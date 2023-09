Weltuntergangsszenarien: Mögliche Ereignisse, die zum Aussterben der Menschheit führen könnten

In der gesamten bekannten Geschichte unseres Planeten gab es fünf Massenaussterben. Wird es einen sechsten geben, der zum Aussterben der Menschheit führen könnte?

Schauen wir uns mögliche Ereignisse an, die höchstwahrscheinlich die Menschheit zerstören werden, und vielleicht ein besseres Verständnis für die Mentalität der Notfallvorsorge.

Schätzungen zufolge ereignete sich vor etwa 252 Millionen Jahren das größte Massensterben des Lebens auf der Erde. Es wurde als „Großes Sterben“ bezeichnet, weil 96 Prozent aller Meeresarten und rund 70 Prozent aller terrestrischen Lebensformen starben. Wissenschaftler sagen, dass der Planet 10 Millionen Jahre brauchte, um sich zu erholen.

Das ist für die meisten Menschen einfach unvorstellbar, aber das ist nicht die schlechte Nachricht. Tatsächlich sagen viele Wissenschaftler heutzutage, dass wir auf dem Weg zum sechsten Massenaussterben sind, einem Ereignis, das wahrscheinlich die meisten Menschen töten wird.

Wir setzen unser tägliches Leben fort und haben keine Ahnung, dass in naher Zukunft alles ohne Vorwarnung ein Ende haben könnte. Haben Sie sich jemals gefragt, welche Schuldigen zu einem solchen Aussterben führen können?

Heutzutage gibt es einige Gewissheiten über das Aussterben der Menschheit, und doch werden diese Ereignisse, die zu unserem Untergang führen können, irgendwie unter Kontrolle gehalten oder sind, zum Glück für uns, noch nicht eingetreten. Vulkanausbrüche, Atomkrieg, sich verändernde Umweltbedingungen, globale Pandemien und vieles mehr könnten uns leicht auslöschen.

Es gibt verschiedene Filme, die uns einen Vorgeschmack darauf geben, was ein Aussterben mit sich bringen wird, und wir planen seit jeher unser Ende. „The Road“, „Children of Men“, „Armageddon“, „War Games“ und „The Day After“ sind nur einige Beispiele für Filme, die uns neue Situationen zeigen, die alle immer zum gleichen Ergebnis führen, dem Untergang der Menschheit. (Krisenvorsorge: Nicht zu preppen ist fahrlässig und realitätsfremd)

Hier ist eine Liste möglicher Ereignisse, die zum Aussterben der Menschheit führen könnten.(Krisenvorsorge: Aktuelle Top-Seller Outdoor und Survival)

Atomkrieg und Fallout

Im Jahr 1945 sagte Albert Einstein: „Die Freisetzung der Atomkraft hat alles verändert, außer unserer Denkweise.“ Siebzig Jahre später, im Jahr 2015, lagern Länder immer noch Atomwaffen, um sich auf einen Atomkrieg vorzubereiten.

Es ist unwahrscheinlich, dass die menschliche Spezies einen Atomkrieg überlebt. Studien der weltweit führenden Klimatologen sagen voraus, dass ein großer Atomkrieg – insbesondere ein Krieg mit strategischen Atomwaffen – ein Nachkriegsumfeld schaffen würde , in dem es viele Jahre lang zu kalt und dunkel wäre, um überhaupt Nahrungsmittel anzubauen.

Und wer meint, ein solches Szenario sei nichts weiter als ein Drehbuch, der braucht sich nur einen Blick auf das Atomwaffenarsenal der Welt zu werfen.

Die Federation of American Scientists schätzt, dass sich Anfang 2022 insgesamt 12.700 Atomsprengköpfe im Besitz von neun Ländern befinden – den USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Israel, Indien, Pakistan und Nordkorea.

Konflikte zwischen diesen Ländern können einen Funken auslösen, der zu einem umfassenden Start führt. Jeder Atomkrieg, der auch nur mit einem Bruchteil der einsatzbereiten und stationierten Atomwaffenarsenale geführt wird, wird die Erde praktisch unbewohnbar machen.

Biologische und chemische Kriegsführung

Im Vergleich zu Atomwaffen können biologische und chemische Kriegsführung selbst mit begrenzten Ressourcen viel einfacher entwickelt – und „bewaffnet“ werden.

Es gibt eine lange Geschichte von Regierungen auf der ganzen Welt, die chemische Waffen gegen ihre Feinde oder sogar gegen ihre eigenen Bürger einsetzen .

Verträge und internationale Gesetze sind eine Sache, und die Fähigkeit der Menschheit, innovative Wege zu finden, sich gegenseitig zu töten, eine andere.

Pandemien (oder sollten es Plandemien sein?)

Die Wuhan-Coronavirus-Krankheit (COVID-19) ist die größte Pandemie seit einem Jahrhundert.

Die zunehmende Urbanisierung, die Bevölkerungsdichte und der internationale Reiseverkehr erhöhen das Risiko, dass jede neue Infektionskrankheit zu einem größeren Ausbruch wird. Gleichzeitig nimmt die Resistenz gegen antimikrobielle Mittel zu, was Infektionen tödlicher macht.

Es ist wahrscheinlich, dass es in Zukunft zu weltweiten Pandemien kommen wird, ihre Gefahr ist jedoch schwer einzuschätzen. Eine natürliche Pandemie, die alle Menschen tötet, ist unwahrscheinlich, aber plausibel.

Bisher hatte keine Krankheit die richtigen Eigenschaften, um zum Aussterben der Menschheit zu führen. Aber Pandemien, die von Menschen durch Virus-Engineering absichtlich verursacht werden, könnten genau das Richtige sein.

Beispielsweise kann die Gen-Editing-Technologie CRISPR eingesetzt werden, um Schaden anzurichten, etwa durch die genetische Veränderung der Vogelgrippe, sodass sie in die Luft übertragbar ist, sagte Dr. Steve Luby, Epidemiologe und Forschungsdirektor des Stanford Center for Innovation in Global Health .

Vulkane

Der Ausbruch eines Supervulkans könnte die globale Zivilisation gefährden und sogar ein existenzielles Risiko darstellen.

Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von einem Prozent, dass es in den nächsten 70.000 Jahren zu extrem starken Vulkanausbrüchen kommen könnte, die einen „vulkanischen Winter “ auslösen können.

Planeten-„Killer“

Die Zahl der Asteroiden und Superkometen, die durch den Weltraum fliegen, ist riesig, und möglicherweise kreisen Objekte um unsere Sonne, von denen die Menschen nichts wissen.

Einige dieser Objekte kollidieren gelegentlich mit entfernten Monden oder Planeten, einschließlich der Erde.

Eine Auswirkung auf die Artenebene wird alle 70.000 Jahre erwartet. Die größten erdnahen Asteroiden haben einen Durchmesser von mehr als einem Kilometer und ein Einschlag könnte zum Aussterben der Menschheit führen.

Kleinere Asteroiden könnten immer noch zu Hunderten Millionen Todesfällen führen, aber die Menschen werden immer besser darin, sie zu verfolgen.

Das International Asteroid Warning Network (IAWN) hat sie katalogisiert und Möglichkeiten entwickelt, sie abzulenken – und vielleicht gelingt es ihnen eines Tages, sie abzulenken.

Sonne verschlingt die Erde

In etwa 800 Millionen Jahren wird die Erde durch die Ausbreitung der Sonne für Menschen unbewohnbar sein. Ungefähr 6,5 Milliarden Jahre später wird sich die Sonne so weit ausdehnen, dass sie den Planeten in einem feurigen Ende vernichtet.

Können wir das alles überleben?

Als Prepper tun wir alles in unserer Macht stehende, um uns auf das Schlimmste vorzubereiten, egal, was die Zukunft auf uns zukommen lässt. Die Frage, die mich manchmal beschäftigt, ist nicht, ob wir als Individuen es schaffen, sondern ob der Mensch als Spezies überleben wird.

Wir sind große, warmblütige Tiere, die ihren Überlebensinstinkt verloren haben und zu Geschöpfen der Bequemlichkeit geworden sind. Wir können mit ökologischen Störungen nicht gut umgehen und selbst kleine Veränderungen in unserer Lebensweise können wir kaum tolerieren.

Manche glauben, dass wir alles überleben können, da wir uns leicht anpassen können und über die Technologie und die Mittel verfügen, die natürliche Umwelt zu unserem Vorteil zu verändern und umzuwandeln.

Mit genügend Vorwarnzeit könnten wir vielleicht sogar ein Massenaussterben überleben, aber was jeder zu vergessen scheint, ist, dass wir den Großteil der Bevölkerung nicht retten können.

Nehmen wir an, etwas würde 99,9 Prozent der Weltbevölkerung auslöschen. Dann wären immer noch rund 8 Millionen Menschen übrig, die die Scherben aufsammeln könnten. Die Art mag durchaus überleben, aber wie soll man es über Jahre hinweg schaffen, wenn man „der letzte Mensch auf Erden“ werden würde?

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 17.09.2023