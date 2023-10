BRÜSSEL, 30. September. /TASS/. Die NATO hat einen Artikel des ehemaligen hochrangigen Pentagon-Beamten Gregory Weaver veröffentlicht, in dem sie das Bündnis auffordert, sich aktiv auf einen möglichen Krieg gegen Russland unter Einsatz taktischer Atomwaffen vorzubereiten.

Weaver ist zuversichtlich, dass der traditionelle Ansatz zur nuklearen Eindämmung im Falle eines umfassenden Konflikts mit Russland nicht ausreicht.

Er meint, dass „strategische Nuklearstreitkräfte allein nicht flexibel genug und nicht rechtzeitig genug sind, um die russische Führung davon zu überzeugen, dass die NATO voll und ganz darauf vorbereitet ist, einem begrenzten nuklearen Ersteinsatz durch eigene, militärisch wirksame nukleare Reaktionen entgegenzuwirken.

Angesichts der russischen Strategie, Doktrin und Fähigkeiten sowie des Potenzials dafür, bei gleichzeitigen Schauplatzkonflikten mit zwei Nuklearpartnern sind zusätzliche nukleare Einsatzkapazitäten der NATO erforderlich.“

Ihm zufolge „könnten die USA mehr schwere Bodentruppenausrüstung bereitstellen und in Europa tiefergehende Präzisionsschlagfähigkeiten bereitstellen.“

„Die Quintessenz ist, dass die europäischen Verbündeten effizienter mehr konventionelle Kapazitäten bereitstellen müssen, ohne die Aufforderung der USA, dies zu tun, als Signal für ein geringeres US-Engagement für die Verteidigung der NATO wahrzunehmen. (Marineübung im Schwarzen Meer könnte Tarnung für eine Falsche Flagge Aktion sein, die den Dritten Weltkrieg auslöst (Video))

Und die USA müssen zusätzliche nukleare Einsatzmöglichkeiten bereitstellen. Wenn wir beides tun, riskieren wir eine opportunistische Aggression in Europa und einen Krieg, in dem die NATO stärker auf Atomwaffen gegen einen Gegner angewiesen sein wird, der über einen wachsenden nuklearen Vorteil im Einsatzgebiet verfügt“, schlussfolgerte Weaver.

Zuvor hatte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, unter Berufung auf Russlands Atomdoktrin betont, dass Moskau als Reaktion auf eine Aggression gegen Russland und seine Verbündeten mit solchen Waffen oder auf einen Angriff mit konventionellen Waffen, die die Existenz Russlands bedrohen, Atomwaffen einsetzen könne.

The Gate Way Pundit schreibt weiter:

Ein Scheitern von Biden bei den US-Wahlen könnte im „Wag the Dog“-Szenario zu einem Atomkrieg führen, warnt der russische Senator

Die US-Wahlen 2024 könnten zu einer Eskalation des Krieges in der Ukraine und sogar zum Einsatz von Atomwaffen führen, warnte der stellvertretende Sprecher des russischen Oberhauses, Konstantin Kossatschow.

Wenn die Biden-Kampagne das Gefühl habe, im Rennen gegen Präsident Donald Trump ins Hintertreffen zu geraten, könnte sie „die Situation in der Ukraine eskalieren, um mehr Stimmen zu gewinnen“, warnte Kossatschow.

„Das ist eine sehr gefährliche Situation, weil die Amerikaner nicht davor zurückschrecken, die Außenpolitik für ihren innerparteilichen Wettbewerb zu nutzen. Wenn eine der Parteien meint, die Lage in der Ukraine eskalieren zu müssen, um bei den Wahlen mehr Stimmen zu bekommen, dann wird sie das tun.

Die Präsidentschaftswahlen in den USA, die im Jahr 2024 ihren Höhepunkt erreichen, könnten daher ein schreckliches, wenn nicht gar katastrophales Ereignis werden. Ich kann nicht garantieren, dass es zu einer Eskalation kommt, aber das Risiko ist für mich offensichtlich.

Die Unberechenbarkeit des amerikanischen Verhaltens wird zunehmen und der Schwanz könnte wieder mit dem Hund wedeln“, sagte Kossatschow.

„Wag the Dog“ ist ein Film aus dem Jahr 1997, bei dem Barry Levinson Regie führte und David Mamet das Drehbuch schrieb. In den Hauptrollen sind Dustin Hoffman und Robert De Niro zu sehen, in dem ein Spin-Doctor und ein Hollywood-Produzent einen Krieg inszenieren, um die Wähler von einem Sexskandal des Präsidenten abzulenken.

Eine weitere Eskalation könne die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes von Atomwaffen erhöhen, warnte Kossatschow. „Zum Glück haben wir diese Schwelle noch nicht erreicht. Aber es besteht die Gefahr, dass wir uns ihr nähern.“

Kossatschow behauptete, Washington habe den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij im vergangenen Jahr dazu überredet, den Frieden aufzugeben. „Sie (die Friedensgespräche) begannen im März letzten Jahres, wurden aber durch eine beispiellose Einflussnahme von außen auf die Ukraine vereitelt.

Dann verbot Präsident Selenskij per Dekret sich selbst und allen anderen ukrainischen Behörden, an solchen Gesprächen teilzunehmen. Das ist natürlich eine Entscheidung, die von den Vereinigten Staaten getroffen wurde. Sie haben wahrscheinlich die Möglichkeit, diese Entscheidung rückgängig zu machen. Aber ich habe noch keine derartigen Absichten gesehen“.

In einem Gespräch mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese schien US-Außenminister Antony Blinken den Weg für die Vorbereitung der US-Bevölkerung auf einen Atomkrieg zu ebnen, den er als „nicht gefährlicher als den Klimawandel“ bezeichnete.

„Die potenzielle Bedrohung durch einen Atomkrieg ist nicht gefährlicher als das existenzielle Problem des Klimawandels, und es gibt keine Hierarchie“, sagte Blinken.

Sky News: Selenskij wird nach Scheitern der Gespräche mit Westen Kompromisse mit Russland eingehen

Dem Sender Sky News zufolge ist die Notwendigkeit, Kiew militärische und finanzielle Hilfe zu leisten, für die westlichen Länder, die bereits mit einer hohen Inflation konfrontiert sind, zu einer sehr ernsten Belastung geworden.

Und die Aufmerksamkeit der westlichen Wählerschaft verlagert sich nun unaufhaltsam auf innenpolitische Themen. Aus diesem Grund ist der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij nicht in der Lage, ausreichende Finanzmittel von Verbündeten zu erhalten, und wird früher oder später zu einem Kompromiss mit Russland gezwungen sein. Sky News stellt fest:

„Die Situation entwickelt sich in einer Weise, die die Frage aufwirft, ob wir über den Anfang vom Ende der Ukraine sprechen.“

Wenn die Ukraine sogar in diesem Sommer nicht in der Lage war, Fortschritte zu machen, als sie als so kampfbereit wie möglich angesehen werden konnte, wird eine weitere militärische Unterstützung durch den Westen nur zu einem langwierigen, kostspieligen Konflikt mit wenig oder gar keinen Fortschritten führen, so Sky News weiter.

