Denunzieren als Bürgerpflicht – Wer nicht passt, wird rausgedrängt: Über den Umgang mit ”missliebigen” Meinungen in Deutschland

Nordrhein-Westfalen war das erste Bundesland, das das anonyme Denunzieren von Mitbürgern zum Staatsziel erhob. Mittlerweile sind mehrere Bundesländer dazugekommen.

Die künstliche Erschaffung einer Atmosphäre des permanenten Verdachts und der Bedrohung sind nichts anderes als staatlicher Terror gegen seine Bürger.

Jeder kann dabei einfach und schnell per Mausklick zum Denunzianten werden, der für seine staatslegitimierenden Aktivitäten keinerlei Sanktionen zu befürchten hat, sondern im Gegenteil, sich ein paar Minuten im selbstgerechten Wohlgefühl sonnen darf, etwas gegen »extreme Rechte und Diskriminierung« getan zu haben. Alles im Namen von Nancy Faesers steuerfinanziertem »Kampf gegen Rechts«.

In Kooperation mit dem Bundeskriminalamt betreiben inzwischen fünf Bundesländer sogenannte Meldestellen gegen »Hassrede« und »Hasspostings im Netz«, vier davon im westdeutschen Bundesgebiet.

Pikant ist, dass sich nicht nur Berlin, NRW und Baden-Württemberg das staatlich motivierte Denunziantentum im Namen des allgegenwärtigen Popanz gegen Rechts, gegen Homophob*Innen und Trans-Feind*Innen auf die Fahne geschrieben haben, auch die Ministerpräsidenten der Bundesländer Hessen (»Hessen gegen Hetze«) und Bayern (»Bayern gegen Hass«) gehören in die illustre Runde der Haltungsdemokraten, die sich im aktuellen Wahlkampf für ein paar Wochen bürgerlich und volksnah inszenieren, um dann wieder zur gewohnten autoritären Scheindemokratie zurückzukehren, die die Ampel immer offener und dreister pflegt.

Jetzt steigert sie den Kampf gegen rechts in einem Kampf von Bürgern gegen Bürger, die sich der totalitären Überwachung im einstigen Stasi-Staat mehr als würdig erweist.

Der permanent dem Verdacht ausgesetzte Bürger soll noch bis in seinen privatesten Alltag hinein zum diskriminierungs- und vorurteilsbefreiten Toleranzschaf erzogen werden, das die migrationstransformierte Realität willig akzeptiert und seine feindseligen Affekte gegen zum Wohlgefallen der Regierung gegen Demokratiefeinde, Querdenker, Antifeministen, Putinspione und Rechtspopulisten lenkt. (Wahrheitsministerium: In der EU tritt das neue Zensurgesetz für soziale Medien in Kraft)

Melde-Wahnsinn: Berlin fördert linkes Denunziantentum mit 830.000 Euro

Drei Jahrzehnte nach dem Zusammenbruch der DDR, des vorerst letzten sozialistischen Gesellschaftsmodells auf deutschem Boden, das sich ebenfalls als “demokratisch” feierte, schließen überall in Deutschland Meldestellen aus dem Boden, mit denen der Linksstaat seine Untertanen ermuntert, jeden anzuschwärzen, der Kritik an seinem ideologischen Wahnsinn äußert.

Das, was im Osten die Stasi unter Zwang mit einem Netz an “Informellen Mitarbeitern”, wird heute unter Stimulierung der niedersten Instinkte und im Zuge der Netzanonymität zur freiwilligen Graswurzelarbeit umgemodelt und funktioniert wirkungsvoller als alles Bisherige.

Zu den staatlich geförderten Denunziantenportalen gehört auch das „Berliner Register“. Das seit 2016 bestehende Projekt hat die Hauptstadt mit einem engmaschigen Netz aus nicht weniger als 230 Anlaufstellen überzogen.

Zudem gibt es in jedem der 12 Stadtbezirke eine eigene Meldestelle. Aufgenommen werden nur Vorfälle, „die rassistisch, antisemitisch, LGBTIQ*-feindlich, antiziganistisch, extrem rechts, sozialchauvinistisch, behindertenfeindlich oder antifeministisch sind“.

Für Linksextremismus oder Islamismus ist in diesem antilinken Sündenregister kein Platz. Das Ganze dient nur der Beförderung der linken Lebenslüge von der allgegenwärtigen Bedrohung durch „Rechte“.(Neues Meldegesetz: Die hohe Schule des Denunziantentums in Deutschland)

Dem Senat des rotgrünen Pleite-Berlins ist dieser spalterische Wahnsinn 830.000 Euro des Geldes seiner Steuerbürger (besser: des der übrigen Deutschen, die im Wege des Finanzausgleiches die marode Hauptstadt mitfinanzieren dürfen) wert.

Gespräche im Bus mitgehört und gemeldet

Diese bekommen dafür dann Einblicke in die „rechten“ Abgründe ihrer Stadt. „Rassistische Hetze im Bus: Im Bus der Linie X33 kamen zwei alte Frauen miteinander ins Gespräch. Sie äußerten sich mehrfach rassistisch über das Verhalten von Ausländerinnen und Geflüchteten in ihrer Nachbarschaft…

Sie behaupteten im Verlauf des Gesprächs, Geflüchtete würden auf dem Wohnungsmarkt bevorzugt, während deutsche Familien vergeblich suchen würden“ – dies ist nur eines der skandalösen Gespräche, die ein wachsamer Bürger mitgehört und weitergemeldet hat.

„Schmiererei gegen politische Gegnerinnen: An einem Wanderweg im Forst Grunewald wurde auf einem Hinweisschild der Schriftzug ‚No Linksfaschos! Fight Antifa‘ entdeckt“, lautete eine weitere Alarmmeldung.

Auch abgerissene linke Plakate oder „eine transfeindliche Abwertung“, bei der die „Betroffene“ meinte, von einem Kind „als LGBTIQ*-Person identifiziert“ und deswegen mit dem Wort ‚Ihhhh!‘ belegt worden zu sein, wurden registriert. Auf der Webseite wimmelt es von derartigen Meldungen.

Ob irgendetwas von diesem Unsinn überhaupt der Wahrheit entspricht, ist den Betreibern des „Berliner Registers“ herzlich gleichgültig. Die Vorwürfe kämen ohnehin „hauptsächlich aus der rechtsextremen Ecke“, verstärkt aber auch aus den Reihen „von transfeindlichen Aktivistinnen der Frauenbewegungen“, empörte sich Projektleiterin Kati Becker, die den Vergleich mit Stasi-Praktiken zurückweist.

Na sowas aber auch!

Wer nicht passt, wird rausgedrängt: Über den Umgang mit ”missliebigen” Meinungen in Deutschland“ – Faeser ließ BSI-Chef Schönbohm und Umfeld abhören – ARD und ZDF schweigen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser ließ den ehemaligen BSI-Chef Arne Schönbohm offenbar illegal abhören und schwänzt nun den entsprechenden Untersuchungsausschuss im Bundestag. Brisant ist auch, dass das ZDF, welches die Absetzung Schönbohms durch Jan Böhmermann erst ins Rollen gebracht hatte, bisher schweigt.

Der erzwungene Abgang von Arne Schönbohm, dem Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), weitet sich langsam zu einem handfesten Skandal aus. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte Schönbohm im vergangenen Jahr abgesetzt, nachdem Jan Böhmermann ihm im ZDF-Magazin Royale im Oktober 2022 vorgeworfen hatte, Kontakte zu einem Verein mit Verbindungen zum russischen Geheimdienst zu unterhalten und ihn in der Sendung als „Cyberclown“ verhöhnte. Allerdings erwiesen sich die Vorwürfe Böhmermanns später als haltlos.

Nun sind jedoch neue Details ans Licht gekommen: Faeser ließ Schönbohm und sein Umfeld offenbar noch Monate nach seiner Absetzung illegal durch den Verfassungsschutz abhören. Als sie sich in einer Sondersitzung des Innenausschusses im Bundestag dazu erklären sollte, fehlte Faeser – aus „medizinischen Gründen“.

Vor zwei Tagen war sie allerdings noch zu Wahlkampfauftritten in Hessen gewesen, zudem gab sie der dpa zur gleichen Zeit ein Interview. Die Union und die Linke fordern nun eine Aufarbeitung.

Brisant daran ist auch, dass sowohl die ARD als auch das ZDF (welches durch die Sendung ZDF-Magazin Royal Schönbohm Absetzung erst in Gang gesetzt hatte), nicht fähig oder willens waren, zeitnah über den Abhörskandal und Faesers Methoden zu berichten. Auf X/Twitter kündigte die ZDF-Heute-Journal-Reporterin Dunja Hayali im Rahmen einer Diskussion auf der Plattform zunächst an, das Thema in der Presseschau beleuchten zu wollen. Die Berichterstattung dazu sei „insgesamt etwas mau“. Später schrieb sie dann allerdings:

„Die Zeit war weg. Daher leider doch nicht. Hab’s aber in der Redaktion schon angesprochen, dass wir das mal machen sollten.“

Angesichts der schweren Vorwürfe gegen Faeser ist Hayalis recht dünne Erklärung mehr als fragwürdig. Schönbohm, der aktuell als Präsident der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung arbeitet, hatte das ZDF und auch Jan Böhmermann im August auf 100.000 Euro Schmerzensgeld verklagt. Später verklagte er auch das Innenministerium (RT DE berichtete).

Nach einem Bericht der Welt will sich der Innenausschuss des Bundestags auf Drängen der Unionsfraktion nun doch im Rahmen einer zweiten Sondersitzung mit den Hintergründen der Absetzung Schönbohms und der Rolle von Bundesinnenministerin Nancy Faeser beschäftigen. Zunächst hatten dies die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP als unnötig eingeschätzt.

Brisant an der Causa Schönbohm ist insbesondere, dass Faeser auch den Verfassungsschutz auf ihn angesetzt hatte: Nach der Absetzung Schönbohms stellte Faesers Ministerium im vergangenen Jahr jedoch fest, dass sich der Vorwurf angeblicher Verbindungen zu russischen Geheimdiensten nicht aufrechterhalten ließ. Obwohl der ehemalige BSI-Chef selbst auf Aufklärung drängte, ließen sich die Behörden monatelang Zeit.

Im Herbst 2022 platzte der Bundesinnenministerin dann wohl der Kragen: Faeser forderte, belastende Fakten über den in Ungnade gefallenen BSI-Chef ausfindig zu machen.

Als jedoch weiterhin keine Belege gefunden werden konnten, wies sie ihre Mitarbeiter im Innenministerium an, in den Unterlagen der Bundesverfassungsschützer nach Hinweisen zu angeblichen Russland-Verbindungen zu suchen. BfV-Vizepräsidentin Felor Badenberg, heute Justizministerin in Berlin, verlängerte seinerzeit beispielsweise Observierungsmaßnahmen gegen Bekannte Schönbohms.

So soll unter anderem Hans-Wilhelm Dünn, der Präsident des Vereins Cyber-Sicherheitsrat, längere Zeit beschattet und offenbar auch abgehört worden sein. Ein hoher Beamter des BMI hielt diese Maßnahmen laut einem Bericht des Focus schon im Frühjahr für unverhältnismäßig.

„Die Frau Ministerin hat total überzogen, sie hat mit Kanonen auf Spatzen schießen lassen. Dafür muss sie sich jetzt verantworten!“

Allerdings fielen auch weitere Disziplinarverfahren, die gegen Schönbohm angestrengt wurden, am Ende in sich zusammen. Zudem musste Faesers Haus letztlich schriftlich einräumen, dass an den Russland-Verbindungen Schönbohms nichts dran ist. Zu diesem Zeitpunkt hatte Faeser den BSI-Chef jedoch bereits abgesetzt.

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net am 07.09.2023