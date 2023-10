Ein neuer „dunkler“ Aspekt des israelischen „Krieges“ (Psy Op Operation) kommt ans Licht (Videos)

Cecily Routman, die Leiterin der Jewish Pro-Life Foundation, behauptete unter Berufung auf Regierungsquellen, Netanjahu habe den Abzug der israelischen Streitkräfte (IDF) angeordnet, um der Hamas den Start ihres Angriffs zu ermöglichen, um israelische Vergeltungsmaßnahmen gegen Gaza zu rechtfertigen, oder um etwas anderes zu tun – was man noch sehen wird.

„Israel gilt als der fortschrittlichste (militärische) Geheimdienst der Welt. Die Regierung wusste auf jeden Fall, dass das passieren würde“, sagte Routman der konservativen Aktivistin Lauren Witzke in einem am Samstag veröffentlichten Interview.

CONFIRMED: Netanyahu ordered the Israeli military to STAND DOWN for 7 HOURS during the Hamas invasion.

I sat down with Jewish Charity leader, Cecily Routman, who received intel directly from her Israeli Rabbi and other top level government sources.

While I do not agree with… pic.twitter.com/2liNmdJ7fZ

— Lauren Witzke (@LaurenWitzkeDE) October 15, 2023