Die Globalisten haben ein weiteres Schockereignis geplant

Im Vergleich zum kommenden 2024 wird 2023 wie ein Spaziergang im Park erscheinen, aber wir können den Sturm überstehen, wenn wir an unserer Menschlichkeit und unserem Glauben an Gott festhalten.

Die Konvergenz mehrerer roter Warnungen starrt uns ins Gesicht, alles deutet auf ein großes „Ereignis“ irgendeiner Art in den kommenden Wochen oder Monaten hin.

Was auch immer es sein mag, diese neue Katastrophe wird den Zusammenbruch des alten Weltsystems beschleunigen, einen Zusammenbruch der Volkswirtschaften und politischen Strukturen, der bereits im Gange ist und den Weg für den Großen Neustart oder, wie manche es nennen, die Neue Weltordnung ebnen wird. Ich nenne es das Mark of the Beast oder auf Deutsch das Tiersystem.

Es ist unmöglich, den Zeitpunkt eines solchen Ereignisses vorherzusagen, aber ich glaube, dass wir innerhalb der nächsten drei bis neun Monate, eines Jahres, mit einem großen Schockereignis rechnen müssen.

Der Grund dafür ist einfach. Die milliardenschweren globalistischen Oligarchen wollen eine Situation herbeiführen, die Digitalisierung (des Geldes und der Menschen), Entmenschlichung (Menschen, die durch Transmensch-Hybride ersetzt werden), Zerstörung (aller kulturellen Normen, männlicher/weiblicher Geschlechter, der Fähigkeit, sich ohne Technologie fortzupflanzen usw.) und Entvölkerung (derer, die als „nutzlose Esser“ betrachtet werden) beinhaltet.

Dies sind die „vier Schritte“, die notwendig sind, um die totale Kontrolle zu erlangen, die die globalistischen Technokraten auf das gesamte menschliche Verhalten in einer neu strukturierten Welt auszudehnen versuchen, die von künstlicher Intelligenz angetrieben wird und auf der Eliminierung des gesamten Verbrauchs fossiler Brennstoffe durch den einfachen Mann (Nicht-Oligarchen) basiert.

Wenn nur die Oligarchen Zugang zu fossilen Brennstoffen haben und nur die Oligarchen sich vermehren und die Meinungsfreiheit genießen dürfen, dann haben wir am Ende einen Ein-Welt-Sklavenstaat. Und genau das ist das Ziel.

Auf diese Weise werden die vier Schritte zum fünften und letzten Schritt, der Dystopie. In den Augen der globalistischen Räuberklasse greifen sie nach ihrer Utopie, aber für den Rest von uns wird es eine lebendige Hölle sein, eine Dystopie.

Diese globalistischen Oligarchen waren in der Lage, so viel von der alten Weltordnung mit Covid zu zerstören, und sie benötigen ein weiteres großes Krisenereignis, um die Aufgabe zu beenden, all ihre dystopischen Ziele zu erreichen, die in den Zielen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung enthalten sind. Sie haben Sprachspiele gespielt, die an Orwellsche Novellen erinnern, um uns glauben zu machen, dass die SDGs Utopien hervorbringen werden. In Wirklichkeit werden die Massen in den Albtraum einer Dystopie gestürzt.

Wenn die Globalisten weiterhin Druck auf ihre Günstlinge in den nationalen und staatlichen Hauptstädten ausüben, damit diese ihre grünen New Deals und ihre Netto-Null-Kampagnen verabschieden, werden die Massen irgendwann aufwachen und für die Globalisten kämpfen.

Dieses Erwachen hat bereits begonnen, und deshalb ist es dringend notwendig, dass sie ein volles Szenario des Dritten Weltkrieges eskalieren, einschließlich Hunger und Mangel, sobald dies möglich ist.

Das Fenster für den von König Charles initiierten „Great Reset“ schließt sich, und es ist an der Zeit, die Zerstörung und Entvölkerung zu verdoppeln. Andernfalls werden wir niemals die vollständige Digitalisierung und Entmenschlichung erreichen, das Ende der menschlichen Geschichte, wie Yuval Harari in dem Video unten erklärt.

Russland ist ein Hindernis für seine Pläne für ein echtes Eine-Welt-System. Nicht weil Putin ein Held ist, sondern wegen des russischen Volkes und seines Willens, unter einer rein russischen Führung zu überleben. Sie werden keine Marionette des Weltwirtschaftsforums akzeptieren, so wie die USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Europa akzeptiert haben, über sie zu herrschen. Sie haben nichts gegen einen autoritären starken Mann, aber es muss ein echter Russe sein, der das Sagen hat.

Russland und Putin mögen bei der Digitalisierung an Bord sein, aber nicht bei den anderen drei Schritten – Entmenschlichung, Zerstörung aller kulturellen Normen und Entvölkerung, vorwiegend wegen des starken Einflusses der russisch-orthodoxen Kirche, die in ihrem Denken viel traditioneller ist als die römisch-katholische Kirche.

Wenn ich Recht habe und die globalistischen Oligarchen in den nächsten drei bis neun Monaten einen weiteren Schock planen, dann schließt sich auch das Zeitfenster für die Vorbereitung.

Diejenigen, die von dem, was kommt, überrascht werden, werden für ihr Überleben völlig von genau den falschen Leuten abhängig sein. Sie werden dem globalistischen Kartell auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sein. Da es sich um eine räuberische Klasse von Psychopathen handelt, möchte man für nichts von ihnen abhängig sein.

Würde man sie isoliert betrachten, würden die heutigen Schlagzeilen keine roten Warnflaggen aussenden. Betrachtet man sie jedoch in ihrer Gesamtheit, wird klar, dass sich etwas Großes zusammenbraut, das das Deck der globalen Macht für immer zerschmettern und unsere Zukunftsaussichten verändern wird.

Die Quintessenz ist, dass dies nicht die Zeit ist, in der man sich auf die Normalität zurückziehen kann.

Wir befinden uns bereits in der Frühphase des Dritten Weltkriegs, mit Russland in Osteuropa, in Syrien, aber auch in Afrika und Asien, die sich auf den Ausbruch vorbereiten.

Ich denke, es ist unvermeidlich, dass der Dritte Weltkrieg weiter eskaliert in den Ausbruch eines direkten täglichen Krieges zwischen den beiden großen Atommächten der Welt, die grob in Ost und West geteilt sind, mit den USA/NATO/Australien/Japan/Südkorea einerseits und Russland/China/Iran/Nordkorea andererseits.

Die USA und Großbritannien haben zusammen mit dem Rest ihrer NATO-Vasallenstaaten diesen Krieg mit Russland provoziert, indem sie das NATO-Militärbündnis nach Osten in den Hinterhof Russlands ausgedehnt haben. NATO-Politiker und -Kommandeure sprechen seit mindestens 20 Jahren von ihrer „Politik der offenen Tür“, und es ist, als würde man Salz in eine offene Wunde streuen, wenn man sich auf Russland und seine Geschichte der Invasion durch den Westen bezieht.

Im Jahr 2008 hat die NATO die Ukraine eingeladen, dem Bündnis beizutreten, bis sie bestimmte Kriterien erfüllt, und das war wirklich der letzte Strohhalm. Seitdem war es nur eine Frage der Zeit, bis Russland seine Truppen in die Ukraine schickte. Das ist nicht anders, als wenn Israel seine Truppen regelmäßig in die palästinensischen Gebiete schickt, um diese von Raketen, Waffen und Munition zu „säubern“.

Sie wären überrascht, wie viele Konservative verstehen, dass Israel unter seinen palästinensischen Vettern leben muss, ohne dass diese Vettern bis an die Zähne bewaffnet sind, aber sie verstehen nicht das gleiche Konzept, das für Russland und die Ukraine gilt.

Während sich die Nationen aufstellen und die Kampflinien für den Dritten Weltkrieg ziehen, ist Indien der Joker. Es ist nicht das alte Indien. Es ist die am schnellsten wachsende Nation, es hat viel technisches Know-how und es kann eine riesige Armee aufstellen. Es könnte den Unterschied ausmachen, wer den Dritten Weltkrieg gewinnt, je nachdem, auf welcher Seite es sich engagiert.

Wenn der Dritte Weltkrieg erst einmal im Gange ist, sehen wir ein landesweites Projekt in den USA, das sich auf ein Wahljahr zubewegt, was bedeutet, dass ein Bürgerkrieg auf amerikanischem Boden ausbrechen könnte, während wir in den Weltkrieg verwickelt sind.

Dann denken Sie an Cyber-Angriffe, mögliche Angriffe mit falschen Flaggen, eine neue und noch beängstigendere Pandemie, eine historische Hungersnot und Unterbrechungen in der Versorgungskette, die durch einen Krieg verschärft werden, oder eine Kombination der oben genannten, die alle durch einen sich verschärfenden Dritten Weltkrieg verursacht werden.

Dies wird keine Zeit für schwache Christen oder schwache westliche Menschen sein, die an die Unterhaltung und den Komfort gewöhnt sind.

So wie sich die Dinge entwickeln, sehe ich eine Kombination von mindestens drei oder vier der oben genannten Szenarien, die gleichzeitig eintreten werden. Man denke nur an die Auswirkungen auf die Alltagsgesellschaft.

Hier sind einige der Datenpunkte, die auf ein katastrophales Ereignis hinweisen, das die Welt für immer verändern wird. (Anmerkung: Diese wurden kürzlich von Brannon Howse und mir in seiner Show Brannon Howse Live vorgestellt.)

CNN: Höchste nukleare Aktivität seit Jahren in China, Russland und den USA

Rauch steigt aus dem National Laboratory in Idaho auf, in dem fortgeschrittene Atomwaffen getestet werden.

Papst Franziskus sieht die Welt am Rande eines Atomkrieges, dem schlimmsten seit 1962.

Berichte über US-Kriegsflugzeuge aus dem ganzen Land häufen sich.

Die FEMA ruft am 4. Oktober einen landesweiten Notfallalarm aus.

Die USA bestellen für 290 Millionen Dollar Anti-Strahlungspillen.

New York City sendet öffentliche Werbespots darüber, wie man einen nuklearen Angriff überlebt.

Der russische Verteidigungsminister erklärte am Wochenende, dass Angriffe auf russisches Territorium außerhalb der Sondereinsatzzone stattfinden würden. Russland sieht nun die USA und Großbritannien als Kriegsparteien und wird sich erlauben, Entscheidungszentren in der Ukraine anzugreifen. Dazu würde wahrscheinlich auch der ukrainische Präsident Selenskyj gehören. Man stelle sich vor, Russland würde ihn aus dem Weg räumen und wie der Westen dies für seine Propaganda ausnutzen würde.

König Charles traf sich von Mittwoch bis Freitag mit dem französischen Präsidenten Macron in Paris. Macron ließ das UN-Treffen in New York aus, um den König zu treffen. (Charles ist der Vater der globalen Bewegung für nachhaltige Entwicklung und ein führender Befürworter von Eugenik und Entvölkerung. Ich habe darüber letzte Woche auf meinem Substack geschrieben).

Deagel Corp. mit Verbindungen zur CIA sagte 2014 voraus, dass die USA bis Ende 2025 68,5 Prozent ihrer Bevölkerung verlieren würden, Großbritannien über 75 Prozent und die meisten westeuropäischen Nationen ebenfalls 30 bis 50 Prozent.

Meinungsfreiheit und politischer Dissens werden in ehemals freien Nationen angegriffen. Es sind die Nationen, die wir einst für die Guten hielten – die USA, Kanada, die EU, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Sie alle gehen auf sehr sichtbare Weise gegen die Meinungsfreiheit vor. Pastoren und Journalisten (wie Pastor Artur Powlawski in Kanada und die Journalisten Owen Shroyer und Stephen Horn in den USA) werden inhaftiert, nur weil sie Ideen geäußert haben, die den von der Regierung und den Massenmedien verbreiteten Narrativen widersprechen. Jucinda Ardern, die ehemalige Premierministerin Neuseelands, ist zum neuen Gesicht der globalen Zensur geworden, und ihr werden die größten Plattformen geboten, um ihre autoritären Ideen zu verbreiten. Vergangene Woche sprach sie vor der UNO-Vollversammlung über die Notwendigkeit, gegen „Desinformation“ vorzugehen, womit natürlich alles gemeint ist, was den Globalisten nicht passt, wie der Klimawandel, der Krieg in der Ukraine, Covid, Impfstoffe und so weiter. Für ihre bösen Ideen wurde sie nicht nur mit einem, sondern gleich mit zwei Stipendien an der Harvard University belohnt.

Polen ist das erste NATO-Mitglied außer Ungarn, das die unbegrenzte Finanzierung der korrupten ukrainischen Regierung in ihrem Grenzstreit mit Russland infrage stellt. Polen will die Ukraine „abkühlen“. Wenn die USA und Großbritannien merken, dass die Koalition der Willigen zu bröckeln beginnt, werden sie ihre Angriffe auf russisches Territorium beschleunigen, um das Eisen zu schmieden“.

Vize-Präsidentin Kamala Harris wird zu Bidens „Gun Czar“, während der Krieg gegen den Zweiten Verfassungszusatz an Fahrt gewinnt. Die Biden-Administration gab am Donnerstag bekannt, dass Harris das erste Büro zur Verhinderung von Waffengewalt in der Geschichte des Landes leiten wird. Harris wird für die Durchsetzung bestehender Gesetze und die Zusammenarbeit mit staatlichen und lokalen Beamten verantwortlich sein, um Anti-Waffen-Maßnahmen auf allen Ebenen voranzutreiben.

Mehrere Großbanken, darunter Wells Fargo und Bank of America, haben angekündigt, bis Ende des Jahres 38 Bankfilialen in und um New York City zu schließen.

Fazit: Der Krieg wird kommen, mit all seinen unangenehmen Begleiterscheinungen. Dazu gehören eine steigende Inflation und die Entwertung des Dollars, die Verknappung von Nahrungsmitteln, Treibstoff und wichtigen Medikamenten sowie zunehmende Angriffe auf alle Formen der Redefreiheit, Religionsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, den zweiten Verfassungszusatz und so weiter. Wir müssen uns gegen diese Angriffe auf unsere Freiheiten wehren, wohl wissend, dass kein Mensch und keine menschliche Organisation zu unserer Rettung kommen wird.

Wir tragen die Verantwortung für die Sicherheit unserer Familien. Diejenigen, die immer noch nach einer schnellen Lösung suchen, die durch die Wahlkabine herbeigeführt wird, achten nicht auf die Zeichen und Signale.

Wir werden nicht bis November 2024 warten, ohne ein weiteres großes Ereignis zu erleben, ausgelöst durch die Globalisten und ihre Lakaien, die den luziferischen Hass auf Gottes krönende Errungenschaft teilen – das menschliche Leben, geschaffen nach seinem Ebenbild.

Wir müssen fest zu unseren Überzeugungen stehen, sowohl politisch als auch religiös, und uns weigern, uns dem System der Bestie zu beugen, wohl wissend, dass unser Vater im Himmel den letzten Trumpf in der Hand hält und dieses Netzwerk des Bösen zu seiner Zeit und nach seinem Plan zu Fall bringen wird.

Quellen: PublicDomain/leohohmann.com am 30.09.2023