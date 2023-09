Von der Bibel prophezeit: Die Lebensmittelknappheit ist gewollt

„Kein Hunger.“ Das ist das Ziel führender Politiker. Denn es ist nach wie vor eines der größten Probleme der Menschheit, Nahrungsmittel für jeden Bewohner der Erde zur Verfügung zu stellen.

Wird man dieses Problem jemals lösen können? Was sagt die Bibel?

Die Bibel hat Lebensmittel­knappheit vorhergesagt

Die Bibel bezeichnet die Zeit, in der wir leben, als die „letzten Tage“, und sagt, dass es in dieser Zeit zu Lebensmittel­knappheit kommen wird (2. Timotheus 3:1). Gott hat dieses Problem zwar nicht verursacht, aber er hat es vorausgesagt (Jakobus 1:13). Dazu zwei Prophezeiungen aus der Bibel.

„In einer Gegend nach der anderen wird es Lebensmittel­knappheit … geben“ (Matthäus 24:7). Die Bibel sagt hier große Hungersnöte voraus. Interessanter­weise hieß es kürzlich in einem Bericht über die Produktion und Verteilung von Lebensmitteln:

„Die Welt macht Rückschritte bei ihren Bemühungen, Hunger, Ernährungsunsicherheit und Mangelernährung zu beenden.“

Hunderte Millionen Menschen in zahlreichen Ländern bekommen nicht die Nahrung, die sie brauchen – was tragischerweise für viele den Tod bedeutet.(Die Zeichen deuten auf ein „großes Ereignis am 23. und 24. September hin! (Videos))

Der ausgemergelte Reiter des schwarzen Pferdes hält eine Waage in seiner Hand, wie in Offenbarung Kapitel 6 beschrieben.

„Ich sah ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in der Hand“ (Offenbarung 6:5). In dieser Prophezeiung stehen das Pferd und sein Reiter für Hungersnöte in den letzten Tagen.

Die Waage in der Hand des Reiters deutet auf die Rationierung von Lebensmitteln hin. Außerdem kündigt eine Stimme an, dass Lebensmittel sehr teuer sein würden und dass man mit Grund­nahrungs­mitteln nicht verschwenderisch umgehen sollte (Offenbarung 6:6).

Das beschreibt genau die globale Nahrungsmittelkrise von heute: Millionen Menschen kommen nicht an gesunde Nahrungsmittel oder können sich diese nicht leisten. („Die Ruhe vor dem Sturm“, Daniel 7 in der Bibel und das Burning Man Festival als Ritual (Video))

Wie wird Nahrungsmittel­knappheit beseitigt werden?

Experten sagen, dass unsere Erde mehr als genug Nahrung produziert, um jeden Menschen zu ernähren. Warum sind Lebensmittel trotzdem knapp und was wird unser Schöpfer gemäß der Bibel dagegen tun?

Problem: Regierungen können weder Armut noch wirtschaftliche Ungleichheit beseitigen.

Lösung: Die unvollkommenen menschlichen Regierungen werden durch eine vollkommene Regierung ersetzt werden – Gottes Königreich (Daniel 2:44; Matthäus 6:10). Heute können sich viele arme Menschen Essen kaum leisten, aber unter Gottes Königreich wird sich das ändern.

Die Bibel sagt über Jesus Christus, den König von Gottes Königreich: „Er wird die Armen, die um Hilfe rufen, befreien, auch den Benachteiligten und jeden, der keinen Helfer hat … Auf der Erde wird es Getreide in Hülle und Fülle geben, auf dem Gipfel der Berge wird es im Überfluss vorhanden sein“ (Psalm 72:12, 16).

Problem: Kriege führen zu Zerstörung und wirtschaftlicher Instabilität, weshalb die Verteilung von Nahrungsmitteln erschwert oder verhindert wird.

Lösung: „Weltweit macht er [Jehova] dem Krieg ein Ende. Den Bogen zerbricht er, den Speer zersplittert er, die Kriegswagen verbrennt er“ (Psalm 46:9). Gott wird nicht nur Kriegswaffen vernichten, sondern auch alle, die zum Krieg anstiften. Dann wird jeder problemlos und sicher an Lebensmittel kommen. Laut der Bibel wird „der Gerechte aufblühen, und der Frieden wird überströmen“ (Psalm 72:7).

Problem: Durch Extremwetter und Natur­katastrophen werden Ernten zerstört und Nutztiere getötet.

Lösung: Gott wird die Naturgewalten unter Kontrolle haben und für Bedingungen sorgen, die die Produktion von Nahrungsmitteln begünstigen. Die Bibel sagt: Jehova „beruhigt den Sturm und die Meereswellen verstummen … Er verwandelt die Wüste in schilfbewachsene Wasserteiche und das trockene Land in Wasserquellen. Dort lässt er die Hungrigen wohnen … Sie besäen Felder und pflanzen Weingärten, die reiche Ernte liefern“ (Psalm 107:29, 35-37).

Problem: Gierige und korrupte Personen produzieren gesundheits­gefährdende Nahrungsmittel oder verhindern, dass Lebensmittel bei denen ankommen, die sie benötigen.

Lösung: Unter Gottes Königreich wird es keine unehrlichen und korrupten Menschen mehr geben (Psalm 37:10, 11; Jesaja 61:8). Die Bibel beschreibt Jehova Gott als denjenigen, „der den Betrogenen zu ihrem Recht verhilft, der den Hungrigen Brot gibt“ (Psalm 146:7).

Problem: Ein Drittel aller Lebensmittel weltweit wird jedes Jahr verschwendet oder geht verloren.

Lösung: Unter Gottes Königreich wird die Lebensmittel­versorgung gut organisiert sein. Als Jesus auf der Erde war, achtete er sorgfältig darauf, keine Lebensmittel zu verschwenden.

Ein Beispiel: Bei einer Gelegenheit versorgte er durch ein Wunder mehr als 5000 Personen mit Essen. Danach gab er seinen Jüngern die Anweisung: „Sammelt die übrig gebliebenen Stücke ein, damit nichts verschwendet wird“ (Johannes 6:5-13).

Neben einem kurzfristigen Preisanstieg offenbart die Düngemittelknappheit eine viel größere strategische Bedrohung für die Menschheit. In seinem Buch „Half the World Would Starve Without Natural Gas – Much of It Fracked“ (Die halbe Welt würde ohne Erdgas verhungern – ein Großteil des Gases wird durch Fracking gewonnen) schrieb David Nabhan, dass Lebensmittel, die nur mit dem natürlich gebundenen Stickstoff angebaut werden, heute nur etwa 3,8 Milliarden Menschen ernähren.

Das bedeutet, dass die Hälfte der Menschheit für ihre Ernährung auf synthetischen Stickstoff als Dünger angewiesen ist, der über das Haber-Verfahren aus Erdgas gewonnen wird. Daher könnte eine wirtschaftliche Belagerung oder eine Krise in der Versorgungskette, die einer Region den Stickstoffdünger vorenthält, eine Hungersnot biblischen Ausmaßes auslösen.

Und da Russland und China die größten Düngemittel-Exporteure der Welt sind, würden die westlichen Nationen am meisten unter einer solchen Hungersnot leiden.

Prophezeiungen in 5. Mose 28, Jesaja 23 und Hesekiel 5 beschreiben die verheerenden Auswirkungen, die Handelskriege und wirtschaftliche Belagerung auf Amerika und andere Nationen in der Endzeit haben werden, während in Joel 1 die Hungersnot beschrieben wird.

„Das Feld ist verwüstet und der Acker ausgedörrt; das Getreide ist verdorben, der Wein steht jämmerlich und das Öl kläglich. Die Ackerleute sehen traurig drein, und die Weingärtner heulen um den Weizen und um die Gerste, weil aus der Ernte auf dem Feld nichts werden kann, weil der Weinstock verdorrt ist und der Feigenbaum verwelkt, auch die Granatbäume, Palmbäume und Apfelbäume, ja, alle Bäume auf dem Felde sind verdorrt. So ist die Freude der Menschen zum Jammer geworden“ (Joel 1, 10-12).

Dies ist eine Prophezeiung über das Verschwinden von Mais, Weizen und Gerste, die im Mittleren Westen Amerikas angebaut werden; über das Verdorren von Trauben, Feigen und Granatäpfeln, die an der Westküste Amerikas angebaut werden; über das Vertrocknen von Äpfeln, die in Washington und Michigan wachsen.

Der Prophet Joel fährt fort: „Oh wie seufzt das Vieh! Die Rinder sehen kläglich drein, denn sie haben keine Weide, und die Schafe verschmachten. Herr, Dich rufe ich an; denn das Feuer hat die Auen in der Steppe verbrannt, und die Flamme hat alle Bäume auf dem Felde angezündet.

Es schreien auch die wilden Tiere zu dir; denn die Wasserbäche sind ausgetrocknet und das Feuer hat die Auen in der Steppe verbrannt“ (Verse 18-20).

Sogar Nutztiere werden verhungern. Dürre und Waldbrände werden ihre Weiden austrocknen und ihr Futter verzehren. Solche Katastrophen werden von Gott gesandt, um Amerikas Nahrungsmittel zu vernichten – während ausländische Nationen sich weigern, den Vereinigten Staaten landwirtschaftliche Produkte zu verkaufen.

Natürlich werden diese Flüche nicht nur durch einen Mangel an Düngemitteln verursacht, aber ein Handelskrieg mit Russland und China, bei dem es um synthetische Düngemittel geht, würde es Amerika und anderen Nationen sicherlich erschweren, die benötigten Nahrungsmittel zu produzieren, vor allem, wenn Unruhen und andere innerstaatliche Probleme Amerikas Erdgasindustrie lahmlegen würden.

Die derzeitige Agrarkrise schafft die Voraussetzungen dafür, dass diese ernüchternden Prophezeiungen in Erfüllung gehen.

Gottes Königreich wird alle Ursachen von Hunger beseitigen. Dann wird jeder eine Vielfalt von hochwertigen und gesunden Nahrungsmitteln genießen können (Jesaja 25:6).

