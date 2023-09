Teile die Wahrheit!

Ein ukrainischer Militärkommandeur hat versehentlich das wahre Ausmaß der ukrainischen Verluste eingestanden. Demnach sind in seinem Bereich 80 bis 90 Prozent der im letzten Herbst Einberufenen „tot, verwundet oder kampfunfähig“. Von Thomas Röper

Der ganze Wahnsinn des Krieges, den der Westen in der Ukraine gegen Russland führt, wurde in der ukrainischen Region Poltawa bekannt. Dort gestand der Militärkommandeur ein, dass von den im letzten Herbst Einberufenen ukrainischen Soldaten nur noch zehn bis zwanzig Prozent „übrig“ seien, „der Rest ist tot, verwundet oder kampfunfähig“.

Das Blutbad, das der Westen forciert, indem er die Ukraine immer weiter bewaffnet, anstatt über einen für alle Seiten akzeptablen Frieden zu verhandeln, bestätigt ein weiteres Mal die Aussage des russischen Präsidenten Putin, der immer wieder sagte, „der Westen kämpft bis zum letzten Ukrainer gegen Russland“.

Ich zitiere die Meldung aus der Nachrichtenagentur RIA über das Eingeständnis des Kommandeurs.

Beginn der Übersetzung:

Ukrainischer Militärkommandeur enthüllt versehentlich das Ausmaß der ukrainischen Verluste

Der Militärkommandeur der Region Poltawa, Bereshnoi, sagte, dass 90 Prozent derer, die den ukrainischen Streitkräften beigetreten sind, im Laufe des Jahres verloren wurden.

Im Laufe des Jahres haben die ukrainischen Streitkräfte bis zu 90 Prozent des Personals verloren, das im vergangenen Herbst zu den Einheiten eingezogen wurde, sagte der amtierende Leiter der regionalen Militärkommission von Poltawa, Oberstleutnant Witali Bereschnoi, wie das lokale Portal „Poltawschtschina“ berichtet.

Auf der 39. Sitzung des Stadtrats von Poltawa beklagte Bereschnoi vor den Abgeordneten, dass der vom ukrainischen Generalstab genehmigte Mobilisierungsplan im regionalen Zentrum nur zu 13 Prozent erfüllt wurde, während die ukrainischen Einheiten aufgestockt werden müssen. (Der Westen weiß, dass die Gegenoffensive der Ukraine scheitert – US-General: Ukrainern bleibt nur noch 30 bis 45 Tage Zeit)

„Beispielsweise sind von 100 Personen, die die Einheiten im letzten Herbst aufgestockt haben, nur noch 10 bis 20 übrig, der Rest ist tot, verwundet oder kampfunfähig“, zitiert das Portal die Aussage des Beamten.

Gleichzeitig schlug er vor, Meldestellen in den Stadtvierteln einzurichten und dort Vertreter der lokalen Behörden zu platzieren, die dabei helfen würden, „Wehrpflichtigen zu finden“.

Bereschnoi zufolge soll in der Region bald eine „große mechanisierte Brigade“ gebildet werden. In diesem Zusammenhang bat er die Abgeordneten, „diesen Prozess umfassend zu unterstützen“.

Die Ukraine steht seit dem 24. Februar 2022 unter Kriegsrecht, am Tag darauf unterzeichnete Wladimir Selensky ein Dekret über die allgemeine Mobilmachung. Männern im Alter von 18 bis 60 Jahren ist es für die Dauer des Kriegsrechts verboten, die Ukraine zu verlassen.

Ein Einberufungsbefehl kann an verschiedenen Orten zugestellt werden.

Es gibt Videos, in denen das auf der Straße, an Tankstellen und in Cafés geschieht. Er muss nicht unbedingt von einem Vertreter des territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung (wie die Militärkommissionen in der Ukraine neuerdings genannt werden) ausgehändigt werden, sondern kann auch von den Leitern des Unternehmens, in dem der Wehrpflichtige arbeitet, den Leitern des Wohnungs- und Wirtschaftsausschusses, Vertretern der Hausverwaltung und anderen Beamten vorgenommen werden.

„Völliger Unsinn“ über Soldaten aus Nordkorea und Betrug mit ukrainischem Getreide: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Äußerungen im Westen, Russland rechne mit der Teilnahme von Freiwilligen aus Nordkorea an der Militäroperationen in der Ukraine, seien „völliger Unsinn“, sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko in Sotschi.

Die USA und die EU betrügen alle über die Situation beim ukrainischen Getreide, das nicht in die bedürftigen Länder Afrikas und Asiens gelangt, sondern in Europa landet, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban.

Der ukrainische Geheimdienst SBU hat eine neue Anklage gegen Igor Kolomoisky bekannt gegeben: Ihm wird nun vorgeworfen, sich illegal Bankguthaben im Wert von 700 Millionen Dollar verschafft zu haben.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den letzten 24 Stunden etwa 10 Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk, Saporoschje, Krasnoliman und südlich von Donezk zurückgeschlagen, so das russische Verteidigungsministerium. Unter Berücksichtigung der Kämpfe bei Kupjansk und Cherson beliefen sich die ukrainischen Verluste auf über 740 Soldaten.

Etwa 10 gepanzerte Fahrzeuge wurden zerstört, darunter ein Panzer und verschiedene feindliche Artilleriewaffen, darunter 6 Artilleriesysteme M777 und ein selbstfahrendes Artilleriesystem M109 Paladin aus den USA sowie ein Geschütz FH-70 aus Großbritannien.

Kräfte der Schwarzmeerflotte zerstörten zwei unbemannte ukrainische Boote im südwestlichen Schwarzen Meer.

Westliche Söldner

Bei einem Treffen mit Alexander Lukaschenko bezeichnete Wladimir Putin die Behauptungen des Westens, Russland habe Freiwillige aus Nordkorea zur Teilnahme an einer Militäroperation angefordert, als „völligen Unsinn“.

Anstatt Russland vorzuwerfen, es wolle jemanden zur Teilnahme an der Militäroperation „einladen“, sollten die westlichen Länder erst einmal nachzählen, wie viele Söldner sie bereits in die Ukraine geschickt hätten, sagte Lukaschenko. „Es gibt dort bereits dunkelhäutige, gelbhäutige und weiße Amerikaner, die alle auf der Seite der Ukrainer kämpfen“, sagte er. „Die sollten in den Spiegel schauen, anstatt anderen einen Vorwurf machen.“

Ukrainisches Getreide

Polen wartet darauf, dass die EU-Kommission systemische Entscheidungen über Getreidelieferungen aus der Ukraine trifft, anstatt das Embargo um ein paar Monate zu verlängern, sagte der polnische Landwirtschaftsminister Robert Telus in einem Interview mit dem Radiosender RMF24. Polen werde sich mit etwas anderem nicht zufrieden geben.

„Wenn die EU-Kommission keine Entscheidung über ein Einfuhrverbot für ukrainisches Getreide trifft, wird Polen um Mitternacht seine eigene veröffentlichen. Es [das Verbot] wird unbefristet sein“, sagte der polnische Minister für Entwicklung und Technologie Waldemar Buda der Nachrichtenagentur PAP.

Die Getreidelieferungen aus der Ukraine werden von den USA kontrolliert und die Führer der EU lassen sich in dieser Angelegenheit eher von amerikanischen als von europäischen Interessen leiten, sagte der ungarische Ministerpräsidenten Viktor Orban im Radiosender Kossuth.

„Wir wurden beim ukrainischem Getreide betrogen und arme afrikanische Kinder sehen kein Kilogramm Brot“, sagte er und erinnerte daran, dass die ukrainischen Agrarprodukte nicht auf die traditionellen Märkte in Asien und Afrika gelangen, sondern in Europa landen.

Orban wies darauf hin, dass Ungarn das Verbot von Getreideimporten aus der Ukraine einseitig aufrechterhalten werde, falls die EU-Kommission das am 15. September auslaufende Verbot für die Lieferungen an die fünf mitteleuropäischen Länder nicht verlängern sollte.

Waffen für Kiew

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden erwägt die Möglichkeit, der Ukraine in diesem Herbst ATACMS-Langstreckenraketen zu liefern, aber die Entscheidung muss vom Staatsoberhaupt genehmigt werden, berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf Beamte. Demnach werde die US-Regierung „die Lieferung von ATACMS in diesem Herbst erneut prüfen, um die Gegenoffensive der Ukraine zu stärken“.

Die Gesprächspartner des Journals gaben an, dass die USA Kiew möglicherweise nur eine begrenzte Anzahl von Raketen liefern werden, um die Bestände des Pentagons nicht zu erschöpfen.

Die Entscheidung über mögliche Lieferungen von Taurus-Marschflugkörpern an Kiew „wird noch ein oder zwei Wochen dauern“, sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius. Anders äußerte sich der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebeestreit, der sagte, er könne „keine Bewegung“ in der Frage der Lieferung von Langstreckenraketen feststellen.

Ihm zufolge wollte der Minister lediglich darauf hinweisen, wie wichtig es sei, die Folgen einer so „schwerwiegenden Entscheidung“ sorgfältig abzuwägen, und nicht einen Zeitrahmen für die Prüfung der Frage nennen. Der Regierungssprecher bezeichnete es als „völlige Fehlinterpretation“, Pistorius‘ Aussage so zu verstehen, als ob tatsächlich in ein oder zwei Wochen eine Entscheidung getroffen würde.

Sanktionen gegen Diamanten

Es wird erwartet, dass die G7-Länder innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen ein indirektes Verbot für russische Diamanten ankündigen werden, berichtete Reuters unter Berufung auf einen belgischen Regierungssprecher. Nach Angaben der Agentur wird die Beschränkung im Januar in Kraft treten.

Die ukrainische Nationale Agentur für die Verhinderung von Korruption (NAPC) hat das indische Unternehmen Shree Ramkrishna Exports, einen großen Akteur auf dem Diamantenmarkt, in die Liste der „internationalen Kriegssponsoren“ aufgenommen.

Der NAPC zufolge arbeitet das indische Unternehmen trotz der gegen Russland verhängten Sanktionen in diesem Bereich weiterhin mit Russland zusammen, indem es Diamanten kauft.

…

Quellen: PublicDomain/anti-spiegel.ru am 16.09.2023