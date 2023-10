Die Schlammflut-Hypothese: Die Zerstörung von Tartaria (Teil 1)

Die Geographie, Diplomatie und Kultur, die das angebliche Tartarische Reich ausgestrahlt hat, würden wahrscheinlich nicht ausreichen, um eine heftige Online-Debatte auszulösen, aber zusätzliche Informationen tauchten auf, um den Appetit eines durchschnittlichen Theoretikers anzuregen. (Auszug aus dem Buch „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“)

Auf Medium.com (2) fragen Leser in einem Artikel über die schändliche Zerstörung von Tartaria, was wäre, wenn es eine so große Verschwörung gäbe, dass niemand ihnen jemals glauben würde?

Und was wäre, wenn die jüngste Geschichte absichtlich und fast vollständig ausgelöscht würde? Darum geht es in Tartaria und der Schlammflut.

In dem Artikel wird weiter behauptet, dass bei einem kompletten Reset bzw. Neustart der Menschheitsgeschichte eine große Zivilisation ausgelöscht und mit einer Ersatzgeschichte überdeckt wurde: Tartaria wurde also zerstört und seine Gebäude unter einem Schlammfluss begraben.

Abb. 14: Bau der Pariser Metrostation Les Halles im Jahr 1973. Der 1549 erbaute „Brunnen der Unschuldigen“ wurde von einer Holzkonstruktion umgeben und untermauert, als die Erde unter dem Brunnen ausgegraben wurde

Um die Theorie zu untermauern, gibt es viele Bilder von Gebäuden mit Fenstern im Erdgeschoss und halb vergrabenen Türen. Nach Angaben der Autoren übernahmen die Täter offenbar die Macht, räumten viele der Gebäude, zerstörten viele weitere und löschten anschließend die Geschichte aus. Nach der kompletten Zerstörung haben sie eine neue falsche Geschichte an ihre Stelle gesetzt.

Die Theorie wurde schnell von Theoretikern im Internet aufgegriffen, die sich eine Reihe historischer Karten ansahen und verwirrt waren, hauptsächlich aufgrund ihrer Unkenntnis bestimmter Aspekte der Geschichte.

Wissenschaftlich ist bewiesen, dass die älteren Karten Teile des inneren Eurasiens als Tartaria bezeichneten, so kamen Theoretiker vorschnell zu dem Schluss, dass es dort ein riesiges Königreich oder einen Nationalstaat gegeben haben muss, das verschwunden ist. Alte Karten werden oft als Beweise vorgelegt, aber es bleibt die Frage, warum diese Regionen heute Tartaria genannt werden.(Die Schlammflut-Hypothese: Definition von Tartaria und die gefälschte Chronologie)

Vor dem 18. Jahrhundert wusste der Westen wenig über die Völker und Gesellschaften Sibiriens und Asiens. Alle von ihnen wurden einfach als Tataren abgetan, und ihre Ländereien wurden als Tartary oder Tartaria bezeichnet. Es war ein Sammelbegriff, so wie die Griechen den gesamten Nordosten Europas Seythia nannten und damit alle Nomaden dieser Region als Skythen bezeichneten.

Es gibt eine Theorie, dass Tartarier vom chinesischen Wort „dadda“ abstammen, eine Bezeichnung für alle Nomaden nördlich der Großen Mauer – aber so oder so, die Europäer haben den Namen Tartaria auf jeden Landstrich von der Ukraine im Osten, einschließlich „Klein“ und „Groß“, gesetzt, Ost und West, Mandschu-Tataren, russische Moskowiter-Tataren bis nach Amerika. Schließlich wurde der Begriff ganz gestrichen, da Stellen in den Karten neu ausgefüllt wurden.

Ungenaue Karten und eine große Portion Rassenstereotypisierung führten zu einer Aufnahme des tatarischen Amerikas. Theoretiker zitieren Karten, die Tartorium in der Nähe der Beringstraße auflisten, um Ostasien und Amerika zu verbinden. Tartorium ist eigentlich eine Beschreibung mongolischer Stämme auf der anderen Seite der Meerenge (Beringstraße), nicht in Nordamerika.

Kartographen haben auf beiden Kontinenten unter derselben Monokultur kartiert und mongolische Stämme mit den Inuit verwechselt, und diejenigen, die über die Beringstraße kamen, waren ländliche Nomaden, keine fortgeschrittene Zivilisation, trotz der Anwesenheit der Yupik-Ureinwohner, die sowohl in Alaska als auch in Sibirien lebten. Es gibt weiterhin Beweise dafür, dass die wenigen Yupik oberhalb des Polarkreises blieben und nicht in den unteren Teil des Kontinents eindrangen.

Zusätzlich haben manche Theoretiker ein paar alte Fotos von großen, übergroßen Türen, einigen Statuen und Gemälden und … Sie haben es erraten … Riesen produziert. Sie verbinden die Existenz dieser Riesen mit Tartaria durch die Geschichten von Gog and Magog, die historisch mit den Mongolen verbunden sind. Von da an wurden sie zu Photoshop-Hokuspokussen mit gigantischen Knochen.

Abb. 15: Links mit Photoshop bearbeitetes Bild, was einen Giganten-Fund in Brasilien zeigen soll, rechts ein normales menschliches Skelett

Doch neben den Fälschungen gibt es eine andere Agenda, die aber Null Komma Null mit Tartaria was zu tun hat:

Um die Wende des 20. Jahrhunderts veröffentlichten New York Times, London Globe, und Scientific American Artikel, in denen die Entdeckung gigantischer menschlicher Skelette behauptet wurde, und beschlossen, die Überreste zu weiteren Untersuchungen an das Smithsonian Insitute zu schicken.

Aber die Tatsache, dass diese Beweise nie wieder gesehen wurden oder darüber berichtet wurde, wirft weiterhin Fragen auf, ob das Smithsonian riesige Skelette zerstört, um eine unangenehme Anomalie innerhalb des nach außen mitgeteilten archäologischen Narrativs zu vertuschen.

Die Frage wurde im vergangenen Jahrhundert, oder darüber hinaus, heftig diskutiert, indem Forscher etwas fanden, was bestätigende Beweise zu sein schienen, während Skeptiker sagen, dass die Knochen einfach nur solche von riesigen prähistorischen Tieren gewesen seien, die vom Smithsonian bis heute in Museen neu klassifiziert werden.

Und obwohl die physischen Beweise spärlich sind, gibt es eine scheinbar endlose Spur von schriftlichen und anekdotenhaften Vermutungen, wonach einst eine größere Rasse von Menschen auf der Erde wandelte.

Obwohl es nicht unmittelbar offensichtlich ist, ist das Smithsonian eine Erweiterung der US-Regierung, indem Mitglieder des Kongresses im Verwaltungsrat sitzen.

Abb. 16: „Riesenskelette gefunden…“, New York Times, 4. Mai 1908

Es wurde ursprünglich durch die Stiftung des Philanthropen, Chemikers und Mineralogenisten James Smithson als „Einrichtung zur Vermehrung und Verbreitung von Wissen unter Männern“ gegründet.

Und obwohl es keine Regulierungsbehörde ist, ist es so eng mit der Regierung verbunden, dass es Immunität von staatlichen und lokalen Vorschriften sowie Gerichtsverfahren genießt, außer wenn diese vom Kongress genehmigt werden.

Das Smithsonian wurde 1846 gegründet und hatte die Aufgabe, die anthropologische Geschichte der Vereinigten Staaten zu organisieren. Es wird manchmal als „der Speicher der Nation“ bezeichnet, da es in seinen unzähligen Museen, Forschungszentren und verschiedenen Einrichtungen etwa 154 Millionen Objekte angesammelt hat.

Aber mit Umschreibungen wie der „Verbreitung von Wissen“, die von einer Regierungsbehörde stammen, die den Lauf der Geschichte seit den eurozentrischen Tagen der offenkundigen Bestimmung beeinflusst hat, könnte man mit Skepsis betrachten, welche Art von Wissen verbreitet wurde und welchen Mächten es dient. …

Riesen gab es scheinbar vor vielen hundert oder tausend Jahren, aber nicht zwingend und ausschliesslich in einer möglichen Zivilisation im fernen Asien. Gerne erinnern Sie sich bitte an das Goldene Gässchen in Prag aus dem 16. Jahrhundert, anhand der Türen und niedrigen Zimmerdecken ist klar belegt, dass die Menschen vor über 400 Jahren kleiner waren und keine Riesen gewesen sein konnten! Zurück zur Schlammflut und Tartaria.

Neben der Schlammflut-Hypothese schwirrt noch eine weitere Theorie zu der Zerstörung von Tartaria im Internet und die geht so (4):

Die Apokalypse: Zu Beginn möchte ich zwei Klarstellungen vornehmen. Wenn wir „Atomwaffen“ sagen, meinen wir Waffen, die mit Atomwaffen vergleichbar sind. Das Funktionsprinzip dieser Waffen kann natürlich unterschiedlich sein, wie Vakuum, Elektromagnetik, Plasma, sogar eines, das wir noch nicht kennen.

Natürlich wurden in diesem Krieg auch Atomwaffen, insbesondere als Massenvernichtungswaffe, eingesetzt. Gleichzeitig betone ich, dass zeitgleich mit Atomwaffen auch andere Waffentypen ähnlicher Stärke eingesetzt wurden.

Einige Theoretiker bezeichnen die Ereignisse des frühen 19. Jahrhunderts bewusst als „Katastrophe“ oder „Apokalypse“ und nicht nur als Atomkrieg, denn der Krieg selbst ist nur eine von mehreren Episoden dieser Katastrophe.

Die gesamte Katastrophe bestand aus mehreren Phasen, wobei die erste Phase ein Krieg mit Massenvernichtungswaffen, einschließlich Atomwaffen, war. Die nächste Stufe war ein natürlicher Zusammenbruch. Die Chronologie der Apokalypse selbst war wie folgt:

Flächenbombardement-Atomangriffe. Die Erde wurde durch Explosionen verwüstet.

Durch die Explosionen kam es zu massiven Bränden, die in weiten Gebieten organisches Material verbrannten.

Erdbeben und Vulkanausbrüche traten auf, die durch Spannungen in der Erdkruste verursacht wurden. Wieder wurde die Erde in den Himmel ge-hoben, diesmal vermischt mit Asche und Ascheregen.

Als weite Gebiete der Vegetation beraubt wurden, kam es zu massiven Staubstürmen. Was auch noch mehr Staub in den Himmel wirbelte.

Die Staubmenge in der Atmosphäre erreichte eine „kritische Masse“, als die Wasserdampfschicht an den Polen zusammenbrach und überall auf der Erde Schlammregen zu fallen begann.

Es ist zu beachten, dass alle diese Ereignisse in einem relativ kurzen Zeitraum stattfanden und in direktem Zusammenhang standen, sodass sie als ein fortlaufendes Ereignis betrachtet werden sollten. Doch wo sind irgendwelche schriftlichen Aufzeichnungen von Menschen, die es direkt gesehen und überlebt haben?

Die Erzählung hat über 300 Jahre geruht und ploppt plötzlich im Internet des 21. Jahrhundert auf…

Mehr dazu im Buch „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 05.10.2023