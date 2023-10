Ein russischer Beamter schlägt eine Invasion in 5 NATO-Ländern vor

„Die NATO ist in erster Linie ein außenpolitisches Instrument der USA“, betonte er.

„Sie eskalierten den Konflikt in der Ukraine zu einer heißen Phase, scharten ihre Verbündeten und Satelliten um sich und forderten, dass sie Maßnahmen gegen Russland ergreifen, und das taten sie auch.

Die USA nutzten die Situation sofort wirtschaftlich aus, zwangen anderen ihre teure Energie auf und machten das, alles Entscheidungen, die darauf abzielen, die Attraktivität seiner Wirtschaft und Märkte zu steigern. Das ist eine Tatsache“, betonte der russische Präsident.

Putin wies darauf hin, dass sich viele Industrieunternehmen in Europa, insbesondere in Deutschland, für einen Umzug in die USA entschieden hätten. „Das ist das Endergebnis dieser Kette“, betonte er.

„Ich weiß mit Sicherheit, dass viele in Europa darüber nicht glücklich sind; sie sehen, was passiert, und sie erkennen, was vor sich geht, aber sie können nichts tun. Selbst die europäischen Eliten scheinen nicht bereit zu sein, für ihre Interessen zu kämpfen. Sie sind dazu einfach nicht in der Lage, da ihre wirtschaftliche Abhängigkeit enorm ist“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.

Putin geht davon aus, dass sich die Lage allmählich ausgleichen wird. „Meiner Ansicht nach begehen die USA auch einen großen strategischen Fehler. Sie üben Druck auf ihre Verbündeten aus, und in der Folge sagen einige: Schauen Sie, die [rechtsextreme] Alternative für Deutschland erhebt ihren Kopf.

Nun, das werden sie. Sie erheben sicherlich den Kopf, weil kein Mitglied der herrschenden Elite für die Interessen Deutschlands kämpft; deshalb geschieht das“, behauptete Putin.

Als er über den Wunsch der Ukraine sprach, der Europäischen Union beizutreten, sagte der russische Präsident: „Wenn die Europäer bereit sind, sie zu akzeptieren, steht es ihnen frei, dies zu tun.“