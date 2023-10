Der Baal-Kult inszeniert Massenopfer in Nahost in einem zum Scheitern verurteilten Versuch, an Geld zu kommen (Videos)

Der massive sogenannte Angriff der Hamas auf Israel letzte Woche beweist, dass die khazarische Mafia es einfach nicht versteht. Wie der Junge, der „Wolf“ schrie, haben sie die Fähigkeit verloren, die Welt durch inszenierte Vorfälle zu täuschen und zu manipulieren. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Das Massenopfer von Juden und Palästinensern für Satan in der vergangenen Woche durch den Möchtegern-Gottkönig Benjamin Netanjahu ist ein eklatantes Beispiel.

Trotz der Veröffentlichung schrecklicher und herzzerreißender Bilder leidender Israelis in der Propagandapresse ihrer Konzerne ließ sich niemand täuschen (außer einer kleinen verbliebenen Gruppe cooler Hilfstrinker).

Hier ist die wahre Geschichte dessen, was laut Mossad-, MI6- und russischen FSB-Quellen hinter den Kulissen passiert ist.

Der Chef des MI6, der zufällig Jude ist, sagte: „Die KM haben das jüdische Volk und das Judentum immer als menschlichen Schutzschild für ihre satanischen und schändlichen Zwecke benutzt. Sie sind ein zutiefst verkommener, bekannter und gehasster Haufen von Widerlingen. Nachdem wir davon erfahren hatten, gingen wir fast sofort unter falscher Flagge vor.“

Mossad-Quellen stimmten darin überein, dass der Gazastreifen und das Westjordanland von den Israelis so gründlich überwacht würden, dass nicht einmal ein Reiskorn dorthin gelangen könne, ohne dass sie davon wüssten.

Mit anderen Worten: Der massive Angriff der Hamas auf Israel musste von Netanyahu und seinen Schergen inszeniert worden sein. (Die Niederschlagung der khasarischen Mafia verschärft sich trotz 45-tägiger Waffenruhe im US-Haushalt)

Eine russische FSB-Quelle beschrieb die Situation wie folgt:

Ungefähr 60 Menschen, darunter Biden und sein Sohn, Hillary und ihr Team, wissen alle, dass sie ins Gefängnis kommen, wenn sie den Ukraine-Krieg verlieren. Um ihren Arsch zu retten, brauchen sie also einen „Sieg“, und die Ukraine ist dafür nicht geeignet, während China-Taiwan zu riskant ist, also haben sie sich entschieden, die Palästinenser zu vernichten …

Hamas ist Teil des Plans, Israel in das Land der Ukraine zu verlegen. Im Grunde ist der Krieg in Israel und der Ukraine eins. Die Zionisten wollen ein größeres Land weit weg vom Iran und anderen muslimischen Ländern haben, deshalb wurde das ukrainische Territorium ausgewählt, um nach der Zerstörung Israels Juden dorthin umzusiedeln …

In den letzten 18 Monaten starben etwa eine halbe Million Ukrainer. Im Krieg wanderten 3,5 Millionen Ukrainer nach Europa und 2,5 Millionen nach Russland aus. Insgesamt ist die Bevölkerung also um 6,5 Millionen zurückgegangen.

Die Bevölkerung Israels beträgt 9,3 Millionen, sodass der Krieg in der Ukraine im Jahr 2025 vorbei sein wird, wenn weitere 3 Millionen sterben werden. Dann wird das neue Khazaria auf dem vergossenen Blut aufgebaut.

Das wird nicht passieren dürfen. Der UN-Sicherheitsrat hielt eine Dringlichkeitssitzung zu dem Angriff ab, und obwohl er keine Erklärung abgab, stimmte er zu, dass es für Israel keinen Casus Belli (Rechtfertigung für den Krieg) gab.

Der Grund, warum der Angriff zu diesem Zeitpunkt inszeniert wurde, liegt darin, dass die KM-Geldwäsche über die Ukraine unterbrochen wurde. Die KM hofften, diese Gaza-Show zu nutzen, um Sympathiegelder zu bekommen, um Zeit bis 2025 zu gewinnen, wenn sie planen, eine schreckliche Gräueltat zu inszenieren, sagen MI6-Quellen.

Ein weiterer Grund, warum Netanjahu den Angriff beschleunigte, war, dass dem iranischen Geheimdienst ein großer Coup gelang.

Iranische Geheimdienstquellen informieren uns: „Die vertraulichen Informationen des Netanyahu-Büros sind in den Händen der Iraner“. Als Teil ihres Geheimdienstes haben sie eine „Liste mit persönlichen Informationen und Bildern von Netanyahus Gegnern erhalten, die er bei sich hatte, einschließlich Ehud Barak, Benny Gantz und Ehud Olmert“, so die Quellen. „Wir haben auch spezielle Informationen aus der Liste ausländischer Journalisten erhalten, die Schmiergelder von Netanjahus Büro erhalten haben; diese Liste umfasst europäische, amerikanische und israelische Journalisten, und alle speziellen Informationen und Beträge, die sie erhalten haben, sind darin aufgeführt. Alle persönlichen Bilder und vertraulichen Akten wurden durch einen elektronischen Speicher aus Netanjahus Büro entfernt und befinden sich jetzt bei den iranischen Sicherheitsinstitutionen und werden veröffentlicht“, fügen sie hinzu.

Mit anderen Worten: Netanjahu musste einen Notfall vortäuschen, um sich selbst zum Gottkönig Israels zu salben, bevor dieses peinliche Informationsleck allgemein bekannt wurde.

Die eigentliche Frage ist natürlich, warum dieser Massenmörder Netanjahu in Israel das Sagen hat und nicht im Gefängnis oder in der Hölle, wo er hingehört.

Eine weitere peinliche Information ist, dass die Hamas behauptet, die Ukraine habe ihr die (von den USA finanzierten) Waffen verkauft, die sie bei dem Angriff auf Israel eingesetzt hat.

Dann wird aus irgendeinem Grund eine Geschichte über 6 Milliarden Dollar verbreitet, die an den Iran geflossen sind und dann zur Finanzierung der Angriffe auf Israel verwendet wurden. Da der gefälschte Staatsstreich in Russland durch Jewgeni Prigoschin ebenfalls eine 6-Milliarden-Dollar-Show war, kann man mit Sicherheit vorhersagen, dass es in naher Zukunft eine weitere 6-Milliarden-Dollar-Show geben wird, um die satanische 666-Zahl zu vervollständigen, die die KM so sehr mögen.

Unabhängig davon haben die Israelis jetzt, da der große Hamas-Auftritt in einem Misserfolg endete, einen großen Rückzieher gemacht. Gerade als dieser Bericht online gehen sollte, wurde uns zum Beispiel dieses Video eines wie ein Film inszenierten Angriffs zugesandt.

Wir wurden auch von einem israelischen Whistleblower kontaktiert, der uns mitteilte, dass die gesamte Raketenabwehr Iron Dome ein Betrug sei. Der israelische Wissenschaftler und preisgekrönte Sicherheitsexperte Dr. Motty Scheffer sagt: „Heute gibt es keine Rakete, die andere Raketen oder Panzerfäuste abfangen kann, und die Eiserne Kuppel ist ein leichtes Audiosystem, das die israelische öffentliche Meinung und natürlich sich selbst blockiert. In der Tat sind alle Explosionen, die wir in der Atmosphäre gesehen haben, Selbstzerstörung. Die Eiserne Kuppel hat keine einzige Rakete abgefeuert, die mindestens eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete abfangen konnte.“

Die Israelis versuchen also zu behaupten, es sei alles nur vorgetäuscht. Leider zeigt ihre Erfolgsbilanz, dass sie neben der Theatralik auch echte Massenmorde begehen.

Als Nächstes begann die Propaganda-Presse im Westen mit Krokodilstränen und „tut mir leid für die Palästinenser“-Geschichten, verbunden mit der Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung.

Die nachstehende Karte mit dem immer kleiner werdenden palästinensischen Land zeigt, dass dies immer nur ein Lippenbekenntnis war, um Zeit zu gewinnen.

Das eigentliche Motiv für diesen Aufruf ist der Versuch, das Abkommen zu verhindern, das Golfmonarchien wie Saudi-Arabien schließen, um das US-Militär im Gegenzug für Schutz zu finanzieren. Dieses Abkommen sieht vor, dass Israel die Palästinenser in den israelischen Staat aufnimmt. Damit wäre die große Geldwäsche der „Hilfe für Palästina“, die die KM seit Jahren betreibt, abgeschnitten.

Apropos Geldwäsche: Ukrainische Beamte beginnen jetzt, die genauen Zahlen der Bestechungsgelder zu veröffentlichen, die US-Beamte als Schmiergelder für ukrainische Hilfe erhalten haben. Die Liste ist hier aufgeführt:

Man beachte, dass der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy angeblich 42 Millionen Dollar erhalten hat. Das würde erklären, warum er seine republikanischen Parteifreunde verriet und zuließ, dass sich der Zirkus in Washington DC für weitere 45 Tage finanzierte. Ich vermute, die Clowns in Washington DC hofften, dass die Hamas-Show die Welt dazu bringen würde, die ganze Farce noch länger fortzusetzen.

Es gibt noch einen weiteren Aspekt der Ukraine, der sich langsam herauskristallisiert: Kokain. Der russische Präsident Wladimir Putin sagt, der FSB [Föderaler Sicherheitsdienst] habe bei den Ermittlungen zu einem Flugzeugabsturz, bei dem hochrangige Wagner-Kommandeure ums Leben kamen, fünf Kilogramm Kokain und zehn Milliarden Rubel gefunden.

https://tass.com/russia/1685645

Es sei daran erinnert, dass der Partner von Wagner-Chef Prigozhins im Chabad-Todeskult, Vladimir Zelensky, für seinen Kokainkonsum bekannt ist. Erinnern Sie sich auch daran, dass ein weiterer Unterstützer des Völkermords in der Ukraine, Justin Castrudeau aus Kanada, bei einem kürzlichen G20-Treffen in Indien ebenfalls große Mengen Kokain in seinem Flugzeug fand.

Kokain aus Südamerika ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine der Haupteinnahmequellen der Nazis gewesen. Der ehemalige Chef des MI6 erzählte uns, dass die KM-Nazis 1000 Meilen Küstenlinie in Patagonien gekauft haben, wo sie sich verstecken wollen, nachdem sie die nördliche Hemisphäre in einem totalen Atomkrieg zerstört haben. Dieser Krieg ist nun für 2025 geplant, wie mehrere Quellen übereinstimmend berichten.

Deshalb ist es so wichtig, die Geldwäsche über die Ukraine zu unterbinden und die US Corporation vor diesem Zeitpunkt stillzulegen.

Der Ukraine wurde definitiv der Geldhahn zugedreht. Der US-Kongress hat alle neuen Finanzmittel für die Ukraine gestoppt.

https://apnews.com/article/ukraine-russia-war-congress-funding-13727f76561a80d2f00267a13667c33a

Daraufhin kündigte die britische Regierung an, weder Waffen noch Geld an das Zelenski-Regime zu liefern.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/10/02/britain-run-out-of-arms-send-to-ukraine-says-military-chief/

Als nächstes kam Polen an die Reihe, dessen Regierung dem kriminellen Staat Ukraine ebenfalls jegliche Unterstützung entzog.

Ein weiterer ukrainischer Nachbar, die Slowakei, schloss sich dem Club an, indem sie die populistische Partei des pro-russischen Ministerpräsidenten Robert Fico wieder an die Macht brachte und versprach, keine Waffen mehr in die Ukraine zu liefern

https://edition.cnn.com/2023/10/04/politics/ukraine-aid-impact-mccarthy-ouster-intl/index.html

Schließlich war auch die Nazi-EU gezwungen zuzugeben, dass sie das verbrecherische Regime in der Ukraine nicht länger unterstützen kann.

https://tass.com/politics/1684303

Dies veranlasste Putin zu der Erklärung, dass die Ukraine ohne ausländische Hilfe „nur eine Woche überleben wird“.

Der letzte Ort, der den massenmordenden Verbrecher Zelensky unterstützt, ist sein kanadischer Kollege Justin Castrudeau, der Massenmörder.

Es wird erwartet, dass auch er nicht mehr lange durchhält. Der Mann ist so verhasst, dass er in der kanadischen Öffentlichkeit nicht auftreten kann, ohne angegriffen zu werden.

Außerdem stellt er seine Korruption zur Schau. Schauen Sie sich an, wie er dem neuen Parlamentspräsidenten im kanadischen Parlament zuzwinkert, um zu sehen, was für ein Widerling er ist.

Kein Wunder, dass Putin Castrudeau einen Idioten oder Schurken nennt.

Selbst die Frauen in seinem Regime scheinen es besser zu wissen. Schauen Sie sich die Gesichter seiner Nazi-Betreuerin Christia Freeland und von Zelenskys Frau Olena in dem folgenden Video an.

„Sie weiß genau, in welche Art von Korruption, das Abschlachten unschuldiger Menschen, den Handel mit unschuldigen Kindern und andere Ungeheuerlichkeiten ihr Mann verwickelt ist… sie weiß, dass es zu Ende geht und sie den ultimativen Preis zahlen werden“, so eine Mossad-Quelle.

Übrigens hat Olena nach Angaben des polnischen Geheimdienstes kürzlich bei einem einzigen Einkaufsbummel bei Cartier 1,1 Millionen Dollar ausgegeben. Offenbar ist also zumindest ein Teil der Hilfsgelder dorthin geflossen. Diese Informationen sind durchgesickert, nachdem sie einen Cartier-Angestellten wegen seiner „schlechten Einstellung“ entlassen hatte, so die Quellen.

„Für Zelensky ist das Spiel bereits vorbei. Wohin wird er gehen und sich verstecken? Es besteht eine 98%ige Chance, dass er einen Unfall hat. Man hat ihn bereits unter den Bus geworfen“, so die Mossad-Quelle.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die US Corporation selbst unter den Bus geworfen wird, ist ähnlich groß. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.

Die nachstehende Grafik zeigt, dass die Gesamtverschuldung der USA einen Rekordwert von 33,442 Billionen Dollar erreicht hat, ein Anstieg um 275 Milliarden Dollar an einem einzigen Tag.

Die Finanzinstitute sind auch mathematisch dem Untergang geweiht. US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von 10 und 30 Jahren sind seit März 2020 um 46 bzw. 53 % gefallen.

Diese Art von Verlusten erklärt, warum nur vier Banken: Die JPMorgan Chase Bank, die Bank of America, Wells Fargo und die Citibank der Citigroup verfügten über 4,185 Billionen Dollar an unversicherten Einlagen, das sind 59 Prozent aller unversicherten Einlagen bei allen 4.645 bundesstaatlich versicherten Instituten.

Die Citibank, die 2008 die größte Rettungsaktion in der Geschichte der USA erhielt, hat jetzt 1,34 Billionen Dollar an unversicherten Einlagen.

https://www.blacklistednews.com/article/85411/after-getting-the-largest-bailout-in-us-history-in-2008-855-percent-of-the-134-trillion-in-deposits.html

Da diese Banken Eigentümer des Federal Reserve Board und des US-Finanzministeriums sind, könnte dies erklären, warum ihre Hauptsitze jetzt mit weißem Plastik verkleidet sind.

Die Finanzkrise wirkt sich auch auf die Main Street aus. Nach Angaben von Epiq Bankruptcy, das Daten über Konkursanmeldungen in den USA bereitstellt, sind die Konkurse nach Kapitel 11 in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 um 61 % gestiegen.

https://www.retaildive.com/news/chapter-11-bankruptcy-filings-soar/695590/

Kein Wunder, dass der falsche Joe Biden nicht einmal mehr so tut, als ob er Präsident wäre, wie Sie aus dem folgenden Austausch ersehen können:

Journalist: „Was ist Ihr Rat an den nächsten Sprecher des Repräsentantenhauses?“

Joe Biden: „Das liegt oberhalb meiner Gehaltsklasse.“

Er sagt Ihnen, dass er ein Schauspieler ist, ohne es Ihnen zu sagen.

Beachten Sie seine Augen und die Linie der Maske.

Natürlich ist der Bankrott die geringste Sorge der Familien, denen die US Corporation gehört. Ihre eigentliche Sorge ist es, gehängt zu werden.

Laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist Klaus Schwab Rothschild beispielsweise ein „globalistischer Terrorist“, der die Menschheit als Geisel hält. Während einer Rede in Sotschi warnte er, dass die Tage dieser Elite gezählt seien.

In den USA sagt Senator Rand Paul, Anthony Fauci sollte als Verräter im Gefängnis sitzen.

Das ist zu freundlich. Die Leichen von Tausenden von Kindern, die von Dr. Anthony Fauci in illegalen medizinischen Experimenten getötet wurden, sind in Hawthorne, New York, entdeckt worden, was den ehemaligen NIH-Direktor wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen gegen Kinder unter Anklage stellt.

Die Einzelheiten sind in dem unten verlinkten Video zu sehen.

https://rumble.com/v3ng5fm-mass-graves-of-thousands-of-children-killed-by-fauci-in-illegal-experiments.html

Es ist nicht nur Fauci.

Eine Sprecherin der russischen Regierung sagt, dass die Firma Coca-Cola in den Kauf von Kindern aus der Ukraine verwickelt ist. Sie behauptet auch, dass die Organentnahme auf dem Schwarzmarkt dort in großem Umfang stattgefunden hat.

Alle Lakaien des tiefen Staates werden öffentlich bloßgestellt und strafrechtlich verfolgt. Massenmord durch Impfung wird das Verbrechen, das sie höchstwahrscheinlich hinrichten wird. Hier ist ein Bruchteil der Beweise dafür.

Offizielle Daten, die von der kanadischen Regierung veröffentlicht wurden, zeigen, dass 74% der dreifach geimpften Kanadier jetzt das durch Impfung erworbene Immunschwächesyndrom (VAIDS) haben. Ja, das ist AIDS, verursacht durch den Impfstoff.

Verglichen mit dem natürlichen Immunsystem der nicht geimpften Bevölkerung zeigen die Daten, dass die doppelt geimpfte Bevölkerung in ganz Kanada nun durchschnittlich 73 % ihrer Immunsystemkapazität verloren hat.

Die dreifach geimpfte Bevölkerung in ganz Kanada hat nun im Durchschnitt 74 % ihrer Immunität verloren.

Der Schaden ist inzwischen so groß, dass die doppelt geimpfte Bevölkerung im Durchschnitt 3,8-mal häufiger mit COVID-19 infiziert wird und 3,3-mal häufiger an COVID-19 stirbt als die ungeimpfte Bevölkerung, berichtet The Exposé.

https://newsaddicts.com/74-triple-vaxxed-canadians-have-vaids-government-data-shows/

Auch in Großbritannien waren 92% der Todesfälle aufgrund von COVID-19 im Jahr 2022 unter den dreifach Geimpften, wie Daten der Regierung zeigen.

https://www.cda.pl/video/15594982cf

https://slaynews.com/news/92-covid-deaths-2022-were-triple-vaxxed/

Die Daten sind auf der ONS-Website verfügbar

Auch Russland ist involviert. Sputnik V Impfstoffe mit einer anderen als der getesteten Substanz wurden an die Slowakei geliefert: „Der russische Fonds ist der Meinung, dass die Slowaken kein Recht hatten, den Impfstoff in Labors zu testen, die nicht zu den offiziellen Einrichtungen der Europäischen Union gehören.“

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C848524%2Cna-slowacje-trafily-prezentionki-sputnik-v-z-substancja-inna-niz-przebadana

Nun stellt sich heraus, dass die Elite selbst den Impfstoff, den sie allen anderen aufzwingt, nicht genommen hat. Dies wurde in Neuseeland und anderswo bewiesen.

Hier können Sie sehen, wie WHO-Terroristenchef Tedros (der sagt, er habe den Impfstoff nicht genommen) den Nobelpreisträgern gratuliert, deren mRNA-Technologie „sichere und wirksame“ Injektionen gegen COVID ermöglicht hat.

Er wird diese Worte bereuen, und das Nobelkomitee wird für die Belohnung von Massenmord verantwortlich gemacht werden.

Viele versuchen bereits, sich aus der Verantwortung zu stehlen.

„Die Biden-Regierung schreibt die Geschichte des COVID um. Heute behauptete der Leiter der OSHA: „Wir haben nicht verlangt, dass jemand entlassen wird“, obwohl er ein Impfmandat für 84 Millionen Amerikaner erlassen hatte, das vom Obersten Gerichtshof gekippt wurde. „

Oh, jetzt wird so viel zurückgerudert. Sie sind schlüpfrige Aale, die versuchen, sich aus der Schlinge zu winden, die sie erwartet. WIR WERDEN ES NICHT VERGESSEN

https://www.zerohedge.com/political/will-make-your-blood-boil-biden-admin-goes-full-orwell-denying-vaxx-mandates-ever

Sie können sicher sein, dass die KM noch weitere grausame Stunts versuchen wird, um der Justiz zu entgehen. Ein Trick wird sicher all die Männer im militärischen Alter betreffen, die sie in die USA und nach Europa geschmuggelt haben.

In dem unten stehenden Video sagt ein Uber-Fahrer, ein männlicher Migrant mittleren Alters habe ihm erzählt, er sei Soldat, dessen Gehalt von der UNO bezahlt werde. Man gab ihm eine Kreditkarte und einen Ausweis und sagte ihm, er solle in den USA leben und auf weitere Anweisungen warten.

Schauen Sie sich als nächstes alle Invasoren an, die in letzter Zeit in Europa gefunden wurden. Sie haben alle die gleiche Kleidung und die gleichen Schuhe. Keiner von ihnen hat für seine „Bootsfahrt“ nach Europa bezahlt. Alles wird direkt von den Vereinten Nationen über die NROs finanziert.

Diese Männer müssen zusammengetrieben und in Gewahrsam genommen werden, bevor sie ihre „weiteren Anweisungen“ der UN erhalten.

Die andere Sache, die die KM macht, ist die Bedrohung der Welt mit ihren Wetter- und Erdbebenwaffen.

Wir wurden darüber informiert, dass ein hochenergetisches Neutrino-Gerät in der Antarktis am 6. und 7. Oktober 2023 drei schwere Erdbeben verursacht hat

https://www.newagebd.net/article/214367/15-killed-as-earthquakes-hit-three-continents

Vielleicht sollte jemand die KM daran erinnern, dass Atomwaffen die Antarktis erreichen können.

Es gibt vieles, über das wir noch nicht berichten können, aber halten Sie Ausschau nach öffentlichen Verhaftungen und Rücktritten hochrangiger Personen. Wenn Sie sehen, dass Leute wie Bill Gates und Klaus Schwab in Handschellen vor die Kameras geführt werden, wissen Sie, dass der Gerechtigkeit endlich Genüge getan wird.

Quellen: PublicDomain/benjaminfulford.net am 13.10.2023