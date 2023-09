„Die Ruhe vor dem Sturm“, Daniel 7 in der Bibel und das Burning Man Festival als Ritual (Video)

Dies soll Sie nicht zum Christentum bekehren, aber es wird immer deutlicher, dass die Simulation einem Drehbuch folgt und dass sich dieses Drehbuch jedes Mal wiederholt. Das bedeutet, dass die Prophezeiungen aus diesem bekannten Buch eigentlich keine Prophezeiungen sind, sondern Beschreibungen dessen, was jedes Mal passiert. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

So beschreibt das biblische Buch Daniel 7 fast die gleichen Dinge wie Offenbarung 13, und dort geht es um eine Endzeit und „das Lamm“ (das geopferte) und 666. Das alles sind Anspielungen auf Donald Trump. Es sind nicht nur die unterschwelligen Anspielungen, die Trump umgeben, wie Stormy Daniels Kriminalfall und die berühmte Aussage„Es ist die Ruhe vor dem Sturm„, sondern es gibt noch mehr.

Wollen Sie wissen, warum das alttestamentliche Bibelbuch Daniel 7 ein Hinweis auf Offenbarung 13 und die angebliche Endzeit ist? Dann lesen Sie diesen Artikel darüber.

Wir werden hier keine Bibelarbeit machen, denn wie in meinem Buch Der Phönix wird sich bald erheben erläutert, müssen wir die Ereignisse in einer anderen Reihenfolge betrachten. Und um das zu verstehen, müssen Sie die grundlegenden Konzepte der Simulation verstehen, insbesondere was die zyklische Zeit betrifft und wie die lineare Illusion der Zeit entsteht, wenn Sie in der Geschichte zurückblicken. Dazu ist es auch wichtig, das Buch zu lesen Die Simulationskuppel erklärt alles zu lesen.

Wenn Sie diese Bücher und Artikel der letzten Zeit gelesen haben, können wir zu dem Schluss kommen, dass der Sturm in Griechenland mit Techniken der Wetterbeeinflussung erzeugt worden zu sein scheint und dass dies eine Ankündigung der antichristlichen Ära ist; es sind die letzten 7 Jahre, die nach dem Phönix-Moment (die Kreuzigung, das X) beginnen.

Und wenn Sie diese Bücher und Artikel gelesen haben, wird es kristallklar, dass Donald Trump eindeutig als dieser Antichrist bezeichnet werden kann. Dass seine Aussage über die Ruhe vor dem Sturm und die Angelegenheit um Stormy Daniels ein Verweis auf Daniel 7 sind, wurde hier schon früher erwähnt, aber dass jetzt, 3 Wochen bevor der Phoenix-Moment angeblich da ist, ein Sturm in Griechenland nach Daniel (und seiner Prophezeiung über Griechenland) benannt wird, zeigt, dass wir jetzt direkt vor dem Daniel 7 und Offenbarung 13 Endzeit-Skript sind.

Das folgende Video erklärt diesen Zusammenhang hervorragend. Ich möchte Sie jedoch daran erinnern, nicht in die Falle der Bibel zu tappen und an die Erlösung durch Jesus zu glauben (wie der Macher des Videos), sondern vielmehr zu durchschauen, dass es sich um eine Beschreibung des Drehbuchs handelt. (Die Zeichen deuten auf ein „großes Ereignis am 23. und 24. September hin! (Videos))

Lesen Sie daher die beiden oben genannten Bücher, damit Sie verstehen, was diese Endzeit ist, warum die Ungeimpften (die zur Simulation Erweckten) zum Original zurückkehren können und was in diesen letzten 7 Jahren auf sie zukommt.

Video:

Das Burning Man Festival ist eine Anspielung auf den Wicker Man, Psalm 23, I pet Goat II, den 23. September, den Phönix und auf Donald Trump

Jeder hat sicherlich schon die schlammigen Bilder des Burning Man Festivals in Black Rock City gesehen. Black Rock City ist ein jährlich stattfindendes Festival in der Black Rock Wüste im Nordwesten Nevadas. Nach offizieller Lesart ist der Veranstaltungsort ein ausgetrockneter See. Die Wüste ist Teil des Großen Beckens.

Ein interessanter Name, wie Sie später feststellen werden. Dieses Festival und die Ereignisse rund um die schlammige Situation haben etwas Besonderes an sich. Sie werden erfahren, warum.(Hat die NASA den Phoenix-Moment für den 24. September 2023 angekündigt?)

Diesmal haben die Methoden der Wetterbeeinflussung offenbar versagt, um Regen in der Wüste zu verhindern. War HAARP kurzzeitig nicht verfügbar oder wurde der Regen tatsächlich absichtlich herbeigeführt? Schauen wir uns die interessanten Verweise auf den Wicker Man, Psalm 23, I pet Goat II, den 23. September, den Phönix und auf Donald Trump an und prüfen wir, ob dies ein Zufall ist.

Das berühmteste Symbol des Burning Man Festivals ist die Statue des brennenden Mannes selbst. Sie haben vielleicht schon herausgefunden, dass dies eine Anspielung auf ein keltisches Ritual ist. Bei diesem keltischen Ritual wurden ein Mensch und Tiere geopfert, um die Götter zu besänftigen und die Ernte zu sichern.

Der Film The Wicker Man aus dem Jahr 2006 ist eine Anspielung auf dieses Ritual. Darin werden einige Bedingungen genannt, die die zu opfernde Person in der Wicker-Man-Statue erfüllen muss (in Klammern die freie Übersetzung, die ich dazu gebe):

er ist aus freien Stücken gekommen (Trump hat sich selbst nominiert und gehört nach eigenen Angaben nicht zum Establishment) die Macht eines Königs (Trump wurde kürzlich zum König von Israel gekrönt) ist eine Jungfrau (wurde von einer Jungfrau geboren) ist ein Verrückter (ist ein Verschwörungsdenker)

In dem Film The Wicker Man wird ebenfalls auf Psalm 23 Bezug genommen: Howie, die Hauptfigur, die in dem Film Wicker Man geopfert wird, singt Psalm 23, als er geopfert wird. Auch in dem Film I Pet Goat II sehen wir, wie Psalm 23 gezeigt wird. Hier gibt es eine interessante Verbindung.

Werfen wir zunächst das Lied von König David ein. In der Zwischenzeit sollten Sie bedenken, dass Donald Trump angeblich aus der königlichen Blutlinie Davids stammt.

Der HERR ist mein Hirte,

mir wird nichts mangeln.



Er weidet mich auf einer grünen Aue

und führet mich zum frischen Wasser.



Er erquicket meine Seele.

Er führet mich auf rechter Straße

um seines Namens willen.



Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,

fürchte ich kein Unglück;

denn du bist bei mir,

dein Stecken und Stab trösten mich.

Du bereitest vor mir einen Tisch

im Angesicht meiner Feinde.



Du salbest mein Haupt mit Öl

und schenkest mir voll ein.



Gutes und Barmherzigkeit

werden mir folgen mein Leben lang,

und ich werde bleiben

im Hause des HERRN immerdar.

Das Ritual des Burning Man, bei dem der Wicker Man verbrannt wird, ist also ein Verweis auf „grüne Weiden“ (die Ernte). Die Ernte steht für „das geerntete Bewusstsein“, wie ich in meinem Buch Der Phönix wird sich bald erheben. In diesem Buch erkläre ich auch, dass Psalm 23 ein Hinweis auf den Kreislauf des Lebens, den 200-jährigen Simulationszyklus und den Antichristen Trump (aus der Blutlinie Davids) ist.

Und wer wird geopfert? Derjenige, der aus einer hermaphroditischen Selbstbefruchtung hervorgeht, was eine Anspielung auf das Mondkind ist, das bei Blaumond geboren wird. Donald Trump wurde an einem Tag mit blauem Mond geboren (am 14. Juni 1946). Sie müssen verstehen, dass dies alles Symbolik ist und nicht wörtlich genommen werden sollte.

Der Hinweis auf den blauen Mond (nicht wörtlich blau) bezieht sich auf das Erscheinen des „Kindes im Sternbild Jungfrau“, der Sternbildposition des letzten blauen Mondes vom 31. August 2023. Das „Kind“ ist der Name eines Asteroiden (elektromagnetische Reflexion in der Plasmakuppel), der sich im Sternbild Jungfrau befindet.

Mit anderen Worten: Trump (geboren am Tag des blauen Mondes) ist das Kind des Antichristen, das in den unbefleckt empfangenen (durch hermaphroditische Selbstbefruchtung befruchteten) Schoß Marias (in Jungfrau) hinabgestiegen ist. Diese unbefleckt empfangene Maria ist gleichbedeutend mit dem Phoenix-Ei. Voilà! Dies ist genau die Symbolik, die während des Burning Man Festivals gefeiert wird (siehe dieses Video). Aus der Verbrennung des Burning Man entspringt der Phönix.

Im Phönix-Nest (alias Marias Schoß) bleibt das Phönix-Ei. In diesem Phönix-Ei (im Schoß der Jungfrau Maria) reift der Fötus des Antichristen heran, um 7 Jahre später durch den Gebärmutterhals (die Öffnung des Großen Beckens) zu kommen. Verstehen Sie das Bild?

Das Burning Man Festival ist somit ein ritueller Hinweis auf den bevorstehenden Phoenix-Moment. Die Ernte (im Wicker-Man-Ritual zugunsten der guten Ernte) ist ein Hinweis auf die bevorstehende Ernte in den letzten 7 Jahren unter dem Antichristen; die Ernte des im Simulationszyklus gefangenen Bewusstseins.

Damit der Fötus im Phoenix-Ei richtig wachsen kann, muss die befruchtete Zelle in der Lage sein, sich von der klebrigen Substanz im Ei zu ernähren (sich mit der Gebärmutterwand zu verbinden), und so erhält auch die Symbolik des klebrigen Schlamms und des Feststeckens im Tal (im Großen Becken) eine Bedeutung. Alles geschieht aus einem bestimmten Grund.

Der Link zu I Pet Goat II ist interessant, weil I Pet Goat 1 eigentlich kein Zeichentrickfilm war, sondern der Moment, in dem George W. Bush das Buch I Pet Goat einer Schulklasse voller Kinder vorlas, als die Anschläge vom 11. September 2001 ihren Lauf nahmen. Oder könnte man sagen, dass I Pet Goat 1 (9/11) in Wirklichkeit doch ein Animationsfilm war? OK, darum geht es hier jetzt nicht.

Es geht darum, dass der Zeichentrickfilm I Pet Goat II ein Hinweis auf den Antichristen und auf den Zyklus ist (wie in meinem Buch erklärt). So finden wir in diesem Film die unterschwellige Botschaft von Psalm 23, wir sehen auch Trump als den „Auserwählten“ für die Rolle des Antichristen und wir sehen einen klaren Bezug zum September (siehe dieses Video). Wird es also doch der 23. September 2023 sein?

Was Donald Trump betrifft, so habe ich schon lange vorhergesagt, dass er „abgeschlachtet“ werden wird. Meine Vorhersage ist, dass ein Attentat auf ihn inszeniert werden wird.

Auch das passt in die Opfersymbolik des Burning Man Festivals. Trump ist der Geopferte (der Burning Man), nach dem der Phönix wieder auferstehen wird. Siehe auch die„eine Person tot„-Subminen in den Medien im Zusammenhang mit dem Burning Man Festival.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 09.09.2023