von Ford F350 Fahrzeugen entladen und auf eine Plattform transportiert wurden, die sich unter dem UFO befand. Als diese Arbeiten erledigt waren, begann der untere Teil der Plattform sich zu bewegen und in die Luft zu erheben.

Das UFO senkte sich ein wenig ab und die Plattform mit der Fracht verband sich mit dem Raumschiff zu einem Stück. An den Ecken des Schiffs gab es Lichter, die blau, rot, gelb und grün leuchteten. Dann schwebte das Schiff über die Baumkronen und jagte mit einer Geschwindigkeit von schätzungsweise 6.400 km/h in Richtung Ozean davon. Es gab dabei keinen Knall zu hören, als die Schallmauer durchbrochen wurde.

Auch gab es keine Turbulenzen wie bei einem Flugzeug oder einem Hubschrauber zu spüren. Die acht Elitesoldaten eskortierten Herrara und sein Team vom Ort des Geschehens und wiesen sie an, zu gehen und sich nicht mehr umzudrehen. Seit damals wurde Stillschweigen über das erstaunliche Erlebnis gewahrt.

Herrera musste einen Stillschweige-Vertrag unterzeichnen, keine streng geheimen Informationen aus Indonesien zu enthüllen. Erst durch die in Kraft getretene Schutzbestimmung für Whistleblower, beschloss er über sein Erlebnis bei der AARO auszusagen, ohne Angst davor zu haben, seine Sicherheits-Vereinbarung zu brechen.

Dr. Steven Greer konnte ihn ermutigen, sein Erlebnis auf der neuen Disclosure-Konferenz im National Press Club in Washington D.C. zu schildern, auf der außerdem vier weitere UFO-Zeugen aussagten. Dr. Greer verfügt über eine Datenbank von 746 Personen, die als UFO-Zeugen agieren und mit der US-Regierung verbunden sind.

Diese Daten seines „Disclosure Project Intelligence Archive“ umfassen rund 5 Terabyte an Regierungsdokumenten und Aussagen von Whistleblowern über die Standorte von illegal operierenden UFO-Projekten.

Chuck Schumer, ein US-Senator des Bundesstaates New York, sorgte für Schlagzeilen, als er ankündigte, eine parteiübergreifende Gruppe von Senatoren zu bilden, die eine außergewöhnliche Gesetzgebung planen. Sie denken, dass sich die US-Regierung und zivile Vertragspartner insgeheim im Besitz von geborgenen UFOs und „biologischen Beweisen für lebende oder verstorbene nicht-menschliche Intelligenzen“ befinden!

Aliens werden hierbei als nicht-menschliche Intelligenzen betrachtet, deren ultimative Herkunft nicht eindeutig bestimmt werden kann, die jedoch für das Erscheinen von UFOs verantwortlich gemacht werden. Seit den Enthüllungen des Jahres 2017 herrscht ein großes Interesse im Kongress, das UFO/UAP-Phänomen genauer zu untersuchen. Seitdem haben Ermittlungen ein riesiges Netzwerk von Individuen und Gruppen offengelegt, die Informationen über geheim gehaltene UFO-Programme besitzen und darüber aussagen wollen.

Laut Schumer führte die schiere Anzahl und Vielfalt der UFO-bezogenen Behauptungen einige im Kongress zu der Annahme, dass die US-Regierung wichtige Informationen über UFOs über lange Zeiträume hinweg verheimlichte. Darüber hinaus deuten glaubwürdige Beweise und Zeugenaussagen darauf hin, dass Aufzeichnungen der Bundesregierung über UFOs existieren, die nicht freigegeben wurden, so wie es das Gesetz eigentlich vorschreibt.

Zu diesem Zweck sieht das neue Gesetz eine unabhängige neunköpfige Behörde vor, die UFO/UAP-Aufzeichnungen sammelt, überprüft und freigibt. Wenn das Gesetz in seiner jetzigen Form verabschiedet wird, würde es vorschreiben, dass alle UFO-Dokumente der amerikanischen Regierung eine Klausel der sofortigen Offenlegung beinhalten.

Das vorgeschlagene Gesetz basiert auf den Behauptungen des vormaligen Geheimdienstmitarbeiters David Grusch, der aussagte, dass geheim gehaltene UFO-Bergungen und Rückentwicklungsprogramme illegal vor dem US-Kongress versteckt werden. Diese Anschuldigungen wurden als glaubwürdig und dringlich bewertet, wobei David Grusch als erster den neu etablierten formellen Whistleblower-Prozess durchlaufen hat, der anderen Zeugen ermöglichen wird, ebenfalls unter Eid über ihr Wissen auszusagen.

Senator Marco Rubio hat angekündigt, dass glaubwürdige und hochrangige Individuen mit Wissen aus erster Hand aussagen, dass solche streng geheimen UFO-Programme existieren und jetzt hervortreten wollen, um darüber Zeugnis abzulegen.

Der Vorschlag der Senatoren lautet, dass eine neue Bestimmung dafür sorgen soll, dass alle geborgenen exotischen UFOs und die biologischen Beweise für nicht-menschliche Intelligenzen, die gegenwärtig von privaten Personen oder Einrichtungen kontrolliert werden, im Interesse des öffentlichen Wohls an die US-Regierung übertragen werden sollen!

Das soll in weiterer Folge sicherstellen, dass Regierungsdokumente über UFOs freigegeben werden, um eine kontrollierte Offenlegungs-Kampagne zu ermöglichen. Wenn darunter Dokumente sein sollten, die zu sensitiv für eine sofortige Veröffentlichung sein sollten, dann wird ein Plan zu einer stufenweisen Offenlegung in Kraft treten, welcher die exakte Zeit bestimmen wird, wann die Öffentlichkeit über diese noch immer geheimen Informationen in Kenntnis gesetzt werden kann.

Schumer sagte: „Die amerikanische Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, sich über Technologien unbekannter Herkunft, nicht-menschliche Intelligenz und unerklärliche Phänomene zu informieren.“ Beobachter hoffen, dass die außerordentliche Gesetzgebung, die in den letzten Jahren in Verbindung mit offenen Anhörungen im Kongress erlassen und vorgeschlagen wurde, dem jahrzehntelangen UFO-Mysterium endlich auf den Grund gehen wird, indem so bezeichnete Verschwörungstheorien endlich entmystifiziert werden. Schumer kündigte an, nicht nur Regierungs-Geheimnisse freizugeben, sondern eine Methode zu entwickeln, künftige Erkenntnisse für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Ein Teil dieser Bemühungen betrifft die Echtheit einiger UFO-Fotografien, die in den letzten Jahren analysiert worden sind. Da wäre zum Beispiel der sogenannte Kumburgaz-Vorfall in der Türkei zu nennen. Das war eine Serie von UFO-Beobachtungen in den Jahren 2007 bis 2009, in denen außerirdische Schiffe samt Insassen fotografiert werden konnten.

Die Aufnahmen stammen vom Sicherheitsmann Yalçın Yalman und zeigen unter anderem zwei Piloten, die aus dem Schiff die Küste der Yeni Kent Touristen-Anlage in der Türkei beobachten.

Während der letzten fünf Jahre haben Skeptiker wie Mick West von Metabunk versucht, die Videos von Yalman als Fälschungen zu entlarven, es ist ihnen letztlich aber nicht gelungen. So haben Skeptiker die These aufgestellt, dass es sich um Lichter eines Kreuzfahrtschiffs handelte.

Letztlich konnte die Echtheit der Aufnahmen mit keinem logischen Argument widerlegt werden, kein Konsens wurde erreicht, was die Bilder genau zeigen. Deshalb kann auch nicht bestritten werden, dass darauf ein UFO mit Insassen zu sehen sind, die man gemeinhin als Grey-Aliens kennengelernt hat, so wie es Augenzeugen beschreiben.

Professionelle Skeptiker machen mit ihren Webseiten und Publikationen viel Geld, sie sprechen jedoch nicht gerne darüber, wie ihre Entlohnung und Monetarisierung aussieht.

Es geht nicht nur um Werbeschaltungen, der Einladung zu Vorträgen oder den Vertrieb von Büchern, sondern auch um Spenden und kostenpflichtigen Abonnements. So vertreibt Mick West von Metabunk zum Beispiel sein Buch „Escaping the Rabbit Hole: How to Debunk Conspiracy Theories Using Facts, Logic, and Respect“.

Im Jahr 2009 haben mehrere Augenzeugen ein scheibenförmiges UFO in der Türkei beobachtete und einer der Zeugen war der UFO-Forscher Roger Leir, der Yalcin persönlich dabei zugesehen hat, als er das Video des unbekannten Flugobjekts aufgenommen hat. Die Aufnahme wurde durch die UFO-Organisation Sirius nach Istanbul gebracht, um von Experten untersucht zu werden.

Das Resultat davon war der sogenannte TUBITAK-Bericht, der vom Science and Technology Research Board der Turkey herausgegeben wurde, wobei der Astronom Adnan Oktem und der Physiker Mehmet Emin sowie der Psychiater Kerem Doksat ihre Expertisen abgeben.

Sie bestätigen, dass hier tatsächlich ein UFO mit nicht-menschlichen Intelligenzen an Bord gefilmt worden ist. Das Video wurde im türkischen Fernsehen ausgestrahlt, und selbst Skeptiker konnten keine Fälschung feststellen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 23.08.2023