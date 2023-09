Darum bleibt Staranalyst pessimistisch für US-Wirtschaft – Kreditkartenverschuldung der Amerikaner erreicht Rekordhoch

Teile die Wahrheit!

Starinvestor Jeremy Grantham ist für seine düsteren Prognosen bekannt. Bereits seit Anfang 2022 prophezeit er das Platzen einer Superblase, die US-Wirtschaft und Aktienmarkt in den Abgrund stürzen werde.

Auch aktuell bekräftigte er seine Vorhersage einer anhaltenden Rezession in den USA – trotz den jüngst positiven Signalen aus der Wirtschaft und dem steigenden Optimismus bei anderen Experten.

Angesichts steigender Zinsen warnt Starinvestor Jeremy Grantham seit Anfang 2022 vor dem Platzen einer „Superblase“ und einem verheerenden Crash am Aktienmarkt. Nachdem es im vergangenen Jahr zeitweise so aussah, als ob sich seine Prophezeiung bewahrheiten würde, hat sich die Situation inzwischen wieder deutlich entspannt.

Das haben zahlreiche Experten zum Anlass genommen, um ihre pessimistischen Prognosen zu überdenken. Nicht so jedoch Grantham. Er bekräftigte kürzlich in einem Interview mit „Bloomberg“, dass er weiterhin von einer Rezession in den USA ausgehe, die möglicherweise noch 2023 beginnen und bis weit ins nächste Jahr andauern werde.

Grantham: US-Rezession wegen straffer Zinspolitik unvermeidbar

„Letztendlich ist das Leben einfach. Niedrige Zinsen treiben die Assetpreise in die Höhe. Höhere Zinsen drücken die Assetpreise nach unten“, sagte Grantham gegenüber „Bloomberg“.

Und durch die aggressivste geldpolitische Straffung seit Jahrzehnten durch die US-Notenbank Fed befinde man sich nun „in einer Ära, in der die durchschnittlichen Zinssätze höher sein werden als in den letzten zehn Jahren“, so der Mitgründer der Investmentgesellschaft GMO weiter. Die unvermeidbare Konsequenz daraus sei eine Rezession, die auch die Aktienmärkte mit nach unten ziehen werde.

Hinzu komme laut Grantham, dass sich nach dem Ende der Pandemie eine Blase gebildet habe, die Ähnlichkeiten zur Tech-Blase aus dem Jahr 2000 aufweise – deren Platzen der Investor damals übrigens korrekt, wenn auch zu früh, vorausgesagt hatte.

„Ich denke, wir sind gerade dabei, die Blase von 2021 hinter uns zu lassen, die eine der großen Blasen war. Und dies sollte normalerweise die deflationäre Periode sein“, so Grantham, der sich sicher zeigte, dass auf jede große Blase eine Rezession folge.

Das Platzen der jüngsten Blase sei allerdings durch den zum Jahreswechsel aufgekommenen KI-Hype hinausgezögert worden, der auch für kräftige Kursgewinne beim NASDAQ Composite und Tech-Aktien wie NVIDIA gesorgt hat. Eine Rezession könne das neue Trendthema „Künstliche Intelligenz“ jedoch wohl nicht verhindern. (Die BRICS verändern die Welt: Goldgedeckte BRICS-Währung könnte die Vorherrschaft des US-Dollars brechen)

„KI ist sehr wichtig. Aber vielleicht ist es zu wenig und zu spät, um uns vor einer Rezession zu bewahren. Die deflationären Kräfte, die durch den Einbruch der Tech-Aktien im Jahr 2021 entstanden – [sind] wahrscheinlich zu groß. Die Macht der steigenden Zinssätze, die den Immobilienmarkt drücken – [sind ein] sehr negativer, langsam wirkender Einfluss.

300x250

Ich vermute, dass sie erneut dominieren werden, und wir eine Rezession erleben werden, die vielleicht bis tief ins nächste Jahr andauern wird, und einen damit einhergehenden Rückgang der Aktienkurse“, so der Experte.

Ein Ende von erhöhten Zinssätzen und erhöhter Inflation sieht der Investor in den nächsten Jahren übrigens nicht, das Zwei-Prozent-Ziel der Fed hält er gar für unerreichbar. „Ich vermute, dass die Inflation niemals so niedrig sein wird wie im Durchschnitt der letzten zehn Jahre, [und] dass wir wieder in eine Phase moderat höherer Inflation und damit moderat höherer Zinssätze eingetreten sind“, so Grantham.

Grantham widerspricht Fed – Rezession wird kommen

Dass andere Experten inzwischen nicht mehr von einer bevorstehenden US-Rezession ausgehen, lässt den Starinvestor kalt. Auch dass die US-Notenbank Fed mittlerweile laut „Bloomberg“ selbst davon spricht, dass die Rezessionsgefahr beseitigt worden sei, beruhigt Grantham nicht – eher im Gegenteil. Die Fed liege mit solchen Prognosen „nahezu garantiert falsch“, so der Investor.

300x250 boxone

So habe die Fed „nie eine Rezession ausgerufen, schon gar nicht die, die auf die großen Blasen folgten. Sie waren stolz darauf, die Blasen zu stimulieren. Sie machten sich die positiven Auswirkungen höherer Vermögenspreise auf die Wirtschaft zunutze. Sie haben nie die Schuld für die deflationäre Wirkung durch den Preisverfall bei Vermögenswerten beansprucht“ – und der komme laut Grantham letztlich immer.

Starinvestor sieht größere Probleme als Aktienmarkt

Doch insgesamt habe die Welt größere Probleme als die Wirtschaft und den Aktienmarkt. „Die Wirtschaft und insbesondere der Aktienmarkt sind in der Liste der wichtigen langfristigen Probleme, die wir haben und die noch niemand ernst genug nimmt, zweitrangig“, so der GMO-Mitgründer gegenüber „Bloomberg“. Viel wichtigere Themen seien unter anderem der Klimawandel, die Ressourcenknappheit, der Mangel an Arbeitskräften sowie die „unglaubliche Zunahme der Ungleichheit“. Doch es gebe hier auch Lichtblicke.

So bezeichnete Grantham die Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel als „sehr beeindruckend“.

Generell sehe sich der Starinvestor auch nicht als Pessimist, sondern als Realist, der versuche, die Welt so zu sehen, wie sie tatsächlich ist und nicht so, wie er sie gerne hätte.

„Manchmal gelingt es mir und manchmal scheitere ich dabei“, so Grantham. Wie er in Bezug auf seine Einschätzung der Lage der US-Wirtschaft abschneidet, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

Die Posaune berichtet weiter:

Laut einer Pressemitteilung vom 8. August haben die amerikanischen Kreditkartenschulden zum ersten Mal die Marke von 1 Billion Dollar überschritten. Während des COVID-19-Ausbruchs haben die Amerikaner dank der Konjunkturpakete Ersparnisse angehäuft. Aber jetzt sind diese Ersparnisse aufgebraucht, und wegen der schwierigen Wirtschaftslage greifen viele Amerikaner zu Kreditkarten, um ihre Lebensqualität zu erhalten. Dies geht aus mehreren Statistiken hervor:

-In diesem Monat ist die Zahl der Amerikaner, die ihre Kreditkartenschulden von Monat zu Monat konsolidieren, zum ersten Mal größer als die Zahl derjenigen, die ihre Rechnungen bezahlen.

-Die Zahl der überfälligen Konten (die mindestens 30 Tage überfällig sind) stieg in den letzten zwei Jahren um 42,6 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit 2017.

-Zwischen April und Juni stiegen die Kreditkartenguthaben um 45 Milliarden Dollar.

-Allein im Juni stieg der durchschnittliche Saldo pro Kreditkarte auf 2573 Dollar (ein Anstieg von 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr).

-Die Zinssätze für Kreditkarten liegen jetzt bei 20,6 Prozent.

Das kann nicht von Dauer sein: Starke Volkswirtschaften erfordern nicht, dass Monat für Monat übermäßige Kredite auf Kreditkarten aufgenommen werden, damit man über die Runden kommt. Für eine alarmierende Anzahl von Amerikanern ist dieser Trend unhaltbar. Früher oder später werden die Verbraucher ihre Karten ausreizen.

Die Ausgaben für Kreditkarten sind im Juni plötzlich gesunken. Nach Angaben der Federal Reserve schrumpften die revolvierenden Kredite (die die Kreditkartenschulden anzeigen) im Juni um 600 Millionen Dollar (ein Rückgang um 0,6 Prozent).

Die Verbraucherausgaben machen zwei Drittel der US-Wirtschaft aus. Was passiert, wenn es aufhört?

Die Bibel hat den heutigen wirtschaftlichen Zusammenbruch vorhergesagt. Unsere Broschüre Er hatte recht dokumentiert, wie Herbert W. Armstrong im Jahr 1968 biblische Bücher wie 3. Mose und 5. Mose.

Die Heilige Schrift ist voll von Prophezeiungen über die Flüche der heutigen Zeit, aber sie zeigt auch Wege auf, wie man ihnen entkommen kann – auch in finanzieller Hinsicht. Gott möchte, dass die Menschen ein Leben in Fülle haben (Johannes 10, 10), und es gibt immer noch Hoffnung für diejenigen, die in finanzieller Verzweiflung stecken, aus den Löchern herauszukommen, in die sie gefallen sind.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/finanzen.net/dieposaune.de am 26.09.2023