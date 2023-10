Vom westlichen Mainstream noch verheimlicht:

Die vier Monate andauernde ukrainische „Gegenoffensive“ habe keines ihrer Ziele erreicht – so der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensja, am Freitag vor dem Sicherheitsrat.

„Seit einigen Tagen gehen die russischen Truppen zu offensiven Kampfhandlungen über, praktisch entlang der gesamten Frontlinie. Daher kann die sogenannte ukrainische Gegenoffensive offiziell als abgeschlossen betrachtet werden.“

– sagte Nebensja.

90.000 Tote, 1900 zerstörte Panzer

Laut seiner Angaben hätten vier Monate ukrainischer Angriffe nur zu „Hunderten von zerstörten Einheiten westlicher Ausrüstung“ und

…“Zehntausenden von Menschenleben geführt, die vom Kiewer Regime rekrutiert wurden, von denen die meisten nicht einmal kämpfen wollten.“

Einige der Glücklicheren hätten sich ergeben und überlebt, fügte Nebenzia hinzu.

Die Verluste der Ukraine werden auf „mehr als 90.000 Menschen“, 1900 Panzer und 557 gepanzerte Fahrzeuge geschätzt, so die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin vor dem Internationalen „Waldai“-Debattierklub Waldai in der vergangenen Woche. (Werden die USA Russland in der Ukraine bis zum letzten NATO-Soldaten bekämpfen? Ukraines demografischer Notstand)

Westen heizte Massaker an

Anstatt das „Massaker“ an den Ukrainern an der Front zu beenden,

…„versorgt der Westen sie weiterhin wie Drogenabhängige mit Waffen und verlängert damit ihre Qualen.“

– sagte Nebensja vor dem UN-Sicherheitsrat.

„Lassen Sie mich betonen, dass das, was gegen Russland steht, nicht die Streitkräfte der Ukraine sind, deren Ressourcen fast erschöpft sind, sondern die kollektive Militärmaschinerie der NATO-Länder und ihre vereinten Verteidigungsindustrien.“

– fügte der russische Gesandte hinzu.

„Der Zynismus unserer ehemaligen westlichen Partner ist einfach erstaunlich“

– sagte er und zitierte die jüngste Aussage der niederländischen Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren, dass die Bewaffnung der Ukraine ein „sehr billiger Weg“ sei, um Russland zu bekämpfen.(Ukraine wird bedingungslos kapitulieren, Russland wird alle Vereinbarungen, die BlackRock mit dem Selenskyj-Regime getroffen hat für nichtig erklären)

Friedliche Koexistenz mit der Ukraine

Eine Ukraine, die in Frieden mit ihren Nachbarn lebt und die Rechte aller ihrer Bürger respektiert, „hatte und hat eine Zukunft“, so der russische Gesandte abschließend. „Selenskyjs kriminelles Neonazi-Regime hat keine“.

Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kirillo Budanow, räumte am Donnerstag ein, dass die Offensive nicht nur „verzögert“, sondern auch „völlig außerhalb des Zeitplans“ verlaufen sei, und fügte hinzu, dass die Erklärung dafür – laut „oroszhirek.hu“ – geheim sei.

Gerüchte bezüglich des Scheiterns der Gegenoffensive gab es bereits vor einem Monat durch „business-news“.

The Economist: Ukrainische Armee könnte in Kessel von Awdejewka geraten

In Awdejewka ist die ukrainische Armee bereits „von drei Seiten umzingelt“, und nun droht den Ukrainern eine Einkreisung, so die Autoren eines Artikels in der britischen Zeitung The Economist. In einem Artikel wird erklärt:

„Dies ist eine der größten Offensiven Russlands seit dem letzten Frühjahr, und es scheint das Ziel zu sein, die Ukrainer in einen Kessel zu ziehen.“

Es besteht kein Zweifel daran, dass Russland „erhebliche Ressourcen“ für seinen jüngsten Vorstoß bereitgestellt hat, betont The Economist und führt fort:

„Ukrainische Beamte behaupten, dass bis zu drei Bataillone auf Awdejewka geworfen wurden. Sie werden von Panzern, Schützenpanzern und Flugzeugen unterstützt, die aus der Entfernung hochpräzise gelenkte ‚Gleitbomben‘ abwerfen. Andrei Jermak, Leiter des ukrainischen Präsidentenbüros, twitterte dazu: ‚Die Russen haben eine Menge Kräfte in diese Richtung geworfen. Sie setzen auf Quantität.'“

Sekretär des Verteidigungsausschusses der Obersten Rada: Gegenoffensive verfehlt ihre Ziele

Der Sekretär des Verteidigungsausschusses der Obersten Rada, Roman Kostenko, hat der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) ein Interview gegeben, in dem er über die Schwierigkeiten an der Kontaktlinie im Süden spricht. Seiner Meinung nach habe die Ukraine nicht genügend Mittel, um die Ziele zu erreichen, die die Führung in Kiew vor Beginn der Gegenoffensive gesetzt habe.

„Damit meine ich nicht nur Artillerie oder Panzer. Für eine Offensive müssten wir bei allen Waffentypen mindestens gleich stark sein. Wir haben aber viel weniger. Uns fehlen auch weitreichende Raketen, Luftunterstützung, Artillerie und Mehrfachraketenwerfer.“

Kostenko verweist auch darauf, dass das russische Militär seine Verteidigung aufgebaut habe. Gemessen an den der Ukraine zur Verfügung stehenden Mitteln habe das ukrainische Militär so viel wie möglich erreicht.

Auf die Frage, ob es realistisch sei, das Asowsche Meer bis zum Ende des Jahres zu erreichen, antwortet der Rada-Abgeordnete:

„Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich.“

Die Ukraine kämpfe gegen einen sehr starken Feind, gegen eine der stärksten Armeen der Welt. Mit der gelieferten Ausrüstung habe man nicht einmal alle Brigaden ausstatten können, die für die Gegenoffensive vorgesehen waren.

„Man kann damit eigentlich nicht gewinnen, sondern höchstens die Linie halten.“

Kiew beklagt Kriegsmüdigkeit der Geldgeber

Die Ukraine bemerkt immer öfter eine Kriegsmüdigkeit ihrer Geldgeber. Es sei schwieriger, finanzielle Hilfe zu sichern, sagt Finanzminister Sergei Martschenko im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. Im Vergleich zum April müsse sich die Ukraine doppelt so stark um Hilfszusagen bemühen.

„Ich sehe viel Müdigkeit. Ich sehe viel Schwäche bei unseren Partnern. Sie würden den Krieg gern vergessen, aber der Krieg ist immer noch im Gange, in vollem Umfang.“

Martschenko macht für die Stimmung „eine geopolitische Verschiebung und den internen politischen Kontext in verschiedenen Ländern“ verantwortlich. Konkret verweist er auf die anstehenden Wahlen in den USA und der EU.

Die Ukraine benötigt westliche Finanzhilfen, um eine Haushaltslücke von 43 Milliarden Dollar im Jahr 2024 zu schließen. Die Gespräche darüber werden vom Konflikt zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas überschattet.

Putin: Kiews Gegenoffensive ist völlig gescheitert

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich in einem Interview für das Programm Moskau. Kreml. Putin des Fernsehsenders Rossija-1 die jüngsten Entwicklungen der militärischen Sonderoperation in der Ukraine kommentiert.

Im Gespräch mit dem Reporter Pawel Sarubin sagt der Kremlchef, dass die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte völlig gescheitert sei. Russland stelle dennoch fest, dass der Gegner an einigen Frontabschnitten neue offensive Operationen aktiv vorbereite.

„Wir sehen das. Wir wissen das und wir reagieren darauf entsprechend.“

Die Handlungen der russischen Truppen an der Kontaktlinie bezeichnet Putin als „aktive Verteidigung“. Dabei verbessere die russische Armee ihre Positionen. Dies betreffe die Frontabschnitte Kupjansk, Saporoschje und Awdejewka. Der Präsident dankt den russischen Kämpfern für ihren Mut und ihr Heldentum.

Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com/de.rt.com am 15.10.2023