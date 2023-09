Innere Erde: neue geheime Botschaften – auch in der Erde leben Menschen (Video)

Teile die Wahrheit!

Alf Jasinski wurde im Jahr 2002 von den Bewohnern der „Innererde“ kontaktiert. Über dieses Erlebnis schrieb er ein Buch: Thalus von Athos. Nach seinem Tod setzte seine Frau Christa Jasinski die Arbeit ihres Mannes fort.

In einem spannenden Gespräch mit Regenbogenkreis-Gründer Matthias Langwasser verrät Christa Jasinski unter anderem warum sie selbst nie die Innererde besuchen konnte und warum deren Bewohner der Oberflächenbevölkerung in dieser schweren Zeit nicht zur Hilfe kommen. Von Frank Schwede

Schon als kleines Kind hatte Christa Jasinski das Gefühl, dass die Welt, wie wir sie im Hier und Jetzt erlebt, nicht stimmt, dass sie in Wahrheit anders ist – vor allem aber: dass das Leben mehr ist als nur arbeiten, essen, trinken und schlafen: Jasinski:

„Genau dieses Gefühl, das ich damals schon hatte, hat sich durch Alf bestätigt. Das, was wir hier leben und erleben stimmt so nicht. Ich habe mich schon als Kind gefragt, da war ich 14, kann das sein, dass der Mensch zur Schule geht, dann sein Leben lang arbeitet und dann stirbt.

Das kann nicht der Sinn des Menschen sein. Das Gefühl war bei mir immer vorhanden. Als Alf dann anfing, von dieser anderen Welt zu erzählen, das passte hundertprozentig in das, was ich fühlte.“

Obwohl Christa Jasinski anfangs noch skeptisch war, als ihr Mann Alf von seinen ungewöhnlichen Erlebnissen in der inneren Erde erzählt hat, hat sie schon bald gespürt, dass da etwa dran sein muss. Jasinski:

„Da musste ich stärker in mich gehen, dann kam dieses Gefühl hoch, doch da ist was dran. Manchmal spüre ich solche Dinge auch.“

Mitgenommen in die andere Welt hat Alf Jasinski seine Frau Christa nie – obwohl sie das gerne gewollt hätte. Dass sie diesen geheimnisvollen Ort nicht besuchen konnte, hatte einen ganz bestimmten Grund, den Christa Jasinski Matthias Langwasser verraten hat:

„Er hat es, wenn er dort war, immer mal wieder angesprochen, man sagte zu ihm zwei Dinge: Du hast es in deiner Seelensignatur, deine Frau nicht. Als Seelensignatur bezeichnen sie das, was wir Aura nennen. (Die Schlammflut-Hypothese: Die Kultur, Sprache und Herkunft von Tartaria)

Da sind all unseren früheren gespeicherten Leben drin und auch das, was wir uns für dieses Leben vorgenommen haben. Man sagte zu Alf, dass er im früheren Leben schon Kontakte hatte und dass man deshalb auch den Kontakt mit ihm wieder aufgenommen hat.

Man hat sogar mehrfach versucht, den Kontakt zu ihm aufzunehmen. Aber vorher ist er nicht drauf angesprungen. Und sie sagten, ich hätte das nicht in meiner Seelensignatur. Aber ich würde das auch nicht brauchen.“

Jasinski: „Sie schicken mir kurz vor dem Aufwachen Informationen.“

Als Alf Jasinski schließlich bei seinen Freunden der Innererde nachgefragt hat, warum seine Frau dass nicht brauche, hat man ihm geantwortet: „die Christa hat den Kontakt, wenn sie will.“ Damit meinten sie telepathischen Kontakt. Das war Christa Jasinski zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Jasinski:

„Es war eine seiner Gesprächspartnerin, zu der ich bereits unbewusst Kontakt aufgenommen hatte. Ich fühlte, da ist irgendetwas. Ich fühlte mich dieser Frau sehr nahe.

Und dann hat sie mir in der Zeit, wo ich morgens noch nicht ganz wach war, aber auch nicht mehr schlief, Nachrichten geschickt und dann später den Alf angerufen.

Die hatte mit seinem Handy irgendetwas gemacht, wenn er eine bestimmte Nummer anrief, es war nur eine vierstellige Nummer, wenn er die anrief, wurde er zurückgerufen. “

Mittlerweile ist es Christa Jasinski sogar möglich, zwischen eigenen Gedanken und Eingaben zu unterscheiden. Das hat sie vor allem durch den telepathischen Kontakt zu den Menschen der inneren Erde gelernt – und sie hat auch telepathischen Kontakt zu ihrem verstorbenen Mann.

Über einen Zeitraum von zehn Jahre hatte Alf Jasinski gute Kontakte zu Bewohnern der inneren Erde. Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste er ihn abbrechen, weil ihm zuletzt die Kraft dazu gefehlt hat. Jasinski:

„Alf hatten die Reisen dorthin immer sehr belastet, weil das völlig unterschiedliche Schwingungsebenen sind. Das hat ihn zwar nicht krank gemacht, aber ein Mensch, der aus anderen Gründen krank ist, packt dass irgendwann nicht mehr.“

Es gibt eine Reihe von UFO-Forscher, die glauben, dass Raumschiffe nicht nur aus fernen Galaxien oder anderen Planeten zu uns kommen, sondern auch aus dem Erdinneren. Auch das konnte Alf Jasinski bestätigen. Christa Jasinski:

„Einmal war Alf eingefahren und man fragte ihn, ob er mal mit einem Raumschiff unterwegs sein will. Alf sagte dann, ja natürlich. Dann fragte er, wie lange sind wir unterwegs, und dann sagte man ihm drei Tage. Daraufhin sagte:, „dann muss ich Christa anrufen, weil, die erwartet mich heute Abend.“ Dann sagte man ihm: „nein, nein, das brauchst du nicht, du bis heute Abend zuhause.“

Er ging morgens glattrasiert aus dem Haus und kam abends mit einem Dreitagebart heim. Das war für mich besser als alles andere, was er mir hätte erklären können, dieser Dreitagebart.“

Der Besuch erfolgte über ein Zeitportal

Manchmal bekam Alf Jasinski auch einen Gegenbesuch von seinen Freunden aus der Innererde, wie an jenem Silvesterabend, an den sich Christa Jasinski noch heute gut erinnern kann:

„Alf und ich hatten uns nicht viel vorgenommen für Silvester. Wir wollten uns einen ruhigen Abend machen. Alf lag im Wohnzimmer, das war im oberen Stock der Wohnung und las und ich war in der Küche, die war unten direkt neben dem Eingang, und habe am Tisch gesessen und mich mit Horoskope befasst.

Und dann hat es an der Haustür geklingelt, draußen schneite es ganz stark. Ich ging an die Haustür und sah, Fußstapfen von der Straße bis zur Haustür, aber keine zurück. Aber es stand keiner vor der Tür. Und ich habe gedacht, was ist jetzt los, will mich hier einer veräppeln.

Ich bin dann raus, einmal ums Haus, in den Garten, komme an die Tür zurück und sehe dann, Fußstapfen von der Tür zur Straße. Und Alf steht an der Treppe unten und fragt, hast du Lür gesehen? Ich sage, nein und frage, wie kommst du darauf. Und er sagt, ja, der war gerade hier.

Alf hat ihn dann später gefragt, wie er das gemacht hat, dass ich ihn nicht sehen konnte. Er hat ihm daraufhin gesagt, dass er die Zeit verschoben hat um wenige Sekunden.“

Alf Jasinski stieg an verschiedenen Orten in der Natur in die innere Erde. Vorab wurde er angerufen und man hat ihm gesagt, an welchen Ort er kommen soll. Dort wurde führ ihn ein Zeitfenster geöffnet, durch das er hindurch musste.

Christa Jasinski sagt, dass es keinen Zugang über Höhle oder anderen Erdöffnungen in die innere Erde gibt, sondern nur über sogenannte Erdporen, die ähnliche wie Hautporen sind. Jasinski:

„Deshalb musste immer ein Zeitfenster offen sein. Es war eine Art Teleportation. Ohne Erlaubnis ist der Zutritt in die innere Erde nicht möglich, allerdings könnte man über die Pole schon in die innere Erde gelangen, weil die immer offen sind.“

Die einen glauben an eine bewohnte innere Erde mit Sonne, die anderen behaupten genau das Gegenteil und sagen, die Erde ist flach wie eine Tortenplatte. Christa Jasinski glaubt nicht an die flache Erde-Theorie und erklärt, warum:

„Wir wissen, dass unsere Erde ein feinstoffliches Feld hat, das geht mitten durch die Erde und baut sich um die Erde herum auf. Ich könnte, wenn die Erde flach wäre, nicht so ein Feld aufbauen. Das geht nur, wenn die Pole übereinanderstehen. Nord- und Südpol. Das funktioniert nur so. Das geht nicht anders. Ich glaube, dass die Erde dem Feinstofflichen folgt.

Dass wir einen heißen Eisenkern haben, das widerlegen heute sogar schon Physiker. Aber es gibt eine innerirdische Sonne. Sie ist das Herz der Erde. Alf hat dort unten sogar Menschen getroffen, die von einem anderen Planeten stammen.“

Wir müssen durch den Reinigungsprozess

Die Menschen in der Innererde leben im Einklang mit der Natur. Sie können sich nicht vorstellen, in der Stadt zu leben. Fast alle haben ein Stückchen Land, auf dem sie sich ihr Essen selber anbauen, dass heißt, sie leben von dem, was die Natur ihnen hergibt. Sie haben auch keine Regierung, sondern leben nach den kosmischen Gesetzen in Dorfgemeinschafte. Christa Jasinski:

„Die ganze Gesellschaft ist auf Liebe aufgebaut. Das Wort Frieden kennen sie nicht, weil zu dem Wort Frieden auch das Wort Krieg gehört. Das Chaos, was wir hier erleben, existiert nur in der 4. Dimension. Nur dort können solche schrecklichen Dinge geschehen.“

Christa Jasinski erklärt, dass die Menschen in der inneren Erde in der 5. Dimension leben, in der auch die Menschheit der oberen Erde irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft ankommen soll. Bis es soweit ist, müssen sie durch einen tiefen Reinigungsprozess.

Viele Menschen fragen sicherlich zu Recht, warum nicht Außerirdische oder die Menschen aus der Innererde eingreifen, um dem Wahnsinn auf der Erde ein Ende zu bereiten. Christa Jasinski verrät, warum das nicht möglich ist:

„Das geht nicht, weil wir das Chaos selbst verursacht haben und weil es Teil eines Lernprozesses ist. Du kannst schließlich auch keinem Kind erklären, dass eine Herdplatte heiß ist. Manche müsse diese schmerzliche Erfahrung hautnah spüren.

Wir ziehen alles an, was uns entspricht. Wir sind aber dazu in der Lage, uns aus dem System herauszunehmen, indem wir unsere Schwingungen erhöhen, sodass wir nicht mehr im Außen wahrgenommen werden.“

Nicht alle glauben die Geschichten von Alf und Christa Jasinski. Viele halten sie für unwissenschaftliches, esoterisches Geschwurbel. Jedoch weiß Christa Jasinski, dass es sogar Wissenschaftler gibt, die Zugang zur inneren Erde haben.

Bislang aber trauen sie sich nicht, öffentlich darüber zu sprechen, weil sie fürchten, dass sie dadurch ihre Reputation verlieren.

Ganz unbegründet ist die Befürchtung nicht. Auch Alf Jasinski musste diese Erfahrungen machen, nachdem er mit seinen Erfahrungsberichten an die Öffentlichkeit gegangen ist.

Alf Jasinski hat die Anfeindungen am Ende nicht mehr verkraftet, weil er ein sensibler und feinfühliger Mensch war. Christa Jasinski glaubt sogar, dass der Shitstorm ihrem Mann das Leben gekostet hat. Sie sagt::

„Als Alf damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat er ein Forum eröffnet. Es waren dort Menschen drin, die einen Shitstorm losgetreten haben. Alf konnte damit nicht umgehen. Dem war das nicht egal. Das hat ihn immer wieder krank gemacht.

Zudem hatte er eine Aneurysma im Bauch, das geplatzt ist, später kam noch Lungenkrebs hinzu. Trotz dass er auf dem Weg der Heilung war, hat er aufgegeben, weil er nicht mehr wollte. Er hatte einfach seinen Lebensmut verloren.“

Christa Jasinski hat das Werk ihres Mannes Alf mit der zehnteiligen Thalus von Athos fortgesetzt und beendet. Ihr neuestes Buch, das in Kürze erscheinen wird, hat sie gemeinsam mit ihrem Sohn geschrieben. Es heißt: Im Universum ist alles ganz einfach.“

