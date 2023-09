mRNA-Impfstoffe enthalten ein Kuhprotein das tödliche Fleischallergien auslöst (Video)

Teile die Wahrheit!

Bereits 1996 ließen die Vereinten Nationen zwischen den Zeilen durchblicken, Lebensmittel als Waffe einzusetzen. Geht es nach den Plänen des Weltwirtschaftsforums, sollen Menschen statt Fleisch bald nur noch Ungeziefer essen. Wie aber lässt sich dieser Plan der Umerziehung umsetzen?

Dadurch, dass Menschen allergisch auf Fleisch und anderen Lebensmitteln reagierenden. Das behauptet der bekannte US Investigativ-Journalist Alex Jones. Von Frank Schwede

Allergische Reaktionen sind Reaktionen des Immunsystems auf normalerweise harmlose Substanzen. Allergische Reaktionen können unter anderem zu tränenden Augen, juckendem Hautausschlag bis hin zum anaphylaktischen Schock führen, der lebensbedrohlich ist , etwa nach einem Bienen- oder Wespenstich.

Immer mehr Menschen reagieren mittlerweile auch auf Lebensmittel allergisch. Häufigste Auslöser sind meisten Nüsse und Eier. Aber auch Fleisch, vor allem rotes Fleisch, kann allergische Reaktionen hervorrufen. In diesem Fall sprechen Mediziner vom sogenannten Alpha-Gal-Syndrom.

Auslöser der Immunreaktion ist in diesem Fall ein spezieller Zucker, der sich in den Zellmembranen der meisten Säugetiere befindet. Auch der Biss der Einzelsternzecke kann eine lebenslange Fleischallergie zur Folge haben. Diese Zeckenart ist vor allem in den Südstaaten der USA anzutreffen.

Auch zahlreiche Inhaltsstoffe, die zur Herstellung von Lebensmitteln, Körperpflegeprodukte, Medikamente, einschließlich Impfstoffe, enthalten Alpha-Gal. Der bekannte US Investigativ-Journalist und Moderator Alex Jones glaubt, dass künftig immer mehr Menschen an einer Rotfleischallergie leiden könnten. In einem Videobeitrag auf „Infowars“ vom 7. August 2023 erklärt Jones warum:

„Ich kenne eine Menge Leute, die kein rotes Fleisch mehr essen können, die nicht von einer Zecke gebissen wurden, zuvor aber eine mRNA-Impfung erhalten haben…“

Kürzlich gab die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) eine Liste von Impfstoffbestandteilen heraus, die Alpha-Gal enthalten, dessen genaue chemische Bezeichnung Galaktose-alpha-1,3-Galaktose heißt.

Laut Johns Hopkins Institute for Vaccine Safety enthalten neun Impfstoffe Gelatine in Mengen von bis zu 15 mg pro Dose. Dazu gehören unter anderem Impfstoffe gegen Tollwut, Grippe und Masern/Mumps und Röteln.

In einer Studie aus dem Jahr 2021 wurden sogar Fälle von schwerer Anaphylaxie bei Personen beschrieben, die zuvor einen gelatinehaltigen Impfstoff erhielten. Wird die Gelatine bewusst den Impfstoffen zugefügt, um allergische Reaktionen hervorzurufen. Alex Jones glaubt ja:

„Es ist möglich, Impfstoffen Proteinen hinzuzufügen, um allergische Reaktionen hervorzurufen. Es liegt an den Impfstoffen, den sie den Kühen geben werden, wenn man das Fleisch ist, wird man krank und man sieht, dass die Leute jetzt kein Rindfleisch mehr essen können, genau wie die Menschen, die plötzlich keine Gluten mehr vertragen, nachdem sie angefangen haben, Mais und Sojabohnen mit Glyphosat zu behandeln. Die Menschen reagieren nicht allergisch auf Mais und Sojabohnen, sondern auf Glyphosat.“

Jones befürchtet, dass Impfstoffe schon lange als Waffe gegen die Menschheit eingesetzt werden, weil die nämlich ein ideales Instrument zur Bevölkerungskontrolle sind. Jones nennt dazu ein weiteres erschreckendes Beispiel:

„Sie können das mit jedem Impfstoff machen. Du nimmst eine Tetanusimpfung und kannst nicht mehr schwanger werden. Mitte der 1990er Jahre fügten sie in Afrika das passende Hormon hinzu, das eine Autoimmunreaktion der Mutter hervorrief. Das Baby vom Immunsystem der Mutter angegriffen.

In nahezu hundert Fällen kam es zu einer Fehlgeburt. Sie können Sie also gegen Ihr eigenes Baby allergisch machen. Sie können Sie gegen alles, was sie wollen, allergisch machen.“

Die mRNA-Impfung gilt unter Kritikern mittlerweile als Biowaffe. Das gilt nicht nur für Covid-Impfstoffe, sondern auch für mRNA-Impfstoffe, die künftig in der Veterinärmedizin eingesetzt werden, die in den USA kurz vor der offiziellen Einführung stehen. (Corona-Impfkampagne verursachte 338-fachen Anstieg von Krebserkrankungen und AIDS)

Selbst wenn Nutztiere nach einer Impfung mit einem mRNA-Impfstoff keine besorgniserregenden Reaktionen zeigen, ist die Gefahr für den Verbraucher nicht zu unterschätzen.(Warum mit COVID-19 geimpfte junge Menschen an Grippe sterben und wie ihr Tod genutzt wird, um neue mRNA-Influenza-Impfstoffe voranzutreiben)

Schon ein Stückchen mRNA kontaminiertes Fleisch im Mund, das nicht vollständig gegart wurde, begünstigt, dass die mRNA zusammen mit Proteinen vom Blut aufgenommen wird und sich im gesamten Körper verteilt.

Obwohl die Magensäure einen Großteil der mRNA zerstört, wird sie bereits beim Zerkauen über die Mundschleimhaut aufgenommen, weshalb Medikamente wie beispielsweise CBD-Öl nach der Einnahme nicht gleich heruntergeschluckt werden sollten.

Malone warnte im Januar 2023 in einem Fachartikel, dass große Pharmakonzerne bereits 2016 angekündigt haben, mRNA-Impfstoffe und Medikamente für die Tierzucht zu entwickeln und zeitnahe auf den Markt zu bringen.

Bisher besteht noch Unklarheit, ob das Kochen oder Braten unter großer Hitze die empfindlichen Proteine zerstört, die die Tiere durch die mRNA-Impfungen produzieren. Deshalb raten Verbraucherschützer vor dem Verzehr von rohen und rosa Fleischprodukten ab, wenn die Quelle unbekannt ist.

Seit der Corona-Massenimpfung ist bekannt, dass mRNA zu vielfältigen gesundheitlichen Problemen bis hin zum Tod führen kann, weil sie im Blut zirkuliert und sich auch in den Organen festsetzen kann.

Die mRNA veranlasst den Körper dazu, giftige Proteine wie das Spike-Protein zu produzieren, die eine hoch toxische Wirkung entfalten, Arterien verstopfen und zu Schlaganfällen und Herzinfarkten führen können.

Außerdem verändert die mRNA die Chromosomen und kann zu einer dauerhaften genetischen Veränderungen im gesamten Organismus führen, weshalb es sich streng genommen nicht um eine harmlose Impfung handelt, wie von offizieller Seite behauptet wird, sondern um eine Gen-Therapie im eigentlichen Sinne

Viele Gen-Impfstoffe wurden bereits zugelassen

Der US amerikanische Mediziner Joseph Mercola behauptet im Online-Magazin Global Research, dass Schweinezüchter in den USA seit 2018 mRNA-Impfstoffe des Herstellers „HarrisVaccines“ einsetzen, dass gegen die Schweinegrippe zugelassen wurde.

Auch das Biotech Unternehmen „CureVac“ entwickelte 2016 ein auf mRNA-Basis konzipiertes Gen-Präparat gegen die Tollwut bei Schweinen. Nach Aussage von Mercola verzehren die Amerikaner seit 2016 genverseuchtes Schweinefleisch.

Über die Plattform „Sequivity“, die 2018 von den Pharmakonzernen Merck und Moderna entwickelt wurde, können Züchter Gen-Impfstoffe für ihre Schweine sogar individuelle nach eigenem Wünschen konzipieren lassen. Einen Sicherheitstest gibt es nicht.

Gen-Produkte für Kühe und Rinder sind noch nicht auf dem Markt, stehen aber unmittelbar vor der Zulassung. Das gilt auch für mRNA-Impfstoffe mit Lipid-Nanopartikel für Hühner gegen die Vogelgrippe.

Im April 2023 gab die Cattlement´s Association, eine politisch aktivistische Lobby der US-Fleischindustrie, bekannt, dass sie Gen-Präparate ab sofort bei Kühen und Rindern einsetzen wolle.

Wahrscheinlich aufgrund öffentlichen Drucks haben die Aktivisten kurz darauf einen Rückzieher gemacht und erklärt, dass es sich um eine unwahre Behauptung handelt. Wörtlich heißt es in der Erklärung:

„In den Vereinigten Staaten sind derzeit keine mRNA-Impfstoffe für die Verwendung bei Rindern zugelassen. Rinderzüchter und Viehzüchter impfen zwar Rinder, um viele Krankheiten zu behandeln und zu verhindern, aber derzeit enthält keiner dieser Impfstoffe mRNA-Technologie.“

Das heißt aber nicht automatisch, dass sich kein Rindfleisch mit mRNA im Handel befindet. Rechtsanwalt Thomas Renz aus dem US Bundesstaat Missouri weist darauf hin, dass Rindfleischprodukte aus China und anderen Ländern bereits mit mRNA verunreinigt sein könnten, weil der US Kongress die Herkunftskennzeichnung bei Rindfleischimporten abgeschafft hat.

Surreptitious Insertion of mRNA Could Be in the U.S. Food Supply RIGHT NOW „What’s happened is, we found out that they’re actually already doing this [inserting mRNA in food] in some countries. And because Congress decided to remove the country of origin labels from food… pic.twitter.com/dd27wOvLn8 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 8, 2023

Renz fordert deshalb eine ausdrückliche Kennzeichnung von Gen-Produkten. Auf Twitter schrieb der Anwalt am 8. April 2023:

„Was passiert ist, ist, dass wir herausgefunden haben, dass dies (das Einfügen von mRNA in Lebensmitteln / Anm. d. Red.) in einigen Ländern tatsächlich bereits passiert. Und der Kongress hat beschlossen, die Herkunftsländerkennzeichnung von Lebensmitteln zu entfernen.“

Verbraucher sind oft ahnungslos

Tatsache ist, dass es in China bereits schon möglich ist, orale Impfstoffe mit mRNA-Technologie über die Kuhmilch zu verabreichen. Ahnungslose Verbraucher wissen oft gar nicht, was sie täglich zu sich nehmen. (Impfbanane, mRNA-Salat & mehr: Unbewusste Zwangsimpfung durch Nahrungsmittel?! (Video))

Renz behauptet, dass auch die US-Regierung seit mindestens zwei Jahrzehnten an der Integration von Impfstoffen in Lebensmitteln arbeitet. Auch in einem Interview mit Natalie Winters äußert der Anwalt seine Befürchtung:

„Bill Gates, die WHO und eine Menge Universitäten reden davon, Gen-Impfungen als Teil der Nahrung einzuführen. Sie werden die Gene dieser Lebensmittel modifizieren und sie zu indirekten mRNA-Impfungen machen.“

Pfizer and Moderna Have Admitted in Federal Filings That Their mRNA Injections are Gene Therapy Attorney @RenzTom: „So if you’re wondering why so many side effects are possible, it’s because it’s an untested category of drug … They don’t know what’s gonna happen.“ pic.twitter.com/MAGGM5Jprs — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 8, 2023

Obwohl zahlreiche US Behörden in öffentlichen Erklärungen die Bedenken zahlreicher Verbraucherschützer bezüglich des Einsatzes von mRNA-Impfstoffen in der Rinderzucht auf Verschwörungstheorien und Fake News zurückführen, sind die Sorgen keinesfalls unbegründet.

Zahlreiche US Bundesstaaten haben bereits zu Beginn des Jahres Gesetzentwürfe zur Genehmigung von mRNA-Impfstoffen für Nutztiere und Pflanzen vorgelegt.

Renz weist darauf hin, dass die Notfallzulassung der Covid-Impfstoffe es Pharmaunternehmen ermöglicht hat, jahrzehntelange Studien über Nebenwirkungen zu umgehen, obwohl zahlreiche Experten wie Robert Melone von Anfang an Bedenken geäußert haben. In einem weiteren Tweet vom 8. April 2023 schreibt Renz:

„Wenn Sie sich also fragen, warum so viele Nebenwirkungen möglich sind, liegt es daran, dass es sich um eine nicht getestete Medikamentenkategorie handelt… Sie wissen nicht, was passieren wird.“

Robert Melone sagte in einem Interview mit dem US Podcaster Joe Rogan, dass es viele Möglichkeiten gibt, klinische Studien und Studienberichte so zu gestalten, dass die negativen Punkte verschwiegen und die guten in den Vordergrund gestellt werden und dass die Berichte oft durch erwartete Ergebnisse und Datentricks verzerrt werden. „Finanzielle Anreize sorgen zudem dafür, dass negative Ereignisse verschwiegen werden“, so Melone

Kommt die Impfung über die Milch?

Nicht nur Verbraucherschützer warnen vor einer Impfung durch die Hintertür, auch Thomas Renz fürchtet, dass sich entsprechende Pläne bereits in der Schublade befinden und dass das der wahre Grund ist, warum das Gesetz auf Kennzeichnungspflicht auf Ablehnung stößt. Dazu postete Renz am 5. April 2023 auf Twitter:

„Wenn sie den Kühen keine genverändernden Medikamente verabreichen, warum lehnen sie dann das Gesetz ab? Tatsache ist, dass sie mehr tun und tun werden. Wussten Sie, dass sie eine Impfung durch Milch planen?“

Joseph Mercola zeigt sich indes beunruhigt, dass die mRNA-Impfstoffe bei Schweinen nie getestet wurden. Weder auf Wirksamkeit noch auf Nebenwirkungen. Mercola sagt:

„Es ist klar, dass die Gen-Substanzen gegen Covid-19 keine Infektion verhindern. Wie bitte sollen wir davon ausgehen, dass mRNA-Spritzen gegen virale und bakterielle Infektionen bei Schweinen besser wirken.“

Doch für den Moment gibt Mercola Entwarnung. Laut seiner Aussage gibt es derzeit keine Hinweise, dass Rinder in den USA und in Europa bereits mit Gen-Impfstoffen behandeln werden.

Auch das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) sieht derzeit von mRNA-Impfstoffen ab – zumindest in der Produktion von Biofleischwaren, so die Agrar-Überwachungsgruppe OrganicEye.

OrganicEye sagt, dass die Verwendung der experimentellen Impfstoffe klar gegen die gesetzliche Definition Bio verstößt. Dennoch ist die Organisation davon überzeugt, dass das Landwirtschaftsministerium und Produzenten von Bioprodukten stillschweigend wegschauen und gar nicht genau wissen wollen, was die Veterinäre ihren Tieren spritzen. Ein Sprecher von OrganicEye sagt:

„Nicht fragen, nicht erzählen – Protokoll genehmigt, dass es Herstellern ermöglicht wird, Tieren gentechnisch veränderte Impfstoffe zu verabreichen und sie dennoch als biologisch zu kennzeichnen.“

Nach Worten von Mark Kastel, Geschäftsführer des in Wisconsin ansässigen Unternehmens OrganicEye, ist es bereits fünf vor zwölf, weil der Einsatz von mRNA-Impfstoffen in der Nutztierindustrie unmittelbar bevorsteht. Kastel sagt:

„Der Anstoß für uns, jetzt zu handeln, ist die bevorstehende Einführung von Impfstoffen für Nutztiere, die mithilfe der mRNA-Technologie hergestellt werden, ähnlich der, die Pfizer und Moderna zur Herstellung ihrer jeweiligen Versionen des SARS-CoV-2-Impfstoffes verwenden.“

Es gibt im Land eine anhaltende Kontroverse über diese neue Technologie und wir sollten daran arbeiten, Bio-Produkte als letzten sicheren Hafen für Esser zu erhalten, die sich eine wirklich natürliche Ernährung sichern möchten.“

Indes üben Lobbyisten der Agrarindustrie Schadenzbegrenzung und spielen die Bedenken der Verbraucher herunter, indem sie behaupten, dass mRNA-Impfstoffe für Rinder noch nicht zugelassen seien, – allerdings haben große Pharmaunternehmen und Regierungsbehörden wie der US Fish and Wildlife Service bereits mit mRNA-Impfstoffen an Tieren experimentiert. Und niemand kann sich sicher sein, dass sie das auch weiter tun werden.

Deshalb hält Kastel eine öffentliche Anhörung zu seiner Gesetzesinitiative, Hersteller von Bioprodukten dazu zu verpflichten, die Verbraucher über die Verwendung experimenteller mRNA-Impfstoffe in Fleisch- und Milchprodukten zu informieren, von größter Bedeutung.

Doch Kastels Erwartung sind eher gedämpft. Er fürchtet, dass die gesamte Viehzucht über kurz oder lang irgendwann komplett auf GVO-Impfstoffe umgestellt wird – ob mit oder ohne Zustimmung des Verbrauchers.

Alex Jones glaubt, dass die Erde kurz vor absoluten Machtübernahmen durch die Globalisten des Tiefen Staats steht. Und Jones weiß auch schon, wie das geschehen wird. Er sagt:

„Wir haben uns alle Aspekte angesehen und glauben, dass die Freisetzung von Biowaffen das sein könnte, was sie tun werden, um eine Weltregierung einzusetzen, um einem globalen Problem entgegenzuwirken. Die Vereinten Nationen haben gesagt, dass eine Pandemie das einzige ist, was sie tun könnten.

Das könnte nach Worten von Jones in letzter Minute ihre Weltregierung retten. Hoffen wir alle, dass es nicht soweit kommt.

Fazit: Schon lange werden unsere Lebensmittel durch sogenannte Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat vergiftet. Hinzu kommen Zusatzstoffe, über die kaum etwas bekannt ist. Auch Körperpflegeprodukte enthalten ein halbes Dutzend giftige Komponenten, die nach dem Auftragen über die Haut vom Körper aufgenommen werden. Selbst in Textilien und Waschmitteln sind gefährliche Giftstoffe enthalten, die den Organismus auf Dauer schädigen.

Während noch vor mehr als fünfzig Jahren halb so viele Menschen allergische Reaktionen auf zeigten, leidet heute fast jeder zweite an Allergien. Die Nutznießer ist vor allem der medizinisch industrielle Komplex. Jeder sollte jetzt damit anfangen über den Sinn von Krankheiten nachzudenken, gegen die kaum jemand etwas ausrichten kann, weil die auslösenden Faktoren in unserer Nahrung enthalten sind.

Das ist auch der Grund, weshalb die Grünen planen, den Anbau von Obst und Gemüse zu verbieten. Damit niemand mehr eine Chance auf gesunde und verträgliche Lebensmittel hat.

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 06.09.2023