WICHTIG: Epstein Opfer enthüllt auf X neue Details über die CIA, Clinton & Kevin Spacey – Elon Musk hat ihren Account umgehend gesperrt! (Videos)

Der Text aus dem Video das zum Verbot führte…

Hallo, Elon Musk, CEO von Twitter oder X, wie Sie sich jetzt nennen, ich wurde vor 20 Jahren von Jeffrey Epstein entführt, mein Name ist Juliet Bryant und ich lebe in Kapstadt, Südafrika.

Meine Geschichte wurde in den Mainstream-Medien in letzter Zeit nicht erzählt, ich habe ein Video auf Twitter hochgeladen, um mich und meine Familie zu schützen, dieses Video wurde sehr bald entfernt und gelöscht, mein Konto dauerhaft gesperrt.

Ich habe von drei extremen Opfern gehört, die in letzter Zeit auf verdächtige Weise zu Tode gekommen sind, ich habe also Grund zur Sorge. Ich würde gerne wissen, warum mein Video entfernt wurde.

Ich danke Ihnen vielmals.

„Das Video, das zum Verbot führte…“

Noch ein Text aus einem Video, welches Ähnliches beschreibt und auch dass Kevin Spacey und Bill Clinton schwer darin involviert sind:

Ich wurde vor 20 Jahren von Jeffrey Epstein gekidnappt, mein Name ist Juliet Bryant und ich lebe in Kapstadt, Südafrika. Viele der Opfer waren nicht in der Lage, den Medien ihre Geschichte richtig zu erzählen.

Wie wir wissen, werden die Medien von bösen Menschen wie der Familie Maxwell kontrolliert, ich habe Epstein getroffen, als er mit Bill Clinton und Kevin Spacey hier war, und sie haben mich zu einem modernen Casting mitgenommen. (Massiver internationaler Pädophilenring gesprengt)

Ich wurde mit dem Versprechen einer Modelkarriere nach New York gebracht und schnell auf die Insel verfrachtet, und wurde zu allen Gebäuden geführt. Als ich nach Hause geschickt wurde, erzählte mir Epstein, dass er für die CIA arbeitet.

Er hatte den Namen meiner Familie auf der Liste, und ich kannte ein Mädchen, das ihn der Vergewaltigung beschuldigt hatte, er hatte Drogen in ihrer Wohnung versteckt und sie ins Gefängnis gebracht.

Diese Menschen sind sehr böse und es ist an der Zeit, sich gegen sie auszusprechen, ich bin den Anwälten, die sich für die Gerechtigkeit eingesetzt haben, sehr dankbar, denn wie wir wissen, haben diese Kriminellen viele Ableger ihrer kriminellen Organisationen.

Ich habe viele, viele Mädchen dort kommen und gehen sehen, wir wurden alle von Epstein missbraucht. Ich habe nicht gesehen, dass jemand zu anderen Männern verschleppt wurde, aber ich weiß, dass das sicher passiert ist, aber damals war noch viel mehr los.

Ich habe viele Wissenschaftler gesehen und ich traf auch Michael Bay, den Filmproduzenten.

Es war eine sehr, sehr freundliche Zeit in meinem Leben. Als ich von dort zurückkam, war mir alles egal, ich hatte sehr schlimme Panikattacken und konnte ein Jahr lang mein Haus nicht verlassen.

Ich wurde mit Panikattacken ins Krankenhaus eingeliefert. Ich erhole mich auch 20 Jahre später immer noch davon und ich wollte diese Botschaft zum Schutz verbreiten, nicht nur für mich, sondern für alle. (Pädo-Netzwerke: Augenzeugin packt aus – Postdienst versendet Kinder an Elite-Pflegeeinrichtungen zum Verzehr)

Und wissen Sie, wir hoffen einfach alle, gemeinsam die Wahrheit herauszufinden, weil wir alle wissen, dass am Ende noch mehr passieren wird.

Ich werde weiter reden, wenn ich bereit dafür bin, aber vielen Dank fürs Zuhören.

Und auch dieses…

Jeffrey Epsteins Pilot behauptet, dass Kevin Spacey im „Lolita-Express“ mitflog.

Kevin Spacey und Ghislaine Maxwell sitzen auf dem Thron der ehem. Königin Elizabeth und Prinz Philip

Ist Elon Musk wirklich ein Verfechter der Meinungsfreiheit? Ist das kriminelle Epstein-Netzwerk immer noch aktiv?

Bereits 2022 wurde berichtet:

Opfer einer Kindesvergewaltigung sagt, Epstein habe das „Vergewaltigungszimmer“ im Hotel mit Bill Clinton geteilt

Eines von Jeffrey Epsteins Opfern des Kinderhandels hat ausgesagt, dass der milliardenschwere Pädophile mit dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton ein „Vergewaltigungszimmer“ in einem Hotel geteilt habe.

Juliette Bryant erzählte The Daily Beast, dass eine Frau namens Naja Hill sie 2002 in einer Cocktail-Lounge in Südafrika ansprach und sie mit dem Versprechen einer Modelkarriere in Epsteins elitäre Welt der Pädophilen zwang.

Die damals 20-jährige Bryant war in ein höllisches Leben verwickelt, in dem er mit Jeffrey Epsteins Pädophilenjet „Lolita Express“ reiste und regelmäßig mit dem „räuberischen“ Bill Clinton in Kontakt kam.

Thegatewaypundit.com berichtet: Frau Bryant erzählte The Beast, dass Naja Hill Bill Clinton namentlich genannt habe, um Jeffrey Epstein mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen.

„Ich wurde völlig betrogen“, sagte Bryant gegenüber The Daily Beast. „Ich würde nicht mit irgendeinem Mann in die Karibik gehen. Er schien legitim zu sein. Clinton hat ihm Glaubwürdigkeit verliehen.“

Bryant erzählte The Daily Beast, dass sie, als sie Bill Clinton zum ersten Mal traf, glaubte, er stünde Epstein sehr nahe, weil die beiden sich eine Suite im Cape Grace, einem Luxushotel in Südafrika, teilten.

The Daily Beast berichtete :

Juliette Bryant war mit einer Freundin in einer Cocktaillounge in Kapstadt, als ein Mitarbeiter von Jeffrey Epstein auf sie zukam. „Dieser Typ stört mich“, sagte ihnen die Frau, eine amerikanische Schauspielerin namens Naja Hill, an diesem Abend im September 2002. „Kann ich mit euch rumhängen?“

[…]

„Ich war eine dumme junge 20-Jähriger und dachte, dass es angesichts der Menschen, mit denen er hier war, wie eine großartige Gelegenheit klang“, sagte Bryant gegenüber The Daily Beast in ihrem ersten ausführlichen Medieninterview darüber, wie sie Epsteins Sexring überlebte. Sie sprach auch mit BBC Two für die neue Serie über Epsteins ehemalige Freundin und jetzt verurteilte Komplizin Ghislaine Maxwell. Die Show „House of Maxwell“ feierte am Montag Premiere.

„Das hat Epstein Glaubwürdigkeit verliehen“, fügte Bryant hinzu. „Die Tatsache, dass er mit Clinton zusammen war.“

Laut Bryant stand Clinton auf, um ihr die Hand zu schütteln, als sie im Restaurant ankam, und ließ sie nicht los, selbst als er anfing, mit jemand anderem zu sprechen. „Er hielt einfach weiterhin meine Hand fest“, erzählte uns Bryant. „Es war wie ein Traum. Es war so bizarr.“

Sie würde den berühmten Demokraten auch am nächsten Tag wiedersehen, nachdem Hill sie eingeladen hatte, sich ihrem Gefolge anzuschließen und Epstein ihr Modelportfolio zu zeigen.

Die Wege von Bryant und Clinton und Epstein kreuzten sich, als sie Afrika auf einer hochkarätigen humanitären Reise bereisten, bei der der ehemalige Präsident, sein Geheimdienstteam und andere an Bord von Epsteins Privatjet mit dem Namen „Lolita Express“ flogen.

Clinton hat nicht öffentlich über diese Reise oder seine zahlreichen anderen Flüge mit Epstein gesprochen, abgesehen von einer Erklärung aus dem Jahr 2019, in der er behauptete, er wisse „nichts“ über die „schrecklichen Verbrechen“ des verstorbenen Sexualstraftäters.

Epstein verwickelte Bryant nicht lange nach diesem Rendezvous in Kapstadt in seinen Menschenhandelsplan unter dem Vorwand, ihr Modeljobs in den USA anzubieten

Doch kurz nachdem sie amerikanischen Boden betreten hatte, wurde Bryant zum Haus des Vermögensverwalters auf den US-amerikanischen Jungferninseln gebracht, wo er sie zwei Wochen lang wiederholt vergewaltigte, bevor er sie nach Palm Beach brachte, um die Übergriffe fortzusetzen. Der sexuelle Missbrauch würde in Epsteins Häusern auf der ganzen Welt bis 2004 andauern. ..

…

Quellen: PublicDomain/legitim.ch/thepeoplesvoice.tv/ am 24.08.2023