Drei spanische Eltern klagen wegen Impftod ihrer 12, 13 und 14 Jahre alten Kinder

Drei Eltern haben bei der spanischen Regierung Beschwerde eingelegt, weil ihre Kinder nach der Impfung mit dem Covid-Impfstoff plötzlich gestorben sind. Die Kinder waren vor der Impfung “völlig gesund”.

Die Klage lautet auf Mord wegen schwerer Fahrlässigkeit, Genmanipulation, Bedrohung, Nötigung, Gefährdung der öffentlichen Gesundheit, Täuschung, Verstoß gegen die moralische Integrität mit Schädigung des Lebens und Amtsmissbrauch.

Sie waren 12, 13 bzw. 14 Jahre alt. Sie hatten keine Vorgeschichte von Krankheiten. Sie starben plötzlich an hypertropher Kardiopathie – die ersten beiden – und an Herzrhythmusstörungen. Ihre Eltern versichern, dass sie vor der Impfung “vollkommen gesund” waren.

Sie machen den Covid-19-Impfstoff dafür verantwortlich und haben am Donnerstag bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige wegen grob fahrlässiger Tötung, Genmanipulation, Bedrohung, Nötigung, Gefährdung der öffentlichen Gesundheit, Täuschung, Verstoß gegen die moralische Integrität mit Schädigung des Lebens und Amtsmissbrauch eingereicht.

“Wir wollen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird und dass sich weitere Eltern unserer Klage anschließen“, sagen sie gegenüber The Objective. Daniel starb plötzlich, als er zu Hause auf dem Sofa lag. “Ich dachte, er sei eingeschlafen, aber dann wollte er nicht mehr aufstehen“, erinnert sich Diana, seine Mutter.

Ihr Sohn war mit der Charge FG7898 geimpft worden, von der unerwünschte Wirkungen gemeldet wurden. Marvellous und Juan José hingegen waren mit der gleichen Charge des Impfstoffs von Pfizer, FG9428, geimpft worden.

Beide starben plötzlich, der eine beim Fußballspielen und der andere auf dem Schulhof. (Impfagenda 2030: Bill Gates‘ jüngster Plan, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf der Erde zu impfen (Video))

Die Eltern versuchen schon seit einem Jahr Gerechtigkeit und Anerkennung der „Impfung“ als Ursache zu erreichen. Die Gesundheitsbehörden haben sich aber bisher geweigert diese Todesfälle anders als natürliche Todesfälle einzustufen.(Renommierte Experten warnen vor Turbo-Krebs-Pandemie durch die mRNA-Impfung – sehr viele die dafür warben sind verstorben (Video))

Sie zogen nicht einmal die Möglichkeit der anerkannten unerwünschten Wirkung der COVID-19-Impfstoffe in Betracht.

Die Eltern beklagen sich darüber, dass die einzige Erklärung, die sie erhielten, war, dass ihre minderjährigen Kinder “auf natürliche Weise” gestorben seien und dass es sich wahrscheinlich um ein “erbliches” Problem gehandelt habe.

“Wie kann es natürlich sein, dass ein 12-jähriger Junge, ein Sportler, plötzlich stirbt”, sagte Soledad, die Tante von Juan José. Marvellous’ Vater Felix hat sich bereits zahlreichen Herztests unterzogen.

„Es hat den Anschein, dass das Institut für Gerichtsmedizin verzweifelt versucht, herauszufinden, ob einer der Elternteile ein Herzleiden hat”, prangert Alexis Aneas an, der Anwalt von Liberum, der die Beschwerdeführer vertritt.

Er erinnert daran, dass der Sohn von Felix “im September für spielfähig erklärt wurde”. Er starb im Dezember. In der Beschwerde heißt es, dass das Herz des Verstorbenen “vergrößert” war: 480 Gramm, während es eigentlich 344 Gramm hätte wiegen müssen

Der Anwalt fragt sich auch, “wie es natürlich sein kann, dass ein Kindersportler an einer Herzrhythmusstörung stirbt”. Der Liberum-Sprecher sagt, er habe “die Nase voll davon, dass die Behörden uns erzählen, dass Menschen zufällig sterben”, und verweist auf den Fall von Daniel.

“Er hatte neuronale Schäden, die darauf zurückzuführen sein könnten, dass die Substanz Prionen erzeugt, die die Gehirnschranke überwinden, wie eine Studie zeigt, die wir der Beschwerde beifügen”, sagt er, denn “was wir wollen, ist, dass das untersucht wird”.

Die Beschwerde richtet sich auch gegen die Präsidentin der Spanischen Agentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (AEMPS), Silvia Calzón, und die Direktorin, María Jesús Lamas, sowie “jede andere Behörde, gegen die sich aus der Untersuchung eine strafrechtliche Verantwortung für die angezeigten Tatsachen ableitet“.

Es gab auch früher schon Beschwerden, in der Eltern die Behörden für den Tod ihrer Säuglinge nach der Impfung gegen Covid-19 zur Verantwortung ziehen wollen. El Diario de Sevilla berichtete im vergangenen Juni, dass sich mindestens sieben Personen bei den Gesundheitsbehörden über schwere Schädigungen durch die „Impfung“ beschwerten.

Einer von ihnen, vertreten durch die Anwaltskanzlei von Rechtsanwalt Fernando Osuna, forderte mehr als eine Million Euro, weil er “97 % seines Sehvermögens” verloren habe und in der Beweglichkeit seiner Beine eingeschränkt sei.

Wie in anderen Ländern mauern die Behörden und weigern sich ihre Verantwortung wahrzunehmen.

Elon Musk zum Herzinfarkt von LeBron James Sohn: bekannte Nebenwirkung der Impfung

Im Juli 2023 wurde LeBron James’ Sohn Bronny in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er während eines Basketballtrainings einen Herzstillstand erlitten hatte. Mittlerweile ist es kaum noch bestreitbar, dass die Corona Impfungen für Herzinfarkte bei jungen Sportlern verantwortlich sind.

Ein Sprecher der Familie James berichtete TMZ Sports: “Gestern erlitt Bronny James beim Training einen Herzstillstand. Das medizinische Personal war in der Lage, Bronny zu behandeln und ihn ins Krankenhaus zu bringen. Er ist jetzt in einem stabilen Zustand und nicht mehr auf der Intensivstation. Wir bitten um Respekt und Privatsphäre für die Familie James und werden die Medien informieren, sobald es mehr Informationen gibt.”

Twitter-Chef Elon Musk hat davor gewarnt, dass Covid-Spritzen als Ursache für die zunehmende Herzinsuffizienz bei jungen Menschen nicht ausgeschlossen werden können, nachdem der 18-jährige Sohn von NBA-Star LeBron James, Bronny, beim Basketballspielen einen Herzstillstand erlitt.

Musk meldete sich zu Wort, nachdem Twitter-Nutzer ihre Ungläubigkeit darüber zum Ausdruck gebracht hatten, dass Bronny James, ein aufstrebender junger Sportler in bester körperlicher Verfassung, ein plötzliches Herzversagen erleiden könnte.

Als Reaktion auf den plötzlichen Herzstillstand von Bronny James wies Elon Musk auf Twitter auf das Offensichtliche hin. “Wir können nicht alles dem Impfstoff zuschreiben, aber genauso wenig können wir nichts zuschreiben”, so Musk. „Myokarditis ist eine bekannte Nebenwirkung. Die einzige Frage ist, ob sie selten oder häufig ist.”

LeBron James, der anfangs der Impfkampagne skeptisch gegenüberstand, änderte im September 2021 seine Meinung und ließ sich und seine Familienmitglieder impfen.

Er gab auf Twitter eine Erklärung ab, in der er sagte, er habe sich über den Covid-Impfstoff informiert und entschieden, dass er “nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie und Freunde am besten geeignet sei.”

