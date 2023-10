Änderung des Drehbuchs oder Finte? Das Endspiel rückt näher

Eine Zeit lang sah es so aus, als würde Donald Trump derjenige sein, der Sprecher des Repräsentantenhauses werden würde, aber die Wahl ging heute an den konservativen christlichen Republikaner Mike Johnson.

Ist das die nächste Finte, um vor allem nicht den Eindruck zu erwecken, dass das hier schon so oft beschriebene Drehbuch Wirklichkeit werden könnte; das Drehbuch, in dem Donald Trump ein Attentat droht? Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Wenn Sie mich fragen, kann sich auf der politischen Bühne alles im Handumdrehen ändern, deshalb würde ich sagen: Warten Sie und lesen Sie diesen Artikel bis zum Ende.

Man muss nur abwarten, was an der Israel-Front passiert; man muss nur abwarten, was passiert, wenn sich herausstellt, dass plötzlich große Enthüllungen anstehen und die Figuren doch wieder die Position wechseln; man muss nur abwarten, bis plötzlich ein neuer großer gemeinsamer Feind auftaucht.

Welche großen Enthüllungen könnten also bevorstehen?

Zum Beispiel, dass Waffen aus der Ukraine nach Gaza fließen und zum Beispiel, dass die Hunderte von Milliarden im Kriegshaushalt tatsächlich in die Kassen der Zentralbanken zurückfließen; mit anderen Worten, dass es sich um eine Geldwäsche von aus dem Nichts geschaffenem Geld handelt, das über eine absichtlich geschaffene Inflation über Steuern in die Staatskasse zurückfließt, die es wiederum für Zinszahlungen an die Zentralbank (die Federal Reserve – abgekürzt Fed – in den USA) verwendet.

Auf Telegram kursieren Berichte, es gäbe einen Vertrag (vermutlich die Balfour-Erklärung), nach dem Israel bis Ende Oktober ein souveräner Staat sei. Diese erwecken den Eindruck, dass der Vertrag, unter dem dieser souveräne Staat gültig wäre, nach der Mondfinsternis im Oktober aufhören wird zu existieren. (Ist es nur ein Zufall, dass die vier Reiter der Apokalypse die gleichen Farben haben wie die palästinensische Flagge?)

Das wäre dann der Grund, warum jetzt ein Krieg in Zusammenarbeit mit der von Israel gegründeten Hamas inszeniert wird. Das sind natürlich interessante Berichte, aber sie entbehren jeglicher Grundlage und sind daher Annahmen, die allenfalls in die Kategorie QAnon passen.(Ein neuer „dunkler“ Aspekt des israelischen „Krieges“ (Psy Op Operation) kommt ans Licht (Videos))

Wir sind Zeuge der Vorbereitungen für den Sturz der Kabale (auch bekannt als „deepstate“), bei dem alle möglichen dunklen Praktiken ans Licht kommen sollen.

Dieser Deep State repräsentiert dann das satanische Böse, von Kinderhandel und Kindesmissbrauchsnetzwerken bis hin zu Geldwäsche und der Inszenierung von Kriegen, um ihre dunklen Praktiken zu vertuschen.

Dieser Deep State arbeitet mit den Zentralbanken zusammen und ist die treibende Kraft hinter der digitalen Zentralbankwährung und dem digitalen Euro, den Chris the Gate Keeper erst diese Woche kurz ankündigte.

Jetzt wird alles auf einen Siedepunkt zugetrieben, und der Kriegsfilm Israel hat den Kriegsfilm Ukraine abgelöst. Das Mittelmeer ist jetzt voller Kriegsschiffe, darunter auch türkische (die wahrscheinlich nicht da sind, um Israel und die USA zu unterstützen), und Drohungen fliegen hin und her, mit filmischen Bildern, die uns den Eindruck vermitteln sollen, dass die Dinge ernst sind.

In diesem Zusammenhang ist und bleibt es sehr empfehlenswert, diesen Artikel (einschließlich der darin gezeigten Videos) erneut zu lesen, um zu entdecken, was filmtechnisch möglich ist.

Wir bewegen uns wahrscheinlich auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden zu, und möglicherweise wird der neue Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, den Anstoß dazu geben.

Das Amtsenthebungsverfahren war bereits unter dem vorherigen Sprecher (Kevin McCarthy) eingeleitet worden, aber die Zeit musste kurz gestreckt werden, um die Abstimmung über den Kriegshaushalt mit den über 100 Milliarden, die Joe Biden für die Ukraine und Israel bereitstellen will, wieder für eine Weile unmöglich zu machen.

Mit einem neuen Sprecher kann die Abstimmung nun wieder aufgenommen werden, es sei denn natürlich, es passiert etwas Großes, das plötzlich wieder alles ändert.

Und das ist es, was ich erwarte. Wenn Sie mich fragen, stehen uns Wochen mit großen Ereignissen bevor, und es sollte nicht überraschen, wenn einige Anschläge unter falscher Flagge folgen.

Damit meine ich Anschläge auf US-Boden. Möglicherweise wird die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem das Ziel eines weiteren israelischen Angriffs sein (weil diese Moschee dem Wiederaufbau des salomonischen Tempels im Wege steht), und dann werden wir ein Spannungsfeld haben, das tatsächlich auf Weltkriegsniveau hochgepeitscht wird.

All dies dient der Vorbereitung des Auftritts des Großen Friedensstifters, des so genannten Antichristen, den das jüdische Volk als seinen Messias ansieht. In dieser Rolle erwarte ich (wie ich in dem Buch Der Phönix wird sich bald erheben) Donald Trump.

Allerdings muss Trump erst auf wundersame Weise von den Toten auferstehen, und wegen dieses wundersamen Ereignisses muss zuerst ein Attentat auf ihn verübt werden.

Dann sind wir noch nicht so weit, denn wir werden zuerst (als letzte Erschütterung dieses so genannten Deepstate) den Alien-Invasions-Schwindel bekommen.

Der Scherz mit der Invasion der Außerirdischen muss (wie ebenfalls in diesem Buch erklärt) stattfinden, um die Plasmaphänomene am Himmel zu verbergen (die unwiderruflich kommen werden), aber für die Bühne ist es ein Versuch, einen gemeinsamen Feind zu schaffen, der den großen Machtblöcken keine andere Wahl lässt, als gegen die Invasion der Außerirdischen zu kooperieren.

Diese außerirdische Invasion wird sich dann wiederum als Fake herausstellen; ebenfalls inszeniert von diesem so genannten Deepstate, mit Hilfe von Area 51 Project Blue Beam, aber das wird sich dann (wenn man das Drehbuch wirklich zu Ende liest) auch als eine weitere Geschichte herausstellen, die nur benötigt wird, um den großen Retter und Erlöser zu lancieren.

Der große Retter Trump.

Der Antichrist Trump.

Der von den Toten auferstandene Messias.

Der große Friedensstifter.

Trump wird also plötzlich wie durch ein Wunder von den Toten auferstanden sein. Er wird wahrscheinlich eine Art globalen Livestream abhalten. Vielleicht wird dieser Livestream die Form einer holografischen Projektion am Himmel annehmen; eine Projektion, die von allen gehört und gesehen werden kann.

Darin wird er erklären, dass er den Deepstate entlarvt hat; dass sie versucht haben, eine außerirdische Invasion zu inszenieren, um ihre Ärsche zu retten, und dass sie für die Kriege der letzten Jahrzehnte, die Netzwerke für Kindesmissbrauch und Kinderhandel und den Diebstahl von Geld von der Bevölkerung durch das Zentralbanksystem verantwortlich sind.

So kann Donald Trump als der große Retter erscheinen und von den Massen als der große Retter und Friedensstifter umarmt werden.

Er kann die Rolle des großen Retters erst dann übernehmen, wenn es noch einige Tage der Dunkelheit gibt, in denen die gesamte Weltbevölkerung in völliger Verwirrung ist.

Dieser Moment tritt ein, wenn die offensichtliche Invasion der Außerirdischen plötzlich und abrupt aufhört. Die ganze Welt hat dann einen totalen Strom-, Internet- und Verkehrsausfall, und dann tritt plötzlich ein anderes sehr beeindruckendes Lichtphänomen auf: das Phönix-Phänomen.

Dann, wenn das alles vorbei ist, wird es so aussehen, als sei Trump von den Toten auferstanden.

Das gesamte Drehbuch wird Ihnen klar werden, wenn Sie das Buch lesen Der Phönix wird bald auferstehen Buch.

Und während viele jetzt vielleicht noch denken: „Ach was, das wird schon alles passieren! Bisher ist nichts passiert, was in diese Richtung deutet„, würde ich sagen: Passt auf!

Diejenigen, die das Drehbuch durchschauen, wissen genau, was auf sie zukommt und erkennen das ganze Spektakel, das sich entfalten wird.

Dessen bin ich mir zu 100 % sicher.

…

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 27.10.2023