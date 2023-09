Die Rockefeller-Verbindung: Neue Akten enthüllen die erschreckende Reichweite von MKULTRA Gedankenkontrolle und verstörende Experimente

In einer bahnbrechenden Untersuchung hat die renommierte Anthropologin Orisanmi Burton ein dunkles Kapitel in der CIA-Geschichte aufgedeckt. Geheimakten der Agentur, die kürzlich durch Gesetze zur Informationsfreiheit erlangt wurden, enthüllen schockierende Verbindungen zwischen dem berüchtigten MKULTRA-Programm und alptraumhaften Experimenten an farbigen Gefangenen in den Vereinigten Staaten.

Burtons Ergebnisse enthüllen MKULTRAs finstere Mission, unter dem Deckmantel der „Aufstandsbekämpfung“ psychologische Kriegsführung und Verhaltensmanipulationstaktiken zu entwickeln, die speziell auf farbige Menschen abzielen.

Es ist unglaublich, dass diese barbarischen Prozesse in einer turbulenten Zeit durchgeführt wurden, als zahlreiche US-Regierungsbehörden unermüdlich versuchten, die Bürgerrechtsbewegung und Gefängnisse voller politischer Radikalität zu zerschlagen.

Diese beunruhigende Enthüllung rückt das Vorgehen der CIA in den Mittelpunkt und offenbart einen rücksichtslosen Versuch, den Widerstand der Schwarzen sowohl auf der Straße als auch hinter Gittern zu unterdrücken. Aber das ist noch nicht alles.

Burtons Enthüllungen werfen dringende und tiefgreifende Fragen über die weitreichenden Auswirkungen dieser Operationen auf – sowohl in der Vergangenheit als auch, was beunruhigend ist, auch heute noch.

Zu den quälendsten Fragen gehört, ob die Agentur aktiv eine rassenspezifische Waffe zur Gedankenkontrolle verfolgte – eine Idee, die an den Kern ethischer und moralischer Grenzen stößt.

Während sich die Nation mit dieser Enthüllung auseinandersetzt, ist eines sicher: Burtons Enthüllung fordert Antworten und Rechenschaftspflicht für die erschütternden Gräueltaten, die im Namen der nationalen Sicherheit begangen wurden. Die Wahrheit muss ans Licht kommen und denjenigen Gerechtigkeit widerfahren lassen, die unter dem unerbittlichen Griff der geheimen Schrecken von MKULTRA gelitten haben. (Bluttest von Ärztin: Sind ungeimpfte Menschen weniger anfällig für Gedankenkontrolle?)

„DURCHDRINGUNG DER ABWEHR“

Von den vielen medizinischen Forschungseinrichtungen, die von der CIA für die Zwecke von MKULTRA missbraucht werden, ist das Allan Memorial Institute, eine psychiatrische Klinik in Montreal, Quebec, vielleicht die größte und düsterste.

Hier betrieb die Agentur von 1957 bis 1964 heimlich das „Teilprojekt 68“ des Programms unter der Leitung des berüchtigten Psychiaters Ewen Cameron, dem Gründer des Instituts. Cameron versuchte, den Geist mithilfe einer Technik zu „entstrukturieren“, die als „psychisches Fahren“ bekannt ist.

Es ging darum, unwillige, unwissende Patienten mit handlungsunfähigen Cocktails aus psychedelischen Substanzen zu betäuben und sie dann Elektroschocks auszusetzen, während sie sich stundenlang aufgezeichnete, geloopte Audioaufnahmen anhörten.

Cameron hoffte, den Geist seiner Untertanen zu einem leeren Blatt zu machen, dem von außen heimlich neue Verhaltensweisen, Gedanken, Erinnerungen und Persönlichkeiten aufgezwungen werden konnten. Es diente auch dem Zweck des Verhörs.

In einer Ausgabe der Zeitschrift „Psychoanalytic Quarterly“ aus dem Jahr 1958 prahlte er damit, dass diese Technik zur „Durchdringung von Abwehrmechanismen, zur Gewinnung bisher unzugänglichen Materials, zur Änderung von Einstellungen und zum Aufbau eines dynamischen Implantats“ eingesetzt werden könne.(mRNA-Impfstoffe enthalten ein Kuhprotein das tödliche Fleischallergien auslöst (Video))

EIN VERSTÖRENDER ZUSAMMENHANG: DIE ROCKEFELLER-VERBINDUNG

Gehen wir zurück ins Jahr 1966, als der damalige Gouverneur von New York, Nelson Rockefeller, dessen Familienstiftung eine zentrale Rolle bei der Gründung des Cameron’s Institute spielte, eine erschreckende Partnerschaft initiierte. Berater der McGill University – der Muttergesellschaft des Instituts – wurden hinzugezogen, um „Forschungen“ über „kriminell Verrückte“ in New Yorks Gefängnissen durchzuführen.

Offiziell bestand die Mission darin, durch „ experimentelle Studien “ innovative Methoden zur Verhinderung von Rückfällen zu finden und die Ursachen der Kriminalität zu verstehen . Aber steckte hinter dieser Zusammenarbeit mehr, als man auf den ersten Blick sah?

Zufälligerweise – oder vielleicht auch nicht – zeichnete sich im selben Zeitraum ein beunruhigender Trend ab. Schwarze Amerikaner, die revolutionäre Ansichten äußerten, wurden zunehmend als Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen eingestuft. Das bahnbrechende Werk „The Protest Psychosis“ des Psychiaters Jonathan Metzl deckte auf, wie in medizinischen Forschungsartikeln begonnen wurde, „Negermänner“ im Vergleich zu ihren „weißen“ Kollegen als Menschen mit einer besonders gefährlichen Form der Schizophrenie darzustellen.

Im Jahr 1968 wurde das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders der American Psychiatric Association einer alarmierenden Aktualisierung unterzogen und fügte „Feindseligkeit“ und „Aggression“ als prominente Symptome der Schizophrenie hinzu.

Die Auswirkungen waren tiefgreifend: Bürgerrechtler, die es wagten, Widerstand zu leisten, liefen Gefahr, diagnostiziert und institutionalisiert zu werden. Gefangene, die sich weigern, sich den repressiven Gefängnisregimen zu beugen, könnten bequem als „kriminell verrückt“ bezeichnet werden.

EIN SPIELPLATZ FÜR VERSTÖRENDE EXPERIMENTE

Das berüchtigte Dannemora State Hospital für geisteskranke Kriminelle liegt 25 Meilen von New Yorks nördlicher Grenze zu Quebec entfernt und stand im Mittelpunkt von Rockefellers ominöser Initiative.

An der Spitze dieser Partnerschaft stand der kanadische Psychiater Bruno Cormier, ein langjähriger Kliniker am Allan Memorial Institute in den 1950er und 60er Jahren. Zusammen mit dem berüchtigten Ewen Cameron entwickelten sie einen gruseligen Plan für ein „Pilotzentrum für Jugendkriminalität“ – einen Ort, der in die dunkelsten Ecken des menschlichen Verhaltens eintauchen sollte.

Das geplante Zentrum würde Labore „für psychologische Studien, für Arbeiten in der Genetik, für endokrinologische Untersuchungen, für soziologische Studien“ umfassen.

Cormier legte besonderen Wert darauf, dass die Institution „Verhaltensprobleme ans Licht bringt“ und „die Forschungslücke zwischen Jugendkriminalität und Erwachsenenkriminalität schließt“. Das Dannemora State Hospital bot die Gelegenheit, diese Ziele auf andere Weise zu erreichen.

Bis 1969 hatten McGill-Berater unter dem Deckmantel der „Ausbildung“ Gefängniswärter in Praktiker von Hypnose- und Abneigungstherapietechniken verwandelt. Eine düstere „Therapie“-Sitzung wurde anschließend von einem Beobachter skizziert :

„Justizvollzugsbeamte wurden zu Therapeuten. Es ist ein bewundernswertes Unterfangen, sie zu Halbprofis zu machen, aber ich habe gesehen, wie diese ehemaligen Justizvollzugsbeamten Abneigungstherapien mit Gefangenen praktizierten. Die Gefangenen fangen an zu würgen, während sie die Spuren ihrer Verbrechen nachverfolgen. Die Szene war sowohl für die Zuschauer als auch für die Beteiligten ziemlich abstoßend, dennoch gibt es immer noch keine Beweise dafür, dass jemand geheilt wurde.“

Im Jahr 1990 enthüllte Dr. Douglas Lipton, Direktor des Narcotic and Drug Research Institute, Dannemoras erschreckende Mission, die Identität von Insassen auszulöschen und sie in gehorsame Schachfiguren zu verwandeln. In seiner Aussage vor dem Kongress legte er die verheerende Wirkung dieser Bemühungen offen , die einen unauslöschlichen Eindruck im Leben derer hinterließ, die sie umgarnten.

Hinter verschlossenen Türen wandte sich Bruno Cormier an alle Gefängniswärter im Bundesstaat New York und drängte sie, ihre hartgesottensten Straftäter zu den Opfern dieses bösen Unterfangens zu schicken. Die Wärter waren mehr als bereit, der Aufforderung Folge zu leisten, denn sie wollten unbedingt ihre problematischsten Insassen loswerden.

Das Allan-Team versammelte eine Gruppe von 50 der am meisten geplagten Seelen – von Dr. Lipton als „die schlimmste Gruppe, die Sie je gesehen haben“ beschrieben – und unterzog sie ein Jahr lang der MKULTRA-Folter. Die Qualen, die sie erduldeten, zerrissen sie bis ins Mark und machten sie anfällig für Resozialisierungsversuche, die an bewusstseinsverändernde Manipulation grenzten.

Ein Jahr nach ihrer Entlassung aus Dannemora waren nach einem Jahr Behandlung nur zwei von ihnen in die Einrichtung zurückgekehrt. Der Rest, so scheint es, war erfolgreich auf „unbeschriebene Tafeln“ reduziert worden, wie Cameron es ursprünglich angestrebt hatte, und ihre Gedanken wurden von Grund auf erfolgreich umprogrammiert. Dr. Lipton kam zu dem Schluss:

„Es bringt einen zurück auf eine Art Kindergartenniveau und bringt einen dann wieder nach oben.“

„VERHALTENSÄNDERUNG FÜR POLITISCHE ZWECKE“

Anklänge an Camerons berüchtigtes „psychisches Fahren“ tauchten auch in der beunruhigenden Forschung des McGill-Psychologen Ernest G. Poser auf. Bei der Untersuchung der Patientenreaktionen unter Methohexiton-induziertem Schlaf und interkulturellen Unterschieden in der Schmerztoleranz blieben Posers Abschreckungsmethoden nicht von den Insassen verschont, und sie wurden im Namen der Forschung unvorstellbaren Schrecken ausgesetzt.

Bei seiner Arbeit kamen häufig „trügerische Mittel und scheinbar Folterinstrumente“ zum Einsatz, darunter ein Blutdruckmessgerät „mit scharfen, harten Gummivorsprüngen, die in die Druckmanschette eingenäht waren“, mit dem er die „Schmerztoleranz“ eines Patienten testete.

Er gehörte zu den McGill-Spezialisten, die mit Experimenten an Häftlingen im Bundesstaat New York beauftragt waren. Im Jahr 1968 untersuchte er , ob Gefangene, die als „Soziopathen“ galten, an einem Adrenalinmangel litten, der sie daran hinderte, aus „angstauslösenden Erfahrungen“ warnende Lehren zu ziehen.

Um die Theorie auf die Probe zu stellen, injizierten Poser und sein Team als „soziopathisch“ diagnostizierten Häftlingen Adrenalin und setzten ihnen dann Elektroschocks aus. Einer seiner Studenten war anscheinend so sehr von dem Mangel an ethischen Einschränkungen bei seiner Arbeit erfasst, dass er ein Experiment vorschlug , bei dem Gefangene an Elektrokrampftherapiegeräte geschnallt wurden und ihnen gesagt wurde, sie würden an einem Wettbewerb teilnehmen. Der „Verlierer“ würde einen Schock in einer von seinem Gegner festgelegten Höhe erhalten:

„Jeder Proband wird 20 Versuche haben, bei denen er bei vorher festgelegten 50 % der Versuche verliert, was für ihn aber offenbar zufällig sein wird.“

Vom 9. bis 13. September 1971 kam es im berüchtigten Attica-Gefängnis des Staates New York zu einem Massenaufstand . Die Motivation der Insassen war die miserablen Bedingungen, darunter Massenüberbelegung, systemische Gewalt und Rassismus.

Wie der US-Historiker Howard Zinn feststellte : „Die Gefangenen verbrachten 14 bis 16 Stunden am Tag in ihren Zellen, ihre Post wurde gelesen, ihr Lesematerial eingeschränkt, ihre Besuche von Familienangehörigen wurden durch ein Maschensieb geleitet, ihre medizinische Versorgung war eine Schande, ihr Bewährungssystem ungerecht, überall Rassismus.“

Der Aufstand wurde durch ein blutgetränktes Massaker beendet , das von Nelson Rockefeller persönlich genehmigt wurde. Hunderte Polizisten des Staates New York, Mitarbeiter der Kriminalpolizei, stellvertretende Sheriffs, Parkpolizisten und Justizvollzugsbeamte stürmten durch einen Nebel aus Tränengas besetzte Gebiete von Attika und eröffneten wahllos mit Schrotflinten das Feuer auf Insassen.

Insgesamt starben 33 und 85 wurden verletzt. Darunter waren viele Gefangene, die keinen Widerstand leisteten, sowie Personen, die die Randalierer als Geiseln genommen hatten.

Bemerkenswerterweise endete New Yorks formelle Partnerschaft mit McGill fast unmittelbar danach und das Dannemora State Hospital wurde in Adirondack Correctional Treatment Education Center umbenannt. Wie eine Hydra wurde es jedoch zur Heimat einer neuen Initiative zur Verhaltensänderung – dem Prescription (Rx)-Programm.

Im April 1972 sagte Walter Dunbar, New Yorks stellvertretender Justizvollzugskommissar, die Initiative konzentriere sich auf Gefangene, die „offensichtliche Handlungen begehen, die andere Insassen zu militanten, radikalen und asozialen Aktivitäten anstiften, agitieren und provozieren“. Wie Orisanmi Burton schreibt:

„Solche Aussagen verbinden das Programm mit Plantagendiskursen, die den Widerstand der Schwarzen pathologisieren, während sie gleichzeitig die Gefängnisbehörden in den Einsatz von Verhaltensmodifikationstechniken für politische Zwecke verwickeln: die Aufstandsbekämpfung.“

„GEHIRNWÄSCHELAGER TOTALITÄRER GESELLSCHAFTEN“

Im August 2022 enthüllte MintPress News , dass schwarze Amerikaner überproportional stark von den monströsen Machenschaften der CIA zur Gedankenkontrolle betroffen waren.

Viele MKULTRA-Studien wurden offenbar ausdrücklich durchgeführt, um potenziell unterschiedliche Reaktionen auf psychedelische Drogen bei schwarzen und weißen Teilnehmern zu messen. Dass die CIA ein spezifisches – oder größeres – Interesse an der Wirkung bestimmter Substanzen auf farbige Menschen und nicht auf die allgemeine Zivilbevölkerung hatte, war ein offensichtlicher Verdacht.

Die damals von MintPress News befragten akademischen Experten lehnten diesen Vorschlag jedoch ab. Sie argumentierten, dass der ausgeprägte rassische Charakter von MKULTRA lediglich die Zusammensetzung der von der CIA ins Visier genommenen Institutionen widerspiegele und damit einhergehe, dass die Agentur schwarzen Testpersonen und ihren Werten innerhalb der medizinischen Gemeinschaft keinen Wert beimisse.

Burtons Ergebnisse deuten stark darauf hin, dass sich die CIA nicht nur auf Menschen mit dunkler Hautfarbe konzentrierte, weil sie in Gefängnissen und medizinischen Zentren in großer Zahl vorkommen und rassistisch verachtet wurden, sondern tatsächlich versuchte, optimale Medikamente für die gezielte Bekämpfung schwarzer Amerikaner, wenn nicht sogar anderer ethnischer Gruppen, zu ermitteln.

Als das Rx-Programm eingeführt wurde, begannen Gefängnisse in ganz New York – einschließlich Attika – eifrig, seine Techniken bei ihren Insassen anzuwenden.

Dies umfasste unter anderem die heimliche Verabreichung unsicherer Substanzen und anderer „experimenteller Methoden“ zum Zweck der „Beruhigung und Kontrolle“. In einem zeitgenössischen Bericht über institutionelle Misshandlungen in der Eastern Correctional Facility in Napanoch wurde beschrieben, wie „Drogen, die heimlich ins Essen gegeben werden, Gefangene in Gemüse verwandeln“.

Fast alle dortigen Insassen wurden aus anderen Gefängnissen verlegt und versprachen ihnen bei ihrer Ankunft eine „schulische und berufliche Ausbildung“, was jedoch nie zustande kam. Bemerkenswerterweise galt „ein großer Prozentsatz“ von ihnen als politisch bewusst oder „Agitatoren“.

Ein Gefangener, der vermutete, dass sein Essen mit Beruhigungsmitteln versetzt war, weil er chronische Müdigkeit verspürte, führte einen Test durch und ließ sich dabei absichtlich hungern. Es ging ihm „sofort besser“ – „die Schläfrigkeit verschwand und ich fühlte mich stärker und wacher.“ Ein anderer verglich die „anhaltende Lethargie“, die er im Gefängnis verspürte, mit seiner Zeit in Dannemora.

Verdächtig war auch, dass es den Häftlingen verboten war, ihr eigenes Wasser aus Trinkbrunnen in der Kantine zu schöpfen. Sie mussten es bei den Wachen anfordern, die „immer in einen verborgenen Küchenbereich gingen“, um die Bestellungen abzuholen, die „durchweg anders schmeckten als Leitungswasser“.

Wenn die CIA nach einer ethnischen Biowaffe zur Gedankenkontrolle suchte, war sie in Washington nicht allein. Während des Zweiten Weltkriegs führte die US-Armee groteske chemische Experimente an ihren eigenen asiatischen, schwarzen und puerto-ricanischen Truppen durch, um unterschiedliche Reaktionen auf dieselben Substanzen zu testen.

US-Bürger asiatischer Abstammung wurden ausdrücklich als Stellvertreter der japanischen Zivil- und Militärbevölkerung ausgewählt, um zu sehen, wie sich Senfgas und andere abscheuliche Munition auf den Feind auswirken würden.

Die gleiche Denkweise und Dynamik galt natürlich auch für die schwarzen Testpersonen der Armee. Spulen wir vor bis zum November 1970 , als die interne Zeitschrift Military Review einen Artikel des Genetikers Carl A. Larson mit dem Titel „Ethnische Waffen“ veröffentlichte.

Er stellte zustimmend fest, dass „ein Enzymmangel in südostasiatischen Populationen“ die Bewohner des Kontinents „anfällig für ein Gift machte, an das Kaukasier weitgehend angepasst sind“, und plädierte dafür, zu untersuchen, wie andere Enzyminhibitoren wie BZ und sein chemischer Verwandter LSD „andere ethnische Gruppen und Populationen“ befallen.“

Im Jahr 1974 kritisierte ein Regierungsausschuss die „Logik und Vision“ des Rx-Programms als „das Gespenst der Resozialisierungs-, Umdenk- und Gehirnwäschelager totalitärer Gesellschaften“.

Im Jahr zuvor hatte der damalige CIA-Direktor Richard Helms die Schließung von MKULTRA und die Vernichtung aller Akten angeordnet, weil er befürchtete, die Agentur könnte im Zuge des Watergate-Skandals einer offiziellen Überprüfung ausgesetzt sein.

Obwohl MKULTRA offiziell aufgelöst wurde, lebten seine grausamen Techniken weiter, wie sie in der Verhör- und Folterdoktrin des CIA und des US-Militärs kodifiziert sind.

Wie MintPress News im April 2022 berichtete, wurden diese böswilligen Methoden gnadenlos an schwarzen Orten und in Guantánamo Bay angewendet und säten den Keim für falsche Aussagen, um die Exzesse des Krieges gegen den Terror zu rechtfertigen.

Die Dunkelheit von MKULTRA bleibt bestehen und ruft nach dringenden Antworten und Transparenz. Die schwarze Gemeinschaft Amerikas verdient nichts Geringeres als das volle Ausmaß dieser Operationen, die aufgedeckt werden; Die Täter werden zur Rechenschaft gezogen und die Hinterbliebenen erhalten eine angemessene Entschädigung.

Während sich die Schatten der Vergangenheit bis in die Gegenwart erstrecken, erklingt die Forderung nach Wahrheit lauter denn je und Gerechtigkeit wird zu einem unbestreitbaren Gebot.

Quellen: PublicDomain/mintpressnews.com am 26.09.2023