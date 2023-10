Numerologie: Psy-Op Israel-Hamas – moderne Gedankenkriegsführung

Teile die Wahrheit!

Der Israel-Hamas-Kriegs-Psy-Op: Wie viele Decoder gesagt haben, war dies zu erwarten, und zwar am 7. Oktober, wie am 7.10. oder 107. Es gibt jedoch immer noch viele Leute, die glauben, dass dies völlig real ist, dass die (CIA und Saudi-Arabien) von Jesuiten gesponserte „Terroristengruppe“ Hamas, tatsächlich einen „Überraschungsangriff“ auf Israel verübte. Von Joachim Bartoll

Nein. Hamas und der angebliche Sponsor Iran sind nur die Schreckgespenster der Mainstream-Medien in dieser Region der Weltbühne. Es ist alles biblisch, es ist alles Teil der Offenbarung und das meiste davon ist Theater – Pyrotechnik, Krisenschauspieler, Dummies und CGI.

Es ist noch zu früh, um zu sagen, wie viel, wenn überhaupt, gefälscht wurde oder ob tatsächlich einige Menschen bei diesem Ritual getötet wurden und dies auch weiterhin tun wird.

Nachdem das gesagt worden ist, Mehrere Freunde und Kunden aus Israel haben mir gestern von mehreren Freunden und Kunden aus Israel über die Entwicklung dieser Psy-Operation berichtet – und insbesondere über die völlig gefälschten „Gleitschirme“ der Hamas, die nur auf den von der Hamas veröffentlichten Bildern zu sehen waren und die aussahen wie etwas aus einem alten 80er-Jahre-B -Film (wie „Mad Max 2“). Lächerlich. (Numerologie: Die Übung zum Notfallwarnsystem 2023 entschlüsselt)

Außerdem handelte es sich bei allen Videoaufnahmen um Krisenschauspieler, die Puppen schleppten, die so unecht aussahen, dass es erschreckend war –Genau wie der vorgetäuschte Krieg in der Ukraine .

Daher werde ich in ein paar Tagen eine Nachverfolgung durchführen, sobald realere und verlässlichere Informationen verfügbar sind.

Schau es dir einfach an, lol. Wie aus dem Film „Mad Max 2“ von 1981.

Lassen Sie uns also einen kurzen Überblick über diesen „Krieg“ geben, der von den Jesuiten und den Führern Israels unter dem Deckmantel eines Angriffs ihrer Marionetten in der Hamas angezettelt wurde.(Numerologie und Opferritual: Künstliches Erdbeben in Marokko)

Dies wird nur die Oberfläche berühren, da es viel zu tun gibt und meine Zeit jeden Morgen auf etwa 90 bis 120 Minuten begrenzt ist (Entschlüsseln, Recherchieren, Schreiben, Bearbeiten, Veröffentlichen).

Es geschah am 7. Oktober, wie am 7.10., etwa 107 , und es war ein Samstag. Netanyahu sagte: „Wir sind ein Krieg“ und bei diesen psychologischen Kriegseinsätzen dreht sich alles um das Militär.

Militär = 107

Schießen = 107

Samstag = 107

Rituelle Opferung = 107

Wir befinden uns im Krieg = 107

Erwarten Sie außerdem, dass sich dieser „Krieg“ am Montag, dem 9. Oktober, entwickelt, dem Tag, an dem noch 83 Tage im Jahr verbleiben, die Zahl der Morde und Tötungen. Es ist auch ein Tag mit der saturnischen 42 -Tage-Numerologie und der freimaurerischen 33 -Tage-Numerologie, außerdem ist es der Geburtstag von Yale (9. Oktober 1701), der Heimat der Skull and Bones-Freimaurerei.

Wie Sie inzwischen wissen sollten, sind die Elitefamilien alle Teil der katholischen Kirche und des Jesuitenordens (des alten Heiligen Römischen Reiches), über die sie auf der Weltbühne agieren.

Und wenn es um „militärische“ Aktionen geht, dreht sich alles um den Jesuitenorden und seinen Generaloberen Arturo Sosa, auch bekannt als der Schwarze Papst, der Mann, der im Einklang mit den Elitefamilien, dem „Hive Mind“, der die Show hinter den Kulissen leitet .‘

Und da es sich hierbei um einen vorgetäuschten Angriff auf Israel, einen Teil des „Heiligen Landes“, handelt und mit der Offenbarung in Verbindung steht, ist es kein Zufall, dass er am 7. Oktober geschah, genau 36 Tage vor Arturo Sosas Geburtstag am 12. November . 36 ist die 6. Quadratzahl und 666 ist die 36. Dreieckszahl. 36 ist einfach der Code für die Zahl des Tieres, genau wie 18 und 66.

In Offenbarung 17:18 wird die Prostituierte „Babylon“ als „die große Stadt, die über die Könige der Erde herrscht“ beschrieben. Die metaphorische Frau, die oft als „Hure von Babylon“ bezeichnet wird, praktiziert ihre falsche, satanische Religion von Babylon aus, das in der Neuzeit die Stadt Rom ist (da sie immer noch an der Macht sind und auf der antiken und buchstäblichen Stadt Babylon basieren).

Und wie Sie wissen, ist Rom der Sitz des Vatikans, der katholischen Kirche und ihres Jesuitenordens.

Auch in diesem Teil der Welt ist Barack Obama der Antichrist des Westens, Mohammed bin Salman Al Saud, alias. „MBS“ aus Saudi-Arabien ist der Antichrist des Ostens.

Denken Sie daran, sie spielen immer beide Seiten der Achse, sie haben immer zwei Versionen ihrer Illusion, die als unsere Realität dargestellt wird. Im Westen haben wir Obama und Trump, im Osten haben wir Mohammed bin Salman und Benjamin Netanjahu.

Und was Netanjahu betrifft, so wurde sein Zitat „Wir befinden uns im Krieg“ in allen Medien verbreitet, da es ein Code für Luzifer und ihre Fußsoldaten, die Freimaurer, ist.

Wir befinden uns im Krieg = 115, 43

Freimaurer = 115, 43

Luzifer = 115, 43

Töten = 115, 43

Freimaurer = 115, 43

Wieder einmal passt es perfekt zum Drehbuch eines biblischen Krieges und des Buches der Offenbarung.

Und Benjamin Netanyahu passt tatsächlich perfekt zum „Malzeichen des Biests“ und wird wahrscheinlich die Unterstützung von Mohammed bin Salman, auch bekannt als das Biest des Ostens, erhalten.

Benjamin Netanjahu = 177, 69, 282, 93, 249, 772, 877, 1692, 1062

Das Malzeichen des Tieres = 177, 69, 282, 93, 249, 772, 877, 1692, 1062

Es ist auch kein Zufall, dass Netanyahu am 7. Oktober bereits 282 Tage im Amt war und seine sechste Amtszeit als Präsident absolvierte.

Benjamin Netanjahu = 282

Das Malzeichen des Tieres = 282

Natürlich hört das Muster hier nicht auf. Benjamin Netanjahu passt perfekt zur Neuen Weltordnung und ist eine Marionette des Jesuitenordens.

Benjamin Netanjahu = 177, 69

Das Malzeichen des Tieres = 177, 69

Der Jesuitenorden = 177, 69

Neue Weltordnung = 177, 69

Die Weltmächte = 177, 69

Und es ist kein Zufall, dass die USA ihre Hilfe für die Ukraine nur wenige Tage vor Beginn dieses Scheinkrieges mit Israel eingestellt haben. Das Gleiche gilt für die gefälschte Freigabe angeblich eingefrorener Gelder in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar an den Iran im Vorfeld des gefälschten Hamas-Angriffs auf Israel, was dazu führte, dass republikanische Kandidaten und Republikaner Biden für die Finanzierung der Hamas verantwortlich machten, was natürlich alles nur eine alberne Nebelwand ist, da die Hamas kontrolliert wird und das Geld nie existierte.

Das war einfach Drehbuchtheater. Es war Zeit für eine neue Ablenkung, um den Fokus der Massen zu verlagern und ein neues zahlenmäßiges Ritual zu beginnen.

All dies geschah 44 Tage vor Bidens nächstem Geburtstag am 20. November – die Zahl der israelischen, militärischen, tötenden und Netanyahus. So ein Zufall, oder?

Netanyahu = 44

Israel = 44

Militär = 44

Schießen = 44

Töten = 44

Und was die Schlagzeile von CNN betrifft …

Israel im Krieg = 46, 80, 80

Societas Iesu = 46, 80, 80 (die Gesellschaft Jesu, auch bekannt als der Jesuitenorden)

Weitere extreme Fake-Aufnahmen vom CGI- und Krisenkrieg in Israel (und der Ukraine) finden Sie wie immer bei Illusion Warfare (LezLuthor):

Moderne Gedankenkriegsführung

Die Mainstream-Medien vergleichen den inszenierten und vorgetäuschten Krieg in Israel bereits mit früheren inszenierten und vorgetäuschten Psy-Operationen wie Pearl Harbor und 9/11. Es ist Teil ihres Spiels, die Offenbarung der Methode und ihrer verschlüsselten Botschaften.

Sie müssen die Programmierung für jede Generation aktualisieren. Es ist dasselbe Gedankenkontrollprogramm, das sie Hunderte von Jahren lang verwendet haben, nur ein anderes Skript.

Wenn man also den Hype und die Codierung in den Mainstream-Medien berücksichtigt, da „Pearl Harbor“ gleichbedeutend mit „Weltkrieg“ ist und sich die Geschichte wiederholt, wird dieser inszenierte und vorgetäuschte Krieg wahrscheinlich noch eine Weile andauern. Es ist Ukraine 2.0, ein Update ihres Modern Mind Warfare.

Pearl Harbor = 114

Weltkrieg = 114

Geschichte = 114

Die Freimaurer = 114

Genau die gleichen Wörter, die wir gestern entschlüsselt haben. Was für ein vorhersehbares Drehbuch.

Obwohl Israel-Hamas ein Update der Clown-Show in der Ukraine ist, ist das Filmmaterial immer noch eine Kombination aus altem archiviertem Medienmaterial und äußerst schlecht gemachten computergenerierten Videos, die wie das 10 Jahre alte Computerspiel Arma 3 und damit aussehen Gummipuppen, die als Opfer dargestellt werden, mit unnatürlichen Hauttönen, Beinen und Armen, die sich in seltsamen Winkeln biegen, mit auffälligen Nähten und Gummifalten, die in der menschlichen Physiologie nicht zu finden sind, und mit Muskelbäuchen, die beim Ziehen nicht so reagieren oder sich bewegen, wie sie angesichts ihrer Befestigungen sollten.

Dennoch werden die meisten Menschen glauben, dass es real ist, weil sie seit Generationen durch das Fernsehen, die Filme und die Nachrichten verdummt sind .

Das bedeutet nun nicht, dass einige unschuldige Menschen verletzt oder sogar getötet werden könnten (sie werden mit Sicherheit einige töten, die als Bedrohung gelten), sondern dass der Krieg vorgetäuscht ist.

Es ist nicht nur inszeniert und der gesamte Hintergrund ist geskripteter Unsinn, sondern alles, was man in den Medien sieht, alles, was einem präsentiert wird, ist Fake, etwa mit Krisenschauspielern inszeniert oder einfach in Computern generiert (CGI. )

Und als lustiger Zufall So wie Call of Duty: Warzones mit der Fälschung in der Ukraine in Verbindung gebracht wurde, wurde das neue Kriegs-Multiplayer-Videospiel „ Call of Duty : Modern Warfare III“ am 5. Oktober 2023 veröffentlicht , nur wenige Tage bevor dieses neue Modern Mind Warfare III begann Israel.

Wir leben in einem Zeitalter des visuellen Analphabetismus, in dem die meisten Menschen nicht zwischen Echt und Fälschung unterscheiden können und deshalb so schlampig mit den Bildern umgehen. Außerdem müssen sie die Massen ständig mit neuen und aktualisierten Berichten und neuem Filmmaterial bombardieren, damit sie desensibilisiert werden und keine Zeit haben, sich die Dinge wirklich anzusehen oder zu hinterfragen.

Das ist Teil der 48 Stunden Nachrichten in einem 24-Stunden-Nachrichtenzyklus . Und sie wissen, dass die Mehrheit es sowieso glauben wird, egal wie schlecht es präsentiert wird, genau wie bei der NASA und ihren lächerlichen Aufnahmen von der „Raumstation“, die in einem Keller mit fehlerhaften grünen Bildschirmen, sichtbaren Kabeln und Kabelbäumen und so weiter gefilmt wurden An.

Die Programmierung, die „Autoritäten“ nicht in Frage zu stellen, ist stark, so stark, dass sogar das Unterbewusstsein abgeschaltet wird und die Menschen es einfach akzeptieren. Und das ist Teil der „Split-Mind“- und „dissoziativen“ Gedankenkontrollprogrammierung .

Auf einer unterbewussten Ebene wissen die meisten Menschen tatsächlich, dass das, was sie sehen, eine Fälschung ist, aber es wird ihnen als echt präsentiert und sie sind darauf programmiert, zu glauben, dass es echt ist, sonst werden sie als verrückter „Verschwörungstheoretiker“ oder schlicht als böse von ihren Freunden und Kollegen angesehen.

Und diese Drohung, nicht einer in der Gruppe zu sein; Es reicht aus, nicht wie alle anderen Zombies zu denken oder zu glauben, um sie in diesem illusionären und programmierbaren Zustand zu halten.

Wir, die wir uns aus diesem Gedankengefängnis befreit haben, können sehen, wie sich dies bei jedem einzelnen Ereignis auf der Weltbühne wiederholt, vom inszenierten 11. September über gefälschte Schießereien in Schulen, bei der NASA bis hin zum Covid-19-Schwindel, der Ukraine und jetzt Is-it-real.

Nun erklärte Israel am 8. Oktober 2023 den Krieg, was in allen Nachrichten mit der Schlagzeile „Israel erklärt den Krieg“ verbreitet wurde. In einfacher englischer Gematria ergibt dieser Ausdruck 173 , was der 40. Primzahl entspricht.

Und ja, tatsächlich nutzte Israel „Artikel 40“ des israelischen Grundgesetzes, um den Krieg zu erklären (zuletzt im „Jom-Kippur-Krieg“ im Jahr 1973 verwendet). Natürlich trägt Artikel 40 den Namen „ Aleph “, ein Wort, das sich auf das Saturnian zusammenfasst 42 und reduziert auf 24, die beiden Zahlen, die im inszenierten und gefälschten russisch-ukrainischen Krieg häufig verwendet wurden .

Aleph = 42, 24

Aleph = 42

Hamas = 42

Krieg = 42

Weltkrieg = 42

Geschichte = 42

Zionismus = 42

Jesuit = 42

Saturn = 42

Erfunden = 42

Freimaurer = 42

Und wie Sie wissen, ist das heutige Israel ein Konstrukt der Jesuiten, das durch den größtenteils inszenierten und geschriebenen Zweiten Weltkrieg erreicht wurde.

Und die Jesuiten sind Teil der römisch-katholischen Kirche.

Israel erklärt den Krieg = 173, 74, 164, 1038

Römischer Katholizismus = 173, 74, 164, 1038

173 = 40. Primzahl. Artikel 40 wurde herangezogen.

Und der Krieg begann offiziell am 7. Oktober, also am 07.10.23 = 10 + 7 + 23 = 40

Weltkrieg = 40 (schon wieder!)

Geschichte = 40 (schon wieder!)

Als Israel am 8. Oktober, einem Sonntag, den Krieg erklärte, waren noch 84 Tage im Jahr übrig. Und wie ich gestern entschlüsselt habe, wird in diesem Drehbuch der „ Generalobere“ Arturo Sosa der Jesuiten verwendet. Und wiederum wurde der Staat Israel vom Jesuitenorden der Katholischen Kirche gegründet.

Staat Israel = 84

Der Jesuitenorden = 84

Generaloberer = 84

Die Katholische Kirche = 84

Sonntag = 84

Jesuit = 84 (schon wieder!)

Zionismus = 84 (schon wieder!)

Freimaurerei = 84

Eigentlich ist der Sonntag perfekt für ein historisches Ereignis. Als das Römische Reich den Sabbat vom Samstag auf den Sonntag verlegte , wandelte sich das Römische Reich in die römisch-katholische Kirche und die Jesuiten.

Sonntag = 84, 78, 21, 30, 294, 288, 110, 504, 20

Jesuit = 84, 78, 21, 30, 294, 288, 110, 504, 20

Und was den „Staat Israel…“ betrifft

Staat Israel = 201, 84, 170, 1206

Der Jesuitenorden = 201, 84, 170, 1206

Und wenn wir gerade von den USA und ihrem Drehbuch der Offenbarung sprechen, das wir gestern in der Entschlüsselung angesprochen haben, wo Trump der siebte König ist – wenn Sie sich erinnern, war Trump der erste und einzige „Präsident“, der nach Israel reiste und den Jesuiten seine Treue zeigte und die Zionisten, indem sie am 22. Mai 2017 die Klagemauer, eine der heiligsten Stätten des Judentums, berührten.

Von diesem Tag, an dem er zeigte, was für eine Marionette er ist, bis zu dem Tag, an dem Israel am 8. Oktober 2023 den Krieg erklärte, ist ein Zeitraum von genau 333 Wochen.

Wie Sie wissen, ist 333 dasselbe wie „ 33 “, die Visitenkarte der Freimaurer, und auch der Wert des Sonntags in der umgekehrten Reduktionsgematria. Und für „333“ geht es ebenfalls auf die Freimaurerei und ihr Symbol des Kompasses zurück, der als Hommage an das siebenundvierzigste Problem von Euklid auf 47 Grad eingestellt ist.

Außerdem veranschaulicht der Kompass ihr kluges Verhalten, das die Stärke darstellt, „unsere Wünsche einzuschränken und unsere Leidenschaften in angemessenen Grenzen zu halten“.

Begrenzen Sie unsere Wünsche und halten Sie unsere Leidenschaften in angemessenen Grenzen = 333

Siebenundvierzigstes Problem von Euklid = 333

Die verborgene Hand, die die Welt regiert = 333

Sonntag = 33, 33

Jesuitisch = 33 (in Bezug auf Jesuiten oder Jesuitismus)

Orden = 33

Falsche Flagge = 33

Die Freimaurer = 33

Freimaurerei = 33

Und die heutige große Schlagzeile bei CNN lautet: „ Israel bereitet sich auf einen ‚langen und schwierigen Krieg‘ vor .“ Wieder begann der Scheinkrieg am 7. Oktober, wie am 7.10., wie 107 , den ich gestern entschlüsselt habe.

Langer und schwieriger Krieg = 107

Wieder einmal ist meine Zeit für heute abgelaufen. Wenn Sie sehen möchten, wie die Medien altes Filmmaterial wiederverwenden und alles vortäuschen, schauen Sie sich Illusion Warfare (LezLuthor) auf X/Twitter an .

Ich werde in den kommenden Tagen weitere Aspekte dieses falschen Krieges behandeln.

Außerdem ist jeder, der über diesen realen Krieg berichtet (genau wie in der Ukraine ), entweder visueller Analphabet und unter dem Illusionszauber der Elite und der Medien, oder er ist eine kontrollierte Opposition, die Groschen für den Feind zahlen. Letzteres kommt am häufigsten in den Fake-Alternativmedien vor.

…

