Globalisten eröffnen zweite Front im Dritten Weltkrieg: Der Angriff auf Israel löst weltweit die „Stunde Null“ aus

Im geopolitischen Geschehen sind die Dinge fast nie so, wie sie scheinen.

Die von den Medien verbreiteten Nachrichten sind nicht mehr einfach „Nachrichten“. Was wir von ihnen erhalten, sind sorgfältig ausgearbeitete Erzählungen, die dazu bestimmt sind, bestimmte Agenden zu fördern.

Ein und dasselbe Ereignis kann in der Tat mehrere Narrative transportieren, die sich oft diametral gegenüberstehen, weil die Narrative auf ein bestimmtes Publikum zugeschnitten und mit brisanten Wörtern und Bildern versehen sind, die bei diesem Publikum je nach seiner Vorprägung Emotionen auslösen sollen.

Der verheerende Angriff auf Israel am Freitagabend war da keine Ausnahme.

Über das „Was“ besteht kein Zweifel: Bei einem dreisten und brutalen Angriff von Hamas-Terroristen wurden über 900 israelische Bürger abgeschlachtet und mehr als 2.000 verletzt. Mehr als 100 weitere Israelis, darunter ein israelischer Militärgeneral, wurden gefangen genommen und werden als Geiseln gehalten.

Aber das „Warum“ und das „Wie“ – das „Warum jetzt“ und das „Wie konnten sie entkommen“ – wird vom Durchschnittsamerikaner weniger verstanden, der sich mehr dafür interessiert, wer am Sonntag das Spiel der Packers gewinnt oder wie lange Taylor Swift ihren neuesten Freund behalten wird.

Auch wenn sich nur wenige darüber im Klaren sind, dass die Ereignisse in Israel in der Nacht vom Freitag, den 6. Oktober, in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die globale Stabilität ein Erdbeben waren, vorwiegend wegen des Zeitpunkts, zu dem sie sich ereigneten.

Die Ereignisse vom 6. Oktober können nicht losgelöst von allem, was in den vergangenen 18 Monaten zwischen den USA/NATO und ihren Vasallenstaaten und Russland/China und ihren Vasallenstaaten geschehen ist, analysiert und verstanden werden.

Der Angriff auf Israel (ein Vasallenstaat der USA/NATO) durch die Hamas (ein Vasallenstaat des Iran, der wiederum ein Vasallenstaat von Russland/China ist) eröffnet eine zweite Front im eskalierenden Szenario des Dritten Weltkriegs, der von den Globalisten aus Gründen vorangetrieben wird. (Nein! Drei Weltkriege, 1871 von Hochgrad-Freimaurer Albert Pike vorhergesagt)

Der ukrainische Präsident Zelensky hat bereits eine Erklärung zur Unterstützung Israels abgegeben und gleichzeitig angedeutet, dass Russland für den Anschlag der Hamas verantwortlich sei.(Tricks und Täuschungen? Kriegsfilm Israel auf der Netzhaut, Kriegsfilm Ukraine auf der Netzhaut (Video))

Wir wissen nicht, ob das wahr ist, aber Zelensky hat es gesagt, und das macht es wahr für die Fraktion derer, die glauben, dass der Krieg der Ukraine gegen Russland völlig gerechtfertigt und defensiv ist.

Die Medien erzählen uns, dass die Hamas einen Überraschungsangriff auf Israel gestartet und die IDF überrascht hat.

Entschuldigen Sie, aber es ist einfach unmöglich, dass die israelischen Verteidigungskräfte – die technologisch modernsten, geschicktesten und am besten ausgebildeten Sicherheitskräfte der Welt – diesen Angriff nicht haben kommen sehen. Es ist unvorstellbar, dass sie unvorbereitet getroffen wurden.

Man hat uns gesagt, dass sie völlig überrascht waren. Selbst am 50. Jahrestag des letzten massiven Angriffs auf Israel, dem Yom-Kippur-Krieg am 7. Oktober 1973, waren sie nicht auf einen Angriff ihres Erzfeindes vorbereitet?

Sie ließen ihre Grenze unbewacht und ungeschützt, und sie wurde an 29 verschiedenen Stellen durchbrochen, darunter in einigen Gebieten direkt neben einem internationalen Musikfestival, wo Touristen aus anderen Ländern buchstäblich nur wenige Meter von der gefährlichen Grenze zum Gazastreifen entfernt feierten? Ich bitte Sie. Ich kaufe Ihnen das nicht ab.

Auch die ehemalige IDF-Geheimdienstoffizierin Efrat Fenigson glaubt diese Darstellung nicht. Lesen Sie, was sie in einem Beitrag auf Plattform X zu sagen hat.

Das sollte uns allen eine Lehre sein, in Amerika und anderswo.

In meinem Buch „Stealth Invasion“ habe ich auf Dokumente der Muslimbruderschaft verwiesen, in denen ein „Ereignis der Stunde Null“ prophezeit wird. Die Stunde Null kann jedes Ereignis sein, das Panik und Chaos unter den Massen auslöst, und an diesem Punkt schließen sich die islamischen Terroristen zusammen, um die Ungläubigen anzugreifen, seien es die Juden in Israel oder die Christen im Westen. Alle Terrorzellen werden aktiviert.

Seit etwa 1990 haben die Vereinigten Staaten mehr als 3 Millionen Muslime nach Amerika importiert, größtenteils durch legale Kanäle im Zusammenhang mit dem Office of Refugee Resettlement und anderen Möglichkeiten, durch die Muslime mit religiösen Visa, Visa-Lotterie-Programmen und zahllosen anderen Visa-Programmen nach Amerika kommen können.

Die Flüchtlinge haben die Möglichkeit, innerhalb von fünf Jahren die volle Staatsbürgerschaft zu erhalten.

Ich sage nicht, dass sie alle anti-amerikanisch sind. Aber wenn es nur 10 Prozent sind, haben wir ein ähnliches Problem wie Israel.

Bekannte von mir in Sterling Heights, Michigan, haben berichtet, dass sie Feuerwerkskörper von einem Grundstück an der 15 Mile Road gesehen haben, wo eine Mega-Moschee gebaut wird.

Die Moschee ist bisher nicht einmal eröffnet, aber die Grundstückseigentümer nutzten die Baustelle, um ihre feierlichen Gefühle und ihre Begeisterung über die Nachrichten aus Israel zum Ausdruck zu bringen.

Hunderte Meilen entfernt, in Tampa, Florida, wurde ich über eine Pro-Hamas-Kundgebung informiert, bei der ebenfalls über die Tötung von Israelis gejubelt wurde. Auch in den größten Städten Amerikas, New York City, Los Angeles, Boston, Philadelphia und Pittsburgh, versammelten sich Muslime, um die Hamas-Terroristen zu unterstützen.

Auch in Jordanien, im Libanon, im Irak, im Iran und in der Türkei (NATO-Mitglied) feierten Muslime, um nur einige zu nennen. Dieses eine Ereignis in Israel hat sie veranlasst, weitere Anschläge gegen Juden und Christen in der ganzen Welt zu verüben.

Es wäre also ein Fehler, das, was in Israel passiert ist, als etwas zu betrachten, das „dort“ passiert ist.

Es kann und wird auch hier passieren. In den USA und in vielen europäischen Ländern stehen die Horden nicht vor den Toren, sondern innerhalb der Tore und warten auf ihre Stunde Null. Das könnte es sein.

Die Israelis waren auf das, was am Freitagabend geschah, nicht vorbereitet. Sie waren zu bequem, zu wohlhabend, zu faul, und vielleicht waren einige auch einfach zu müde und überdrüssig, in Alarmbereitschaft zu sein und ihre Waffen bereitzuhalten. Es kann anstrengend sein, rund um die Uhr auf der Hut zu sein.

Vielleicht haben sie sich in falscher Sicherheit gewiegt und zu sehr darauf vertraut, dass ihre Regierung sie vor solchen Angriffen schützt. Wenn es hart auf hart kommt, wird die Regierung abwesend sein, um uns zu retten. Weder in Israel, noch in Amerika, Großbritannien, Deutschland, Italien oder Frankreich.

Gerade dann, wenn Sie glauben, in Sicherheit zu leben, wird Satan wie ein Dieb seine Schergen aussenden, um Sie auf bösartigste Weise anzugreifen.

Seien Sie sich dessen bewusst. Der Dritte Weltkrieg bahnt sich seinen Weg in unsere Wirklichkeit. Was in der Nacht des 6. Oktober in Israel geschah, weitet den Krieg aus und zieht die muslimische Welt mit hinein.

Sie haben jetzt einen Anteil am Ausgang des Krieges. Israel hat ein Interesse daran. Viele evangelikale Christen im Westen, die sich geweigert haben, den Krieg der Ukraine gegen Russland zu finanzieren, werden sich nun an dieser neuen Front im Nahen Osten beteiligt fühlen.

Wir sollten damit rechnen, dass bald eine dritte Front eröffnet wird. Vielleicht eine Blockade Taiwans durch China? Ein Angriff Serbiens auf den Kosovo?

All dies wird zu einem globalen Krieg führen, und Millionen neuer Kämpfer werden auf beiden Seiten eingezogen werden. Amerikaner, sind Sie bereit, Ihre Söhne und Töchter dem militärisch-industriellen Komplex zu opfern?

Wenn nicht, dann seien Sie klug und weigern Sie sich, sich von den Drehbuchautoren der globalistischen Kriegsspiele täuschen zu lassen.

Die Gewalt wird bald in einem Land, einem Staat, einer Stadt und/oder einer Gemeinde in Ihrer Nähe Einzug halten.

Und warum? Weil im Moment beide Seiten es wollen. Sie wurden manipuliert, um sich gegenseitig zu hassen, und sie schlucken den Köder.

Werden Sie genauso unvorbereitet sein wie die Israelis?

…

