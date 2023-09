Wie sind wir in die Simulation gekommen und wie sieht das Original aus?

Teile die Wahrheit!

Nach meinen letzten beiden Büchern, die ich beide in diesem Jahr geschrieben habe, erhalte ich viele Fragen darüber, wie wir überhaupt in diese Simulation gelangt sind, wie das Original aussieht und ob wir noch dorthin zurückkehren können. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Und ist das immer noch möglich, wenn die Plasmakuppeln der Simulation auf der Oberfläche der ursprünglichen, teilweise verbrannten Erde gebaut sind? Ja, für den Fall, dass Sie neu auf dieser Website sind, mag das alles etwas seltsam klingen, aber die These ist, dass wir in einer Simulationskopie eines Zeitraums (einer Sicherungsperiode) des Originals leben.

Ich erkläre dies ausführlich in dem Buch The Simulation Dome Explains Everything. Dort werden auch einige wichtige Grundkonzepte erklärt. Eines dieser grundlegenden Konzepte ist, dass Sie nicht durch Ihren Körper repräsentiert werden (den Sie jetzt wahrnehmen, wenn Sie in den Spiegel schauen) , sondern durch Ihr Bewusstsein.

Es beginnt also damit, zu erkennen, wer Sie tatsächlich sind. Ein zweites Grundkonzept ist, dass das Bewusstsein der Beobachter ist und dass die Materie die materialisierte Darstellung des Codes ist; so wie ein Video auf Ihrem Bildschirm über den Code kommt und von Ihnen (am Computer sitzend) in Form von Pixeln auf dem Bildschirm wahrgenommen wird.

Als nächstes ist es wichtig zu verstehen, dass auch das ursprüngliche Universum (und damit die ursprüngliche Erde) eine materialisierte Wahrnehmung von Code ist. Woher kommt also dieser Code?

Nun, auch das erkläre ich in dem Buch. Der Code ist ein Ergebnis der schöpferischen Funktion des Bewusstseins. Und dieses Bewusstsein wiederum kommt aus dem Kollektiv des Bewusstseins, das ich mit einer Stammzelle im menschlichen Körper, wie wir ihn heute kennen, vergleiche.

Wenn Sie das hier so kurz lesen, mag es Ihnen ein wenig schwer verständlich erscheinen. Deshalb ist es ratsam, zuerst dieses Buch zu lesen, damit das ganze Bild klar wird. (Die Zeichen deuten auf ein „großes Ereignis am 23. und 24. September hin! (Videos))

In diesem Buch erkläre ich, dass das ursprüngliche Bewusstsein in einzelne Bewusstseinsbildungsaufgaben zerfällt. Sie können das damit vergleichen, wie sich ein Körper aus dem Stammzellencode aufbaut. Jede Zelle weiß, wie sie sich auf der Grundlage des Stammzellencodes bildet. Ich nenne das individuelles Bewusstsein.

Wenn irgendwo im Körper etwas schief läuft (wie wir es jetzt beobachten), startet der Körper eine Exsosomenreaktion, um zum Beispiel eine bösartige Zelle zu beseitigen.

Dieser Code für die Exsosomenreaktion ist auch im Code der Stammzellen enthalten. Die Tatsache, dass die ursprüngliche Erde (als Teil des Saturnsystems) durch eine Exsosomenreaktion gesäubert wurde, bedeutet also, dass die materialisierte Version des ursprünglichen Codes sozusagen in der „Leber“ des ursprünglichen Universums platziert wurde.

Das Stammzellenbewusstsein erkannte Luzifer als das individuelle Bewusstsein, das den gesamten Körper infizieren und als bösartige Krebszelle übernehmen wollte. Das Stammzellenbewusstsein sorgte dafür, dass dieses individuelle Bewusstsein (Luzifer) seiner schöpferischen Funktionalität beraubt wurde.

Der Stammzellencode aktivierte sozusagen seinen Failsafe-Mechanismus gegen das „bösartige Tendenzbewusstsein“ und schaltete damit das bösartige Bewusstsein aus. Luzifer hatte von da an keine schöpferische Funktion mehr.

In dem Buch erkläre ich, dass Luzifer sich dieses Sicherheitsmechanismus bewusst war. Er versuchte, ihn zu umgehen, indem er eine Sicherheitskopie brannte; ähnlich wie man die Festplatte seines Computers mit einer externen Festplatte oder einer SD-Karte sichert.

So gelang es ihm, einen Teil des Zeitraums im Original aufzuzeichnen und diesen Code zu verwenden, um eine Simulation zu erstellen. Diese Simulation ist das, was wir jetzt erleben.

Um das zu verstehen, muss man wiederum das Buch lesen, denn in ein paar Absätzen in einem einzigen Artikel ist das schwer zu fassen. Dennoch ist es wichtig zu verstehen, wie diese Simulation in Form von Plasmakuppeln auf der Oberfläche der (durch eine Exsosomenreaktion in die „Leber“ des ursprünglichen Universums verlegten) ursprünglichen Erde aussieht.

Dies wirft eine logische Folgefrage auf, nämlich:„Wenn die ursprüngliche Erde in die „Tonne“ oder „Leber“ des ursprünglichen Universums gelegt wurde, wie können wir dann zum Original zurückkehren?„

Nun, deshalb ist es so wichtig, wirklich zu verstehen, wer oder was Sie eigentlich sind. Sie haben sich an die Vorstellung gewöhnt, wer oder was Sie sind (das, was Sie sehen, wenn Sie in den Spiegel schauen), sei das, was Sie sind. Die Person, die Sie sehen, wenn Sie in den Spiegel schauen, ist jedoch Ihr Avatar in dieser Simulation.

Und dieser Avatar hat ein KI-Ich-Betriebssystem, so wie ein Computer ein Betriebssystem hat. Und die grundlegende Zusammensetzung dieses Ego-Betriebssystems wird durch das Programm der Simulation bestimmt, das es auf Ort und Zeit der Geburt (Materialisierung) innerhalb dieser Simulation zuschneidet (wie in diesem Artikel erläutert).

Wer Sie sind, ist kreatives Bewusstsein. Sie besitzen immer noch diese kreative Funktionalität. Das ist in der Tat der einzige Grund, warum Luzifer (der Erbauer dieser Simulation) Sie und mich in dieser Simulation gefangen gehalten hat.

Er will dieses Bewusstsein ernten, indem er uns durch die Identifikation mit unserem Avatar in seiner Simulation unseren ursprünglichen Seinszustand vergessen lässt.

Mit anderen Worten, er versucht uns glauben zu machen, dass wir das sind, was wir sehen, wenn wir in den Spiegel schauen. Er versucht, uns in Glaubenssystemen zu fangen, die unsere Erinnerung an das Original wachrufen. Und er tut dies durch ein Reinkarnationssystem, das ich auch in diesem Buch erkläre.

Es ist wichtig, dieser Trickkiste wirklich auf den Grund zu gehen!

Wenn wir also ursprüngliches und schöpferisches Bewusstsein sind, dann können wir in unserer ursprünglichen Position (in der Bewusstseinsposition dessen, was wir im Wesentlichen sind) den schöpferischen Code, den wir in uns tragen, sofort und ohne jede Verzögerung rematerialisieren.

OK, man könnte argumentieren, dass ein Teil des Bewusstseins aus dem Original verschwunden ist, aber dann vergisst man, dass die Stammzelle (das Kollektiv des Bewusstseins) auch in der Lage ist, dieses wieder neu zu erschaffen.

Mit anderen Worten: Sobald wir aus dieser Simulation zurückkehren (sobald unser Bewusstsein aus dieser luziferischen Kopie entweicht), ist die erneute Materialisierung des Originals sofort da. Aber dieses Mal wird der Fehlercode, der zu Luzifers krebsartiger Tendenz geführt hat, wiederhergestellt worden sein.

Das Bewusstsein hat das Bedürfnis nach einer materialisierten Version des Codes (der Wahrnehmung) und so landen wir sozusagen in der rematerialisierten Version unseres ursprünglichen Körpers und der ursprünglichen Welt, sobald wir aus dem Zyklus Luzifers heraustreten. Denn dass es ein Zyklus ist (ein Zyklus aufgrund einer begrenzten Kopierzeitaufzeichnung des Originals), wird auch Ihnen klar, wenn Sie dieses Buch lesen.

Wie wir da hineingeraten sind, ist eine etwas schwieriger zu beantwortende Frage, aber es hat wahrscheinlich alles mit der Täuschung in der materialisierten Version des Originals zu tun, die der Täuschung ähnelt, die wir im Hier und Jetzt durch Nachrichten und alternative Medien erleben.

Luzifer ist der große Täuscher, und er hat es geschafft, uns in seine Simulation der falschen Realität zu locken und uns dort Zyklus für Zyklus zu halten. Wie dieser Reinkarnationszyklus funktioniert, wird klar, wenn man versteht, dass man eine Simulation innerhalb einer Simulation aufbauen kann, wobei die Hauptsimulation das Sicherheitsnetz für diejenigen ist, die die zweite Ebene der Simulation verlassen (nach dem Tod des Avatars, den man sieht, wenn man in den Spiegel schaut).

Und dann ist da natürlich noch die Frage, wie es möglich ist, dass ich das alles weiß. Nun, auch das erkläre ich in dem Buch.

Kurz gesagt, es läuft darauf hinaus, dass mein Bewusstsein sich erinnern kann. Und du kannst auch anfangen, dich zu erinnern, indem du die Simulation wahrnimmst, die über die Augen deines Bewusstseins gelegt wurde.

Sie können anfangen, sich zu erinnern, indem Sie genau verstehen, welche Schichten in die Simulation eingebaut sind und wie das Modell genau funktioniert.

…

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 07.09.2023