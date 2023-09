Irre Theorie! Echter Putin seit mehr als einem Jahr verschwunden? (Videos)

Öffentliche Auftritte von Kreml-Chef Wladimir Putin werden in letzter Zeit genau unter die Lupe genommen. Denn immer häufiger kamen Doppelgänger-Gerüchte auf. Nun behauptet der ukrainische Geheimdienstchef Kyrylo Budanow: Der echte Putin wurde schon seit Juni 2022 nicht mehr gesehen.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs wird über den Gesundheitszustand von Wladimir Putin spekuliert. Der Kreml-Chef soll schwer krank sein, an Parkinson und Krebs leiden, hieß es schon.

Die Gerüchte wurden angeheizt durch öffentliche Auftritte, bei denen angeblich Doppelgänger des russischen Präsidenten eingesetzt wurden. Ob diese Theorien stimmen, bleibt unklar.

Denn offiziell bestätigt hat Russland eine mögliche Erkrankung Putins bislang nicht. Währenddessen kommen aus der Ukraine neue Gerüchte um seinen Gesundheitszustand auf.

Wie jetzt Kyrylo Budanow, Direktor des Militärnachrichtendienstes der Ukraine, behauptet, trat der echte Putin angeblich schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr in der Öffentlichkeit auf.

Wladimir Putin schon tot? Kyrylo Budanow behauptet: Echter Putin seit über einem Jahr verschwunden

In einem Interview, das auf YouTube vom Kanal „Filmstudio Odesa“ veröffentlicht wurde, sagte der Geheimdienstchef, dass der Putin, „den jeder zu kennen pflegte, zuletzt um den 26. Juni 2022 gesehen wurde“.

Dafür könne es verschiedene Gründe geben. Budanow ließ auf Nachfrage offen, ob der echte Putin bereits tot sei, schwer krank oder sich einfach nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen möchte. Zu Aufnahmen, auf dem der russische Präsident dem Anschein nach auf eine imaginäre Uhr schaut, erklärte der Ukrainer weiter, es solle jedem seiner eigenen Fantasie überlassen werden, ob dies der wahre Putin sei. (Putin: Russland war und bleibt „absolut unbesiegbar“ – Medwedew: „Die Offenbarungen der Apokalypse rücken näher“)

Budanow hatte schon mehrmals behauptet, es gäbe Putin-Körperdoubles und Doppelgänger.

Ukrainischer Geheimdienstchef sorgt mit irrer Putin-Theorie für Diskussionen

Auch auf Twitter wird Budanows Theorie diskutiert. Manche Nutzer glauben, dass an der Geschichte durchaus etwas dran sein könnte.

300x250

„Nun, Budanow weiß viel mehr als die meisten von uns, also werde ich mich drei Sekunden lang fragen, ob der ursprüngliche Putin noch lebt – ich vermute es, da sich sonst jemand anderes zum Zaren erklärt hätte -, denn ob es nun stimmt oder nicht, es scheint nichts am russischen Missbrauch der Ukraine geändert zu haben.“, heißt es in einem Kommentar.

Auch diese User glaubt: „Die Gerüchte über seinen Darmkrebs können nicht nur erfunden sein. Er ist höchstwahrscheinlich gestorben, aber da er so viele und überzeugende Doppelgänger hat, muss die Show bis zum Ende weitergehen.“

Andere bleiben jedoch skeptisch, und so fordert ein weiterer Nutzer: „Eine Gesichtserkennungssoftware sollte das ziemlich schnell aufklären, wenn sie es öffentlich aufklären wollen.

Selbst wenn sie sich ähnlich sehen – es sei denn, es handelt sich um eineiige Zwillinge – sollte sie in der Lage sein, dies anhand eines oder mehrerer guter Fotos zu erkennen. Vielleicht kann man sie sogar kostenlos online nutzen.“

300x250 boxone

Wladimir Putin schwer krank? Experte sicher: Westen weiß über Doppelgänger und Körperdouble Bescheid

Wie der „Daily Star“ schreibt, sind auch andere Experten der Meinung, Wladimir Putin setze schon seit Längerem Doppelgänger und Körperdoubles ein und lässt sich nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken.

Der russische Politologe Waleri Solowei, der auch glaubt, dass Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin nicht bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, hält den Kreml-Tyrann für schwer krank. „Er kann kaum aus dem Bett aufstehen und hat Schwierigkeiten, sich anzuziehen“, sagte er.

Putin könne sich aktuell nicht einmal selbst die Hose anziehen geschweige denn an den Präsidentschaftswahlen 2024 teilnehmen. Dem Westen sei dies bereits bekannt. Es ist eine weitere verrückte Theorie um Wladimir Putin, die aber noch der Aufklärung Bedarf.

Aktuell wissen wohl nur wenige Leute im engsten Vertrautenkreis des Präsidenten, was an all den bizarren Gerüchten wirklich dran ist.

Budanov told when the real Putin last appeared in public The head of the Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine, Kyrylo Budanov, once again hinted at the existence of doppelgangers of Russian President Vladimir Putin. According to him, the… pic.twitter.com/5J8T9PABkG — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) August 26, 2023

In einem anderen Mainstream-Artikel wird behauptet:

Angst um Putins Gesundheitszustand

Während eine kryptische Nachricht bei Telegram die Spekulationen um den Gesundheitszustand von Wladimir Putin befeuerte, wurde ein Kreml-Oberst bei der Gartenarbeit eliminiert.

„Gott, verlass uns nicht!“ Wirbel um Putin-Gesundheitszustand nach mysteriöser Nachricht

Diese Nachricht sorgte in dieser Woche für reichlich Wirbel. In der mysteriösen Botschaft eines russischen Bloggers hieß es beim Messenger Telegram neben einem Putin-Bild: „Gott, verlass uns nicht. Bete zu Gott, dass du am Leben und gesund bist“. Was war passiert? Unklar!

Ein mysteriösen Post beim Messenger Telegram, den Anton Geraschenko, Berater des ukrainischen Geheimdienstes, auf seinem Account beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) veröffentlicht hat, sorgt für Verwirrung.

Ein kürzlich auf einem russischen Telegram-Kanal veröffentlichter Beitrag (siehe weiter unten) hat Bedenken über den Gesundheitszustand von Wladimir Putin geweckt. Der Beitrag, dem ein Bild des russischen Staatspräsidenten beigefügt ist, stammt von dem „Z-Blogger“ Pozdnyakov und lautet: „Gott, verlass uns nicht. Bete zu Gott, dass du am Leben und gesund bist“.

Es dauerte natürlich nicht lange, bis die kryptische Botschaft in den sozialen Medien neue Diskussionen über den Gesundheitszustand von Wladimir Putin auslöste. Auch bei Geraschenko scheint die Verwunderung über den Post groß zu sein.

An interesting post on the Telegram channel of „Z-blogger“ Pozdnyakov: „God, don’t you leave us 🙏🙏🙏 Pray to God you are alive and healthy 🙏“ https://ad.style/ What is going on? pic.twitter.com/w1mlbuQyfx — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 28, 2023

Neben seinem Post fragt er schlicht: „Was geht hier vor sich?“ Die Spekulationen kennen da kein Ende: „Wahrscheinlich nichts, aber wenn er krank ist und seine Zeit sich dem Ende zuneigt, dann macht es tatsächlich Sinn, Prigoschin loszuwerden.

Er würde in diesem Fall sicher versuchen, die Führung zu übernehmen“, mutmaßt ein Kommentator zum Beispiel. Eine aktuelle Erklärung der russischen Regierung zum Befinden des Staatspräsidenten gibt es nicht.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/news.de am 03.09.2023