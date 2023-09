Sind Sie bereit, wenn die Lichter ausgehen? Seltener Sonnensturm könnte Stromnetze lahmlegen

Mathew Owens, ein britischer Physiker und Professor für Weltraumphysik an der University of Reading , hat davor gewarnt, dass ein Jahrhundert-Sonnensturm Stromnetze lahm legen und Satelliten lahmlegen könnte.

Die Aktivität der Sonne nimmt derzeit zu und Wissenschaftler sind besonders besorgt über den laufenden Sonnenzyklus. Es ist bereits aktiver als im vorherigen Zyklus, was bedeutet, dass die Sonne aktiver werden könnte als in den letzten zwei Jahrzehnten.

Der aktuelle Sonnenzyklus richtet bereits verheerende Schäden an: Starke Sonneneruptionen führen zu Funkausfällen, die Langstreckenflüge stören.

Elon Musks SpaceX verlor außerdem 40 Starlink-Satelliten, als ein Sonnensturm die Atmosphäre ausdehnte, den Luftwiderstand für die Satelliten erhöhte und sie verglühen ließ.

„Wir haben im letzten Jahrzehnt mehrere Warnungen vor Sonnenstürmen erhalten. Da es immer wieder Nachrichten gibt, dass das Stromnetz überlastet ist, könnten wir irgendwann sogar einen Zusammenbruch beobachten“, sagte Dr. Daniel Verscharen, außerordentlicher Professor für Raumfahrt und Klima Physik am University College London .

„Die viel stärkeren Ereignisse ereignen sich nicht in jedem Zyklus. Aber während des Maximums eines starken Zyklus wie dem kommenden ist es wahrscheinlicher, dass es zu einigen dieser Ereignisse kommt, die hier auf der Erde zu Stromausfällen führen.“ (USA: Erwerb von Stromgeneratoren erschwert)

Dinge, die vor dem nächsten Blackout zu tun sind

Hier sind einige Schritte, die Sie unternehmen sollten , um sich auf eine Unterbrechung des Stromnetzes vorzubereiten:

Bauen Sie Ihren Überlebensvorrat auf

Bauen Sie Ihre eigenen Lebensmittel an und legen einen Vorrat von Medikamente an.

Bewahren Sie Folgendes auf:

Wasser. Sie können Notwasser in Ihrem Fahrzeug in isolierten Behältern mit weichen Seiten aufbewahren; Kühlboxen oder Wasserkrüge; 200-Liter-Fässer oder große, an beiden Enden verschlossene PVC-Rohre, die Sie unter der Erde lagern können; oder große Stahltanks, die die Wärme der oberirdischen Sonne absorbieren.

Gesunde, haltbare Lebensmittel, die Sie und Ihre Familie im täglichen Leben essen (und in Krisensituationen gerne essen werden), einschließlich Vollkornprodukten; eingemachtes/konserviertes Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Geflügel; Nüsse und Samen; und Bohnen und Hülsenfrüchte.

Lagerfähige Grundnahrungsmittel , darunter Salz, Honig, Apfelessig, Backpulver, Kokosöl, Kräuter und Gewürze.

Spezielle „Überlebensnahrung“, die man erst im Notfall aufreißt, wie zum Beispiel MRE-Rationen (Mahlzeiten, verzehrfertig).

Medizinische Erste-Hilfe-Artikel, einschließlich verschreibungspflichtiger Medikamente, die Ihre Familienangehörigen benötigen, rezeptfreie, unverzichtbare Medikamente, Desinfektionsmittel, antibakterielle Substanzen und medizinischer Bedarf. Halten Sie Notstrombatterien für medizinische Geräte bereit, wenn jemand in Ihrer Familie auf ein medizinisches Gerät angewiesen ist. Informieren Sie sich darüber, welche Batterie-Backups verfügbar sind.

Bargeld. Es wäre ratsam, einen Notfallfonds bei sich zu Hause zu haben – mindestens 1.000 Euro in verschiedenen Scheinen wären sinnvoll.

Tauschartikel . Bedenken Sie, dass auch Bargeld möglicherweise unbrauchbar werden könnte und bei einem ausreichend langen Stromausfall Bargeld an die Stelle von Bargeld treten könnte. Aus diesem Grund sollten Sie darüber nachdenken, einen Vorrat an Tauschartikeln anzulegen , die Sie für Ihre spezifischen Bedürfnisse eintauschen können.

Gegenstände und Werkzeuge, die nicht mit Strom betrieben werden , wie z. B. Küchengeräte (manuelle Dosenöffner, Handkurbel-Getreidemühle), allgemeine Heimwerkerwerkzeuge (Handbohrmaschinen, Handsägen) und Gartengeräte.

Erstellen Sie „Lights-Out“-Boxen oder Stromausfall-Sets

Dabei handelt es sich um tragbare Boxen oder Behälter, Plastiktüten und/oder große Seesäcke – die ersten Dinge, nach denen Sie im Falle eines Stromausfalls oder Stromausfalls suchen.

Einige Gegenstände, die Sie in Ihre „Lights-Out“-Boxen oder Stromausfall-Sets legen sollten, sind Taschenlampen, Stirnlampen und/oder Leuchtstäbe für jedes Familienmitglied, wiederaufladbare Batterien, Batterietester, Ladegeräte mit mehreren Quellen, Erste-Hilfe-Sets, Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeuge und andere Feueranzünder, Verlängerungskabel usw.

Stellen Sie sicher, dass jeder in der Familie weiß, wo sich die Box befindet, damit sie bei einem Stromausfall leicht gefunden werden kann.

Kaufen Sie ein handbetriebenes Wetter-/Notfallradio

Handkurbelradios werden von den Notfallbehörden als unverzichtbare Notfallausrüstung angesehen. Die besten Notkurbelradios bieten NOAA-Wetterwarnungen, nachhaltige Energie und Licht. In einer Zeit, in der die Menschen ohne Mobiltelefone und Internet praktisch hilflos sind, können diese Radios ein Hoffnungsträger sein, wenn Sie sie am meisten brauchen.

Investieren Sie in einen tragbaren Generator

Ein tragbarer Generator kann eine sinnvolle Investition sein, insbesondere wenn Sie in einer Gegend leben, die zunehmend von Unwettern betroffen ist. Abhängig von der Größe und dem Typ, den Sie kaufen, können Sie das Licht anlassen und Ihre Geräte mehrere Stunden bis mehrere Tage lang laufen lassen.

Die meisten Modelle sind benzinbetrieben und müssen aufgrund der gefährlichen Dämpfe weit entfernt von Ihrem Zuhause betrieben werden. Einige Optionen sind batteriebetrieben.

Planen Sie „unplugged“-Aktivitäten

Die Abhängigkeit von Unterhaltungselektronik kann bei Stromausfällen für alle Altersgruppen Langeweile zu einem großen Problem machen. Zu den „Unplugged“-Aktivitäten gehören das Spielen von Karten- und Brettspielen; Lösen von Puzzles und Worträtseln; und Bücher lesen.

Halten Sie den Tank Ihres Autos mindestens halbvoll

Bedenken Sie, dass Tankstellen Strom benötigen, um ihre Pumpen anzutreiben.

Kaufen Sie Wechselrichter für Ihr Fahrzeug

Wechselrichter sind Geräte, die den Gleichstrom (DC) von Ihrem Auto oder LKW in Wechselstrom (AC) umwandeln, der einige Ihrer Geräte und Geräte mit Strom versorgen kann.

Entwickeln Sie eine Überlebensmentalität

Konzentrieren Sie sich darauf, sicherzustellen, dass Sie und Ihre Lieben in Sicherheit sind, wenn das Stromnetz ausfällt. Seien Sie bereit, Schwierigkeiten zu ertragen und selbstständig zu sein.

