Krisenvorsorge: Neue Top-Produkte für Outdoor und Survival

Fernglas gummiarmiert – 7 x 50

Dieses kompakte, faltbare Fernglas besitzt folgende Eigenschaften:

7-fache Vergrößerung

Sehfeld: 123m / 1000m

Dioptrienfeineinstellung

inkl. Tragetasche mit Schulterriemen, Reinigungstuch und Gebrauchsanweisung

Höhe: 18 cm

Breite: 19 cm

Objektivdurchmesser: 50 mm

Gewicht mit Tasche: 930 g

Isomatte Therm-A-Rest Kopp NeoAir® VentureTM regular

Beständiger NeoAir-Komfort und kleines Packmaß zu einem ausgesprochen günstigen Preis

Hohe Isolierung: WaveCoreTM Technologie bietet doppelt so viel Wärme wie nicht isolierte Matten.

Kompakt: Isolierung ohne voluminöses Füllmaterial und dadurch geringes Packvolumen

Bequem: 5 cm hohe und horizontale Kammern bieten höchste Stabilität und Stützkraft.

Strapazierfähig: Strapazierfähiges 50D Polyester und bewährte, luftdichte Beschichtungen gewährleisten zuverlässige, langjährige Performance.

WingLockT Ventil: Unser intuitives und zuverlässiges Ventil verhindert ein ungewolltes Austreten der Luft und sorgt mit maximalem Luftstrom für schnelles Aufblasen und Luftablassen.

Mit Pumpsack, Packsack und Reparaturkit

51 x 183 cm (20 x 72 in)

540 g (1 lb 3 oz)

5 cm

R-Wert 2,2

50D polyester

Made in Irland

Isomatte Therm-A-Rest Kopp Trail Lite regular

Hervorragende Kombination aus Komfort, Kompaktheit und essenzieller Wärme

Vielseitig: Leicht und kompakt genug für Rucksacktouren, mit ausreichend

Komfort für die meisten Abenteuer

Gestanzter Schaumstoff: Geringes Gewicht und hohe Wärme summieren sich zu einer kompakten Performance. Hält warm und lässt sich platzsparend

zusammendrücken.

Einfache Verwendung: Selbstaufblasender Schaumstoffkern lässt sich zum leichten Einpacken klein aufrollen.

Speziell für Frauen: Mehr Wärme für alle, die beim Schlafen leicht frieren.

WingLockT Ventil: Unser intuitives und zuverlässiges Ventil verhindert ein ungewolltes Austreten der Luft und sorgt mit maximalem Luftstrom für schnelles Aufblasen und Luftablassen.

Einschließlich Packsack

51 x 183 cm (20 x 72 in)

740 g (1 lb 10 oz)

3,8 cm

R-Wert 3,2

50D polyester

Made in Irland

Schlafsack Alvivo Arctic Extreme 225

Der robuste Outdoor-Schlafsack für Extremtemperaturen



Der Alvivo Arctic Extreme 225 ist ein Mumienschlafsack, der für extreme Temperaturen konzipiert wurde. Er kommt auch bei Expeditionen, Militär und Spezialeinheiten zum Einsatz. Das Außenmaterial ist aus strapazierfähigem und reißfestem Polyamidgewebe, das fast alles mitmacht.

Erholsame und warme Nächte auch bei extremen Bedingungen

Seine hochwertige Füllung, der Wärmekragen und die 3-Lagen-Konstruktion sorgen für eine hervorragende Wärmeleistung und damit für erholsame und warme Nächte auch unter extremen Bedingungen. Der Alvivo Arctic Extreme 225 kann mit dem mitgelieferten Packsack auf ein Transportvolumen von nur rund 6 l gepackt werden. Dadurch lässt er sich sehr komfortabel im Rucksack oder in einer Packtasche verstauen und zählt damit nicht nur zu den wärmsten und robustesten Schlafsäcken seiner Kategorie, sondern auch zu den handlichsten. Eine Investition, die sich lohnt!

Selbst bei widrigen Temperaturen bis zu minus 29 °C sind Sie warm eingepackt.

Länge: 225 cm

Schulterbreite: 80 cm

Fußbreite: 50 cm

Außenmaterial: 100 % Polyamid

Innenmaterial: 100 % Polyester

Füllung: 100 % Polyester, 4-Loch-Hohlfaser, silikonisiert

Temperaturbereich:

Komfort: -5 °C

Extrem: -29 °C

Packmaß: 27 × 22 cm

Gewicht: 1850 g (mit Packsack 2000 g)

Erste-Hilfe-Set Leina Pro 43-teilig (Made in Germany)

Dieses Erste-Hilfe-Set wird in einer praktischen MOLLE-Tasche geliefert, sodass Sie die Tasche fertig gepackt einfach an Ihrer Ausrüstung befestigen können und so für jede Outdoor-Aktivität das Wichtigste bei sich haben. Es wird in höchster Qualität von der Firma Leina-Werke GmbH in Deutschland für Sie hergestellt.

Inhalt in Folientasche:

1 steriles Verbandpäckchen klein 6 × 8 cm

2 sterile Verbandpäckchen mittel 8 × 10 cm

1 steriles Verbandpäckchen groß 10 × 12 cm

1 steriles Verbandtuch 40 × 60 cm

1 steriles Verbandtuch 60 × 80 cm

6 sterile Wundkompressen 10 × 10 cm

2 Hautreinigungstücher

1 Heftpflaster 5 m × 2,5 cm

1 Pflasterset (4 × Wundschnellverband 10 cm × 6 cm, 2 × Fingerkuppenverband, 2 × Fingerverband 12 × 2 cm, 2 × Pflasterstrips 1,9 × 7,2 cm, 4 × Pflasterstrips 2,5 × 7,2 cm)

2 Fixierbinden 6 cm

3 Fixierbinden 8 cm

1 Rettungsdecke 160 × 210 cm silber/gold

2 Dreiecktücher 136 × 96 × 96 cm

1 Verbandschere

4 Erste-Hilfe-Handschuhe

1 Erste-Hilfe-Anleitung

Geo Keimglas

Vitamine und Mineralien im Überfluss – das ganze Jahr hindurch

Das Geo Keimglas von Bavicchi – einem Familienunternehmen aus Perugia/Italien – ist sicherlich eine der einfachsten und effektivsten Methoden, schmackhafte und nahrhafte Sprossen in nur wenigen Tagen in Ihrem eigenen Zuhause herzustellen. Sie erhalten ein für Lebensmittel geeignetes Glasgefäß, einen dafür speziell angefertigten Schraubdeckel mit Metallnetz, einen Keramikboden und die Metallhalterung des Glases. Die benutzerfreundliche mitgelieferte Anleitung ist generell für alle Pflanzenarten anwendbar. Das Einzige, was je nach Art der Keimung variiert, sind die maximalen Mengen der zu verwendenden Samen und die Zeit, die benötigt wird, um das Produkt zu erhalten.

Nicht geeignet für schleimbildende Saaten wie zum Beispiel Kresse.

Maße: 15 × 15 × 14 cm

Gewicht: 900 g

Maße (Glas): 3,5 × 10 cm

Füllmenge: ca. 300 g

Lieferumfang: Sprossenglas (700 ml) mit speziellem Schraubverschluss, Edelstahlgestell, Abtropfschale aus Keramik

Kilner® Gewürzregal inkl. 6 Gewürzgläsern mit Bügelverschluss

Das perfekte Zuhause für Ihre Lieblingskräuter und -gewürze!

Das Kilner® Gewürzregal bietet Platz für die 6 mitgelieferten Gläser und verleiht Ihrer Küche oder Ihrem Esszimmer eine besondere Note. Es vereint Praktikabilität mit einem Hauch von Eleganz.

Die hochwertigen Gläser und der Edelstahlverschluss mit luftdichter Gummidichtung halten den Inhalt frisch und aromatisch. So behalten Ihre Gewürze ihren vollen Geschmack und ihr Aroma für lange Zeit.

Als zusätzliches Highlight erhalten Sie 12 trendige Etiketten, um Ihre Gewürzgläser perfekt zu beschriften und zu organisieren. Kein langes Suchen mehr – Sie haben Ihre Gewürze immer im Blick!

Kreieren Sie mit der beiliegenden Rezeptbroschüre köstliche Gewürzmischungen, die Ihre Gerichte verzaubern. Holen Sie sich das Kilner® Gewürzregal und bringen Sie Stil und Ordnung in Ihre Küche – das perfekte Accessoire für jeden Gewürzliebhaber!

Maße (Regal): 35,5 × 9 × 10 cm

Lieferumfang: Gewürzregal aus Holz, 6 Gläser à 70 ml mit Bügelverschluss, 12 Etiketten, Rezeptbroschüre Gläser ohne Inhalt.

7,5 kg Bio-Hafer – keimfähig und unbehandelt

Sorgen Sie für eine nachhaltige Langzeitversorgung mit unserem hochwertigen Bio-Hafer – keimfähig und unbehandelt.

Mit 7,5 kg Vorrat sind Sie bestens für alle Eventualitäten gerüstet. Unser Bio-Hafer ist über 10 Jahre haltbar und somit die perfekte Lösung für Ihre Vorratshaltung.

Entdecken Sie die vielseitigen Möglichkeiten unseres Bio-Hafer-Saatguts, indem Sie es mühelos zu feinem Hafermehl verarbeiten. Unsere empfohlene elektrische Getreidemühle ermöglicht Ihnen eine effiziente und einfache Mahlung für eine Vielzahl von Anwendungen.

Hafermehl ist ein wertvoller Bestandteil zahlreicher Lebensmittel. Hier sind vier Beispiele, wie Sie Hafermehl verwenden können:

Nährstoffreiches Brot – Genießen Sie köstliches und gesundes Brot mit dem Zusatz von Hafermehl.

Gesunde Kekse und Riegel – Bereiten Sie leckere, energiereiche Snacks mit Hafermehl zu.

Haferflocken-Pfannkuchen – Verwöhnen Sie sich und Ihre Familie mit fluffigen und nahrhaften Pfannkuchen aus Hafermehl.

Glutenfreie Backwaren – Ersetzen Sie Weizenmehl durch Hafermehl und genießen Sie glutenfreie Backwaren wie Kuchen, Muffins und mehr.

Sichern Sie sich noch heute Ihren Vorrat an 7,5 kg Bio-Hafer und entdecken Sie die Vielseitigkeit unseres hochwertigen Saatguts in Verbindung mit unserer empfohlenen elektrischen Getreidemühle. Investieren Sie in Ihre nachhaltige Versorgung und genießen Sie die Freude des selbstgemachten Hafermehls und seiner zahlreichen Anwendungen!

Egal, ob Sie es verarbeiten wollen oder im Ernstfall ein eigenes Getreidefeld anlegen wollen. Mit 7,5 Kilo sind Sie bestens gerüstet!

Ursprungsland: Deutschland

Elektrische Getreidemühle

Die Innovation unter den Getreidemühlen!

Selber mahlen ist etwas für Menschen, die gern selbst entscheiden. Darüber, woher das Getreide kommt, welche Sorte es sein soll und wann, wie fein oder grob es verarbeitet werden soll. Mit der Mockmill 100 holen Sie sich die nächste Generation der elektrischen Getreidemühlen nach Hause und legen selbst die Grundlage für eine gesunde, nährstoffreiche und genussvolle Ernährung!

Ca. 100 g feinstes Mehl pro Minute dank neu entwickelter Mahlsteine

Stufenlose Feineinstellung von sehr fein bis grob für optimale Mahlergebnisse

Kraftvoller 360-Watt-Motor für die zuverlässige Verarbeitung aller Getreide

Leiser und vibrationsarmer Betrieb

Robustes und innovatives Gehäuse aus nachwachsenden Rohstoffen

Kinderleichte Bedienung und einfache Reinigung

Werkzeuglos zu öffnen

Hergestellt in Deutschland

6 Jahre Garantie

Die Mockmill 100 kann mehr als nur Getreide!

Der leistungsstarke Motor der Mockmill 100 macht sie zum vielseitigen Universaltalent unter den Getreidemühlen. Zusammen mit den großen Mahlsteinen aus selbstschärfender Korund-Keramik (Durchmesser 90 mm) und der optimierten Mahlfläche zaubert sie nicht nur besonders feines Mehl und verarbeitet alle Getreidesorten, sondern eignet sich unter anderem auch hervorragend für:

alle Hülsenfrüchte (Bohnen, Erbsen, Linsen, Kichererbsen)

Edelkastanien und sogar Eicheln (richtig vorbereitet und gut getrocknet)

Eierschalen (als Lebensmittelergänzung oder Bodenverbesserer im Garten)

getrocknete Pilze, vor allem zusammen mit Getreide

verschiedene Ölsaaten (wenn sie zusammen mit Getreide verarbeitet werden)

trockene Kräuter und Gewürze

grobes Salz.

Gewicht: 6,7 kg

Trichterfüllmenge: ca. 1100 g

Mahlwerk: Mahlsteine aus Korund-Keramik

Mahlgrad: stufenlos verstellbar von sehr fein bis grob

Mahlleistung bei Weizen: ca. 100 g feinstes Mehl pro Minute

Leistung: 360 Watt

Maße: 22 × 39 × 20 cm (B × H × T)

