Die khasarische Mafia versucht verzweifelt die Welt in den „Kampf gegen China und Russland“ zu verleiten

Teile die Wahrheit!

Die khasarische Mafia versucht verzweifelt, den Premierminister von Bharat, Narendra Modi, zu verführen, indem sie Kamala Harris, eine ethnische Inderin, als US-Präsidentin verspricht, sich dem indischstämmigen britischen Premierminister Rishi Sunak anzuschließen. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Mit anderen Worten: Die beiden führenden Anglo-Länder würden von Angehörigen der kleinen indischen Minderheit in ihren Ländern angeführt.

Das Problem ist, dass Modi sich nicht täuschen lässt. Er weiß, dass der KM den Leuten immer sagt, was sie hören wollen, bevor er ihnen in den Rücken fällt. Er erinnert sich auch daran, dass dieselben Leute ihm einst verboten hatten, die USA zu besuchen.

Die Tatsache, dass Modi Indien beim einheimischen Namen Bharat anstelle des von griechischen und arabischen Eroberern bevorzugten „Indien“ nannte, ist ein Zeichen für die Entschlossenheit des Landes, unabhängig zu bleiben.

Die KM versuchte auch – und scheiterte –, Afrika zu verführen. Letzte Woche versuchten UN-Generalsekretär António Guterres, die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und der US-Sondergesandte für Klima John Kerry, einen „afrikanischen Klimagipfel“ in Kenia auszurichten.

Das Problem besteht darin, dass sich weniger als ein Drittel der afrikanischen Staats- und Regierungschefs die Mühe machen, zu erscheinen. Es ist eine gute Wette, dass diejenigen, die es taten, an Leichen in ihren Schränken und Milliarden Dollar auf ihren Schweizer Bankkonten erinnert wurden.

https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/africa-climate-summit-global-leaders-unite-put-continent-heart-fight-against-climate-change-64133

Die Afrikaner haben jahrhundertelang Völkermord und Ressourcenraub ertragen und kämpfen nun für echte Unabhängigkeit. Aus diesem Grund werden WM-Transnationale aus Afrika vertrieben.

300x250

Nun sieht es so aus, als ob Südamerika als nächstes an der Reihe wäre. Kolumbien hat gerade die Schließung einer riesigen Glencore-Mine angeordnet.

https://www.swissinfo.ch/eng/business/colombia-puts-the-brakes-on-giant-glencore-mine-as-water-dries-up/48798566

Diese gescheiterten Versuche, die beliebtesten Regionen der Welt dazu zu verleiten, sich der KM in einem „Kampf gegen China und Russland“ anzuschließen, fanden bei einer Reihe internationaler Treffen statt, darunter einem G20-Treffen und einem BRICS-11-Treffen. (Das Finale rückt näher, da der 500-Milliarden-Dollar-Bestechungsversuch gegen die Rockefellers scheitert)

300x250 boxone

Diese Treffen sind allesamt Vorbereitungen für eine Art Showdown, der bei der UN-Generalversammlung am 18. und 19. September erwartet wird.

Diese Treffen haben gezeigt, dass die von der KM kontrollierten G7-Marionettenstaaten inzwischen international isoliert sind. Sie kontrollieren derzeit nur noch 9 % der Weltbevölkerung und 29 % des BIP. Darüber hinaus sind sie hoch verschuldet und verlieren ihre Fähigkeit, dem Rest der Welt Ressourcen zu stehlen.

Beispielsweise verfügen die BRICS-11 jetzt über Ölreserven im Wert von 736 Milliarden Dollar, mehr als das Dreifache der 205 Milliarden Dollar der G7. Der Verlust der Fähigkeit, Öl zu stehlen, wird für die KM finanziell fatal sein.

Als Zeichen dafür, was dies für den US-Dollar bedeuten könnte, zeigte der iranische Staatsrundfunk einen 100-BRICS-Schein, der bei dem Treffen gezeigt wurde, bei dem Iran den BRICS beitrat.

Nach dieser Ankündigung sagen iranische Quellen, dass sämtliche US-Dollars aus den touristischen Devisendiensten entfernt wurden.

Mit anderen Worten: Der selbst verübte Anschlag vom 11. September, der vor 22 Jahren stattfand und als Vorwand für einen weltweiten Ölraub diente, ist spektakulär gescheitert.

Das andere, was spektakulär gescheitert ist, ist der Ukraine-Krieg. Eine russische Werbung, die ukrainischen Soldaten eine letzte Chance zur Kapitulation gibt, zeigt, wie dieser Krieg verläuft.

Videoplayer 00:00 01:04

Spätestens beim G20-Gipfel waren die KM-Marionettenstaaten gezwungen, auf Erklärungen zu verzichten, in denen sie Russland für diesen Krieg verurteilten. Das Endergebnis ist, dass sich die G20-Staaten darauf geeinigt haben: „Die heutige Ära darf nicht von Krieg geprägt sein.“

Versuche, „alles und jeden zu ukrainisieren … werden für Länder, die sich auf konkrete Angelegenheiten einlassen wollen, anstatt Propaganda zugunsten des Kiewer Regimes zu unterstützen, immer ermüdender“, sagt der russische Außenminister Sergej Lawrow.

Die Länder der Welt wollen über „nachhaltige Entwicklung … die Lösung von Problemen im Bereich der Ernährungs- und Energiesicherheit, die Verbesserung der Notfallvorsorge, die Einführung der digitalen Wirtschaft und vieles mehr“ sprechen, fügt er hinzu.

https://tass.com/politics/1671333

Mossad-Quellen sagen, dass „die KM-Marionettenspieler mit dem Avatar Zelensky fertig sind; Er wird unter den Bus geworfen.“ Selenskyj ist nun gezwungen, Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abzuhalten, die sein Regime mit ziemlicher Sicherheit von der Macht stürzen werden.

Videoplayer 00:00 00:55

Die große Frage ist nun, ob die weltweit führende Terrororganisation, die UNITED STATES OF AMERICA CORPORATION, nach dem Ende des Geschäftsjahres am 30. September endgültig bankrott gehen wird.

Das jüngste Anzeichen dafür, dass das US-Finanzsystem implodiert, ist der Rückgang der Hauskäufe in den USA um 45 %, ein größerer Rückgang als während des Lehman-Schocks von 2008. Ähnliche Schocks treffen Kreditkartenunternehmen, kleine Unternehmen, Autokredite usw. da sich die gesamte Wirtschaft im freien Fall befindet.

Ob die US CORP tatsächlich implodiert, werden wir alle Mitte Oktober erfahren. Mit seinem Zusammenbruch wird das Ende der Weltbank, des IWF, der BIZ, der WHO, des UN-Sicherheitsrats usw. einhergehen.

Wie in früheren Newslettern erwähnt, ist der Plan, am 4. Oktober das Notrufsystem zu nutzen, um eine Nachricht an alle Fernseher, Radios und tragbaren Geräte in den USA zu senden, ein Zeichen dafür, dass dann eine Art „Black Swan“-Ereignis wahrscheinlich ist.

Die Frage ist, ob es die White Hats oder die KM sein werden, die jeden ausgerufenen Notfall kontrollieren?

Vieles deutet darauf hin, dass hinter den Kulissen ein erbitterter Kampf um genau diese Frage geführt wird. Der Leiter des MI6 sagt, dass James Bond 007-Typen ausgesandt wurden, um sich mit drei hochrangigen KM-Honchos auseinanderzusetzen. Aus Gründen der operativen Sicherheit dürfen wir ihre Namen nicht veröffentlichen.

Die KM versucht ihrerseits auch verzweifelt, unabhängige Journalisten, ungehorsame Politiker usw. zu töten. Ein prominentes Opfer könnte der Journalist Jim Stone sein, der das Folgende veröffentlichte, bevor seine Website nicht mehr verlängert wurde:

„Ich stecke offensichtlich in großen Schwierigkeiten… Also werde ich meine ‚Fuckit-Seite‘ posten, die ich mir überlegt habe, denn wenn ’sie‘ den Scheiß abziehen, den sie gerade abgezogen haben, dann bin nicht nur ich dran.“ In letzter Zeit sind wieder Beiträge auf seiner Seite aufgetaucht, aber dem Inhalt nach zu urteilen, sieht es nach typischem KM-Identitätsdiebstahl aus. Ich hoffe, ich liege falsch.

Ein weiteres Beispiel ist die dem Mossad nahestehende Seite DEBKA, die geschlossen wurde, nachdem ihr Gründer und Chefredakteur Giora Shamis „verstorben“ war.

https://www.debka.com/

Dieser Autor wurde auch von verschiedenen Quellen gewarnt, besonders vorsichtig zu sein, da die Angriffe auf wahrheitsorientierte Journalisten zunehmen.

Dies ist Teil einer Kampagne, die darauf abzielt, Wahrheitsaktivisten durch Hoffnungsschützer zu ersetzen.

Ein Beispiel, das wir überprüft haben, ist Michael Baxter von Real Raw News. Er schreibt immer darüber, dass der Generalrichter in Guantanamo Bay Leute wie Hillary Clinton und Nancy Pelosi hängen lässt. Im Großen und Ganzen lauten seine Wohlfühlberichte: „Die Guten gewinnen, also entspannt euch und geht zurück, um Bier zu trinken und Pornos zu schauen.“

Nach erfolglosen Versuchen, ihn zu kontaktieren, riefen wir den JAG Public Affairs Officer in DC an, um uns nach Baxter zu erkundigen. Sie verwiesen uns auf die Website checkyourfact.com. CYF ist eine gewinnorientierte Tochtergesellschaft, die sich vollständig im Besitz von The Daily Caller, Inc. befindet. Diese wird von META finanziert. Wir wissen, wer das ist… Mark Zuckerberg Rockefeller et al.

Das Kaninchenloch ist tief.

All dies bedeutet, dass die Zeit zwischen jetzt und Mitte Oktober besonders gefährlich sein wird.

Zusätzlich zu den Attentaten setzen die KM wie bösartige, in die Enge getriebene Bestien jede andere Waffe in ihrem Arsenal ein: Wetterwaffen, DEWs, Propagandalügen, Bestechung, Erpressung usw. in einem verzweifelten Versuch, an der Macht zu bleiben und Kriegsverbrecherprozesse zu vermeiden.

Außerdem verstärken sie ihre Bemühungen, den Menschen die Waffen wegzunehmen. Gouverneur Gavin Newsom versucht, Änderungen an der US-Verfassung durchzusetzen, von denen eine den zweiten Verfassungszusatz oder das Recht, Waffen zu tragen, stark einschränken würde.

https://jbs.org/alert/stop-california-federal-constitutional-convention-resolution-sjr-7/

Die Gouverneurin von New Mexico, Michelle Lujan Grisham, versucht, Waffen zu verbieten und behauptet, die US-Verfassung sei „nicht absolut“. Eine CIA-Quelle sagt: „Ich kenne sie, sie ist ein totaler KM-WEF-gesteuerter Lakai.“

Die KM versuchen, Waffen zu verbieten, weil ihre Marionettenführer Macron, Trudeau, Biden usw. nicht in der Öffentlichkeit auftreten können, ohne ausgebuht und angegriffen zu werden. Sie wissen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis jemand versucht, sie zu erschießen.

https://www.gbnews.com/news/world/emmanuel-macron-booed-stadium-rugby-world-cup

Dies gilt insbesondere jetzt, da eine der bisher erfolgreichsten Waffen der KMs, der Versuch einer Biokriegspandemie und eines Massenmordes durch Impfstoffe, fehlgeschlagen ist.

Die WHO hat versucht, eine neue COVID-Angstkampagne zu starten, aber nur eines von 10 (20 von 194) Mitgliedsländern macht sich dieses Mal die Mühe, ihr COVID-Krankenhausdaten zu liefern. Mit anderen Worten: Der Junge, der vor der Pandemie geschrien hat, wird jetzt ignoriert.

https://healthpolicy-watch.news/who-concerned-about-rise-in-covid-hospitalisation-but-lacks-data-from-member-states/

Infolgedessen ist die KM gezwungen, wieder Schaufensterpuppen zu verwenden, um Menschen darzustellen, die in Krankenhäusern an Covid sterben – mehr Angstporno

Auch ihre Lügen werden immer offensichtlicher und lächerlicher. Zum Beispiel haben sie gerade bekannt gegeben, dass Jill Biden „positiv auf Covid getestet wurde“. Gleich danach wurde bekannt gegeben, dass neue Covid-Auffrischungsimpfungen auf den Markt gebracht werden sollen.

https://www.msn.com/en-gb/health/other/new-covid-booster-shots-to-be-rolled-out-next-wednesday/ar-AA1gkEi6

In einem anderen Beispiel sagt die von Bill Gates finanzierte WHO jetzt, dass Massenimpfungen notwendig sein werden, um die Auswirkungen des „Klimawandels“ zu bekämpfen.

Die Menschen wehren sich nun endlich auf sinnvolle Weise. South Carolina ist beispielsweise der jüngste Staat, der erklärt hat, dass er die COVID-Vorschriften nicht einhalten wird.

Außerdem hat der 5th Circuit Court entschieden, dass die Biden-Administration, das FBI und die CDC alle gegen den Ersten Verfassungszusatz verstoßen haben, indem sie mit Big Tech zusammengearbeitet haben, um die Amerikaner zu zensieren.

Um zu helfen, zeigen Sie dieses Foto bitte jedem, den Sie kennen, der so gehirngewaschen ist, dass er sich wieder eine Gesichtswindel anzieht. Während der Sklaverei wurden die Sklaven gezwungen, Masken zu tragen, um sie symbolisch zu kennzeichnen, dass sie keine Stimme haben und im Besitz und unter der Kontrolle einer anderen Person sind.

Gegenwärtig scheinen die Afrikaner gegenüber den Pharmakonzernen mehr Rechte zu haben als die Amerikaner. So entschädigt Pfizer jetzt die Opfer seiner Arzneimitteltests in Nigeria.

https://www.bbc.com/news/world-africa-14493277

Wie steht es mit den Opfern seiner Impfstofftests an Hunderten von Millionen Menschen in den G7-Staaten usw.?

Die Situation hat einen Punkt erreicht, an dem sogar US-Präsident Donald Trump mit „Warp-Geschwindigkeit“ Sicherheitstests für Impfstoffe fordert. Besser spät als nie.

https://www.zerohedge.com/political/fda-refuses-provide-covid-19-vaccine-safety-data-us-senator

Doch das ist nicht genug. Wie der jüdische Befreiungsaktivist Dr. Henry Makow bemerkt, gibt der „Reality-Show-Darsteller“ Trump zu, dass er Anthony Fauci „nicht feuern durfte“.

https://www.zerohedge.com/markets/trump-explains-why-he-didnt-fire-fauci

Trump sagt nicht, wer ihm „nicht erlaubt“ hat, Fauci zu entlassen. Wenn er jedoch wirklich Oberbefehlshaber des US-Militärs wäre, dann hätte er sicherlich Spezialeinheiten schicken können, um den Massenmörder Fauci hinzurichten. Wenn sie schon dabei sind, hätten sie auch andere Massenmörder wie Bill Gates, Tedros von der WHO und Klaus Schwab vom WEF verfolgen können. Trump verspricht, dass es dieses Mal anders sein wird. Wenn er es ernst meint, muss er gegen ihn und andere Massenmörder wie ihn vorgehen.

Wenn Ihnen das zu viel ist, verwendet Dr. David Martin die eigenen Worte des Verbrechers, um den medizinischen Völkermord für alle sichtbar zu machen.

Wenn Sie immer noch nicht glauben, dass Schwab Rothschild eine Bedrohung ist, dann sehen Sie sich an, wie er Regierungsvertretern befiehlt, mit dem WEF zusammenzuarbeiten oder Macht und Einfluss zu verlieren. Schwab rühmt sich, dass unter seinem System die Unternehmenseliten die Politik für souveräne Länder bestimmen werden

https://www.planet-today.com/2023/09/klaus-schwab-urges-world-leaders-to.html?m=1

Der Versuch, die Pandemie wiederzubeleben, kommt, weil die KM-Klimawandel-Angstkampagne ihnen um die Ohren fliegt.

Dies gilt insbesondere für Maui. Fast niemand glaubt, dass die Brände dort natürlich entstanden sind. Jetzt ist das Militär angerückt und hat begonnen, Verhaftungen vorzunehmen.

Der Krieg gegen das Wetter wird jetzt offenbar auch anderswo geführt. In der vergangenen Woche kam es in Griechenland, der Türkei, Hongkong, China usw. zu katastrophalen und scheinbar unnatürlichen Überschwemmungen.

https://insiderpaper.com/hong-kong-flooded-by-heaviest-rainfall-in-140-years/

Dies scheint Teil einer fehlgeschlagenen Kampagne zu sein, die den „Klimawandel“ als neuen Angstporno einsetzt, um die Menschen zu terrorisieren und gefügig zu machen.

Dies scheitert daran, dass Wissenschaftler an die Öffentlichkeit treten und aufzeigen, wie sie entweder dem Narrativ folgen oder ausradiert werden. Ein gutes Beispiel dafür ist der unten stehende Artikel eines Wissenschaftlers, der sagt, er habe es nur durch Verschweigen der Wahrheit geschafft, in Nature veröffentlicht zu werden. So sollte Wissenschaft nicht funktionieren.

https://www.thefp.com/p/i-overhyped-climate-change-to-get-published

Eine wütende deutsche Reaktion auf die Klimademonstranten zeigt, wie diese Kampagne abläuft.

Die Deutschen haben die Nase voll von den Klimaprotestlern

Es gibt auch Beweise für den Einsatz von Erdbebenwaffen auf der ganzen Welt, obwohl die Epizentren den Anschein erwecken, es handele sich um White Hat-Operationen gegen KM DUMBS.

Das Erdbeben in Marokko hatte sein Epizentrum in einem abgelegenen Gebiet des Hohen Atlasgebirges. Es liegt in der Nähe von Marrakesch, wo Anfang Oktober die Jahrestagungen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank stattfinden werden.

https://www.aljazeera.com/news/2023/9/9/fragile-state-fears-for-marrakeshs-ancient-structures-after-earthquake

Weitere Erdbeben im gleichen Zeitraum ereigneten sich in Neuseeland, Nordkalifornien und Indonesien.

https://www.malaymail.com/news/world/2023/09/09/magnitude-59-earthquake-strikes-minahassa-peninsula-in-indonesias-sulawesi-region/89962

Das Erdbeben in Indonesien könnte mit Berichten über den Kauf von Atomwaffen durch Indonesien von Israel zusammenhängen.

https://www.theinteldrop.org/2023/09/07/indonesia-israel-hold-secret-talks-report-offer-of-nuclear-weapons-assistance/

Laut CIA-Quellen liegen die Epizentren aller Erdbeben 10 Kilometer unter der Erdoberfläche, was darauf hindeutet, dass DUMBS zerstört wurden.

Die andere Sache, die endlich zerstört wird, ist die Anti-Defamation League.

Sehen Sie, wie Elon Musk ihren Anführer Alan Greenblatt in den Schatten stellt.

Übrigens: Auch wenn Musk heute als Whitehat der Kabale auftritt, ist sein Geschäftsmodell dem Untergang geweiht. Als Beweis sehen Sie sich diese Rechnung für den Austausch der Batterie eines billigen Elektroautos nach nur 70.000 Meilen an: 30.000 Dollar!

Abgesehen von den Musk-Problemen weist eine Mossad-Quelle darauf hin, dass „jeder weiß, dass die ADL eine korrupte, mafiöse Non-Profit-Organisation ist, die sich hinter dem Begriff ‚Antisemitismus‘ versteckt, um buchstäblich die Sprache zu kontrollieren, die die Menschen verwenden, und auch, um politische Narrative zu kontrollieren.

Ein Clip aus den 90er Jahren zeigt, wie die ADL auf frischer Tat ertappt wurde, als sie gefälschte Nazi-Gruppen gründete, um ihre Existenz zu rechtfertigen und Geld zu sammeln.

CIA-Quellen zufolge ist das Outing der ADL eines von vielen Anzeichen dafür, dass in den USA bereits eine Art grundlegender Machtwechsel stattgefunden hat.

Das bringt uns zurück zu Kamala Harris. Sie sagte den Asiaten letzte Woche, dass ein wichtiger Teil ihres Jobs die Tatsache sei, dass sie „möglicherweise übernehmen muss“, wenn Präsident Biden seine Amtszeit nicht zu Ende führen kann – und dass sie bereit sei, dies zu tun, wenn es nötig sei.

Harris sagte auch: „Wir werden die Wahl gewinnen. Es steht zu viel auf dem Spiel, und das amerikanische Volk weiß das.“ Das ist so, weil sie wissen, dass Biden Toast ist.

Wie bereits erwähnt, wird es jedoch nicht ausreichen, Harris als Schauspieler des US-Präsidenten einzusetzen, um die Welt oder das amerikanische Volk zu beruhigen.

Die Nordkoreaner und die asiatischen Geheimgesellschaften sagen, dass sie sehr ernsthafte Maßnahmen in Ostasien ergreifen werden, wenn die USA nicht im Oktober an das amerikanische Volk und Japan an das japanische Volk zurückgegeben werden.

Nordkorea hat große Mengen an Artilleriegranaten gegen ein hochmodernes russisches U-Boot getauscht, das mit 10 ballistischen Interkontinentalraketen ausgestattet ist, wie nordkoreanische Quellen berichten. Sie sagen, dass sie ihre Bevölkerung unterirdisch und auf dem Lande verstreuen und sich darauf vorbereiten werden, Washington DC zu vernichten. New York und das Silicon Valley zu vernichten, wenn die Amerikaner ihre Besetzung Taiwans, Japans und Südkoreas nicht beenden.

Dies wird von einer Mobilisierung der japanischen, taiwanesischen, chinesischen und koreanischen Unterwelt, der Polizei, des Militärs und der nicht kompromittierten Bürokratie begleitet sein, so die Quellen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/benjaminfulford.net/telegra.ph am 14.09.2023